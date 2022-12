Việc giới thiệu các công cụ xây dựng trang web trong quá trình phát triển và tạo trang web đã giúp các doanh nghiệp cũng như cá nhân tạo trang web của riêng họ dễ dàng hơn mà không cần phụ thuộc vào các nhà phát triển web chuyên nghiệp. Điểm hay của các công cụ xây dựng trang web hiện đại là giờ đây chúng được mở rộng ra ngoài các trang web cơ bản như blog. Thay vào đó, có rất nhiều công cụ xây dựng trang web tuyệt vời giúp bạn tạo các trang web thành công mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào. Các trình tạo trang web cụ thể cũng có sẵn để tạo các cửa hàng trực tuyến, trang web thành viên, trang đích, blog và nhiều trang khác. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tất cả những kiến thức cơ bản về trình tạo trang web cũng như một số mẹo và thủ thuật bạn nên làm theo để chọn trình tạo trang web tốt nhất. Hãy đọc tiếp!

Trình tạo trang web là gì?

Trình tạo trang web là một nền tảng cung cấp các công cụ chỉnh sửa trực quan, chẳng hạn như trình chỉnh sửa drag-and-drop cho phép người dùng có ít hoặc không có kiến thức về mã hóa có thể tạo trang web một cách dễ dàng. Các hệ thống này thường có các mẫu trang web dựng sẵn, khả năng tạo miền tùy chỉnh, tùy chọn lưu trữ, lưu trữ hình ảnh và video tích hợp và nhiều tùy chọn khác.

Hơn nữa, hầu hết các trình tạo trang web hiện đại đều được trang bị tích hợp của bên thứ ba để giúp chúng dễ truy cập hơn và thêm các tính năng nâng cao. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng trình tạo trang web để tạo cửa hàng trực tuyến, bạn phải thêm giỏ hàng, thu thập khách hàng tiềm năng và các tùy chọn tiếp thị khác.

Các công cụ xây dựng trang web có hai loại: trực tuyến và ngoại tuyến. Bạn có thể phát triển một trang web trên máy tính của mình bằng phần mềm xây dựng trang web ngoại tuyến. Các nhà xây dựng trang web trực tuyến dựa trên web cho phép bạn phát triển và sửa đổi trang web của riêng mình ngay trên máy chủ của nhà cung cấp. Với sự phổ biến rộng rãi của các hệ thống dựa trên đám mây, hầu hết các công cụ xây dựng trang web hiện đại đều trực tuyến như Wix , Webflow , Tilda , và các công cụ khác.

Làm thế nào để một người xây dựng trang web làm việc?

Trình chỉnh sửa drag-and-drop thả dịch các hướng dẫn trực quan thành mã bởi trình tạo trang web. Doanh nghiệp sẽ lưu trữ trang web của riêng bạn hoặc kết nối sẽ được thực hiện với công ty lưu trữ của bạn. Phần lớn các công cụ xây dựng trang web bao gồm nhiều chủ đề hoặc mẫu trang web phù hợp với nhiều loại trang web khác nhau. Ví dụ: một danh mục đầu tư có thể yêu cầu một mẫu khác với một cửa hàng trực tuyến.

Nhiều đặc điểm có thể được thay đổi sau khi bạn chọn một mẫu trang web. Tùy thuộc vào trình tạo trang web, điều này có thể bao gồm những thứ như phông chữ , bố cục , văn bản và kích thước hình ảnh. Bạn cũng có thể tích hợp phương tiện và thêm biểu mẫu liên hệ.

Mặc dù nhiều công cụ xây dựng trang web phổ biến nhất không cần viết mã, nhưng hầu hết các hệ thống đều cho phép người dùng sửa đổi HTML và CSS để phù hợp với yêu cầu của họ. Loại tính năng này hữu ích cho những người không có kiến thức về mã hóa. Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng trình tạo trang web để xây dựng trang web, thì doanh nghiệp đó vẫn có thể nhận được các tùy chọn tùy chỉnh quan trọng.

Làm thế nào để chọn người xây dựng trang web tốt nhất?

Các loại trình tạo trang web và trình chỉnh sửa drag-and-drop khác nhau có sẵn để giúp bạn xây dựng trang web theo lựa chọn của mình. Sau đây là một số yếu tố quan trọng nhất mà bạn nên cân nhắc để chọn công cụ xây dựng trang web tốt nhất và tạo một trang web:

Khả năng kéo và thả

Nhiều trình tạo trang web cho phép bạn drag and drop các thành phần trang internet để tạo các thiết kế giống như ảnh ghép. Điều này có thể áp dụng cho bất kỳ yếu tố nào trên trang web của bạn, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh. Mỗi người xây dựng trang web cung cấp một mức độ tự do tùy chỉnh khác nhau. Trong khi một số doanh nghiệp sử dụng các chủ đề khó sửa đổi hơn, những doanh nghiệp khác cho phép bạn thay đổi hầu hết mọi thành phần của trang web mà không cần sử dụng bất kỳ mã nào. Do đó, bạn phải xem xét khả năng của trình chỉnh sửa drag-and-drop.

