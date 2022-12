Wprowadzenie kreatorów stron internetowych w procesie rozwoju i tworzenia stron internetowych ułatwiło firmom, jak również osobom prywatnym tworzenie własnych stron internetowych bez konieczności polegania na profesjonalnych programistach internetowych. Dobrą rzeczą w nowoczesnych budowniczych stron internetowych jest to, że są one teraz rozszerzone poza podstawowe strony internetowe, takie jak blogi. Zamiast tego, ogromna różnorodność wielkich budowniczych stron internetowych pomaga tworzyć udane strony internetowe bez jakiejkolwiek wiedzy na temat kodowania. Specyficzne budowniczych stron internetowych są również dostępne do tworzenia sklepów internetowych, witryn członkowskich, stron docelowych, blogów i wielu innych. W tym artykule, dowiesz się o wszystkich podstawach konstruktorów stron internetowych i kilka wskazówek i sztuczek, które należy śledzić, aby wybrać najlepszy konstruktor strony internetowej. Czytaj dalej!

Czym jest kreator stron internetowych?

Kreator stron internetowych jest platformą, która zapewnia wizualne narzędzia do edycji, takie jak drag-and-drop edytor, który umożliwia użytkownikom z małą lub żadną wiedzę kodowania do budowy strony internetowej łatwo. Systemy te często mają wstępnie zbudowane szablony stron internetowych, możliwości tworzenia własnych domen, opcje hostingowe, zintegrowany obraz i przechowywanie wideo, i wiele innych opcji.

Co więcej, większość nowoczesnych konstruktorów stron internetowych jest wyposażona w integracje stron trzecich, aby uczynić je bardziej dostępnymi i dodać zaawansowane funkcje. Na przykład, jeśli używasz kreatora stron internetowych do stworzenia sklepu internetowego, musisz dodać koszyk, zbieranie leadów i inne opcje marketingowe.

Konstruktorzy stron internetowych występują w dwóch odmianach: online i offline. Możesz rozwinąć stronę internetową na komputerze za pomocą oprogramowania offline kreatora stron internetowych. Web-based online web builders pozwalają rozwijać i modyfikować swoją własną stronę internetową bezpośrednio na serwerze dostawcy. Dzięki ogromnej popularności systemów opartych na chmurze, większość nowoczesnych kreatorów stron internetowych to systemy online np. Wix, Webflow, Tilda, i inne.

Jak działa kreator stron internetowych?

A drag-and-drop Edytor tłumaczy wizualne instrukcje na kod przez budowniczego stron internetowych. Albo firma będzie gospodarzem własnej strony internetowej, lub połączenie zostanie wykonane do firmy hostingowej. Większość twórców stron internetowych obejmuje wiele tematów lub szablonów stron internetowych, które są odpowiednie dla różnych rodzajów stron internetowych. Portfolio, na przykład, może wymagać innego szablonu niż sklep internetowy.

Wiele cech może być zmienionych po wybraniu szablonu strony internetowej. W zależności od kreatora stron internetowych, może to obejmować takie rzeczy jak czcionka, układ, tekst i rozmiary obrazu. Możesz również zintegrować media i dodać formularze kontaktowe.

Podczas gdy wiele z najbardziej popularnych kreatorów stron internetowych nie wymaga kodowania, większość systemów pozwala użytkownikom modyfikować HTML i CSS, aby dopasować je do swoich wymagań. Ten rodzaj funkcji jest przydatny dla osób bez wiedzy o kodowaniu. Jednak, jeśli mała firma używa kreatora stron internetowych do budowy strony internetowej, może nadal uzyskać znaczące opcje dostosowywania.

Jak wybrać najlepszy kreator stron internetowych?

Różne rodzaje kreatorów stron i drag-and-drop edytory są dostępne, aby pomóc Ci zbudować wybraną stronę internetową. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych czynników, które należy rozważyć, aby wybrać najlepszy kreator stron internetowych i stworzyć stronę internetową:

Możliwości "przeciągnij i upuść

Wiele budowniczych stron internetowych pozwala na. drag and drop internetowych elementów strony, aby stworzyć projekty, które przypominają kolaże. Może to dotyczyć każdego elementu na stronach internetowych, takich jak tekst, obrazy, wideo lub audio. Każdy kreator stron internetowych zapewnia inny poziom wolności dostosowywania. Podczas gdy niektóre firmy wykorzystują trudniejsze tematy do modyfikacji, inne pozwalają zmienić prawie każdy element strony internetowej bez użycia jakiegokolwiek kodu. Dlatego też, musisz wziąć pod uwagę możliwości drag-and-drop edytora.

