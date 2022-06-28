Duyarlı bir web tasarımı, web sitesini herhangi bir ekran boyutuna ayarlar. Bu web sitesi tasarımları, kullanıcıların sitelerinin iki farklı sürümünü korumalarına yardımcı olur ve tabletler ve bilgisayarlar gibi mobil cihazlarda kullanımı kolaydır.

Duyarlı web tasarımlarının aksine, uyarlanabilir tasarım, belirli ekran boyutlarına uyarlanabilen sabit düzenlere sahiptir. Kullanıcıların uyarlanabilir web tasarımı varsa, farklı cihazların uyumluluğuna uyması için birden fazla site sürümü oluşturmaları gerekir. Duyarlı ve uyarlanabilir tasarımlar arasındaki farkı ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için hangi tasarımın en iyisi olduğunu netleştirmek ister misiniz? Web siteniz için doğru site tasarımını seçerek kullanıcı deneyimini geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise, güvenli bir yerdesiniz! Mobil cihazların çeşitliliği ile web sitesi geliştiricileri ve tasarımcıları, birden fazla web düzeni tasarlamaya heveslidir. Tüm cihazlarla ölçeklenen esnek bir site düzeni tasarlamak zordur. Sitenizi tüm cihazlar için nasıl ölçeklenebilir hale getireceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla cevap, her iki tasarımın da tasarım ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğidir, ancak en iyi düzeni bulmak zordur. Bu yazıda, bu iki web tasarımı arasındaki farkı ve kullanıcı deneyimini nasıl iyileştirebileceklerini açıklayacağız. Ayrıntılara daha derine inelim:

Uyarlanabilir ve duyarlı tasarım arasındaki fark nedir?

Aradaki farkı incelemeden önce, bu iki tasarımın neyle ilgili olduğunu keşfedelim:

Duyarlı Web Tasarımları

Duyarlı tasarımlar, tasarım öğelerini ekran genişliğine göre ayarlar. Bu web tasarımları, içeriği ekran alanına göre gösterir. Diyelim ki tarayıcınızda responsive bir site açıyorsunuz ve ardından tarayıcı penceresini değiştiriyorsunuz; içerik, tarayıcı ekranına göre otomatik olarak ayarlanacaktır. Benzer şekilde, duyarlı web siteleri bunları mobil ekranlarda otomatik olarak ayarlar.

Duyarlı tasarım, kullanıcılar aynı siteye masaüstünde olduğu gibi mobil cihazlarda da erişebildiğinden kullanıcı dostudur. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için duyarlı tasarım, sitenin ve son kullanıcıların ayrıntılı gereksinimlerini gerektirir.

Uyarlanabilir Web Tasarımı

Bir sitenin aşamalı olarak geliştirilmesi olarak da bilinen uyarlanabilir web tasarımı, birden çok sabit düzene sahiptir. Bu web tasarımları ekran alanını algılar ve en uygun düzeni seçer. Diyelim ki bilgisayarınızda bir tarayıcı açıyorsunuz, site bilgisayar ekranı için en iyi düzeni seçiyor ve tarayıcıyı yeniden boyutlandırmanın site tasarımıyla hiçbir ilgisi yok. Amazon, USA Today ve Apple, uyarlanabilir tasarım kullanan en iyi kuruluşlar arasındadır. Bu kuruluşlar, cep telefonunun ekranı ve masaüstü ekranları için ekran boyutuna göre ayarlamak yerine farklı düzenler seçtiler.

Genellikle, uyarlanabilir web tasarımları altı ekran genişliği için altı web tasarımı oluşturur:

320 Piksel

480 Piksel

760 Piksel

960 Piksel

1200 Piksel

1600 Piksel

Duyarlı ve Uyarlanabilir Web Tasarımları Arasındaki Fark

Web tasarımı konusunda deneyimi olmayan kişiler, her iki web tasarımının da aynı olduğunu düşünürler. Ancak duyarlı tasarımı uyarlanabilir tasarımdan farklı kılan faktörler vardır.

