L'introduzione dei costruttori di siti web nel processo di sviluppo e creazione di siti web ha reso più facile per le aziende e per i privati creare i propri siti web senza affidarsi a sviluppatori web professionisti. L'aspetto positivo dei moderni costruttori di siti web è che ora sono andati oltre i siti web di base, come i blog. Al contrario, un'enorme varietà di ottimi website builder aiuta a creare siti web di successo senza alcuna conoscenza di codifica. Sono disponibili anche costruttori di siti web specifici per creare negozi online, siti associativi, landing page, blog e molti altri. In questo articolo scoprirete tutte le basi dei costruttori di siti web e alcuni suggerimenti e trucchi da seguire per scegliere il miglior costruttore di siti web. Continuate a leggere!

Che cos'è un website builder?

Un costruttore di siti web è una piattaforma che fornisce strumenti di editing visuale, come ad esempio un drag-and-drop che consente agli utenti con poche o nessuna conoscenza di codifica di costruire facilmente un sito web. Questi sistemi hanno spesso modelli di siti web precostituiti, possibilità di creare un dominio personalizzato, opzioni di hosting, archiviazione di immagini e video integrata e molte altre opzioni.

Inoltre, la maggior parte dei moderni costruttori di siti web sono dotati di integrazioni di terze parti che li rendono più accessibili e aggiungono funzionalità avanzate. Ad esempio, se si utilizza un costruttore di siti web per creare un negozio online, è necessario aggiungere carrelli della spesa, raccolta di contatti e altre opzioni di marketing.

I creatori di siti web sono disponibili in due varianti: online e offline. È possibile sviluppare un sito web sul proprio computer utilizzando un software per la creazione di siti web offline. I costruttori di siti web online permettono di sviluppare e modificare il proprio sito web direttamente sul server del fornitore. Con l'enorme popolarità dei sistemi basati su cloud, la maggior parte dei moderni costruttori di siti web sono online, come ad esempio Wix, Webflow, Tilda, e altri.

Come funziona un website builder?

A drag-and-drop editor traduce le istruzioni visive in codice da un costruttore di siti web. L'azienda ospiterà il vostro sito web oppure si collegherà alla vostra società di hosting. La maggior parte dei costruttori di siti web include una serie di temi o modelli di siti web adatti a vari tipi di siti web. Un portfolio, ad esempio, potrebbe richiedere un modello diverso da quello di un negozio online.

Molte delle caratteristiche possono essere modificate una volta scelto un modello di sito web. A seconda del costruttore di siti web, questo può includere elementi come font, layout, testo e dimensioni delle immagini. È inoltre possibile integrare i media e aggiungere moduli di contatto.

Anche se molti dei più popolari costruttori di siti web non richiedono la codifica, la maggior parte dei sistemi consente agli utenti di modificare l'HTML e il CSS per adattarli alle proprie esigenze. Questo tipo di funzione è utile per chi non ha conoscenze di codifica. Tuttavia, se una piccola impresa utilizza un website builder per la costruzione di un sito web, può comunque disporre di notevoli opzioni di personalizzazione.

Come scegliere il miglior costruttore di siti web?

Sono disponibili diversi tipi di costruttori ed editor di siti drag-and-drop sono disponibili per aiutarvi a costruire un sito web di vostra scelta. Di seguito sono elencati alcuni dei fattori più importanti da considerare per scegliere il miglior costruttore di siti web e creare un sito web:

Funzionalità drag-and-drop

Molti costruttori di siti web vi permettono di drag and drop Molti costruttori di siti web consentono di creare elementi di pagina su Internet che assomigliano a collage. Questo può valere per qualsiasi elemento del sito web, come testo, immagini, video o audio. Ogni costruttore di siti web offre un diverso livello di libertà di personalizzazione. Mentre alcune aziende utilizzano temi più difficili da modificare, altre permettono di alterare quasi ogni componente di una pagina web senza utilizzare alcun codice. Pertanto, è necessario considerare le capacità dell'editor. drag-and-drop editor.

