لقد سهّل إدخال أدوات إنشاء مواقع الويب في عملية تطوير وإنشاء مواقع الويب على الشركات وكذلك الأفراد إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم دون الاعتماد على مطوري الويب المحترفين. الشيء الجيد في أدوات إنشاء مواقع الويب الحديثة هو أنه تم توسيعها الآن بما يتجاوز مواقع الويب الأساسية مثل المدونات. بدلاً من ذلك ، تساعدك مجموعة كبيرة ومتنوعة من منشئي مواقع الويب الرائعين في إنشاء مواقع ويب ناجحة دون أي معرفة بالشفرات. تتوفر أيضًا أدوات إنشاء مواقع ويب محددة لإنشاء متاجر عبر الإنترنت ، ومواقع عضوية ، وصفحات مقصودة ، ومدونات ، وغيرها الكثير. في هذه المقالة ، ستتعرف على جميع أساسيات منشئي مواقع الويب وبعض النصائح والحيل التي يجب عليك اتباعها لاختيار أفضل منشئ مواقع الويب. تابع القراءة!

ما هو منشئ الموقع؟

يعد منشئ مواقع الويب نظامًا أساسيًا يوفر أدوات التحرير المرئية مثل محرر drag-and-drop الذي يمكّن المستخدمين الذين لديهم معرفة قليلة أو معدومة بالشفرة من إنشاء موقع ويب بسهولة. غالبًا ما تحتوي هذه الأنظمة على قوالب مواقع ويب مسبقة الإنشاء وإمكانيات إنشاء مجال مخصص وخيارات الاستضافة وتخزين الصور والفيديو المدمج والعديد من الخيارات الأخرى.

علاوة على ذلك ، تم تجهيز معظم منشئي مواقع الويب الحديثة بتكاملات مع جهات خارجية لتسهيل الوصول إليها وإضافة ميزات متقدمة. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم منشئ مواقع الويب لإنشاء متجر عبر الإنترنت ، فيجب عليك إضافة عربات التسوق وجمع العملاء المحتملين وخيارات التسويق الأخرى.

يأتي بناة مواقع الويب في نوعين: عبر الإنترنت وغير متصل. يمكنك تطوير موقع ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام برنامج إنشاء مواقع الويب غير المتصل بالإنترنت. يتيح لك منشئو مواقع الويب عبر الإنترنت تطوير وتعديل موقع الويب الخاص بك مباشرة على خادم الموفر. مع الشعبية الهائلة للأنظمة المستندة إلى السحابة ، فإن معظم منشئي مواقع الويب الحديثة على الإنترنت مثل Wix و Webflow و Tilda , وغيرها.

كيف يعمل منشئ الموقع؟

يقوم محرر drag-and-drop بترجمة التعليمات المرئية إلى تعليمات برمجية بواسطة منشئ مواقع الويب. إما أن تستضيف الشركة موقع الويب الخاص بك ، أو سيتم إجراء اتصال بشركة الاستضافة الخاصة بك. تشتمل غالبية منشئي مواقع الويب على مجموعة متنوعة من السمات أو قوالب مواقع الويب المناسبة لأنواع مختلفة من مواقع الويب. قد تتطلب الحافظة ، على سبيل المثال ، قالبًا مختلفًا عن متجر عبر الإنترنت.

قد يتم تغيير العديد من الخصائص بمجرد اختيار قالب موقع الويب. اعتمادًا على منشئ موقع الويب ، قد يشمل ذلك أشياء مثل الخط والتخطيط والنص وأحجام الصور. يمكنك أيضًا دمج الوسائط وإضافة نماذج الاتصال.

في حين أن العديد من منشئي مواقع الويب الأكثر شيوعًا لا يحتاجون إلى الترميز ، فإن معظم الأنظمة تسمح للمستخدمين بتعديل HTML و CSS لتناسب متطلباتهم. هذا النوع من الميزات مفيد للأفراد الذين ليس لديهم معرفة بالشفرات البرمجية. ومع ذلك ، إذا كانت شركة صغيرة تستخدم أداة إنشاء مواقع ويب لبناء موقع ويب ، فلا يزال بإمكانها الحصول على خيارات تخصيص كبيرة.

