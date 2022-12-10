网站建设者在网站开发和创建过程中的引入，使企业以及个人更容易创建自己的网站，而不需要依靠专业的网站开发人员。现代网站建设者的好处是，它们现在已经扩展到博客等基本网站之外。相反，种类繁多的优秀网站建设者帮助你创建成功的网站，而不需要任何编码知识。特定的网站建设者也可以用来创建在线商店、会员网站、登陆页面、博客和许多其他网站。在这篇文章中，你将了解到网站建设者的所有基础知识，以及选择最佳网站建设者应遵循的一些技巧和窍门。继续阅读!

什么是网站建设者？

网站建设者是一个提供可视化编辑工具的平台，如一个 drag-and-drop编辑器，使几乎没有编码知识的用户能够轻松构建一个网站。这些系统通常有预建的网站模板、创建自定义域名的可能性、托管选项、集成的图片和视频存储，以及许多其他选项。

此外，大多数现代网站建设者都配备了第三方集成，使其更容易使用，并增加了高级功能。例如，如果你使用网站建设者来创建一个在线商店，你必须添加购物车，收集线索，以及其他营销选项。

网站建设者有两个品种：在线和离线。你可以使用离线网站建设软件在你的电脑上开发一个网站。基于网络的在线网站建设者让你在供应商的服务器上直接开发和修改自己的网站。随着基于云的系统的大量普及，大多数现代网站建设者都是在线的，如 Wix, Webflow, Tilda,及其他。

网站建设者是如何工作的？

A drag-and-drop编辑器将网站建设者的视觉指令翻译成代码。要么企业会托管你自己的网站，要么会与你的托管公司建立联系。大多数网站建设者包括各种主题或网站模板，适合各种类型的网站。例如，一个投资组合，可能需要一个不同于网上商店的模板。

一旦你选择了一个网站模板，许多特征可能会被改变。根据网站建设者的情况，这可能包括诸如字体、布局、文本和图片大小。你还可以整合媒体和添加联系表格。

虽然许多最受欢迎的网站建设者不需要编码，但大多数系统确实允许用户修改HTML和CSS以适应他们的要求。这种类型的功能对于没有编码知识的人来说是很有用的。然而，如果一个小企业使用网站建设者来建设网站，它仍然可以获得重要的定制选项。

如何选择最好的网站建设者？

不同类型的网站建设者和 drag-and-drop编辑器可以帮助你建立一个你选择的网站。以下是你应该考虑的一些最重要的因素，以选择最好的网站建设者和创建一个网站。

拖放功能

许多网站建设者让你 drag and drop互联网页面元素来创建类似于拼贴画的设计。这可能适用于你网站上的任何元素，如文本、图像、视频或音频。每个网站建设者都提供不同程度的定制自由。虽然一些企业利用更难修改的主题，但其他企业让你改变网页的几乎每一个组件，而不使用任何代码。因此，你必须考虑编辑器的能力。 drag-and-drop编辑器。

第三方整合

添加第三方软件，如购物车或社交网络反馈，对于网站建设者来说很简单。另一个经常使用的集成选项是线索捕获表，让潜在的客户或顾客填写他们的信息，然后直接转入你自己的数据库。在你选择一个特定的网站建设者之前，好好考虑你需要的第三方集成。

移动兼容性

移动兼容性对于任何网站都是至关重要的，因为有很多人使用手机来探索互联网。你可以在编辑时看到你的网站的移动版本，这要归功于许多网站建设者对这一功能的自动整合。有些甚至有能力自动改变网站组件，使一个单一的设计在各种设备上有效运作。

建设一个网站的成本是多少？

选择一个网站建设者只涉及到网站开发程序的初始阶段。还有许多其他方面需要考虑，如选择自定义域名、托管费用、SEO分析、电子邮件功能、图形设计、UI/UX设计，以及网站的许多其他方面。

如果你要建立一个基本的免费网站，你的要求可能会被网站建设者中的现有网站模板所满足。然而，一个小型企业网站通常必须专注于定制功能，以便在人群中脱颖而出。因此，建设一个网站的成本取决于许多因素，而不是你选择的网站建设者。影响你建设网站所需预算的一些最重要的因素是。

域名和主机

一个域名和适当的主机是建立一个网站并使其达到目标受众的必要条件。一般来说，注册一个特定的名字的费用在10美元到60美元之间，而在一个定制的域名上托管一个网站的费用可能是100美元到500美元。

网站建设者

一些免费的网站建设者允许你免费创建一个网站。然而，如果你希望自己的网站有复杂的功能，并且比其他免费网站更好，你需要一个网站建设者的付费套餐来创建网站。大多数免费网站建设者也有单独的付费计划，以提供高级功能。这类网站建设者的费用从100美元到500美元不等。如果你对自己为什么要建立一个网站有一个明确的想法，这将有助于确保你选择正确的网站建设者。