Integrazioni di terze parti

L'aggiunta di software di terze parti, come carrelli della spesa o feed di social network, è semplice con i costruttori di siti web. Un'altra opzione di integrazione spesso utilizzata è quella dei moduli di acquisizione dei contatti (lead capture), che consentono a potenziali clienti o clienti di compilare le loro informazioni per poi scaricarle direttamente nel vostro database. Considerate le integrazioni di terze parti di cui avrete bisogno prima di scegliere un costruttore specifico per costruire un sito web.

Compatibilità con i dispositivi mobili

La compatibilità con i dispositivi mobili è fondamentale per qualsiasi sito web, dal momento che molte persone utilizzano i loro telefoni per esplorare Internet. È possibile visualizzare la versione mobile del sito web durante le modifiche, grazie all'integrazione automatica di questa funzionalità da parte di molti costruttori di siti web. Alcuni hanno anche la capacità di modificare automaticamente i componenti del sito web, in modo che un unico progetto funzioni efficacemente su una varietà di dispositivi.

Quanto costa costruire un sito web?

La scelta di un costruttore di siti web riguarda solo le fasi iniziali delle procedure di sviluppo di un sito web. Ci sono molti altri aspetti da considerare, come la scelta di un dominio personalizzato, il costo dell'hosting, l'analisi SEO, le funzioni di posta elettronica, la progettazione grafica, il design UI/UX e molti altri aspetti di un sito web.

Se state costruendo un sito web gratuito di base, le vostre esigenze saranno probabilmente soddisfatte dai modelli di sito web disponibili nei website builder. Tuttavia, un sito web di una piccola impresa deve concentrarsi sulle caratteristiche di personalizzazione per distinguersi dalla massa. Di conseguenza, il costo della costruzione di un sito web dipende da molti fattori diversi dal costruttore di siti web scelto. Alcuni dei fattori più importanti che incidono sul budget necessario per la costruzione di un sito web sono:

Nome di dominio e hosting

Un nome di dominio e un hosting adeguato sono necessari per costruire un sito web e far sì che raggiunga il suo pubblico di riferimento. In genere, il costo di registrazione di un nome specifico varia da 10 a 60 dollari, mentre l'hosting di un sito web su un dominio personalizzato può costare da 100 a 500 dollari.

Costruttori di siti web

Alcuni costruttori di siti web gratuiti consentono di creare un sito web gratuitamente. Tuttavia, se volete che il vostro sito web abbia caratteristiche complesse e sia migliore degli altri siti web gratuiti, avrete bisogno di un pacchetto a pagamento di un website builder per creare un sito web. La maggior parte dei costruttori di siti web gratuiti ha anche piani separati a pagamento per fornire funzionalità avanzate. Il costo di questi website builder varia da 100 a 500 dollari. Sarebbe utile avere un'idea chiara del motivo per cui si desidera creare un sito web, per essere sicuri di scegliere il costruttore di siti web giusto.

SSL

L'implementazione di un sito web di successo va ben oltre l'utilizzo di un website builder per creare un sito web. Il vostro sito web deve avere la certificazione SSL in un'epoca in cui la sicurezza informatica è un aspetto fondamentale. Se avete un sito web di una piccola azienda, la certificazione SSL diventa ancora più importante. Può costare fino a 250 dollari. Tuttavia, alcuni dei migliori costruttori di siti web offrono SSL anche nei loro pacchetti a pagamento.

Suggerimenti per costruire un sito web di successo

Un sito web di successo è quello che è in grado di raggiungere il suo pubblico di riferimento e di ottenere il massimo dei visitatori. Ad esempio, il sito web di una piccola impresa viene sviluppato per attirare i clienti, soprattutto quelli locali. Sarà considerato un sito di successo quando il numero di visitatori del sito si trasformerà in veri e propri clienti e acquisterà i prodotti o i servizi dell'azienda. Se si desidera utilizzare un drag-and-drop per creare un sito web, è necessario considerare alcuni aspetti importanti di un sito web.