Tích hợp bên thứ ba

Việc thêm phần mềm của bên thứ ba, chẳng hạn như giỏ hàng hoặc nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, rất đơn giản với các trình tạo trang web. Một tùy chọn tích hợp thường được sử dụng khác là biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng, cho phép khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng điền thông tin của họ rồi đưa thẳng vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Hãy xem xét kỹ các tích hợp của bên thứ ba mà bạn sẽ cần trước khi chọn một công cụ xây dựng cụ thể để xây dựng trang web.

khả năng tương thích di động

Khả năng tương thích với thiết bị di động là rất quan trọng đối với bất kỳ trang web nào vì rất nhiều người sử dụng điện thoại của họ để khám phá internet. Bạn có thể thấy phiên bản di động của trang web của mình trong khi thực hiện chỉnh sửa, nhờ tích hợp tự động khả năng này của nhiều trình tạo trang web. Một số thậm chí có khả năng tự động thay đổi các thành phần trang web để một thiết kế duy nhất hoạt động hiệu quả trên nhiều loại thiết bị.

Chi phí để xây dựng một trang web là bao nhiêu?

Chọn một công cụ xây dựng trang web chỉ giải quyết các giai đoạn ban đầu của quy trình phát triển trang web. Có nhiều khía cạnh khác cần xem xét, chẳng hạn như chọn miền tùy chỉnh, chi phí lưu trữ, phân tích SEO, tính năng email, thiết kế đồ họa, thiết kế UI/UX và nhiều khía cạnh khác của trang web.

Nếu bạn đang xây dựng một trang web miễn phí cơ bản, các yêu cầu của bạn có thể sẽ được đáp ứng bởi các mẫu trang web có sẵn trong trình tạo trang web. Tuy nhiên, một trang web doanh nghiệp nhỏ thường phải tập trung vào các tính năng tùy chỉnh để nổi bật trong đám đông. Do đó, chi phí xây dựng trang web phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ngoài công cụ xây dựng trang web bạn chọn. Một số yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến ngân sách bạn cần để xây dựng một trang web là:

Tên miền và lưu trữ

Cần có một tên miền và dịch vụ lưu trữ phù hợp để xây dựng một trang web và tiếp cận đối tượng mục tiêu. Nói chung, chi phí đăng ký một tên cụ thể nằm trong khoảng từ $10 đến $60 , trong khi lưu trữ trang web trên miền tùy chỉnh có thể tốn từ $100 đến $500 .

người xây dựng trang web

Một số trình tạo trang web miễn phí cho phép bạn tạo một trang web miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trang web của riêng mình có các tính năng phức tạp và tốt hơn trang web miễn phí khác, bạn sẽ cần gói trả phí của trình tạo trang web để tạo trang web. Hầu hết các công cụ xây dựng trang web miễn phí cũng có các gói trả phí riêng để cung cấp các tính năng nâng cao. Chi phí của những người xây dựng trang web như vậy dao động từ $100 đến $500 . Sẽ hữu ích nếu bạn có ý tưởng rõ ràng về lý do tại sao bạn muốn xây dựng một trang web để đảm bảo rằng bạn chọn đúng công cụ xây dựng trang web.

SSL

Việc triển khai trang web thành công không chỉ đơn thuần là sử dụng trình tạo trang web để tạo trang web. Trang web của riêng bạn phải có chứng nhận SSL trong thời đại mà an ninh mạng là một khía cạnh chính. Nếu bạn có một trang web doanh nghiệp nhỏ, chứng nhận SSL càng trở nên quan trọng hơn. Nó có thể có giá lên đến $250 . Tuy nhiên, một số công cụ xây dựng trang web hàng đầu cũng cung cấp SSL trong các gói trả phí của họ.

Mẹo để xây dựng một trang web thành công

Một trang web thành công là một trang web có khả năng tiếp cận đối tượng mục tiêu và có được lượng khách truy cập trang web tối đa. Chẳng hạn, một trang web doanh nghiệp nhỏ được phát triển để thu hút khách hàng, đặc biệt là những người địa phương. Nó sẽ được coi là một trang web thành công khi số lượng người truy cập trang web trở thành khách hàng thực tế của doanh nghiệp và mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Nếu bạn muốn sử dụng trình chỉnh sửa drag-and-drop để tạo trang web, bạn phải xem xét một số khía cạnh quan trọng của trang web.

