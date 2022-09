Noch vor zehn Jahren waren das Internet und die Technologien ganz anders als heute. Technologie sei immer noch „ein wachsender Markt“ und „die Zukunft“. Gleichzeitig ist die heutige Zeit präsenter denn je, und das Internet ist etwas, auf das Sie von Ihrem Computer aus zugreifen können und das nur für ein paar Geeks wirklich verständlich ist. Im Gegensatz dazu tragen wir heute „das Web“ jeden Tag mit unseren mobilen Geräten in unserer Tasche.

Als Folge davon haben sich die Webentwicklung und die Arbeit von Webdesignern in den letzten Jahren stark verändert. In diesem Artikel diskutieren wir die Entwicklung der Webentwicklung; Was sind die wichtigsten Änderungen? Und warum ist das wichtig für Ihr Unternehmen?

Weiterentwicklung der Webentwicklung: Warum Sie sich dessen bewusst sein sollten

Da wir gleich diskutieren werden, wie sich die Webentwicklung in den letzten Jahren verändert hat, lohnt es sich, sich etwas Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, warum Sie als Geschäftsinhaber oder Manager darüber nachdenken sollten.

Mit den Veränderungen auf dem Webdesign-Markt Schritt zu halten, ist aus zwei Hauptgründen wichtig:

Technologie und Software haben viele Prozesse der Unternehmensführung verbessert. Mit Software- und Webentwicklungstools machen Sie Ihr Geschäft und Ihre Arbeitsabläufe effizienter , senken Kosten, steigern die Produktivität und nicht zuletzt Ihren Gewinn.

Websites, Web-Apps und mobile Anwendungen können Unternehmen und Unternehmern neue Möglichkeiten eröffnen. Wenn Sie mit der Entwicklung in diesem Sektor nicht Schritt halten, können Sie viele Gelegenheiten verpassen.

Entwicklung der Webentwicklung in den letzten 10 Jahren: Hauptänderungen

Lassen Sie uns nun nacheinander die wichtigsten Änderungen analysieren, die in den letzten 10 Jahren im Webdesign und in der Webentwicklung aufgetreten sind.

Die Einführung von Webstandards hat zugenommen

Vor zehn Jahren war unsere Weberfahrung mit Websites und den wenigen Webanwendungen, die es gab, in gewisser Weise begrenzt:

Wir verwendeten veraltete Browser wie Internet Explorer und ältere Infrastrukturen, die unser Surfen langsamer und weniger reaktionsschnell machten.

Webdesign, Benutzererfahrung ( UX ) und Schnittstellen waren nicht einmal näher an denen, die wir jetzt haben.

Vor allem waren sie nicht 100% sicher. Sicherheit war tatsächlich eines der Hauptanliegen: Wir konnten uns nie hundertprozentig sicher sein, dass wir nicht online ausspioniert wurden, und wir fühlten uns bei Online-Geldtransaktionen nicht sicher.

Mit der Zeit wurden Webstandards redigiert: Sie waren ein Weg, durch den Webdesigner und die Entwicklergemeinschaft im Allgemeinen versuchten, Standards zu finden, die die Benutzererfahrung und vor allem die Sicherheit verbessern könnten. HTML5 und CSS3 zum Beispiel machten Websites viel einfacher zu erstellen, fehlerfrei und immer benutzerfreundlicher. SSL-Zertifikate haben das Internet und seine Anwendungen für alle Benutzer sicherer gemacht. Diese Standards werden heutzutage immer mehr in der Webentwicklung verwendet.

No-Code-Entwicklung

Die No-Code-Entwicklungsmethode ist einer der Hauptfaktoren, die das bestimmen, was als „Demokratisierung der Codierung“ bezeichnet wird. Heutzutage werden Webentwicklung und Programmierung im Allgemeinen für immer mehr Menschen immer zugänglicher. Nicht nur haben mehr Menschen Zugang zur Programmierausbildung, sondern die erforderliche Ausbildung selbst ist auch immer einfacher zu erreichen.