كيف تختار أفضل موقع بناء؟

تتوفر أنواع مختلفة من أدوات إنشاء المواقع ومحرري drag-and-drop لمساعدتك في إنشاء موقع ويب من اختيارك. فيما يلي بعض أهم العوامل التي يجب مراعاتها لاختيار أفضل منشئ مواقع ويب وإنشاء موقع ويب:

قدرات السحب والإفلات

يتيح لك العديد من منشئي مواقع الويب drag and drop لإنشاء تصميمات تشبه الملصقات. قد ينطبق هذا على أي عنصر في مواقع الويب الخاصة بك ، مثل النص أو الصور أو الفيديو أو الصوت. يوفر كل منشئ مواقع الويب مستوى مختلفًا من حرية التخصيص. في حين أن بعض الشركات تستخدم موضوعات أكثر صعوبة للتعديل ، فإن البعض الآخر يسمح لك بتغيير كل مكون تقريبًا من مكونات صفحة الويب دون استخدام أي رمز. لذلك ، يجب مراعاة إمكانيات محرر drag-and-drop.

تكامل الطرف الثالث

تعد إضافة برامج الجهات الخارجية ، مثل عربات التسوق أو خلاصات الشبكات الاجتماعية ، أمرًا بسيطًا مع منشئي مواقع الويب. خيار التكامل الآخر المستخدم كثيرًا هو نماذج التقاط العملاء المحتملين ، والتي تسمح للعملاء المحتملين أو العملاء بملء معلوماتهم ثم تفريغها مباشرة في قاعدة البيانات الخاصة بك. ضع في اعتبارك عمليات تكامل الجهات الخارجية التي ستحتاجها جيدًا قبل اختيار مُنشئ معين لإنشاء موقع ويب.

التوافق مع الأجهزة المحمولة

يعد التوافق مع الأجهزة المحمولة أمرًا بالغ الأهمية لأي موقع ويب نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يستخدمون هواتفهم لاستكشاف الإنترنت. قد تشاهد إصدار الجوال من موقع الويب الخاص بك أثناء إجراء التعديلات ، وذلك بفضل التكامل الآلي للعديد من منشئي مواقع الويب لهذه الإمكانية. حتى أن البعض لديه القدرة على تغيير مكونات موقع الويب تلقائيًا بحيث يعمل التصميم الفردي بشكل فعال عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.

كم يكلف بناء موقع على شبكة الإنترنت؟

اختيار منشئ مواقع الويب يتعامل فقط مع المراحل الأولية لإجراءات تطوير الموقع. هناك العديد من الجوانب الأخرى التي يجب مراعاتها ، مثل اختيار مجال مخصص ، وتكلفة الاستضافة ، وتحليلات تحسين محركات البحث ، وميزات البريد الإلكتروني ، والتصميم الجرافيكي ، وتصميم UI / UX ، والعديد من الجوانب الأخرى لموقع الويب.

إذا كنت تقوم بإنشاء موقع ويب أساسي مجاني ، فمن المحتمل أن يتم تلبية متطلباتك من خلال قوالب مواقع الويب المتوفرة في أدوات إنشاء مواقع الويب. ومع ذلك ، يجب أن يركز موقع الويب الخاص بالأعمال التجارية الصغيرة عادةً على ميزات التخصيص لتبرز بين الحشود. نتيجة لذلك ، تعتمد تكلفة إنشاء موقع ويب على العديد من العوامل بخلاف منشئ موقع الويب الذي تختاره. بعض أهم العوامل التي تؤثر على الميزانية التي تحتاجها لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت هي:

اسم المجال والاستضافة

مطلوب اسم المجال والاستضافة المناسبة لبناء موقع على شبكة الإنترنت وجعله يصل إلى جمهوره المستهدف. بشكل عام ، تتراوح تكلفة تسجيل اسم معين بين 10 دولارات و 60 دولارًا ، في حين أن استضافة موقع ويب على مجال مخصص يمكن أن تكلف من 100 دولار إلى 500 دولار .

