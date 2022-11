Nog maar tien jaar geleden waren het internet en de technologieën heel anders dan nu. Technologie was nog "een groeiende markt" en "de toekomst". Tegelijkertijd is het Internet vandaag meer aanwezig dan ooit, en is het iets wat toegankelijk is vanaf je computer en echt alleen begrijpelijk is voor een paar nerds. Daarentegen dragen we "het web" tegenwoordig elke dag in onze zak met onze mobiele apparaten.

Bijgevolg zijn webontwikkeling en het werk van webdesigners de laatste jaren sterk veranderd. In dit artikel bespreken we de evolutie van webontwikkeling; wat zijn de belangrijkste veranderingen? En waarom is dit belangrijk voor uw bedrijf?

De evolutie van webontwikkeling: waarom u zich ervan bewust moet zijn

Nu we gaan bespreken hoe webontwikkeling de afgelopen jaren is veranderd, is het de moeite waard om even stil te staan bij de vraag waarom u daar als bedrijfseigenaar of manager bij stil zou moeten staan.

Bijblijven met de veranderingen in de markt voor webdesign is belangrijk om twee belangrijke redenen:

Technologie en software hebben veel processen van de bedrijfsvoering verbeterd. Met behulp van software en tools voor webontwikkeling maakt u uw bedrijf en workflow efficiënter, waardoor de kosten dalen, de productiviteit toeneemt en, last but not least, uw winst stijgt.

Websites, webapps en mobiele toepassingen kunnen nieuwe mogelijkheden openen voor bedrijven en ondernemers. Als u de evolutie in deze sector niet bijhoudt, kunt u veel kansen missen.

Evolutie van webontwikkeling in de afgelopen 10 jaar: belangrijkste veranderingen

Laten we nu één voor één de belangrijkste veranderingen in webdesign en webontwikkeling van de afgelopen 10 jaar analyseren.

De toepassing van webstandaarden is toegenomen

Tien jaar geleden waren onze ervaringen met websites en de weinige webapplicaties die er waren in sommige opzichten beperkt:

We gebruikten verouderde browsers, zoals Internet Explorer, en oudere infrastructuur die ons browsen trager en minder responsief maakte.

Webdesign, gebruikerservaring(UX) en interfaces kwamen niet eens in de buurt van wat we nu hebben.

Bovendien waren ze niet 100% veilig. Veiligheid was eigenlijk een van de grootste zorgen: we konden er nooit 100$ zeker van zijn dat we online niet werden bespioneerd, en we voelden ons niet veilig bij online geldtransacties.

Mettertijd zijn er webstandaarden bijgekomen: ze waren een manier waarop webdesigners en de ontwikkelingsgemeenschap in het algemeen probeerden standaarden te vinden die de gebruikerservaring en vooral de veiligheid konden verbeteren. HTML5 en CSS3, bijvoorbeeld, hebben ervoor gezorgd dat websites veel gemakkelijker en foutloos te bouwen zijn en steeds gebruiksvriendelijker worden. SSL-certificaten hebben het web en zijn toepassingen veiliger gemaakt voor alle gebruikers. Deze standaarden worden tegenwoordig meer en meer gebruikt bij webontwikkeling.

No-code ontwikkeling

De no-code ontwikkelingsmethode is een van de belangrijkste factoren die bepalend zijn voor wat een "democratisering van het coderen" wordt genoemd. Tegenwoordig zijn webontwikkeling en programmeren in het algemeen voor steeds meer mensen beschikbaar. Niet alleen hebben meer mensen toegang tot programmeeronderwijs, maar het vereiste onderwijs zelf wordt ook steeds gemakkelijker te bereiken.

No-code is een factor die dit bepaalt, omdat het responsieve webontwikkeling, het programmeren van mobiele applicaties en webdesign gemakkelijker maakt. Zoals het woord al zegt, vereist de no-code-ontwikkelingsmethode geen codering, dat wil zeggen het schrijven van regels code in een of meer programmeertalen.

Mensen met minder kennis en ervaring kunnen nu de webapps ontwikkelen die ze voor hun bedrijf nodig hebben, en de ontwikkelingskosten dalen in het algemeen omdat zowel de tijd als de kennis die voor het werk nodig is, afnemen.

Dit betekent echter niet dat code en programmeertalen verdwijnen. De no-code toepassing die voor deze ontwikkelmethode wordt gebruikt - waaronder AppMaster bekend staat als een van de beste - genereert automatisch broncode. Vooral met AppMaster kunt u de code op elk gewenst moment raadplegen en controleren. AppMaster gaat zelfs verder door zijn gebruikers toe te staan de code te exporteren als ze dat willen: dit is, naast een mogelijkheid om details van een project aan te passen met behulp van programmeertalen, een garantie dat je volledige controle en eigendom hebt over het ontwikkelingsproject waaraan je met AppMaster werkt.

