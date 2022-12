De introductie van websitebouwers in het ontwikkelings- en creatieproces van websites heeft het voor zowel bedrijven als particulieren gemakkelijker gemaakt om hun eigen websites te maken zonder afhankelijk te zijn van professionele webontwikkelaars. Het goede aan moderne websitebouwers is dat ze nu verder gaan dan basiswebsites zoals blogs. In plaats daarvan helpt een enorme verscheidenheid aan geweldige websitebouwers u om succesvolle websites te maken zonder enige kennis van codering. Er zijn ook specifieke websitebouwers beschikbaar om online winkels, lidmaatschapssites, landingspagina's, blogs en vele andere te maken. In dit artikel leer je over alle basisprincipes van websitebouwers en enkele tips en trucs die je moet volgen om de beste websitebouwer te kiezen. Lees verder!

Wat is een website builder?

Een website builder is een platform dat visuele bewerkingstools biedt zoals een drag-and-drop editor waarmee gebruikers met weinig tot geen coderingskennis gemakkelijk een website kunnen bouwen. Deze systemen hebben vaak vooraf gebouwde website sjablonen, mogelijkheden voor het creëren van een eigen domein, hosting opties, geïntegreerde foto en video opslag, en vele andere opties.

Bovendien zijn de meeste moderne websitebouwers uitgerust met integraties van derden om ze toegankelijker te maken en geavanceerde functies toe te voegen. Als je bijvoorbeeld een website builder gebruikt om een online winkel te maken, moet je winkelwagentjes, lead gathering en andere marketing opties toevoegen.

Websitebouwers zijn er in twee varianten: online en offline. U kunt een website ontwikkelen op uw computer met behulp van offline website builder software. Met online websitebouwers kunt u uw eigen website ontwikkelen en aanpassen op de server van de provider. Met de enorme populariteit van cloud-based systemen zijn de meeste moderne website builders online zoals Wix, Webflow, Tilda, en andere.

Hoe werkt een website builder?

A drag-and-drop editor vertaalt de visuele instructies in code door een websitebouwer. Ofwel host het bedrijf uw eigen website, ofwel wordt er een verbinding gemaakt met uw hostingbedrijf. De meeste websitebouwers omvatten een verscheidenheid aan thema's of websitetemplates die geschikt zijn voor verschillende soorten websites. Een portfolio, bijvoorbeeld, vereist misschien een ander sjabloon dan een online winkel.

Veel van de kenmerken kunnen worden gewijzigd zodra u een website template kiest. Afhankelijk van de website builder, kan dit dingen omvatten zoals lettertype, lay-out, tekst, en foto maten. U kunt ook media integreren en contactformulieren toevoegen.

Hoewel veel van de populairste websitebouwers geen codering nodig hebben, kunnen gebruikers met de meeste systemen HTML en CSS aanpassen aan hun wensen. Dit soort functies is nuttig voor personen zonder codeerervaring. Toch, als een klein bedrijf een website builder gebruikt voor het bouwen van een website, kan het nog steeds aanzienlijke aanpassingsmogelijkheden krijgen.

Hoe kies je de beste website builder?

Verschillende soorten websitebouwers en drag-and-drop editors zijn beschikbaar om u te helpen een website naar keuze te bouwen. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste factoren die u moet overwegen om de beste websitebouwer te kiezen en een website te maken:

Drag-and-drop mogelijkheden

Veel website bouwers laten u drag and drop internetpagina-elementen om ontwerpen te maken die op collages lijken. Dit kan gelden voor elk element op uw websites, zoals tekst, afbeeldingen, video of audio. Elke websitebouwer biedt een ander niveau van aanpassingsvrijheid. Terwijl sommige bedrijven moeilijker aan te passen thema's gebruiken, kunt u bij andere bijna elk onderdeel van een webpagina wijzigen zonder code te gebruiken. Daarom moet u de mogelijkheden van de drag-and-drop editor.

Integraties van derden

Software van derden toevoegen, zoals winkelwagentjes of feeds voor sociale netwerken, is eenvoudig met websitebouwers. Een andere veelgebruikte integratieoptie zijn lead capture formulieren, waarmee potentiële klanten of opdrachtgevers hun informatie kunnen invullen en deze vervolgens rechtstreeks in uw eigen database kunnen plaatsen. Denk goed na over de integraties van derden die u nodig hebt voordat u een specifieke bouwer kiest om een website te bouwen.

Mobiele compatibiliteit

Mobiele compatibiliteit is cruciaal voor elke website omdat zoveel mensen hun telefoon gebruiken om het internet te verkennen. U kunt de mobiele versie van uw website zien terwijl u wijzigingen aanbrengt, dankzij de geautomatiseerde integratie van deze mogelijkheid door veel websitebouwers. Sommige hebben zelfs de mogelijkheid om websitecomponenten automatisch te veranderen, zodat één ontwerp effectief werkt op verschillende apparaten.

Hoeveel kost het om een website te bouwen?