SSL

成功的网站部署远不止使用网站建设者来创建一个网站。在这个网络安全是一个重要方面的时代，你自己的网站必须有SSL 认证。如果你有一个小型企业网站，SSL 认证就变得更加重要。它的费用可能高达 250美元。然而，一些顶级网站建设者在其付费套餐中也提供SSL 。

建立一个成功网站的技巧

一个成功的网站是能够达到其目标受众并获得最大的网站访问者。例如，一个小企业网站的开发是为了吸引客户，特别是本地客户。当网站访问者的数量变成实际的商业客户并购买企业的产品或服务时，它将被视为一个成功的网站。如果你想使用一个 drag-and-drop编辑器来创建一个网站，你必须考虑网站的一些重要方面。

遵循这些提示来建立一个网站并使其成功。

顺应性设计

如今，很多人都使用智能手机来访问不同的网站。因此，在建设网站时考虑手机用户是最重要的。移动响应式网站上的图像、内容和设计组件会自动调整，以便在移动设备上迅速有效地加载。

当代的大多数网站建设者都对移动设备有响应性。然而，即使是这些，也不一定是完美无缺的。一定要确保在各种尺寸的桌面和移动显示器上预览你的设计。如果你发现任何错误，你可以通过改变元素的大小或甚至在特定的屏幕尺寸上省略某些部分来修复你的设计。

对所有类型的网站进行响应式设计是很重要的，但小企业在建设网站时必须特别注意这一点。如果一个小企业的网站没有响应性，那么潜在的客户很有可能会去找另一个地方或小企业。

使用网站模板

短语 "网站主题 "和 "网站模板 "有时被当作同义词使用。它们是预先建立的页面设计，通常具有一个标题，一个页脚，以及最受欢迎的页面（主页，关于，联系，和博客）的菜单导航。

大多数网站模板都带有示例图形和文本，你可以通过一个用户友好的编辑器用自己的材料进行修改。 drag-and-drop编辑器。全局性的网站模板往往可能被改变，以更好地满足你的要求。即使是免费的网站建设者也提供大量的网站模板集合。

大多数网站建设者会提供免费和付费主题的选择。这些可能使你有可能推出一个设计良好的网站，比你自己开发要快得多。然而，不是每个主题都是一样的。当你添加你的材料时，一定要预览你所有的页面，以确保没有不一致或错误。你可以通过编辑器轻松修复任何潜在的错误。 drag-and-drop编辑器。

安全性

当你在用编辑器建立一个网站时，你会尽量使网站的内容 drag-and-drop编辑器建设网站时，你会尽量使这个过程变得快速。然而，人们在这种匆忙中忽视了网络安全的重要性是很常见的，由于这一点，他们后来不得不遭受损失。

无论你想为个人使用还是为小企业建立一个网站，你必须特别注意其网络安全协议，特别是SSL 认证。大多数网站建设者提供SSL ，以确保最大限度的安全，帮助你创建一个安全可靠的网站。

流入和流出网站的数据是由安全套接字层(SSL)证书文件加密的。因此，当有人访问你的安全网站或在你网站的任何区域提交信息（表格、登录、密码或信用卡信息）时，SSL 证书可以保护数据的隐私。自己网站的安全性对用户体验至关重要，拥有SSL 证书可能有助于你在搜索引擎中获得更好的排名。

我需要一个网站建设者吗？

如果你想创建一个网站但缺乏编码知识，使用网站建设者是最简单的选择。第二个选择是聘请专业人士或自己学习如何编码来开发网站。雇人可以让你完全控制网站的外观，但这可能是一个非常昂贵的过程。

因此，使用一个现代的网站建设者是更好的，它提供了广泛的 drag-and-drop元素，以便最大限度地进行定制。大多数网站建设者都有网站模板，同时还有定制选项。小企业和个人尤其应该依靠网站建设者，通过编辑器创建一个他们选择的网站，以节省时间和金钱。 drag-and-drop编辑器，并节省时间和金钱。

今天最好的网站建设者是什么？

当谈到选择最好的网站建设者来创建一个网站时，没有一个特定的平台。这一切都归结于你的具体要求和你想创建的网站的种类。一般来说。 Tilda, Webflow,Weebly 和GoDaddy 被认为是顶级网站建设者。你可以使用这些构建器来创建不同类型的网站和页面，如登陆页面。其他平台如 Wix等平台在创建在线商店方面也相当流行。所有顶级网站建设者的共同点是，他们有用户友好的 drag-and-drop编辑器来帮助你从头开始建立一个网站和维护一个现有的网站。

什么是获得网站的最便宜的方式？

拖放式编辑器，特别是免费的网站建设者，使网站创建比以往任何时候都更容易和更快。你不再需要担心雇用专业网站建设者来创建和部署网站。相反，你可以采取几种廉价的途径来开发一个网站。

最便宜的方法是使用提供免费网站模板的免费网站建设者。你可以从WordPress ，获得一个免费的主题，并通过每年只需15美元的域名注册，自己创建一个网站。因此，你将以非常便宜的价格获得一个网站，满足你的个人要求。

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