Jeszcze dziesięć lat temu Internet i technologie były zupełnie inne niż teraz. Technologia wciąż była "rosnącym rynkiem" i "przyszłością". Jednocześnie dziś jest bardziej obecna niż kiedykolwiek, a Internet to coś dostępnego z komputera i naprawdę zrozumiałego tylko dla nielicznych geeków. W przeciwieństwie do tego, dziś "sieć" nosimy w kieszeni każdego dnia dzięki naszym urządzeniom mobilnym.

W związku z tym, tworzenie stron internetowych i praca web designerów bardzo się zmieniły w ostatnich latach. W tym artykule omawiamy ewolucję tworzenia stron internetowych; jakie są główne zmiany? I dlaczego jest to ważne dla Twojego biznesu?

Ewolucja tworzenia stron internetowych: dlaczego powinieneś być jej świadomy

Ponieważ mamy zamiar omówić, jak rozwój stron internetowych zmienił się w ciągu tych ostatnich lat, warto poświęcić trochę czasu na refleksję, dlaczego powinieneś zastanowić się nad tym jako właściciel firmy lub menedżer.

Nadążanie za zmianami na rynku projektowania stron internetowych jest ważne z dwóch głównych powodów:

Technologia i oprogramowanie usprawniły wiele procesów zarządzania firmą. Korzystając z oprogramowania i narzędzi do tworzenia stron internetowych, sprawiasz, że Twoja firma i przepływ pracy są bardziej wydajne, obniżając koszty, zwiększając produktywność i, last but not least, Twój zysk.

Strony internetowe, aplikacje internetowe i aplikacje mobilne mogą otworzyć nowe możliwości dla firm i przedsiębiorców. Jeśli nie nadążasz za ewolucją w tym sektorze, możesz przegapić wiele możliwości.

Ewolucja tworzenia stron internetowych w ciągu ostatnich 10 lat: główne zmiany

Przeanalizujmy teraz, jedna po drugiej, główne zmiany, jakie zaszły w projektowaniu i tworzeniu stron internetowych w ciągu ostatnich 10 lat.

Zwiększyło się przyjęcie standardów internetowych

Dziesięć lat temu nasze doświadczenie z witrynami internetowymi i nielicznymi aplikacjami internetowymi, które były dostępne, było pod pewnymi względami ograniczone:

Używaliśmy przestarzałych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, oraz starszej infrastruktury, która sprawiała, że nasze przeglądanie było wolniejsze i mniej responsywne.

Projektowanie stron internetowych, doświadczenie użytkownika(UX) i interfejsy nie były nawet zbliżone do tych, które mamy obecnie.

Przede wszystkim nie były w 100% bezpieczne. Bezpieczeństwo było jedną z głównych obaw: nigdy nie mogliśmy być pewni za 100$, że nie jesteśmy szpiegowani w sieci i nie czuliśmy się bezpiecznie dokonując transakcji pieniężnych w sieci.

Z czasem standardy internetowe zostały zredagowane: były one sposobem, dzięki któremu projektanci stron internetowych i ogólnie społeczność deweloperów próbowała znaleźć standardy, które mogłyby poprawić doświadczenie użytkownika i, przede wszystkim, bezpieczeństwo. HTML5 i CSS3, na przykład, sprawiły, że strony internetowe stały się znacznie łatwiejsze w budowie, bezbłędne i coraz bardziej przyjazne dla użytkownika. Certyfikaty SSL uczyniły sieć i jej aplikacje bardziej bezpiecznymi dla wszystkich użytkowników. Te standardy są dziś coraz częściej wykorzystywane w tworzeniu stron internetowych.

Rozwój bez kodu

Metoda rozwoju no-code jest jednym z głównych czynników, które decydują o tym, co jest nazywane "demokratyzacją kodowania". W dzisiejszych czasach tworzenie stron internetowych i programowanie, w ogóle, stają się coraz bardziej dostępne dla coraz większej liczby osób. Nie tylko więcej osób ma dostęp do edukacji programistycznej, ale sama wymagana edukacja staje się łatwiejsza do osiągnięcia.

No code jest jednym z czynników, które o tym decydują, ponieważ ułatwia responsywne tworzenie stron internetowych, programowanie aplikacji mobilnych i projektowanie stron internetowych. Jak sugeruje słowo, metoda rozwoju no-code nie wymaga kodowania, czyli pisania linii kodu w jednym lub kilku językach programowania.

Osoby o mniejszej wiedzy i doświadczeniu mogą teraz tworzyć aplikacje internetowe potrzebne dla ich biznesu, a koszty rozwoju, ogólnie rzecz biorąc, spadają, ponieważ zarówno czas, jak i wiedza wymagane do pracy są zmniejszone.

Nie oznacza to jednak, że kod i języki programowania znikają. Aplikacja no-code wykorzystywana do tej metody rozwoju - wśród których AppMaster jest znany jako jeden z najlepszych - generuje kod źródłowy automatycznie. Dzięki AppMaster, w szczególności, możesz uzyskać dostęp i sprawdzić kod w dowolnym momencie. AppMaster idzie nawet dalej, pozwalając swoim użytkownikom na eksport kodu, jeśli mają na to ochotę: jest to, oprócz możliwości dostosowania szczegółów projektu za pomocą języków programowania, gwarancja, że masz pełną kontrolę i własność nad projektem rozwojowym, nad którym pracujesz z AppMaster.

