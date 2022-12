Die Einführung von Website-Buildern in den Prozess der Website-Entwicklung und -Erstellung hat es sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen einfacher gemacht, ihre eigenen Websites zu erstellen, ohne auf professionelle Webentwickler angewiesen zu sein. Das Gute an den modernen Website-Buildern ist, dass sie jetzt über einfache Websites wie Blogs hinausgehen. Stattdessen gibt es eine große Auswahl an großartigen Website-Buildern, mit denen Sie ohne Programmierkenntnisse erfolgreiche Websites erstellen können. Es gibt auch spezielle Website-Builder für die Erstellung von Online-Shops, Mitglieder-Websites, Landing Pages, Blogs und viele andere. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Grundlagen von Website-Buildern und einige Tipps und Tricks, die Sie bei der Auswahl des besten Website-Builders beachten sollten. Lesen Sie weiter!

Was ist ein Website-Builder?

Ein Website-Builder ist eine Plattform, die visuelle Bearbeitungswerkzeuge wie einen drag-and-drop Editor zur Verfügung stellt, mit dem Benutzer mit geringen oder gar keinen Programmierkenntnissen eine Website leicht erstellen können. Diese Systeme verfügen oft über vorgefertigte Website-Vorlagen, Möglichkeiten zur Einrichtung einer eigenen Domain, Hosting-Optionen, integrierte Bild- und Videospeicherung und viele andere Optionen.

Darüber hinaus sind die meisten modernen Website-Builder mit Integrationen von Drittanbietern ausgestattet, um sie besser zugänglich zu machen und erweiterte Funktionen hinzuzufügen. Wenn Sie z. B. einen Website-Builder verwenden, um einen Online-Shop zu erstellen, müssen Sie Einkaufswagen, Lead-Collection und andere Marketingoptionen hinzufügen.

Website-Baukästen gibt es in zwei Varianten: online und offline. Sie können eine Website auf Ihrem Computer mit einer Offline-Website-Builder-Software entwickeln. Mit webbasierten Online-Website-Buildern können Sie Ihre eigene Website direkt auf dem Server des Anbieters entwickeln und ändern. Aufgrund der großen Beliebtheit von Cloud-basierten Systemen sind die meisten modernen Website-Builder online, wie z. B. Wix, Webflow, Tilda, und andere.

Wie funktioniert ein Website-Builder?

A drag-and-drop Editor setzt die visuellen Anweisungen eines Website-Builders in Code um. Entweder hostet das Unternehmen Ihre eigene Website, oder es wird eine Verbindung zu Ihrem Hosting-Unternehmen hergestellt. Die meisten Website-Builder bieten eine Vielzahl von Themen oder Website-Vorlagen an, die für verschiedene Arten von Websites geeignet sind. Für ein Portfolio beispielsweise ist möglicherweise eine andere Vorlage erforderlich als für einen Online-Shop.

Sobald Sie eine Website-Vorlage ausgewählt haben, können viele der Merkmale geändert werden. Je nach Website-Builder kann dies Dinge wie Schriftart, Layout, Text- und Bildgrößen betreffen. Sie können auch Medien integrieren und Kontaktformulare hinzufügen.

Für viele der beliebtesten Website-Baukästen ist zwar keine Programmierung erforderlich, aber die meisten Systeme ermöglichen es den Benutzern, HTML und CSS an ihre Anforderungen anzupassen. Diese Art von Funktion ist für Personen nützlich, die keine Programmierkenntnisse haben. Wenn ein kleines Unternehmen einen Website-Builder für die Erstellung einer Website verwendet, kann es dennoch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erhalten.

Wie wählt man den besten Website-Builder aus?

Verschiedene Arten von Website-Buildern und drag-and-drop Editoren stehen zur Verfügung, um Ihnen bei der Erstellung einer Website Ihrer Wahl zu helfen. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Auswahl des besten Website-Baukastens und der Erstellung einer Website berücksichtigen sollten:

Drag-and-Drop-Funktionen

Mit vielen Website-Buildern können Sie drag and drop Internet-Seitenelemente, um Designs zu erstellen, die Collagen ähneln. Dies kann für jedes Element auf Ihrer Website gelten, z. B. für Text, Bilder, Video oder Audio. Jeder Website-Builder bietet ein unterschiedliches Maß an Freiheit bei der Anpassung. Während einige Unternehmen Themen verwenden, die sich nur schwer ändern lassen, können Sie bei anderen fast jede Komponente einer Webseite ändern, ohne einen Code zu verwenden. Daher müssen Sie die Fähigkeiten des drag-and-drop Editors beachten.