بناة الموقع

يسمح لك بعض منشئي مواقع الويب المجانية بإنشاء موقع ويب مجانًا. ومع ذلك ، إذا كنت تريد أن يتمتع موقع الويب الخاص بك بميزات معقدة وأن يكون أفضل من موقع الويب المجاني الآخر ، فستحتاج إلى حزمة مدفوعة من منشئ مواقع الويب لإنشاء موقع ويب. لدى معظم منشئي مواقع الويب المجانية أيضًا خطط مدفوعة منفصلة لتوفير ميزات متقدمة. تتراوح تكلفة بناة مواقع الويب هذه من 100 دولار إلى 500 دولار . سيكون من المفيد أن تكون لديك فكرة واضحة عن سبب رغبتك في إنشاء موقع ويب للتأكد من اختيار منشئ موقع الويب المناسب.

SSL

يعد النشر الناجح لموقع الويب أكثر بكثير من مجرد استخدام منشئ مواقع الويب لإنشاء موقع ويب. يجب أن يكون موقع الويب الخاص بك حاصلًا على شهادة SSL في هذا العصر حيث يمثل الأمن السيبراني جانبًا رئيسيًا. إذا كان لديك موقع ويب خاص بشركة صغيرة ، تصبح شهادة SSL أكثر أهمية. يمكن أن تكلف ما يصل إلى 250 دولارًا . ومع ذلك ، فإن بعض أفضل منشئي مواقع الويب يقدمون SSL في حزمهم المدفوعة أيضًا.

نصائح لبناء موقع ويب ناجح

الموقع الناجح هو موقع قادر على الوصول إلى جمهوره المستهدف والحصول على أكبر عدد ممكن من زوار الموقع. على سبيل المثال ، تم تطوير موقع ويب للأعمال التجارية الصغيرة لجذب العملاء ، وخاصة العملاء المحليين. سيعتبر موقعًا إلكترونيًا ناجحًا عندما يتحول عدد زوار الموقع إلى عملاء تجاريين فعليين ويشترون منتجات أو خدمات الشركة. إذا كنت ترغب في استخدام محرر drag-and-drop لإنشاء موقع ويب ، فعليك التفكير في بعض الجوانب المهمة لموقع الويب.

اتبع هذه النصائح لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت وإنجاحه:

الرسم المتجاوب

في الوقت الحاضر ، يستخدم الكثير من الأشخاص هواتفهم الذكية للوصول إلى مواقع الويب المختلفة. لذلك ، فإن التفكير في مستخدمي الهاتف المحمول أثناء إنشاء موقع على شبكة الإنترنت أمر في غاية الأهمية. يتم تعديل الصور والمحتوى ومكونات التصميم على موقع ويب سريع الاستجابة للجوال تلقائيًا ليتم تحميلها بسرعة وفعالية على جهاز محمول.

غالبية منشئي مواقع الويب المعاصرين يستجيبون للأجهزة المحمولة. ومع ذلك ، حتى هؤلاء قد لا يكونون كذلك بشكل لا تشوبه شائبة. تأكد دائمًا من معاينة تصميماتك على شاشات سطح المكتب والهواتف المحمولة بأحجام مختلفة. إذا وجدت أي أخطاء ، فيمكنك إصلاح تصميماتك عن طريق تغيير حجم العنصر أو حتى عن طريق حذف أجزاء معينة من أحجام شاشات معينة.

يعد وجود تصميم سريع الاستجابة لجميع أنواع مواقع الويب أمرًا مهمًا ، ولكن يجب أن تولي شركة صغيرة اهتمامًا خاصًا لذلك أثناء إنشاء موقع ويب. إذا لم يكن موقع الويب الخاص بالأعمال التجارية الصغيرة مستجيبًا ، فهناك احتمال كبير أن ينتقل العميل المحتمل إلى شركة محلية أو شركة صغيرة أخرى.