Bu faktörleri daha derinlemesine inceleyelim:

1. Esneklik

Geliştiriciler, farklı bir ekran boyutu site düzenini bozabileceğinden uyarlanabilir tasarımın daha az esnek olduğunu öne sürüyor. Bu nedenle, eski düzeni yeni ekran boyutuna göre özelleştirmeniz gerekecek. Ekran boyutlarındaki farklılıklar nedeniyle, kullanıcılar bu tasarımları ekran boyutuna göre ayarlayacak kadar esnek bulmuyor.

Öte yandan, duyarlı bir tasarım, yeni cihazlar için bile düzeni ayarlamak için esnektir. Bu site tasarımları, tüm cihazlar için tek bir site düzeni geliştirir ve ekran çözünürlüklerinin alt ve üst uçları için ayarlamalara olanak tanır. Esnek bir web düzeni, tüm cihazlarda tek tip ve kusursuz tasarım sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.

2. SEO

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), duyarlı tasarımları daha kullanışlı hale getiren bir diğer faktördür. Duyarlı tasarımlara sahip sitelerin Google arama sonuçlarında sıralanma olasılığı daha yüksektir. Mobil uyumlu siteleri daha üst sıralara çıkaran SEO güncellemesinden sonra Google, daha iyi bir sıralama elde etmek için duyarlı web tasarımı önerdi. Bunun nedeni, bu sitelerin tüm cihazlarda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasıdır. Öte yandan, uyarlanabilir web tasarımlarını sıralamak zordur. Bu nedenle, Google arama sonuçlarında en üst sıralarda yer almak istiyorsanız duyarlı bir site oluşturmanız gerekir.

3. Kontrol

Duyarlı web siteleri daha az kontrol sunar, ancak daha az deneyimli geliştiricilerin duyarlı bir site oluşturması ve sürdürmesi kolaydır. Mobil uyumlu bir site geliştirmek için ücretsiz yerleşik şablonlar sunan WordPress, Joomla ve Drupal gibi İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) sayesinde. Öte yandan, uyarlanabilir web siteleri, deneyimli tasarımcıların yoğun çabalarını gerektirir ve site düzeni üzerinde çok daha fazla kontrole sahiptir. Buna ek olarak, duyarlı tasarımlar da akıcıdır, ancak uyarlanabilir web tasarımları, ölçeklendirme sırasında akıcılık hissi için bir yüzde kullanır. Bu yüzdeler, ekran boyutu değiştiğinde yine bir sıçramaya neden olabilir. Değişken yerleşim yüzdesi, sitenin her kullanıcı için ekran boyutunu ayarlayacağını belirler.

4. Düzen

Duyarlı bir web sitesinin düzeni, kullanıcının ekran boyutuna bağlıdır. Site, web düzenini ekran boyutuna göre ayarlar. Buna karşılık, geliştiriciler uyarlanabilir düzeni arka uç kodlaması ile ayarlar. Dolayısıyla bu tasarımlar tarayıcı penceresine göre ayarlanamıyor. Bu tasarımlar tüm cihazlar için düzenler üretir. Sunucu, cihaz türünü tanımlar ve cihaza uygun düzen ile yanıt verir.

5. Zorluk

Çoğu insan, farklı cihazlar için birden fazla düzen nedeniyle uyarlanabilir tasarımların geliştirilmesinin daha zor olduğunu iddia eder. Tüm cihazlardaki duyarlı tasarımların tekdüzeliği ve kusursuzluğu nedeniyle, ön ucu oluşturmak için daha fazla çaba gerekir. Ayrıca, duyarlı tasarımlar, siteyi tüm cihazlarda tam olarak işlevsel hale getirmek için CSS'ye daha fazla dikkat gerektirir. Ancak AppMaster gibi kod gerektirmeyen uygulama oluşturucuları kullanarak geliştirme ek yükünü azaltabilirsiniz.

