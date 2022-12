A introdução de construtores de sítios Web no processo de desenvolvimento e criação de sítios Web tornou mais fácil para as empresas, bem como para os indivíduos, a criação dos seus próprios sítios Web sem depender de criadores profissionais de sítios Web. O que os construtores de sítios web modernos têm de bom é que agora se expandem para além dos sítios web básicos, tais como blogues. Em vez disso, uma enorme variedade de grandes construtores de sítios web ajudam-no a criar sítios web de sucesso sem qualquer conhecimento de codificação. Construtores de websites específicos estão também disponíveis para criar lojas on-line, sites de membros, páginas de destino, blogs, e muitos outros. Neste artigo, aprenderá sobre todos os fundamentos dos construtores de sítios web e algumas dicas e truques que deverá seguir para escolher o melhor construtor de sítios web. Continue a ler!

O que é um construtor de sítios web?

Um construtor de sítios web é uma plataforma que fornece ferramentas de edição visual, tais como um drag-and-drop editor que permite aos utilizadores com pouco ou nenhum conhecimento de codificação construir facilmente um website. Estes sistemas têm frequentemente modelos de sítios web pré-construídos, possibilidades de criar um domínio personalizado, opções de alojamento, armazenamento integrado de imagens e vídeos, e muitas outras opções.

Além disso, a maioria dos construtores de sítios web modernos estão equipados com integrações de terceiros para os tornar mais acessíveis e acrescentar funcionalidades avançadas. Por exemplo, se estiver a utilizar um construtor de sítios web para criar uma loja online, deve adicionar carrinhos de compras, recolha de chumbo, e outras opções de marketing.

Os construtores de sítios web vêm em duas variedades: online e offline. Pode desenvolver um sítio web no seu computador utilizando software construtor de sítios web off-line. Os construtores de sítios web online permitem-lhe desenvolver e modificar o seu próprio sítio web directamente no servidor do fornecedor. Com a popularidade massiva dos sistemas baseados na nuvem, a maioria dos construtores de sítios web modernos estão em linha, tais como Wix, Webflow, Tilda, e outros.

Como funciona um construtor de sítios web?

A drag-and-drop traduz as instruções visuais em código por um construtor de websites. Ou a empresa hospedará o seu próprio website, ou será feita uma ligação à sua empresa de hospedagem. A maioria dos construtores de websites inclui uma variedade de temas ou modelos de websites que são apropriados para vários tipos de websites. Um portfólio, por exemplo, pode exigir um modelo diferente do de uma loja online.

Muitas das características podem ser alteradas quando se escolhe um modelo de sítio web. Dependendo do construtor do website, isto pode incluir coisas como fonte, layout, texto, e tamanhos de imagens. Pode também integrar meios de comunicação e adicionar formulários de contacto.

Embora muitos dos construtores de websites mais populares não necessitem de codificação, a maioria dos sistemas permitem aos utilizadores modificar HTML e CSS para se adaptarem às suas necessidades. Este tipo de recurso é útil para indivíduos com conhecimentos sem codificação. No entanto, se uma pequena empresa estiver a utilizar um construtor de sítios web para construir um sítio web, ainda pode obter opções de personalização significativas.

Como escolher o melhor construtor de sítios web?

Diferentes tipos de construtores de sítios web e drag-and-drop Os editores estão disponíveis para o ajudar a construir um website à sua escolha. Seguem-se alguns dos factores mais importantes que deve considerar para escolher o melhor construtor de websites e criar um website:

Capacidade de arrastar e largar

Muitos construtores de sítios Web permitem-lhe drag and drop elementos de páginas da Internet para criar desenhos que se assemelham a colagens. Isto pode aplicar-se a qualquer elemento dos seus sítios web, tais como texto, imagens, vídeo, ou áudio. Cada construtor de sítios web proporciona um nível diferente de liberdade de personalização. Enquanto algumas empresas utilizam temas mais difíceis de modificar, outras permitem-lhe alterar quase todos os componentes de uma página web sem utilizar qualquer código. Por conseguinte, deve considerar as capacidades do drag-and-drop editor.

Integrações de terceiros

Adicionar software de terceiros, tais como carrinhos de compras ou feeds de redes sociais, é simples com os construtores de websites. Outra opção de integração frequentemente utilizada são os formulários de captura de chumbo, que permitem aos potenciais clientes ou clientes preencher a sua informação e depois despejá-la directamente na sua própria base de dados. Considere as integrações de terceiros de que necessitará muito antes de escolher um construtor específico para construir um sítio web.

Compatibilidade móvel

A compatibilidade móvel é crucial para qualquer website uma vez que tantas pessoas utilizam os seus telefones para explorar a Internet. Pode ver a versão móvel do seu website enquanto faz as edições, graças à integração automatizada desta capacidade por parte de muitos construtores de websites. Alguns têm mesmo a capacidade de alterar automaticamente os componentes do website para que um único design funcione eficazmente através de uma variedade de dispositivos.