Integracje z oprogramowaniem firm trzecich

Dodawanie oprogramowania firm trzecich, takich jak koszyki na zakupy lub kanały sieci społecznościowych, jest proste z kreatorami stron internetowych. Inną często używaną opcją integracji są formularze przechwytywania leadów, które pozwalają potencjalnym klientom lub klientom wypełnić swoje informacje, a następnie zrzucić je prosto do własnej bazy danych. Rozważ integracje stron trzecich, których będziesz potrzebował, zanim wybierzesz konkretnego budowniczego do budowy strony internetowej.

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi

Kompatybilność mobilna jest kluczowa dla każdej strony internetowej, ponieważ tak wiele osób korzysta z telefonów do przeglądania internetu. Możesz zobaczyć mobilną wersję swojej strony podczas dokonywania edycji, dzięki automatycznej integracji tej możliwości przez wielu twórców stron internetowych. Niektóre z nich mają nawet możliwość automatycznej zmiany elementów strony, tak aby jeden projekt działał efektywnie na różnych urządzeniach.

Ile kosztuje budowa strony internetowej?

Wybór konstruktora strony internetowej dotyczy jedynie początkowych etapów procedur tworzenia strony internetowej. Istnieje wiele innych aspektów do rozważenia, takich jak wybór niestandardowej domeny, koszt hostingu, analityka SEO, funkcje poczty elektronicznej, projekt graficzny, projekt UI/UX i wiele innych aspektów strony internetowej.

Jeśli budujesz podstawową darmową stronę internetową, twoje wymagania prawdopodobnie zostaną zaspokojone przez dostępne szablony stron internetowych w konstruktorach stron internetowych. Jednak strona internetowa małej firmy zazwyczaj musi skupić się na funkcjach dostosowywania, aby wyróżnić się w tłumie. W rezultacie, koszt budowy strony internetowej zależy od wielu czynników, innych niż Twój wybór konstruktora strony internetowej. Niektóre z najważniejszych czynników, które wpływają na budżet trzeba zbudować stronę internetową są:

Nazwa domeny i hosting

Nazwa domeny i odpowiedni hosting są wymagane do budowy strony internetowej i uczynić go osiągnąć swoją docelową publiczność. Ogólnie rzecz biorąc, koszt rejestracji konkretnej nazwy jest w dowolnym miejscu między 10 dolarów do 60 dolarów, podczas gdy hosting strony internetowej na niestandardowej domeny może kosztować 100 dolarów do 500 dolarów.

Kreatory stron internetowych

Niektóre darmowe kreatory stron internetowych pozwalają na stworzenie strony internetowej za darmo. Jednakże, jeśli chcesz, aby Twoja własna strona miała złożone funkcje i być lepsza niż inne darmowe strony internetowe, będziesz potrzebował płatnego pakietu kreatora stron internetowych, aby stworzyć stronę internetową. Większość darmowych budowniczych stron internetowych ma również oddzielne płatne plany, aby zapewnić zaawansowane funkcje. Koszt takich budowniczych stron internetowych waha się od 100 do 500 dolarów. Pomogłoby to, jeśli miał jasny pomysł, dlaczego chcesz zbudować stronę internetową, aby upewnić się, że wybierzesz odpowiedni kreator stron internetowych.

SSL

Udane wdrożenie strony internetowej to znacznie więcej niż tylko użycie kreatora stron internetowych do stworzenia strony internetowej. Twoja własna strona internetowa musi mieć certyfikat SSL w tej erze, w której cyberbezpieczeństwo jest głównym aspektem. Jeśli masz małą stronę biznesową, certyfikacja SSL staje się jeszcze ważniejsza. Może to kosztować nawet 250 dolarów. Jednak niektóre z najlepszych budowniczych stron internetowych oferują SSL w swoich płatnych pakietach, jak również.