Het selecteren van een website bouwer heeft alleen betrekking op de eerste fasen van de website ontwikkeling procedures. Er zijn vele andere aspecten te overwegen, zoals het kiezen van een aangepast domein, kosten van hosting, SEO analytics, e-mail functies, grafisch ontwerp, UI/UX ontwerp, en vele andere aspecten van een website.

Als u een gratis basiswebsite bouwt, worden uw eisen waarschijnlijk vervuld door de beschikbare websitetemplates in de websitebouwers. Maar een website voor kleine bedrijven moet meestal gericht zijn op aanpassingsmogelijkheden om op te vallen in de massa. De kosten voor het bouwen van een website hangen dus af van vele andere factoren dan de websitebouwer van uw keuze. Enkele van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het budget dat je nodig hebt om een website te bouwen zijn:

Domeinnaam en hosting

Een domeinnaam en de juiste hosting zijn nodig om een website te bouwen en het doelpubliek te bereiken. Over het algemeen liggen de kosten voor het registreren van een specifieke naam ergens tussen de $10 en $60, terwijl het hosten van een website op een aangepast domein $100 tot $500 kan kosten.

Website bouwers

Met sommige gratis websitebouwers kunt u gratis een website maken. Echter, als u wilt dat uw eigen website complexe functies hebben en beter zijn dan de andere gratis website, moet u een betaald pakket van een website builder om een website te maken. De meeste gratis websitebouwers hebben ook aparte betaalde plannen om geavanceerde functies te bieden. De kosten van dergelijke websitebouwers variëren van 100 tot 500 dollar. Het zou helpen als je een duidelijk idee hebt over waarom je een website wilt bouwen om er zeker van te zijn dat je de juiste websitebouwer kiest.

SSL

Het succesvol inzetten van een website is veel meer dan alleen het gebruik van een websitebouwer om een website te maken. Uw eigen website moet een SSL certificering hebben in dit tijdperk waarin cyberveiligheid een belangrijk aspect is. Als u een kleine zakelijke website heeft, wordt SSL certificering nog belangrijker. Het kan tot 250 dollar kosten. Sommige van de beste websitebouwers bieden echter ook SSL aan in hun betaalde pakketten.

Tips om een succesvolle website te bouwen

Een succesvolle website is een website die zijn doelgroep kan bereiken en maximale websitebezoekers krijgt. Een website voor kleine bedrijven is bijvoorbeeld ontwikkeld om klanten aan te trekken, vooral lokale klanten. Het wordt beschouwd als een succesvolle website wanneer het aantal websitebezoekers verandert in daadwerkelijke zakelijke klanten en de producten of diensten van het bedrijf kopen. Als u een drag-and-drop editor wilt gebruiken om een website te maken, moet u rekening houden met enkele belangrijke aspecten van een website.

Volg deze tips om een website te bouwen en succesvol te maken:

Responsief ontwerp

Tegenwoordig gebruiken veel mensen hun smartphone om toegang te krijgen tot verschillende websites. Daarom is het van het grootste belang rekening te houden met mobiele telefoongebruikers tijdens het bouwen van een website. Afbeeldingen, inhoud en ontwerpcomponenten op een mobiel-responsieve website worden automatisch aangepast om snel en effectief te laden op een mobiel apparaat.

De meeste hedendaagse websitebouwers zijn responsief voor mobiele apparaten. Maar zelfs die zijn niet altijd foutloos. Zorg er altijd voor dat u een voorbeeld van uw ontwerpen bekijkt op desktop- en mobiele schermen van verschillende grootte. Als u fouten vindt, kunt u uw ontwerpen repareren door de grootte van het element te wijzigen of zelfs door bepaalde onderdelen weg te laten op bepaalde schermformaten.

Een responsief ontwerp voor alle soorten websites is belangrijk, maar een klein bedrijf moet hier speciale aandacht aan besteden bij het bouwen van een website. Als een website van een klein bedrijf niet responsief is, is de kans groot dat de potentiële klant naar een ander lokaal of klein bedrijf gaat.

Gebruik website sjablonen

De termen "website thema's" en "website sjablonen" worden soms synoniem gebruikt. Het zijn kant-en-klare pagina-ontwerpen met vaak een header, een footer en een menunavigatie met de populairste pagina's (home, about, contact en blog).

De meeste websitesjablonen worden geleverd met voorbeeldafbeeldingen en -tekst die u kunt wijzigen met uw eigen materiaal via een gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor. De globale website template kan vaak worden aangepast om beter aan uw wensen te voldoen. Ook gratis websitebouwers bieden een grote collectie website-sjablonen.

De meeste websitebouwers zullen een selectie van zowel gratis als betaalde thema's aanbieden. Deze kunnen u in staat stellen veel sneller een goed ontworpen site te lanceren dan wanneer u deze zelf zou ontwikkelen. Toch is niet elk thema gelijk gemaakt. Terwijl u uw materiaal toevoegt, moet u een voorbeeld van al uw pagina's bekijken om er zeker van te zijn dat er geen inconsistenties of fouten zijn. U kunt eventuele fouten gemakkelijk herstellen via de drag-and-drop editor.