Quanto custa a construção de um website?

A selecção de um construtor de sítios web trata apenas das fases iniciais dos procedimentos de desenvolvimento de sítios web. Há muitos outros aspectos a considerar, tais como a escolha de um domínio personalizado, custo de alojamento, análise SEO, características de e-mail, design gráfico, design UI/UX, e muitos outros aspectos de um website.

Se estiver a construir um website básico gratuito, os seus requisitos serão provavelmente satisfeitos pelos modelos de website disponíveis nos construtores do website. No entanto, um website de uma pequena empresa tem normalmente de se concentrar em características de personalização para se destacar na multidão. Como resultado, o custo de construção de um website depende de muitos outros factores para além do construtor do website da sua escolha. Alguns dos factores mais importantes que afectam o orçamento de que necessita para construir um sítio web são:

Nome de domínio e alojamento

Um nome de domínio e um alojamento adequado são necessários para construir um website e torná-lo chegar ao seu público-alvo. Geralmente, o custo do registo de um nome específico situa-se entre $10 a $60, enquanto que o alojamento de um website num domínio personalizado pode custar entre $100 a $500.

Construtores de sítios web

Alguns construtores de sítios Web gratuitos permitem-lhe criar um sítio Web gratuitamente. Contudo, se quiser que o seu próprio website tenha características complexas e seja melhor do que o outro website gratuito, precisará de um pacote pago de um construtor de websites para criar um website. A maioria dos construtores de sítios Web gratuitos também tem planos pagos em separado para fornecer funcionalidades avançadas. O custo de tais construtores de sítios web varia entre $100 e $500. Ajudaria se tivesse uma ideia clara sobre o porquê de querer construir um sítio web para se certificar de que escolhe o construtor de sítios web certo.

SSL

A implantação bem sucedida de um website é muito mais do que apenas utilizar um construtor de websites para criar um website. O seu próprio website deve ter certificação SSL nesta era em que a segurança cibernética é um aspecto importante. Se tiver um website de pequenas empresas, a certificação SSL torna-se ainda mais importante. Pode custar até $250. No entanto, alguns dos principais construtores de sítios web oferecem SSL também nos seus pacotes pagos.

Dicas para construir um sítio web de sucesso

Um website de sucesso é aquele que é capaz de atingir o seu público alvo e obter o máximo de visitantes do website. Por exemplo, um website de pequenas empresas é desenvolvido para atrair clientes, especialmente os locais. Será considerado um website de sucesso quando o número de visitantes do website se transformar em clientes empresariais reais e comprar os produtos ou serviços da empresa. Se quiser utilizar um drag-and-drop para criar um sítio web, é necessário considerar alguns aspectos importantes de um sítio web.

Siga estas dicas para construir um website e torná-lo bem sucedido:

Design reactivo

Hoje em dia, muitas pessoas utilizam os seus smartphones para aceder a diferentes websites. Portanto, considerar os utilizadores de telemóveis durante a construção de um website é da maior importância. Imagens, conteúdos e componentes de design num website móvel-responsivo são automaticamente ajustados para carregar rápida e eficazmente num dispositivo móvel.

A maioria dos construtores contemporâneos de sítios web são sensíveis aos dispositivos móveis. No entanto, mesmo esses podem não o ser sem falhas. Certifique-se sempre de pré-visualizar os seus designs em ecrãs móveis e de secretária de vários tamanhos. Se encontrar algum erro, pode corrigir os seus designs alterando o tamanho do elemento ou mesmo omitindo certas partes em determinados tamanhos de ecrã.

Ter um design reactivo para todos os tipos de websites é importante, mas uma pequena empresa deve prestar especial atenção a isto enquanto constrói um website. Se um website de uma pequena empresa não for reactivo, há uma grande probabilidade de que o potencial cliente vá para outra empresa local ou pequena.

Utilizar modelos de sítios web

As frases "temas de websites" e "modelos de websites" são por vezes utilizadas como sinónimos. São desenhos de páginas pré-construídos que frequentemente apresentam um cabeçalho, um rodapé, e navegação no menu com as páginas mais populares (home, about, contact, e blog).

A maioria dos modelos de websites vêm com exemplos de gráficos e textos que pode modificar com o seu próprio material através de um drag-and-drop editor. O modelo global do website pode frequentemente ser alterado para se adequar melhor às suas necessidades. Mesmo os construtores de websites gratuitos também fornecem uma grande colecção de modelos de websites.

A maioria dos construtores de websites fornecerá uma selecção tanto de temas gratuitos como de temas pagos. Estes podem permitir-lhe lançar um site bem concebido muito mais rapidamente do que se o desenvolvesse você mesmo. No entanto, nem todos os temas são feitos por igual. Ao adicionar o seu material, certifique-se de pré-visualizar todas as suas páginas para garantir que não existem inconsistências ou erros. Pode corrigir facilmente quaisquer erros potenciais através do drag-and-drop editor.