Porady, jak zbudować udaną stronę internetową

Udana strona internetowa to taka, która jest w stanie dotrzeć do swojej grupy docelowej i uzyskać maksymalną liczbę odwiedzających. Na przykład, strona internetowa małej firmy jest opracowana w celu przyciągnięcia klientów, zwłaszcza lokalnych. Będzie to uznane za udaną stronę internetową, gdy liczba odwiedzających stronę zamieni się w rzeczywistych klientów biznesowych i kupić produkty lub usługi firmy. Jeśli chcesz użyć drag-and-drop edytora do stworzenia strony internetowej, musisz wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów strony internetowej.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby zbudować stronę internetową i odnieść sukces:

Responsive design

W dzisiejszych czasach wiele osób używa swoich smartfonów, aby uzyskać dostęp do różnych stron internetowych. Dlatego uwzględnienie użytkowników telefonów komórkowych podczas budowania strony internetowej jest niezwykle ważne. Obrazy, treści i elementy projektu na mobilnej stronie internetowej są automatycznie dostosowywane do szybkiego i efektywnego ładowania na urządzeniach mobilnych.

Większość współczesnych kreatorów stron internetowych jest responsywna dla urządzeń mobilnych. Jednak nawet te mogą nie być bezbłędne. Zawsze pamiętaj o tym, aby podglądać swoje projekty na różnej wielkości monitorach stacjonarnych i mobilnych. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, możesz je poprawić zmieniając rozmiar elementu lub nawet pomijając pewne elementy na poszczególnych rozmiarach ekranu.

Posiadanie responsywnego projektu dla wszystkich rodzajów stron internetowych jest ważne, ale mała firma musi zwrócić na to szczególną uwagę podczas budowy strony internetowej. Jeśli strona internetowa małej firmy nie jest responsywna, istnieje duża szansa, że potencjalny klient przejdzie do innej lokalnej lub małej firmy.

Korzystaj z szablonów stron internetowych

Zwroty "motywy stron internetowych" i "szablony stron internetowych" są czasami używane synonimicznie. Są to gotowe projekty stron, które często zawierają nagłówek, stopkę i menu nawigacyjne z najpopularniejszymi stronami (dom, informacje, kontakt i blog).

Większość szablonów stron internetowych pochodzi z przykładową grafiką i tekstem, które można modyfikować z własnym materiałem poprzez przyjazny dla użytkownika drag-and-drop edytor. Globalny szablon strony internetowej może być często zmieniony, aby lepiej odpowiadał Twoim wymaganiom. Nawet darmowe kreatory stron internetowych również zapewniają dużą kolekcję szablonów stron internetowych.

Większość budowniczych stron internetowych zapewni wybór zarówno darmowych, jak i płatnych motywów. Te mogą umożliwić Ci uruchomienie dobrze zaprojektowanej strony znacznie szybciej niż gdybyś miał ją rozwijać samodzielnie. Niemniej jednak, nie każdy temat jest wykonany równo. W miarę dodawania materiałów, pamiętaj o podglądzie wszystkich stron, aby upewnić się, że nie ma żadnych niespójności lub błędów. Możesz łatwo naprawić ewentualne błędy poprzez drag-and-drop edytor.

Bezpieczeństwo

Kiedy budujesz stronę za pomocą drag-and-drop edytora, będziesz starał się, aby proces ten był jak najszybszy. Jednak często zdarza się, że w tym pośpiechu ludzie ignorują znaczenie cyberbezpieczeństwa, z powodu którego muszą później ponosić straty.

Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować stronę internetową do użytku osobistego czy dla małej firmy, musisz zwrócić szczególną uwagę na jej protokoły cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza certyfikaty SSL. Większość konstruktorów stron zapewnia SSL, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i pomóc Ci stworzyć bezpieczną stronę internetową.

Przepływy danych do i z witryny są szyfrowane przez plik certyfikatu secure sockets layer (SSL). Dlatego certyfikat SSL chroni prywatność danych, gdy ktoś wchodzi na Twoją bezpieczną stronę internetową lub przekazuje informacje w dowolnym obszarze na Twojej stronie (formularze, login, hasło lub informacje o karcie kredytowej). Bezpieczeństwo własnej strony internetowej jest kluczowe dla doświadczenia użytkownika, a posiadanie certyfikatu SSL może pomóc w lepszej pozycji w wyszukiwarkach.

Czy potrzebuję kreatora stron internetowych?

Korzystanie z kreatora stron internetowych jest najprostszą opcją, jeśli chcesz stworzyć stronę internetową, ale brakuje Ci wiedzy na temat kodowania. Drugim wyborem jest zatrudnienie profesjonalisty lub nauczenie się kodowania samodzielnie, aby rozwinąć swoją stronę internetową. Zatrudnienie kogoś może dać Ci całkowitą kontrolę nad wyglądem strony, ale może to być bardzo kosztowny proces.