Wzrost integracji z mediami społecznościowymi

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, byliśmy świadkami rosnącego znaczenia i obecności mediów społecznościowych w naszym życiu. Ponieważ media społecznościowe są tak wszechobecne, przedsiębiorcy zaczęli je wykorzystywać, aby dotrzeć do swoich klientów i prowadzić swoje firmy. W konsekwencji projektanci stron internetowych musieli znaleźć sposoby na zintegrowanie doświadczeń użytkowników na ich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych i internetowych z mediami społecznościowymi.

Jednym z przykładów integracji z mediami społecznościowymi, który wszyscy znamy, jest możliwość zarejestrowania się na platformie, w serwisie lub newsletterze za pomocą konta na Facebooku lub Google. Ważne jest również, aby projektanci stron internetowych zapewnili klientom sposoby na dzielenie się treścią strony internetowej lub doświadczeniem w Twojej aplikacji mobilnej lub internetowej na swoich mediach społecznościowych za pomocą prostego kliknięcia.

Strony internetowe są coraz bardziej responsywne

W ciągu ostatnich dziesięciu lat byliśmy również świadkami rosnącego poziomu wydajności stron internetowych w całym Internecie. Dziś mamy dynamiczne strony z zautomatyzowanymi filmami i animacjami, które ładują się w kilka sekund.

Użytkownicy nie są już przyzwyczajeni do czekania na załadowanie strony internetowej; chcą ją mieć natychmiast. Jeśli strona nie załaduje się w ciągu sekundy lub dwóch, prawdopodobnie przejdą do innej witryny. Wydajność strony internetowej firmy jest postrzegana jako znak jakości samej firmy.

To, co w 2009 roku nazywano Responsive Web Design (dostosowanie stron internetowych do różnych rozmiarów ekranów), jest obecnie uważane za oczywiste. Użytkownicy wchodzą na strony internetowe z każdego rodzaju przeglądarki i urządzenia (w tym z komórki), a strony internetowe muszą być na tyle dynamiczne, aby były w stanie dostosować się do tego typu zmian. A na każdym urządzeniu i każdej wielkości ekranu, doświadczenie użytkownika musi być na tym samym poziomie doskonałości.

Bezpieczeństwo

Mówiliśmy już o tym, jak przyjęcie standardów i standardów bezpieczeństwa wzrosło w ciągu ostatnich dziesięciu lat, i nadal rośnie. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że wzrosła również liczba cyberataków. Wydaje się, że podczas gdy potencjał Internetu stawał się coraz większy, nie tylko przedsiębiorcy i zwykli ludzie zaczęli go wykorzystywać, ale również napastnicy dostrzegli w tym szansę.

Bezpieczeństwo jest dziś jednym z głównych problemów deweloperów. Poza SSL, na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych wdrażane jest również uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jeśli chodzi o brak kodu, wstępnie wbudowane poprawki bezpieczeństwa i integracja uwierzytelniania dwuskładnikowego muszą być dostępne w wybranej przez Ciebie aplikacji bez kodu. Jest to jeszcze jeden powód, aby zbudować swoją aplikację mobilną lub internetową z AppMaster.

Aplikacje jednostronicowe

Wiele zmian w sektorze tworzenia stron internetowych zostało zdeterminowanych przez upowszechnienie się urządzeń mobilnych, które z kolei sprawiły, że większość ludzi przegląda Internet z ekranu wielkości dłoni.

O ile dziesięć lat temu większość serwisów internetowych składała się z wielu stron połączonych ze sobą hierarchiczną strukturą, dziś to podejście się zmienia. Musi, ponieważ strony internetowe ładują się wolniej na urządzeniach mobilnych, a nie można ich mieć zbyt wiele. Przeglądanie złożonej strony na urządzeniach mobilnych może stać się frustrujące: jeśli użytkownik musi czekać na załadowanie strony, to musi czekać tylko raz, a nie za każdym razem, gdy stuknie w jakiś element.

Podejście Single Page Application (SPA) jest dziś najczęściej stosowane wśród projektantów stron internetowych. Dlaczego. Ponieważ jest bardziej przyjazne dla urządzeń mobilnych oraz dlatego, że tworząc stronę internetową można symulować działanie aplikacji mobilnej poprawiając doświadczenie użytkownika. SPA jest również idealne z perspektywy responsywnego projektowania stron internetowych: strona jest ładowana tylko raz, co poprawia doświadczenie użytkownika(UX) i zapewnia szybsze działanie aplikacji internetowej.

Sposób, w jaki korzystamy z Internetu

Na koniec musimy zwrócić uwagę na jeden fakt: sposób, w jaki wszyscy korzystamy z Internetu, zmienił się. Jeszcze dziesięć lat temu większość stron internetowych była pomyślana jako zasoby wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji: użytkownicy sięgali po nie, przeglądając strony, głównie z komputera, kiedy mieli czas.

Dziś korzystamy z Internetu w biegu, aby sprawdzić, czy miejsce, w którym chcemy kupić kawę, jest jeszcze otwarte o tej porze; nie oczekujemy, że będziemy tylko konsultować stronę internetową; wchodzimy z nią w interakcję. Strony internetowe stają się platformami, aplikacjami do dyspozycji użytkowników. Rozwój stron internetowych zmienił się więc w kierunku mniej skoncentrowanym na przeglądarce, a bardziej na doświadczeniu użytkownika i jego zaangażowaniu, nie pomijając nigdy wydajności i szybkości.