Segurança

Quando se está a construir um website com um drag-and-drop editor, tentará tornar o processo o mais rápido possível. No entanto, é comum que as pessoas ignorem a importância da segurança cibernética nesta pressa, devido à qual têm de sofrer perdas mais tarde.

Quer pretenda construir um website para seu uso pessoal ou para uma pequena empresa, deve prestar especial atenção aos seus protocolos de segurança cibernética, especialmente as certificações SSL. A maior parte dos construtores de sítios Web fornecem SSL para garantir a máxima segurança e ajudá-lo a criar um sítio Web seguro e protegido.

Os fluxos de dados de e para um sítio web são encriptados por uma camada de segurança (SSL) ficheiro de certificados. Portanto, o certificado SSL protege a privacidade dos dados quando alguém acede ao seu sítio seguro ou submete informações em qualquer área do seu sítio (formulários, login, palavra-passe, ou informações de cartão de crédito). A segurança do seu próprio sítio é crucial para a experiência do utilizador, e ter um certificado SSL pode ajudá-lo a ter uma melhor classificação nos motores de busca.

Preciso de um construtor de sítio web?

Utilizar um construtor de sítios web é a opção mais simples se quiser criar um sítio web, mas carece de conhecimentos de codificação. A segunda opção é contratar um profissional ou aprender a codificar você mesmo para desenvolver o seu website. Contratar alguém pode dar-lhe total controlo sobre a aparência do sítio web, mas pode ser um processo altamente dispendioso.

Por conseguinte, é muito melhor utilizar um construtor moderno de websites que forneça uma vasta gama de drag-and-drop elementos para uma personalização máxima. A maioria dos construtores de sítios web têm modelos de sítios web, juntamente com opções de personalização. As pequenas empresas e indivíduos devem confiar especialmente nos construtores de sítios web para criar um sítio web da sua escolha através do drag-and-drop editar e poupar tempo e dinheiro.

Qual é actualmente o melhor construtor de sítios web?

Quando se trata de escolher o melhor construtor de websites para criar um website, não existe uma plataforma específica. Tudo se resume aos seus requisitos específicos e ao tipo de sítio web que pretende criar. Geralmente, Tilda, Webflow Weebly e GoDaddy são considerados como os principais construtores de sítios web. Podem utilizar estes construtores para criar diferentes tipos de websites e páginas, tais como páginas de aterragem. Outras plataformas, tais como Wix são também bastante populares para a criação de lojas online. A coisa comum em todos os construtores de websites de topo é que eles têm drag-and-drop editores para o ajudar a construir um website a partir do zero e a manter um website já existente.

Qual é a forma mais barata de obter um sítio web?

Os editores de arrastar e largar, especialmente os construtores de sítios Web gratuitos, tornaram a criação de sítios Web muito mais fácil e rápida do que nunca. Já não tem de se preocupar em contratar construtores profissionais de sítios web para criar e implantar um sítio web. Em vez disso, pode optar por vários caminhos baratos para desenvolver um sítio web.

A forma mais barata de obter um sítio web é utilizar um construtor de sítios web gratuito que ofereça modelos de sítios web gratuitos. Pode obter um tema gratuito em WordPress e criar um sítio web por si próprio, registando o domínio por apenas $15 por ano. Assim, obterá um sítio web a uma taxa muito barata para satisfazer as suas exigências pessoais.

Como pode AppMaster ajuda?

AppMaster é um poderoso no-code plataforma para a criação e gestão de painéis de administração de websites. AppMaster ajuda os programadores web a poupar tempo e a gerir facilmente as operações de back-end dos seus sítios. AppMaster fornece uma interface intuitiva e de fácil utilização que permite aos utilizadores compreender rapidamente como personalizar as características e definições do seu sítio web. AppMaster oferece também medidas de segurança abrangentes, permitindo aos utilizadores manter o seu website e os seus dados a salvo de ameaças maliciosas. Outros benefícios de AppMaster incluem opções de personalização, suporte para várias línguas, e uma série de outras características que a tornam uma escolha ideal para administradores de sítios web. AppMaster é também altamente fiável e escalável, o que significa que pode crescer com o seu website à medida que acrescenta mais funcionalidades ou aumenta o tráfego.

AppMaster dá aos utilizadores o poder de gerir os seus websites sem ter de mergulhar em codificação complexa - dando-lhes a liberdade de se concentrarem em garantir que o seu website está a funcionar sem problemas. AppMaster também ajuda a minimizar problemas técnicos e pode ajudar os programadores a manter um elevado nível de capacidade de resposta ao lidar com as necessidades dos clientes. A poderosa plataforma AppMaster é fácil de utilizar, segura, rica em funcionalidades, económica e adequada para todos os tipos de websites - quer tenha um website de pequenas empresas ou de grandes empresas. AppMaster é a ferramenta perfeita para criar um painel de administração eficaz que garantirá que o seu sítio web funcione de forma eficiente em todos os momentos.