Groei van sociale media-integraties

In de afgelopen tien jaar zijn we getuige geweest van het groeiende belang en de aanwezigheid van sociale media in ons leven. Omdat sociale media zo alomtegenwoordig zijn, zijn ondernemers ze gaan benutten om hun klanten te bereiken en hun bedrijf te runnen. Als gevolg daarvan moesten webdesigners manieren vinden om de gebruikerservaring op hun websites en mobiele en webapps te integreren met sociale media.

Een voorbeeld van integratie van sociale media dat we allemaal kennen, is de mogelijkheid om je met je Facebook- of Google-account aan te melden bij een platform, een dienst of een nieuwsbrief. Het is ook belangrijk voor webdesigners om de klanten manieren te bieden om de inhoud van hun websites of een ervaring in je mobiele of webapplicatie met een simpele klik te delen op hun sociale media.

Websites zijn steeds responsiever

In de afgelopen tien jaar zijn we ook getuige geweest van een toenemend prestatieniveau van websites over het hele internet. Tegenwoordig hebben we dynamische websites met geautomatiseerde video's en animaties die in enkele seconden worden geladen.

Gebruikers zijn niet langer gewend om te wachten tot een website geladen is; ze willen het onmiddellijk. Als de pagina niet binnen een seconde of twee wordt geladen, gaan ze waarschijnlijk naar een andere website. De prestaties van een bedrijfswebsite worden gezien als een teken van de kwaliteit van het bedrijf zelf.

Wat in 2009 Responsive Web Design werd genoemd (de aanpassing van websites aan verschillende schermformaten) is nu vanzelfsprekend. Gebruikers bezoeken websites vanaf elk type browser en apparaat (inclusief hun mobiel), en websites moeten dynamisch genoeg zijn om zich aan dit soort veranderingen te kunnen aanpassen. En op elk apparaat en elke schermgrootte moet de gebruikerservaring even goed zijn.

Beveiliging

We hebben het er al over gehad hoe de toepassing van normen, en beveiligingsnormen, de afgelopen tien jaar is toegenomen, en nog steeds toeneemt. Een van de redenen daarvoor is dat het aantal cyberaanvallen ook is toegenomen. Toen het potentieel van het internet groter werd, begonnen niet alleen ondernemers en gewone mensen het te exploiteren, maar zagen aanvallers dat ook als een kans.

Beveiliging is tegenwoordig een van de grootste problemen voor ontwikkelaars. Naast SSL wordt ook tweefactorauthenticatie geïmplementeerd op websites en mobiele toepassingen. Als het gaat om no-code, moeten vooraf ingebouwde beveiligingspatches en integratie van twee-factor authenticatie beschikbaar zijn op uw no-code app naar keuze. Dit is een reden te meer om uw mobiele of webapp met AppMaster te bouwen.

Apps met één pagina

Veel veranderingen in de webontwikkelingssector zijn bepaald door de verspreiding van mobiele apparaten die - op hun beurt - hebben bepaald dat de meerderheid van de mensen op internet surft vanaf een scherm zo groot als de palm van hun hand.

Terwijl tien jaar geleden de meeste websites bestonden uit vele pagina's die via een hiërarchische structuur met elkaar waren verbonden, is de aanpak nu aan het veranderen. Dat moet ook wel, want webpagina's laden langzamer op een mobiel apparaat, en je kunt er niet te veel hebben. Het doorbladeren van een complexe website op mobiel kan frustrerend worden: als de gebruiker moet wachten tot de pagina geladen is, moet hij slechts één keer wachten, en niet telkens wanneer hij op een bepaald onderdeel tikt.

De Single Page Application (SPA)-aanpak wordt tegenwoordig het meest gebruikt door webdesigners. Waarom? Omdat hij mobielvriendelijker is en omdat je bij het ontwikkelen van een website de werking van een mobiele applicatie kunt simuleren, wat de gebruikerservaring verbetert. SPA is ook ideaal vanuit het oogpunt van responsive webdesign: de pagina wordt slechts eenmaal geladen, wat de gebruikerservaring(UX) verbetert en een snellere webapp oplevert.

De manier waarop we het internet gebruiken

Last but not least moeten we aandacht besteden aan een feit: de manier waarop we allemaal het internet gebruiken is veranderd. Tien jaar geleden waren de meeste websites bedoeld als bronnen van kennis en informatie van allerlei aard: gebruikers raadpleegden ze, bladerend door de webpagina's, voornamelijk vanaf een computer, wanneer ze tijd hadden.

Tegenwoordig raadplegen we het internet onderweg om te kijken of de zaak waar we koffie willen kopen nog open is op dit uur; we verwachten niet dat we alleen een website raadplegen; we gaan ermee in interactie. Websites worden platforms, toepassingen die ter beschikking staan van de gebruikers. Webontwikkeling is daarom veranderd in een richting die minder gericht is op de browser en meer op de gebruikerservaring en betrokkenheid, zonder ooit de prestaties en snelheid uit het oog te verliezen.