استخدم قوالب مواقع الويب

تُستخدم العبارات "سمات موقع الويب" و "قوالب مواقع الويب" أحيانًا بشكل مترادف. إنها تصميمات صفحات سابقة الإنشاء تتميز غالبًا برأس وتذييل والتنقل في القائمة مع الصفحات الأكثر شيوعًا (الصفحة الرئيسية ، حول ، جهة الاتصال ، والمدونة).

تأتي غالبية قوالب مواقع الويب مع أمثلة للرسومات والنصوص التي يمكنك تعديلها باستخدام المواد الخاصة بك من خلال محرر drag-and-drop سهل الاستخدام. غالبًا ما يتم تغيير قالب موقع الويب العالمي ليناسب متطلباتك بشكل أفضل. حتى أدوات إنشاء مواقع الويب المجانية توفر أيضًا مجموعة كبيرة من قوالب مواقع الويب.

سيوفر معظم منشئي مواقع الويب مجموعة مختارة من السمات المجانية والمدفوعة. قد يتيح لك ذلك بدء تشغيل موقع جيد التصميم بسرعة أكبر مما لو كنت ستطوره بنفسك. ومع ذلك ، ليس كل موضوع على قدم المساواة. عند إضافة المواد الخاصة بك ، تأكد من معاينة جميع صفحاتك للتأكد من عدم وجود تناقضات أو أخطاء. يمكنك بسهولة إصلاح أي أخطاء محتملة عبر محرر drag-and-drop.

حماية

عندما تقوم بإنشاء موقع ويب باستخدام محرر drag-and-drop ، ستحاول جعل العملية أسرع ما يمكن. ومع ذلك ، من الشائع أن يتجاهل الناس أهمية الأمن السيبراني في هذه العجلة ، مما يجعلهم يتكبدون خسائر لاحقًا.

سواء كنت ترغب في إنشاء موقع ويب لاستخدامك الشخصي أو لشركة صغيرة ، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لبروتوكولات الأمن السيبراني الخاصة بها ، وخاصة شهادات SSL. يوفر معظم منشئي المواقع طبقة المقابس SSL لضمان أقصى درجات الأمان ومساعدتك في إنشاء موقع ويب آمن ومضمون.

يتم تشفير البيانات التي تتدفق من وإلى موقع الويب بواسطة ملف شهادة طبقة مآخذ توصيل آمنة ( SSL). لذلك ، تحمي شهادة SSL خصوصية البيانات عندما يصل شخص ما إلى موقع الويب الآمن الخاص بك أو يرسل معلومات في أي منطقة على موقعك (النماذج أو تسجيل الدخول أو كلمة المرور أو معلومات بطاقة الائتمان). يعد أمان موقع الويب الخاص بك أمرًا ضروريًا لتجربة المستخدم ، وقد يساعدك الحصول على شهادة SSL في ترتيب أفضل في محركات البحث.

هل أحتاج إلى منشئ مواقع الويب؟

يعد استخدام منشئ مواقع الويب الخيار الأبسط إذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب ولكنك تفتقر إلى معرفة الترميز. الخيار الثاني هو تعيين محترف أو تعلم كيفية برمجة نفسك لتطوير موقع الويب الخاص بك. يمكن أن يمنحك تعيين شخص ما سيطرة كاملة على مظهر موقع الويب ، ولكنها قد تكون عملية مكلفة للغاية.

لذلك ، من الأفضل استخدام أداة إنشاء مواقع ويب حديثة توفر مجموعة واسعة من عناصر drag-and-drop لتحقيق أقصى قدر من التخصيص. لدى معظم منشئي مواقع الويب قوالب مواقع ويب ، إلى جانب خيارات التخصيص. يجب أن تعتمد الشركات الصغيرة والأفراد بشكل خاص على منشئي مواقع الويب لإنشاء موقع ويب من اختيارهم عبر محرر drag-and-drop وتوفير الوقت والمال .