Dlatego znacznie lepiej jest używać nowoczesnego kreatora stron internetowych, który zapewnia szeroki zakres drag-and-drop elementów do maksymalnego dostosowania. Większość konstruktorów stron internetowych posiada szablony stron, wraz z opcjami dostosowywania. Małe firmy i osoby prywatne powinny szczególnie polegać na budowniczych stron internetowych, aby stworzyć wybraną stronę internetową za pośrednictwem drag-and-drop edytor i zaoszczędzić czas i pieniądze.

Jaki jest dziś najlepszy konstruktor stron internetowych?

Jeśli chodzi o wybór najlepszego konstruktora stron internetowych do tworzenia stron internetowych, nie ma jednej konkretnej platformy. Wszystko sprowadza się do Twoich konkretnych wymagań i rodzaju strony internetowej, którą chcesz stworzyć. Ogólnie, Tilda, Webflow, Weebly i GoDaddy są uważane za najlepsze konstruktory stron internetowych. Możesz użyć tych budowniczych do tworzenia różnych typów stron internetowych i stron, takich jak strony docelowe. Inne platformy, takie jak Wix są również dość popularne do tworzenia sklepów internetowych. Wspólną rzeczą we wszystkich najlepszych kreatorach stron internetowych jest to, że mają one przyjazne dla użytkownika drag-and-drop edytory, które pomogą Ci zbudować stronę internetową od podstaw i utrzymać istniejącą stronę.

Jaki jest najtańszy sposób na uzyskanie strony internetowej?

Edytory typu "przeciągnij i upuść", a zwłaszcza darmowe kreatory stron internetowych, sprawiły, że tworzenie stron internetowych jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie musisz już martwić się o zatrudnianie profesjonalnych budowniczych stron internetowych, aby stworzyć i wdrożyć stronę internetową. Zamiast tego, możesz wziąć kilka tanich dróg, aby rozwinąć stronę internetową.

Najtańszym sposobem na zdobycie strony internetowej jest użycie darmowego kreatora stron internetowych, który oferuje darmowe szablony stron internetowych. Możesz uzyskać darmowy motyw z WordPress i stworzyć stronę internetową samodzielnie, rejestrując domenę za jedyne 15 dolarów rocznie. Stąd, otrzymasz stronę internetową w bardzo taniej cenie, aby spełnić swoje osobiste wymagania.

Jak AppMaster pomóc?

AppMaster jest potężną no-code platforma do tworzenia i zarządzania panelami administracyjnymi stron internetowych. AppMaster pomaga twórcom stron internetowych zaoszczędzić czas i łatwo zarządzać operacjami back-end ich witryn. AppMaster zapewnia intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala użytkownikom szybko zrozumieć, jak dostosować funkcje i ustawienia swojej witryny. AppMaster oferuje również kompleksowe środki bezpieczeństwa, pozwalając użytkownikom zachować swoją witrynę i dane bezpieczne od złośliwych zagrożeń. Inne zalety AppMaster obejmują opcje dostosowywania, wsparcie dla różnych języków i wiele innych funkcji, które sprawiają, że jest to idealny wybór dla administratorów stron internetowych. AppMaster jest również wysoce niezawodny i skalowalny, co oznacza, że może rosnąć wraz z Twoją witryną, gdy dodajesz więcej funkcji lub zwiększasz ruch.

AppMaster daje użytkownikom możliwość zarządzania ich stronami internetowymi bez konieczności zagłębiania się w skomplikowane kodowanie - dając im swobodę skupienia się na upewnieniu się, że ich strona działa sprawnie. AppMaster Pomaga również zminimalizować problemy techniczne i może pomóc deweloperom utrzymać wysoki poziom reakcji na potrzeby klientów. Wydajna platforma AppMaster jest łatwa w użyciu, bezpieczna, bogata w funkcje, opłacalna i odpowiednia dla wszystkich rodzajów stron internetowych - niezależnie od tego, czy masz małą stronę firmową, czy dużą korporacyjną. AppMaster jest idealnym narzędziem do stworzenia skutecznego panelu administracyjnego, który sprawi, że Twoja strona będzie działać wydajnie przez cały czas.