Veiligheid

Wanneer u een website bouwt met een drag-and-drop editor, probeert u het proces zo snel mogelijk te laten verlopen. Het komt echter vaak voor dat mensen in deze haast het belang van cybersecurity negeren, waardoor ze later verliezen moeten lijden.

Of u nu een website wilt bouwen voor persoonlijk gebruik of voor een klein bedrijf, u moet speciale aandacht besteden aan de cyberbeveiligingsprotocollen, met name de SSL certificeringen. De meeste sitebouwers bieden SSL om maximale veiligheid te garanderen en u te helpen een veilige en beveiligde website te maken.

Gegevensstromen van en naar een website worden versleuteld door een bestand met secure sockets layer (SSL) certificaten. Daarom beschermt het SSL certificaat de privacy van de gegevens wanneer iemand toegang heeft tot uw beveiligde website of informatie invoert in een onderdeel van uw site (formulieren, login, wachtwoord of creditcardgegevens). De beveiliging van uw eigen website is cruciaal voor de gebruikerservaring, en het hebben van een SSL certificaat kan u helpen beter te scoren in zoekmachines.

Heb ik een websitebouwer nodig?

Het gebruik van een websitebouwer is de eenvoudigste optie als u een website wilt maken maar geen coderingskennis hebt. De tweede keuze is een professional inhuren of zelf leren coderen om uw website te ontwikkelen. Iemand inhuren kan u totale controle geven over het uiterlijk van de website, maar het kan een zeer duur proces zijn.

Daarom is het veel beter om een moderne websitebouwer te gebruiken die een breed scala aan drag-and-drop elementen voor maximale aanpassing. De meeste websitebouwers hebben websitetemplates, samen met aanpassingsopties. Kleine bedrijven en particulieren moeten vooral vertrouwen op website builders om een website naar keuze te maken via de drag-and-drop editor en tijd en geld te besparen.

Wat is tegenwoordig de beste websitebouwer?

Als het gaat om het kiezen van de beste websitebouwer om een website te maken, is er niet één specifiek platform. Alles hangt af van uw specifieke eisen en het soort website dat u wilt maken. Over het algemeen, Tilda, Webflow Weebly en GoDaddy beschouwd als de beste websitebouwers. U kunt deze bouwers gebruiken om verschillende soorten websites en pagina's te maken, zoals landingspagina's. Andere platforms zoals Wix zijn ook erg populair voor het maken van online winkels. Het gemeenschappelijke van alle top website bouwers is dat ze gebruiksvriendelijke drag-and-drop editors om u te helpen een website vanaf nul op te bouwen en een bestaande website te onderhouden.

Wat is de goedkoopste manier om een website te krijgen?

Drag and drop editors, vooral gratis websitebouwers, hebben het maken van websites veel gemakkelijker en sneller gemaakt dan ooit tevoren. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het inhuren van professionele websitebouwers om een website te maken en te implementeren. In plaats daarvan kunt u verschillende goedkope routes nemen om een website te ontwikkelen.

De goedkoopste manier om een website te krijgen is het gebruik van een gratis website bouwer die gratis website sjablonen aanbiedt. U kunt een gratis thema krijgen van WordPress en zelf een website maken door het domein te registreren voor slechts $15 per jaar. Zo krijgt u tegen een zeer goedkoop tarief een website die aan uw persoonlijke wensen voldoet.

Hoe kan AppMaster helpen?

AppMaster is een krachtig no-code platform voor het maken en beheren van website-adminpanelen. AppMaster helpt webontwikkelaars tijd te besparen en eenvoudig de back-end operaties van hun sites te beheren. AppMaster biedt een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers snel begrijpen hoe ze de functies en instellingen van hun website kunnen aanpassen. AppMaster biedt ook uitgebreide beveiligingsmaatregelen, zodat gebruikers hun website en gegevens kunnen beschermen tegen kwaadaardige bedreigingen. Andere voordelen van AppMaster omvatten aanpassingsopties, ondersteuning voor verschillende talen, en een groot aantal andere functies die het een ideale keuze maken voor websitebeheerders. AppMaster is ook zeer betrouwbaar en schaalbaar, wat betekent dat het kan meegroeien met uw website als u meer functies toevoegt of het verkeer toeneemt.

AppMaster geeft gebruikers de kracht om hun websites te beheren zonder in complexe codering te hoeven duiken - waardoor ze de vrijheid hebben om zich te concentreren op het zorgen dat hun website soepel draait. AppMaster helpt ook technische problemen te minimaliseren en kan ontwikkelaars helpen een hoog niveau van responsiviteit te handhaven bij het omgaan met behoeften van klanten. Het krachtige platform van AppMaster is gemakkelijk te gebruiken, veilig, rijk aan functies, kosteneffectief en geschikt voor alle soorten websites - of u nu een kleine zakelijke website of een grote onderneming hebt. AppMaster is de perfecte tool voor het creëren van een effectief beheerpaneel dat ervoor zorgt dat uw website altijd efficiënt draait.