Seguite questi consigli per costruire un sito web e renderlo di successo:

Design reattivo

Al giorno d'oggi, molte persone utilizzano i loro smartphone per accedere a diversi siti web. Pertanto, tenere conto degli utenti di telefonia mobile durante la costruzione di un sito web è di estrema importanza. Le immagini, i contenuti e i componenti del design di un sito web mobile-responsive vengono automaticamente adattati per essere caricati in modo rapido ed efficace su un dispositivo mobile.

La maggior parte dei creatori di siti web contemporanei sono responsivi ai dispositivi mobili. Tuttavia, anche questi potrebbero non esserlo perfettamente. Assicuratevi sempre di visualizzare l'anteprima dei vostri progetti su schermi desktop e mobili di varie dimensioni. Se trovate degli errori, potete correggere i vostri progetti modificando le dimensioni degli elementi o addirittura omettendo alcune parti su particolari dimensioni di schermo.

Avere un design responsivo per tutti i tipi di siti web è importante, ma una piccola impresa deve prestare particolare attenzione a questo aspetto durante la costruzione di un sito web. Se il sito web di una piccola impresa non è responsive, è molto probabile che il potenziale cliente si rivolga a un'altra azienda locale o di piccole dimensioni.

Utilizzare modelli di siti web

I termini "temi per siti web" e "modelli per siti web" sono talvolta usati come sinonimi. Si tratta di modelli di pagine precostituite che spesso presentano un'intestazione, un piè di pagina e un menu di navigazione con le pagine più popolari (home, about, contact e blog).

La maggior parte dei modelli di sito web sono corredati da esempi di grafica e testo che possono essere modificati con il proprio materiale attraverso un editor di facile utilizzo. drag-and-drop editor di facile utilizzo. Il modello globale di sito web può spesso essere modificato per adattarsi meglio alle vostre esigenze. Anche i costruttori di siti web gratuiti forniscono una vasta collezione di modelli di siti web.

La maggior parte dei costruttori di siti web fornisce una selezione di temi sia gratuiti che a pagamento. Questi possono permettervi di lanciare un sito ben progettato molto più rapidamente che se doveste svilupparlo da soli. Tuttavia, non tutti i temi sono fatti allo stesso modo. Man mano che aggiungete il vostro materiale, assicuratevi di visualizzare in anteprima tutte le pagine per assicurarvi che non ci siano incongruenze o errori. È possibile correggere facilmente eventuali errori tramite l'editor. drag-and-drop editor.

La sicurezza

Quando si costruisce un sito web con un drag-and-drop editor, si cercherà di rendere il processo il più rapido possibile. Tuttavia, è frequente che in questa fretta si ignori l'importanza della sicurezza informatica, con conseguenti perdite successive.

Sia che vogliate costruire un sito web per uso personale o per una piccola azienda, dovete prestare particolare attenzione ai suoi protocolli di sicurezza informatica, soprattutto alle certificazioni SSL. La maggior parte dei costruttori di siti fornisce SSL per garantire la massima sicurezza e aiutarvi a creare un sito web sicuro e protetto.

I flussi di dati da e verso un sito web sono crittografati da un file di certificato secure sockets layer (SSL). Pertanto, il certificato SSL protegge la privacy dei dati quando qualcuno accede al vostro sito web sicuro o invia informazioni in qualsiasi area del vostro sito (moduli, login, password o informazioni sulla carta di credito). La sicurezza del vostro sito web è fondamentale per l'esperienza dell'utente e il certificato SSL può aiutarvi a posizionarvi meglio nei motori di ricerca.

Ho bisogno di un costruttore di siti web?