Integrationen von Drittanbietern

Das Hinzufügen von Software von Drittanbietern, wie z. B. Einkaufswagen oder Feeds für soziale Netzwerke, ist mit Website-Buildern einfach. Eine weitere häufig genutzte Integrationsoption sind Lead-Capture-Formulare, mit denen Interessenten oder Kunden ihre Informationen ausfüllen und dann direkt in Ihre eigene Datenbank eingeben können. Überlegen Sie sich gut, welche Drittanbieter-Integrationen Sie benötigen, bevor Sie sich für einen bestimmten Website-Builder entscheiden, um eine Website zu erstellen.

Mobile Kompatibilität

Die Kompatibilität mit Mobiltelefonen ist für jede Website von entscheidender Bedeutung, da so viele Menschen das Internet mit ihrem Handy erkunden. Dank der automatischen Integration dieser Funktion bei vielen Website-Buildern können Sie die mobile Version Ihrer Website sehen, während Sie Änderungen vornehmen. Einige bieten sogar die Möglichkeit, Website-Komponenten automatisch zu ändern, so dass ein einziges Design auf einer Vielzahl von Geräten effektiv funktioniert.

Wie viel kostet es, eine Website zu erstellen?

Die Auswahl eines Website-Baukastens betrifft nur die ersten Phasen der Website-Entwicklung. Es gibt noch viele andere Aspekte zu berücksichtigen, z. B. die Wahl einer benutzerdefinierten Domain, die Kosten für das Hosting, SEO-Analysen, E-Mail-Funktionen, Grafikdesign, UI/UX-Design und viele andere Aspekte einer Website.

Wenn Sie eine einfache kostenlose Website erstellen möchten, werden Ihre Anforderungen wahrscheinlich durch die verfügbaren Website-Vorlagen in den Website-Buildern erfüllt. Eine Website für ein kleines Unternehmen muss sich jedoch in der Regel auf Anpassungsfunktionen konzentrieren, um sich von der Masse abzuheben. Daher hängen die Kosten für die Erstellung einer Website von vielen anderen Faktoren als dem Website-Builder Ihrer Wahl ab. Einige der wichtigsten Faktoren, die sich auf das Budget auswirken, das Sie für die Erstellung einer Website benötigen, sind

Domänenname und Hosting

Ein Domänenname und ein geeignetes Hosting sind erforderlich, um eine Website zu erstellen und die Zielgruppe zu erreichen. Im Allgemeinen liegen die Kosten für die Registrierung eines bestimmten Namens zwischen 10 und 60 US-Dollar, während das Hosting einer Website unter einer benutzerdefinierten Domain 100 bis 500 US-Dollar kosten kann.

Website-Baukästen

Einige kostenlose Website-Baukästen ermöglichen es Ihnen, eine Website kostenlos zu erstellen. Wenn Sie jedoch möchten, dass Ihre eigene Website komplexe Funktionen hat und besser ist als die anderen kostenlosen Websites, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Paket eines Website-Baukastens, um eine Website zu erstellen. Die meisten kostenlosen Website-Baukästen haben auch separate kostenpflichtige Pakete, die erweiterte Funktionen bieten. Die Kosten für solche Website-Baukästen liegen zwischen 100 und 500 Dollar. Es wäre hilfreich, wenn Sie eine klare Vorstellung davon hätten, warum Sie eine Website erstellen möchten, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Website-Builder wählen.

SSL

Die erfolgreiche Einrichtung einer Website ist viel mehr als nur die Verwendung eines Website-Builders zur Erstellung einer Website. In der heutigen Zeit, in der die Cybersicherheit ein wichtiger Aspekt ist, muss Ihre eigene Website über eine SSL Zertifizierung verfügen. Wenn Sie eine Website für ein kleines Unternehmen haben, ist die SSL Zertifizierung sogar noch wichtiger. Sie kann bis zu 250 $ kosten. Einige der führenden Website-Bauunternehmen bieten SSL jedoch auch in ihren kostenpflichtigen Paketen an.

Tipps zur Erstellung einer erfolgreichen Website

Eine erfolgreiche Website ist eine, die ihr Zielpublikum erreicht und möglichst viele Besucher anzieht. Eine Website für ein kleines Unternehmen wird zum Beispiel entwickelt, um Kunden anzuziehen, vor allem lokale Kunden. Eine Website gilt dann als erfolgreich, wenn sich die Besucher der Website in tatsächliche Geschäftskunden verwandeln und die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens kaufen. Wenn Sie eine Website mit einem drag-and-drop Editor zur Erstellung einer Website verwenden möchten, müssen Sie einige wichtige Aspekte einer Website berücksichtigen.