ما هو أفضل منشئ موقع اليوم؟

عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل منشئ مواقع الويب لإنشاء موقع ويب ، فلا توجد منصة محددة واحدة. كل ذلك يعود إلى متطلباتك المحددة ونوع موقع الويب الذي تريد إنشاءه. بشكل عام ، تعتبر Tilda و Webflow و Weebly و GoDaddy من أفضل شركات إنشاء مواقع الويب. يمكنك استخدام هؤلاء المنشئين لإنشاء أنواع مختلفة من مواقع الويب والصفحات ، مثل الصفحات المقصودة. تحظى المنصات الأخرى مثل Wix بشعبية كبيرة في إنشاء متاجر عبر الإنترنت. الشيء الشائع في جميع أفضل منشئي مواقع الويب هو أن لديهم برامج تحرير سهلة الاستخدام drag-and-drop لمساعدتك في إنشاء موقع ويب من البداية والحفاظ على موقع ويب موجود.

ما هي أرخص طريقة للحصول على موقع على شبكة الإنترنت؟

لقد جعلت محررات السحب والإفلات ، وخاصة أدوات إنشاء مواقع الويب المجانية ، إنشاء مواقع الويب أسهل بكثير وأسرع من أي وقت مضى. لم يعد لديك ما يدعو للقلق بشأن توظيف بناة مواقع ويب محترفين لإنشاء ونشر موقع على شبكة الإنترنت. بدلاً من ذلك ، يمكنك اتباع عدة طرق رخيصة لتطوير موقع ويب.

أرخص طريقة للحصول على موقع ويب هي استخدام أداة إنشاء مواقع مجانية تقدم قوالب مواقع مجانية. يمكنك الحصول على سمة مجانية من WordPress وإنشاء موقع ويب بنفسك عن طريق تسجيل النطاق مقابل 15 دولارًا فقط سنويًا . وبالتالي ، ستحصل على موقع ويب بسعر رخيص جدًا لتلبية متطلباتك الشخصية.

كيف يمكن أن يساعد AppMaster ؟

يعد AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا no-code لإنشاء لوحات إدارة مواقع الويب وإدارتها. يساعد AppMaster مطوري الويب على توفير الوقت وإدارة العمليات الخلفية لمواقعهم بسهولة. يوفر AppMaster واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين فهم كيفية تخصيص ميزات وإعدادات موقع الويب الخاص بهم بسرعة. يوفر AppMaster أيضًا إجراءات أمان شاملة ، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على مواقع الويب والبيانات الخاصة بهم في مأمن من التهديدات الضارة. تشمل المزايا الأخرى لبرنامج AppMaster خيارات التخصيص ، ودعم اللغات المختلفة ، ومجموعة من الميزات الأخرى التي تجعله خيارًا مثاليًا لمسؤولي مواقع الويب. يعد AppMaster أيضًا موثوقًا للغاية وقابل للتطوير ، مما يعني أنه يمكن أن ينمو مع موقع الويب الخاص بك عندما تضيف المزيد من الميزات أو تزيد من حركة المرور.

يمنح AppMaster المستخدمين القدرة على إدارة مواقعهم على الويب دون الحاجة إلى الغوص في الترميز المعقد - مما يمنحهم حرية التركيز على التأكد من أن موقع الويب الخاص بهم يعمل بسلاسة. يساعد AppMaster أيضًا في تقليل المشكلات الفنية ويمكن أن يساعد المطورين في الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستجابة عند التعامل مع احتياجات العملاء. منصة AppMaster القوية سهلة الاستخدام وآمنة وغنية بالميزات وفعالة من حيث التكلفة ومناسبة لجميع أنواع مواقع الويب - سواء كان لديك موقع ويب خاص بشركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة. AppMaster هي الأداة المثالية لإنشاء لوحة إدارة فعالة تضمن تشغيل موقع الويب الخاص بك بكفاءة في جميع الأوقات.