L'utilizzo di un website builder è l'opzione più semplice se si vuole creare un sito web ma non si hanno conoscenze di codifica. La seconda scelta è quella di assumere un professionista o di imparare a codificare da soli per sviluppare il vostro sito web. L'assunzione di un professionista può darvi il controllo totale sull'aspetto del sito, ma può essere un processo molto costoso.

Pertanto, è molto meglio utilizzare un moderno costruttore di siti web che offra un'ampia gamma di elementi per la massima personalizzazione. drag-and-drop elementi per la massima personalizzazione. La maggior parte dei costruttori di siti web dispone di modelli di siti web e di opzioni di personalizzazione. Soprattutto le piccole imprese e i privati dovrebbero affidarsi ai website builder per creare un sito web di loro scelta tramite l'editor e risparmiare tempo e denaro. drag-and-drop editor e risparmiare tempo e denaro.

Qual è il miglior costruttore di siti web oggi?

Quando si tratta di scegliere il miglior website builder per creare un sito web, non esiste una piattaforma specifica. Tutto dipende dalle vostre esigenze specifiche e dal tipo di sito che volete creare. In generale, Tilda, Webflow, Weebly e GoDaddy sono considerati i migliori costruttori di siti web. È possibile utilizzare questi costruttori per creare diversi tipi di siti web e pagine, come le landing page. Altre piattaforme come Wix sono molto popolari anche per la creazione di negozi online. L'aspetto comune a tutti i migliori costruttori di siti web è che dispongono di editor facili da usare drag-and-drop per aiutarvi a costruire un sito web da zero e a mantenere un sito web esistente.

Qual è il modo più economico per creare un sito web?

Gli editor drag and drop, in particolare i costruttori di siti web gratuiti, hanno reso la creazione di siti web molto più facile e veloce che mai. Non dovete più preoccuparvi di assumere costruttori di siti web professionali per creare e distribuire un sito web. Al contrario, è possibile seguire diverse strade economiche per sviluppare un sito web.

Il modo più economico per ottenere un sito web è quello di utilizzare un costruttore di siti web gratuito che offra modelli di siti web gratuiti. È possibile ottenere un tema gratuito da WordPress e creare un sito web registrando il dominio per soli 15 dollari all'anno. In questo modo, otterrete un sito web a un prezzo molto basso per soddisfare le vostre esigenze personali.

Come può AppMaster aiutare?

AppMaster è una potente no-code piattaforma per la creazione e la gestione dei pannelli di amministrazione dei siti web. AppMaster aiuta gli sviluppatori web a risparmiare tempo e a gestire facilmente le operazioni di back-end dei loro siti. AppMaster offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, che consente agli utenti di capire rapidamente come personalizzare le funzionalità e le impostazioni del proprio sito web. AppMaster offre inoltre misure di sicurezza complete, consentendo agli utenti di mantenere il proprio sito e i propri dati al sicuro da minacce dannose. Altri vantaggi di AppMaster includono opzioni di personalizzazione, supporto per varie lingue e una serie di altre caratteristiche che lo rendono una scelta ideale per gli amministratori di siti web. AppMaster è anche altamente affidabile e scalabile, il che significa che può crescere con il vostro sito web man mano che aggiungete altre funzioni o aumentate il traffico.

AppMaster offre agli utenti la possibilità di gestire i propri siti web senza doversi addentrare in complesse operazioni di codifica, lasciando loro la libertà di concentrarsi sul buon funzionamento del sito. AppMaster Inoltre, aiuta a ridurre al minimo i problemi tecnici e può aiutare gli sviluppatori a mantenere un alto livello di reattività quando si tratta di soddisfare le esigenze dei clienti. La potente piattaforma di AppMaster è facile da usare, sicura, ricca di funzioni, conveniente e adatta a tutti i tipi di siti web, sia che si tratti di un sito di una piccola azienda che di una grande impresa. AppMaster AppMaster è lo strumento perfetto per creare un pannello di amministrazione efficace che garantisca che il vostro sito web funzioni sempre in modo efficiente.