6. Yükleme Süresi

Hızla büyüyen dijital dünyada kimse bir sitenin yüklenmesini beklemekten hoşlanmaz. Daha hızlı yükleme süresi kullanıcıyı daha mutlu eder. Web'inizin yükleme süresini optimize etmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye, dönüşüm oranını artırmaya ve satışları artırmaya yardımcı olur. Yavaş yüklenen siteler hemen çıkma oranını arttırır ve kullanıcılar artık bu siteleri ziyaret etmekten hoşlanmayacaktır. Uyarlanabilir web tasarımları, duyarlı tasarımlardan daha hızlı yüklenir, çünkü her bir cihaza özel düzeni yüklerler. Örneğin, bir kullanıcı masaüstüne uyarlanabilir bir web yüklerse, içerik masaüstü ekranı için daha hızlı yüklenecek şekilde ayarlanır. Buna karşılık, duyarlı tasarım, tüm içeriği ekran boyutuna göre ölçeklendirmek için otomatik olarak ayarlar. Şimdi, seçiminizi kolaylaştırmak için her iki web tasarımının avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayacağız. Hadi bir bakalım:

Duyarlı Tasarımların Avantajları

1. Sorunsuz Kullanıcı Deneyimi

Duyarlı web tasarımları, bilgisayarlar, cep telefonları vb. tüm cihazlarda tek tip ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bu tekdüzelik ve kusursuzluk duygusu, kullanıcılar bu sitelere farklı cihazlardan erişseler bile, aidiyet ve güven duygusu uyandırır. Dropbox, Dribble ve GitHub, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunan web uygulamalarının en iyi örnekleridir.

2. Uygun fiyatlı

Uygun fiyat, mobil siteler için başka bir düzen gerektirmediklerinden, duyarlı web sitelerinin önemli bir avantajıdır. Böylece, bir mobil site tasarlamak için geliştirme ve bakım maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz. Tabii ki, farklı cihazlar için ayrı web siteleri sürdürmekle karşılaştırıldığında, tek bir siteyi sürdürmek daha ekonomik ve daha kolaydır. Ayrıca, tüm web içeriğini merkezi bir sunucuda yönetebilirsiniz. Göze çarpan şey, duyarlı bir site tasarlamanın daha az zaman alması ve bakımının daha kolay olmasıdır. İçerik güncelleme ve diğer tasarımlara geçiş daha az zaman alır. Böylece, değerli zamanınızı iş performansını iyileştirmeye ayırabilirsiniz.

3. Otomasyon

Duyarlı tasarımın oluşturulması daha kolaydır ve uygulanması daha az zaman alır. Kullanıcılara sınırlı kontrol sunsa da daha fazla ziyaretçi çekmek için en çok tercih edilen yöntemdir. Ayrıca, BT uzmanlarından yardım görmeden duyarlı bir site oluşturmak için WordPress gibi İçerik Yönetim Sistemlerini (CMS) kullanabilirsiniz.

4. Tarayıcı taramasını ve dizine eklemeyi iyileştirin

Site tarama ve dizine ekleme, web sitesini Google arama sonuçlarında sıralamaya yardımcı olur. Googlebot gibi bir web tarayıcısı, web sayfalarının tüm bağlantılarını tarar, bir sonraki sayfaya geçer ve geride başka bir sayfa kalmadığında sona erer. Bir siteyi indekslerken, site içeriğinin depolanması ve düzenlenmesi anlamına gelir. Duyarlı web durumunda, tek bir web tarayıcısı, tüm düzenlerin içeriğini almak için birkaç kez taramak yerine sayfa içeriğini genel olarak tarar. Bu mobil uyumlu siteler, tarama sürecini doğrudan iyileştirir ve dolaylı olarak arama motorlarının web içeriğini dizine eklemesine yardımcı olur.

5. SEO dostu

2012'de Google, tüm cihazlarda daha iyi kullanıcı deneyimi nedeniyle duyarlı siteleri destekledi. Cep telefonlarının artan kullanımı nedeniyle şirketler, daha fazla büyüme için iş görünürlüğünü artırmak için arama motorlarında üst sıralarda yer alma stratejisi izliyor. Cep telefonu kullanıcıları Arama Motorlarını aşırı kullanır, bu nedenle web sitenizi cep telefonları için optimize etmek, hedef kitlenize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle işletmeler, Google arama sonuçlarında daha iyi bir sıralama elde etmek için siteleri için duyarlı bir tasarım benimsemelidir.