Thực hiện theo các mẹo sau để xây dựng một trang web và làm cho nó thành công:

Thiết kế đáp ứng

Ngày nay, rất nhiều người sử dụng điện thoại thông minh của họ để truy cập các trang web khác nhau. Vì vậy, xem xét người sử dụng điện thoại di động trong khi xây dựng một trang web là vô cùng quan trọng. Hình ảnh, nội dung và các thành phần thiết kế trên trang web tương thích với thiết bị di động được tự động điều chỉnh để tải nhanh chóng và hiệu quả trên thiết bị di động.

Phần lớn các nhà xây dựng trang web hiện đại đều đáp ứng các thiết bị di động. Tuy nhiên, ngay cả những điều đó có thể không hoàn hảo như vậy. Luôn đảm bảo xem trước các thiết kế của bạn trên màn hình máy tính để bàn và thiết bị di động có kích thước khác nhau. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào, bạn có thể sửa thiết kế của mình bằng cách thay đổi kích thước của phần tử hoặc thậm chí bằng cách bỏ qua một số phần trên các kích thước màn hình cụ thể.

Có một thiết kế đáp ứng cho tất cả các loại trang web là điều quan trọng, nhưng một doanh nghiệp nhỏ phải đặc biệt chú ý đến điều này trong khi xây dựng một trang web. Nếu một trang web doanh nghiệp nhỏ không đáp ứng, có khả năng cao là khách hàng tiềm năng sẽ đến một địa phương hoặc doanh nghiệp nhỏ khác.

Sử dụng các mẫu trang web

Các cụm từ "chủ đề trang web" và "mẫu trang web" đôi khi được sử dụng đồng nghĩa. Chúng là các thiết kế trang dựng sẵn thường có tiêu đề, chân trang và điều hướng menu với các trang phổ biến nhất (trang chủ, giới thiệu, liên hệ và blog).

Phần lớn các mẫu trang web đi kèm với đồ họa và văn bản mẫu mà bạn có thể sửa đổi bằng tài liệu của riêng mình thông qua trình chỉnh sửa drag-and-drop thân thiện với người dùng. Mẫu trang web toàn cầu thường có thể được thay đổi để phù hợp hơn với yêu cầu của bạn. Ngay cả những người xây dựng trang web miễn phí cũng cung cấp một bộ sưu tập lớn các mẫu trang web.

Hầu hết các nhà xây dựng trang web sẽ cung cấp lựa chọn cả chủ đề miễn phí và trả phí. Những điều này có thể giúp bạn khởi chạy một trang web được thiết kế tốt nhanh hơn nhiều so với việc bạn tự phát triển nó. Tuy nhiên, không phải chủ đề nào cũng được thực hiện như nhau. Khi bạn thêm tài liệu của mình, hãy đảm bảo xem trước tất cả các trang của bạn để đảm bảo không có sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào. Bạn có thể dễ dàng sửa bất kỳ lỗi tiềm ẩn nào thông qua trình chỉnh sửa drag-and-drop.

Bảo vệ

Khi bạn đang xây dựng một trang web bằng trình chỉnh sửa drag-and-drop, bạn sẽ cố gắng thực hiện quy trình này nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, mọi người thường bỏ qua tầm quan trọng của an ninh mạng trong sự vội vàng này, do đó họ phải chịu tổn thất về sau.

Cho dù bạn muốn xây dựng một trang web để sử dụng cá nhân hay cho một doanh nghiệp nhỏ, bạn phải đặc biệt chú ý đến các giao thức bảo mật mạng của nó, đặc biệt là các chứng chỉ SSL. Hầu hết các nhà xây dựng trang web đều cung cấp SSL để đảm bảo an toàn tối đa và giúp bạn tạo một trang web an toàn và bảo mật.

Luồng dữ liệu đến và từ một trang web được mã hóa bằng tệp chứng chỉ lớp cổng bảo mật ( SSL). Do đó, chứng chỉ SSL bảo vệ tính riêng tư của dữ liệu khi ai đó truy cập trang web bảo mật của bạn hoặc gửi thông tin ở bất kỳ khu vực nào trên trang web của bạn (biểu mẫu, thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng). Tính bảo mật của trang web của riêng bạn rất quan trọng đối với trải nghiệm người dùng và việc có chứng chỉ SSL có thể giúp bạn xếp hạng tốt hơn trong các công cụ tìm kiếm.