Befolgen Sie diese Tipps, um eine Website zu erstellen und erfolgreich zu machen:

Reaktionsfähiges Design

Heutzutage nutzen viele Menschen ihre Smartphones, um auf verschiedene Websites zuzugreifen. Daher ist die Berücksichtigung von Handy-Nutzern bei der Erstellung einer Website von größter Bedeutung. Bilder, Inhalte und Designkomponenten auf einer mobil-responsiven Website werden automatisch so angepasst, dass sie auf einem mobilen Gerät schnell und effektiv geladen werden.

Die meisten modernen Website-Baukästen sind für mobile Geräte geeignet. Aber selbst diese sind nicht immer einwandfrei. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Entwürfe auf verschiedenen Desktop- und Handy-Displays testen. Wenn Sie Fehler finden, können Sie Ihre Entwürfe korrigieren, indem Sie die Größe der Elemente ändern oder sogar bestimmte Teile auf bestimmten Bildschirmgrößen weglassen.

Ein responsives Design ist für alle Arten von Websites wichtig, aber ein kleines Unternehmen muss bei der Erstellung einer Website besonders darauf achten. Wenn die Website eines Kleinunternehmens nicht responsive ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der potenzielle Kunde zu einem anderen lokalen oder kleinen Unternehmen wechselt.

Website-Vorlagen verwenden

Die Begriffe "Website-Themen" und "Website-Vorlagen" werden manchmal gleichbedeutend verwendet. Dabei handelt es sich um vorgefertigte Seitendesigns, die häufig eine Kopfzeile, eine Fußzeile und eine Menüführung mit den beliebtesten Seiten (Startseite, Impressum, Kontakt und Blog) enthalten.

Die meisten Website-Vorlagen enthalten Beispielgrafiken und -texte, die Sie mit Hilfe eines benutzerfreundlichen Editors mit Ihrem eigenen Material ergänzen können. drag-and-drop Editor. Die globale Website-Vorlage kann oft so verändert werden, dass sie Ihren Anforderungen besser entspricht. Auch kostenlose Website-Baukästen bieten eine große Sammlung von Website-Vorlagen.

Die meisten Website-Baukästen bieten eine Auswahl an kostenlosen und kostenpflichtigen Themen. Diese können es Ihnen ermöglichen, eine gut gestaltete Website viel schneller zu erstellen, als wenn Sie sie selbst entwickeln würden. Dennoch ist nicht jedes Thema gleich gut geeignet. Wenn Sie Ihr Material hinzufügen, sollten Sie alle Seiten in der Vorschau überprüfen, um sicherzustellen, dass es keine Unstimmigkeiten oder Fehler gibt. Mögliche Fehler können Sie leicht mit dem drag-and-drop Editor.

Sicherheit

Wenn Sie eine Website mit einem drag-and-drop Editor erstellen, werden Sie versuchen, den Prozess so schnell wie möglich zu gestalten. In dieser Eile vernachlässigt man jedoch häufig die Bedeutung der Cybersicherheit, wodurch man später Verluste erleiden muss.

Unabhängig davon, ob Sie eine Website für Ihren persönlichen Gebrauch oder für ein kleines Unternehmen erstellen möchten, müssen Sie besonders auf die Cybersicherheitsprotokolle achten, insbesondere auf die SSL Zertifizierungen. Die meisten Website-Ersteller bieten SSL an, um maximale Sicherheit zu gewährleisten und Ihnen bei der Erstellung einer sicheren Website zu helfen.

Der Datenfluss zu und von einer Website wird durch eine Secure Sockets Layer (SSL) Zertifikatsdatei verschlüsselt. Daher schützt das Zertifikat SSL die Privatsphäre der Daten, wenn jemand auf Ihre sichere Website zugreift oder Informationen in einem beliebigen Bereich Ihrer Website eingibt (Formulare, Login, Passwort oder Kreditkarteninformationen). Die Sicherheit Ihrer eigenen Website ist entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit, und ein SSL -Zertifikat kann Ihnen zu einer besseren Platzierung in Suchmaschinen verhelfen.

Brauche ich einen Website-Baukasten?