6. Tekdüzelik

Duyarlı tasarım, içeriği ekran alanına göre görüntüler. Kullanıcılar siteye hangi cihazdan erişirlerse erişsinler aynı içeriğe erişirler. Bu, bir sitenin bilgisayarda görüntülediği ile mobil cihazlarda gösterdiği arasında tekdüzelik sağlar. Bu nedenle duyarlı tasarım, bugüne kadarki en popüler site tasarımıdır.

7. Düşük bakım

Duyarlı site tüm cihazlarda aynı içeriği gösterdiğinden, dağıtımdan sonra bakım gerektirmez. Böylece siteyi güncellemek için harcadığınız zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Güncellemeye odaklanmak yerine test etme, pazarlama ve içerik oluşturma gibi gerekli görevlere zaman ayırabilirsiniz.

Duyarlı Web Tasarımlarının Dezavantajları

Her gelişmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Responsive tasarımların avantajlarını inceledikten sonra bu site tasarımı seçmenin dezavantajlarına bir göz atalım:

1. Daha Yavaş Performans

Duyarlı bir sitenin diğer bir dezavantajı, yavaş yükleme süresidir. Duyarlı tasarım tüm cihazlar için aynı içeriğe sahip olduğundan, tüm içeriğin yüklenmesi daha fazla zaman alır. Bir kullanıcı sitenin mobil sürümünü yüklese bile masaüstü sürümü de yüklenecektir. Araştırmalar, kullanıcıların %40'ının web sitesi 3 saniye içinde yüklenmediği takdirde siteden ayrıldığını gösteriyor. Bu nedenle, mobil sitelerin hemen çıkma oranı, daha yavaş performansları nedeniyle artar.

2. Tam Optimizasyon Değil

Duyarlı tasarımlar, cihaz tipine göre tam olarak optimize edilmemiştir. Kullanıcılar tüm cihazlarda aynı içeriğe erişir. Kullanıcılar, tüm cihazlarda aynı site tasarımını çekici bulmayabilir.

3. Reklamları entegre etmek zor

Reklamlar tüm ekran boyutlarını barındırır ve bunları duyarlı tasarımlarla entegre etmek daha zor olabilir. Mobil siteler tüm cihazlarda akar ve reklamlar tüm cihazlarda yapılandırılmayabilir.

4. Bazı özelliklerden ödün vermek

Kullanıcılar, tüm cihazlar için tek bir tasarım kullanırken birçok fedakarlık yapmalıdır. Örneğin, kullanıcılar mobil cihazlarda tüm özelliklerin ve içeriğin kullanılabilirliğini sağlamak için bilgisayardaki okuyucu deneyimini feda edebilir.

Uyarlanabilir Tasarımların Avantajları ve Dezavantajları

Uyarlanabilir tasarımların artılarını ve eksilerini inceledikten sonra, siteniz için tasarım seçimi hakkında net bir fikir edineceksiniz. Daha derine inelim:

1. Yüksek düzeyde optimize edilmiş

Uyarlanabilir siteler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için farklı cihazlar için farklı düzenlere sahiptir. Kullanıcılar her cihazda sitenin farklı bir sürümünü deneyimleyebilir. Bu web tasarımları, ekrana en iyi şekilde uyacak ve kullanıcı deneyimini geliştirecek şekilde özelleştirilmiş içeriğe sahiptir. Bu web tasarımı, yüksek düzeyde optimize edilmiş içeriği ekranda görüntülemek için kullanıcının konumunu ve ağ hızını hedefler.

2. Daha Hızlı Yükleme

Uyarlanabilir web tasarımı, farklı cihazlar için birden fazla düzene sahiptir ve belirli bir cihaz için en uygun içeriği görüntüler. Bir kullanıcı cihaza bir site URL'si girdiğinde, sunucu en uygun düzeni saniyeler içinde yükler. Örneğin, bu tasarımlar yalnızca yüksek çözünürlüklü ekranlar için yüksek çözünürlüklü grafikler görüntüler. Bu web tasarımı, mobil uyumlu sitelerden daha hızlı yükleniyor. Bir sitenin daha hızlı yüklenmesi, daha fazla web sitesi trafiğiyle sonuçlanır.