Tôi có cần một người xây dựng trang web?

Sử dụng trình tạo trang web là tùy chọn đơn giản nhất nếu bạn muốn tạo một trang web nhưng thiếu kiến thức về mã hóa. Lựa chọn thứ hai là thuê một chuyên gia hoặc tự học cách viết mã để phát triển trang web của mình. Việc thuê ai đó có thể cho bạn toàn quyền kiểm soát giao diện của trang web, nhưng đó có thể là một quá trình rất tốn kém.

Do đó, tốt hơn hết là sử dụng một trình tạo trang web hiện đại cung cấp nhiều yếu tố drag-and-drop để tùy chỉnh tối đa. Hầu hết các trình tạo trang web đều có mẫu trang web, cùng với các tùy chọn tùy chỉnh. Các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân nên đặc biệt tin tưởng vào các công cụ xây dựng trang web để tạo trang web theo lựa chọn của họ thông qua trình chỉnh sửa drag-and-drop, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc .

Công cụ xây dựng trang web tốt nhất hiện nay là gì?

Khi nói đến việc chọn trình tạo trang web tốt nhất để tạo một trang web, không có một nền tảng cụ thể nào. Tất cả đều tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn và loại trang web bạn muốn tạo. Nói chung, Tilda, Webflow, Weebly và GoDaddy được coi là những công cụ xây dựng trang web hàng đầu. Bạn có thể sử dụng các trình tạo này để tạo các loại trang web và trang khác nhau, chẳng hạn như trang đích. Các nền tảng khác như Wix cũng khá phổ biến để tạo cửa hàng trực tuyến. Điểm chung của tất cả các công cụ xây dựng trang web hàng đầu là họ có trình chỉnh drag-and-drop thân thiện với người dùng để giúp bạn xây dựng trang web từ đầu và duy trì trang web hiện có.

Cách rẻ nhất để có được một trang web là gì?

Trình chỉnh sửa kéo và thả, đặc biệt là trình tạo trang web miễn phí, đã giúp việc tạo trang web trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bạn không còn phải lo lắng về việc thuê những người xây dựng trang web chuyên nghiệp để tạo và triển khai một trang web. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện một số cách rẻ tiền để phát triển một trang web.

Cách rẻ nhất để có một trang web là sử dụng trình tạo trang web miễn phí cung cấp các mẫu trang web miễn phí. Bạn có thể nhận một chủ đề miễn phí từ WordPress và tự tạo một trang web bằng cách đăng ký tên miền chỉ với $15 mỗi năm . Do đó, bạn sẽ nhận được một trang web với mức giá rất rẻ để đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn.

AppMaster có thể trợ giúp như thế nào?

AppMaster là một nền tảng no-code mạnh mẽ để tạo và quản lý bảng quản trị trang web. AppMaster giúp các nhà phát triển web tiết kiệm thời gian và dễ dàng quản lý các hoạt động phụ trợ trên trang web của họ. AppMaster cung cấp giao diện trực quan, thân thiện cho phép người dùng nhanh chóng hiểu cách tùy chỉnh các tính năng và cài đặt của trang web của họ. AppMaster cũng cung cấp các biện pháp bảo mật toàn diện, cho phép người dùng giữ an toàn cho trang web và dữ liệu của họ khỏi các mối đe dọa độc hại. Các lợi ích khác của AppMaster bao gồm các tùy chọn tùy chỉnh, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau và một loạt các tính năng khác khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho quản trị viên trang web. AppMaster cũng có độ tin cậy cao và có khả năng mở rộng, nghĩa là nó có thể phát triển cùng với trang web của bạn khi bạn thêm nhiều tính năng hơn hoặc tăng lưu lượng truy cập.

AppMaster cung cấp cho người dùng khả năng quản lý trang web của họ mà không cần phải đi sâu vào viết mã phức tạp – cho phép họ tự do tập trung vào việc đảm bảo trang web của mình hoạt động trơn tru. AppMaster cũng giúp giảm thiểu các sự cố kỹ thuật và có thể giúp nhà phát triển duy trì mức độ phản hồi cao khi xử lý nhu cầu của khách hàng. Nền tảng mạnh mẽ của AppMaster rất dễ sử dụng, an toàn, nhiều tính năng, tiết kiệm chi phí và phù hợp với mọi loại trang web – cho dù bạn có trang web doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn. AppMaster là công cụ hoàn hảo để tạo bảng quản trị hiệu quả nhằm đảm bảo trang web của bạn luôn hoạt động hiệu quả.