Die Verwendung eines Website-Baukastens ist die einfachste Option, wenn Sie eine Website erstellen möchten, aber keine Programmierkenntnisse haben. Die zweite Möglichkeit ist, einen Fachmann zu beauftragen oder selbst zu lernen, wie man programmiert, um Ihre Website zu entwickeln. Wenn Sie einen Fachmann beauftragen, haben Sie die volle Kontrolle über das Erscheinungsbild der Website, aber es kann ein sehr teurer Prozess sein.

Daher ist es viel besser, einen modernen Website-Builder zu verwenden, der eine breite Palette von drag-and-drop Elemente für eine maximale Anpassung bietet. Die meisten Website-Builder verfügen über Website-Vorlagen sowie über Anpassungsmöglichkeiten. Vor allem kleine Unternehmen und Privatpersonen sollten sich auf Website-Builder verlassen, um eine Website ihrer Wahl über den drag-and-drop Editor zu erstellen und so Zeit und Geld zu sparen.

Welches ist heute der beste Website-Baukasten?

Bei der Wahl des besten Website-Baukastens für die Erstellung einer Website gibt es nicht die eine bestimmte Plattform. Es kommt ganz auf Ihre spezifischen Anforderungen und die Art der Website an, die Sie erstellen möchten. Im Allgemeinen, Tilda, Webflow, Weebly und GoDaddy als die besten Website-Baukästen angesehen. Mit diesen Programmen können Sie verschiedene Arten von Websites und Seiten erstellen, z. B. Landing Pages. Andere Plattformen wie Wix sind ebenfalls sehr beliebt für die Erstellung von Online-Shops. Allen Top-Website-Buildern ist gemeinsam, dass sie über benutzerfreundliche drag-and-drop Editoren, die Ihnen helfen, eine Website von Grund auf zu erstellen und eine bestehende Website zu pflegen.

Was ist der billigste Weg, eine Website zu erstellen?

Mit Drag-and-Drop-Editoren, insbesondere mit kostenlosen Website-Baukästen, ist die Erstellung von Websites heute viel einfacher und schneller als je zuvor. Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, professionelle Website-Baukästen zu beauftragen, um eine Website zu erstellen und bereitzustellen. Stattdessen können Sie mehrere kostengünstige Wege zur Entwicklung einer Website beschreiten.

Die billigste Art, eine Website zu erstellen, ist die Verwendung eines kostenlosen Website-Baukastens, der kostenlose Website-Vorlagen anbietet. Sie können ein kostenloses Thema von WordPress erhalten und selbst eine Website erstellen, indem Sie die Domain für nur 15 $ pro Jahr registrieren. So erhalten Sie eine Website zu einem sehr günstigen Preis, die Ihre persönlichen Anforderungen erfüllt.

Wie kann AppMaster helfen?

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform für die Erstellung und Verwaltung von Website-Administrationspanels. AppMaster hilft Webentwicklern, Zeit zu sparen und die Back-End-Operationen ihrer Websites einfach zu verwalten. AppMaster bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche, die es den Nutzern ermöglicht, schnell zu verstehen, wie sie die Funktionen und Einstellungen ihrer Website anpassen können. AppMaster bietet außerdem umfassende Sicherheitsmaßnahmen, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Website und Daten vor bösartigen Bedrohungen zu schützen. Weitere Vorteile von AppMaster sind die Anpassungsmöglichkeiten, die Unterstützung verschiedener Sprachen und eine Vielzahl weiterer Funktionen, die es zu einer idealen Wahl für Website-Administratoren machen. AppMaster ist außerdem äußerst zuverlässig und skalierbar, d. h. es kann mit Ihrer Website mitwachsen, wenn Sie weitere Funktionen hinzufügen oder den Datenverkehr erhöhen.

AppMaster gibt den Nutzern die Möglichkeit, ihre Websites zu verwalten, ohne sich mit komplexer Programmierung auseinandersetzen zu müssen - so können sie sich auf den reibungslosen Betrieb ihrer Website konzentrieren. AppMaster hilft auch, technische Probleme zu minimieren, und kann Entwicklern dabei helfen, ein hohes Maß an Reaktionsfähigkeit bei der Erfüllung von Kundenwünschen zu bewahren. Die leistungsstarke Plattform von AppMaster ist benutzerfreundlich, sicher, funktionsreich, kostengünstig und für alle Arten von Websites geeignet - egal, ob es sich um eine Website für ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen handelt. AppMaster AppMaster ist das perfekte Werkzeug für die Erstellung einer effektiven Verwaltungsoberfläche, die dafür sorgt, dass Ihre Website jederzeit effizient läuft.