3. Para Kazanmayı Destekleyin

Reklamlar, site sahiplerinin daha fazla gelir elde etmesine ve kazanma olanaklarına yardımcı olur. Uyarlanabilir web tasarımları, farklı cihazlar için özel düzenleri nedeniyle reklam optimizasyonunu destekler. Siteniz için uyarlanabilir bir tasarımınız varsa, resimlerin veya afişlerin boyut oranını değiştirmeden reklamlardan para kazanma olasılığınız daha yüksektir. Günümüzde tasarımcılar, mobil uyumlu sitelerdeki reklamları optimize etmeye hevesli. Örneğin, küçük ekranda ayarlama için afiş boyut oranını 728x90'dan 468×90'a yeniden boyutlandırırlar. Ancak uyarlanabilir siteler, reklam seçeneğini optimize etmek için kullanıcıların verilerini kullanır.

4. Yeniden Kullanılabilir Mevcut Web Siteleri

Bazı web siteleri eski geleneksel kodlama teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir ve modern kodlama teknikleriyle uyumlu değildir. Uyarlanabilir web tasarımları, farklı cihazlar için farklı düzenlere sahiptir. Bir şeyi güncellemek istiyorsanız, uyarlanabilir site, yeniden kodlamaya ve tahtaya geri dönmeye gerek kalmadan güncellemeyi otomatik olarak benimser.

Uyarlanabilir Web Tasarımının Dezavantajları

Uyarlanabilir web tasarımının avantajlarını inceledikten sonra, tasarım seçimi yapmadan önce dezavantajlarını gözden geçirmek çok önemlidir. Başlayalım:

1. Kapsamlı Çaba Gerektirir

Uyarlanabilir web tasarımı, farklı cihazlarda farklı düzenler sunar, bu nedenle geliştiricilerin bu tasarımları oluşturmak için yoğun çaba göstermesi gerekir. Geliştirme sırasında dikkate alınması gereken birkaç teknik yön vardır.

2. Yüksek Bakım Gerektirir

Uyarlanabilir web tasarımlarının farklı siteler için farklı düzenleri olduğundan, her düzen, dağıtımdan sonra ayrı güncelleme gerektirir. 320, 480, 760, 960, 1200 ve 1600 piksel dahil olmak üzere altı ekran genişliği için site düzenleri tasarladığınızı varsayalım. Bu nedenle, site bakımı, tasarımcılardan çok fazla zaman ve enerji gerektirecektir. Çabaların yanı sıra bakım, site sahiplerinden ekstra para da gerektirir.

3. Pahalı

Geliştirme ve bakım için uyarlanabilir web tasarımı, geliştiriciler ve tasarımcılardan oluşan bir ekip içerir. Bu nedenle, daha fazla ekip üyesi kiralamak, tasarım karmaşıklığı ve bakımıyla başa çıkmak için bütçenize daha fazla katkıda bulunacaktır.

4. Link Oluşturmada Zorluk

Uyarlanabilir web tasarımları sitelerin birden fazla versiyonuna sahip olduğundan, bağlantı kurma zorlaşır. Bu bağlantı sorunuyla başa çıkmak için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yönlendirmeler oluşturmanız gerekir. Yönlendirme düğmesi, kullanıcıların siteye cep telefonları için erişmesine yardımcı olacaktır.

Dolayısıyla, uyarlanabilir web tasarımının duyarlı web tasarımından daha pahalı olduğu açıktır. Siteniz için bir web tasarımı seçme konusunda hala kafanız mı karıştı? Cevabınız evet ise, kararınızı kolaylaştırmak için bazı diğer faktörleri listeliyoruz. Siteniz için en iyi tasarımı seçmenize yardımcı olabilecek anahtar faktör, hedef kitlenizi belirlemektir. Kim olduklarını, ne görmek istediklerini ve siteye erişmek için hangi cihazları kullandıklarını belirledikten sonra, seçmek istediğiniz tasarım seçeneğine karar vereceksiniz. Web tasarımı seçerken hedef kitle dışında diğer faktörleri de takip edebilirsiniz. Bir tasarım seçmenize yardımcı olabilecek diğer faktörlere geçelim:

Duyarlı tasarım ne zaman seçilir?

Duyarlı web tasarımlarına karar verebileceğiniz aşağıdaki senaryolar vardır:

Küçük veya orta ölçekli bir işletmeniz varsa, duyarlı web tasarımı sizin için en iyi seçenektir. Ayrıca responsive web tasarımı kullanarak mevcut sitenizi güncelleyebilirsiniz.

Yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, duyarlı bir tasarım seçmek, girişiminiz için yepyeni bir site tasarlamanıza yardımcı olacaktır.

Yazılım geliştirme gibi hizmet tabanlı bir sektör yürütüyorsanız, siteniz için duyarlı bir tasarım seçmenizi öneririz. Bunun nedeni, hizmet tabanlı endüstrilerin mobil cihazları kullanan kitlelerin büyük bir bölümünü hedeflemesidir.

Bütçeniz kısıtlıysa ancak Google SERP sonuçlarında daha iyi bir sıralama elde etmek istiyorsanız siteniz için duyarlı bir tasarım seçebilirsiniz.

Uyarlanabilir tasarım ne zaman seçilir?

Uyarlanabilir web tasarımını aşağıdaki senaryolarda kullanmaya karar verebilirsiniz:

İşletmenizin karmaşık bir web sitesi varsa, uyarlanabilir tasarım sitenin mobil sürümünü desteklemek için en iyi seçenektir.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için daha hızlı yükleme ve daha iyi performans istiyorsanız, siteniz için uyarlanabilir bir web tasarımı seçmenizi öneririz.

Kullanıcıların konumuna ve ağ bağlantısına göre hedeflenen bir deneyim sunmak istiyorsanız, siteniz için uyarlanabilir bir web tasarımı kullanmanızı öneririz.

Uyarlanabilir tasarım, siteniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak ve birden fazla cihazda kullanıcılara nasıl sunulduğunu izlemek istiyorsanız da uygun bir tasarım seçeneğidir.

Son düşünceler

Bu nedenle, bir web sitesinin iki tasarım versiyonu olduğunu anladığınızı umuyoruz. İlk sürüm, cep telefonları ve tabletler için tasarlanmış bir mobil sürümdür. İkinci sürüm, PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış bir masaüstü sürümüdür. Bir kullanıcı site içeriği istediğinde, sunucu cihazı algılar ve ekran boyutuna göre site düzenini seçer.

Uyarlanabilir ve duyarlı web tasarımları arasındaki ayrıntılı farkları inceledikten sonra, siteniz için doğru tasarımı seçmenin değerini bilirsiniz. Doğru seçim, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve ziyaretçileri karlı varlıklara dönüştürmeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle siteniz için bir tasarım seçmeden önce işletme ihtiyaçlarınızı ve hedef kitlenizi belirlemeniz gerekir.

Bir web sitesi tasarımı seçtikten sonra, bir geliştirici ekibi kiralamak yerine web siteniz için bir yönetici paneli oluşturmak için AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu kodsuz aracı kullanarak site geliştirmenizi bir hafta içinde tamamlayabilirsiniz. Bu kodsuz platformu kullanmanın güzelliği, geliştiricilerin geleneksel geliştirme yaklaşımında yaptığı gibi belgeler ve kaynak kodu sağlamasıdır. Bu AppMaster'ı artık kullanmıyor olsanız bile bu arka uç kodlamasını kullanabilirsiniz. Diğer geliştirme seçeneklerinden daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz iş çözümleri sunar. Site oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra sitenizin başarısı, daha fazla müşteriye ulaşmayı ve daha fazla gelir elde etmeyi planladığınız pazarlama stratejisine bağlı olacaktır. Bu yüzden dijital dünyada işletmeniz için öne çıkan pazarlama stratejinizi destekleyen bir web tasarımı seçmelisiniz.