Kein Code ist ein Faktor, der dies bestimmt, da er die responsive Webentwicklung, die Programmierung mobiler Anwendungen und das Webdesign vereinfacht. Wie das Wort schon sagt, erfordert die No-Code-Entwicklungsmethode keine Codierung, d. h. das Schreiben von Codezeilen in einer oder mehreren Programmiersprachen.

Menschen mit weniger Wissen und Erfahrung können jetzt die Web-Apps entwickeln, die sie für ihr Unternehmen benötigen, und die Entwicklungskosten im Allgemeinen sinken, da sowohl die Zeit als auch das Wissen, das für die Arbeit erforderlich ist, reduziert werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Code und Programmiersprachen verschwinden. Die für diese Entwicklungsmethode verwendete No-Code-Anwendung, unter der AppMaster als eine der besten bekannt ist, generiert automatisch Quellcode. Insbesondere bei AppMaster können Sie jederzeit auf den Code zugreifen und ihn überprüfen. AppMaster geht sogar noch darüber hinaus, indem es seinen Benutzern erlaubt, den Code zu exportieren, wenn sie möchten: Dies ist, abgesehen von der Möglichkeit, Details eines Projekts mithilfe von Programmiersprachen anzupassen, eine Garantie dafür, dass Sie die volle Kontrolle und das Eigentum über das Entwicklungsprojekt haben, das Sie sind Arbeiten mit AppMaster.

Wachstum von Social-Media-Integrationen

In den letzten zehn Jahren haben wir die wachsende Bedeutung und Präsenz von Social Media in unserem Leben miterlebt. Da soziale Medien so allgegenwärtig sind, haben Unternehmer damit begonnen, sie zu nutzen, um ihre Kunden zu erreichen und ihre Geschäfte zu führen. Infolgedessen mussten Webdesigner Wege finden, die Benutzererfahrung auf ihren Websites und mobilen und Web-Apps mit sozialen Medien zu integrieren.

Ein uns allen bekanntes Beispiel für die Integration in soziale Medien ist die Möglichkeit, sich mit Ihrem Facebook- oder Google-Konto bei einer Plattform, einem Dienst oder einem Newsletter anzumelden. Für Webdesigner ist es auch wichtig, den Kunden Möglichkeiten zu bieten, den Inhalt ihrer Websites oder ein Erlebnis in Ihrer Mobil- oder Webanwendung mit einem einfachen Klick in ihren sozialen Medien zu teilen.

Websites werden immer responsiver

In den letzten zehn Jahren konnten wir auch eine zunehmende Leistungsfähigkeit von Websites im gesamten Internet beobachten. Heute haben wir dynamische Websites mit automatisierten Videos und Animationen, die in wenigen Sekunden geladen werden.

Benutzer sind es nicht mehr gewohnt, auf das Laden einer Website-Seite zu warten; sie wollen es sofort. Wenn die Seite nicht in ein oder zwei Sekunden geladen wird, wechseln sie wahrscheinlich zu einer anderen Website. Die Leistung einer Unternehmenswebsite wird als Zeichen der Qualität des Unternehmens selbst wahrgenommen.

Was 2009 als Responsive Webdesign bezeichnet wurde (die Anpassung von Websites an verschiedene Bildschirmgrößen), ist heute selbstverständlich. Benutzer greifen von jedem Browser und Gerät (einschließlich ihres Mobiltelefons) auf Websites zu, und Websites müssen dynamisch genug sein, um sich an diese Art von Änderungen anpassen zu können. Und auf jedem Gerät und jeder Bildschirmgröße muss die Benutzererfahrung auf dem gleichen Exzellenzniveau sein.

Sicherheit

Wir haben bereits darüber gesprochen, wie die Einführung von Standards und Sicherheitsstandards in den letzten zehn Jahren zugenommen hat und immer noch zunimmt. Einer der Gründe dafür ist, dass auch die Zahl der Cyberangriffe zugenommen hat. Während das Potenzial des Internets immer größer wurde, begannen anscheinend nicht nur Unternehmer und einfache Leute, es auszunutzen, sondern Angreifer sahen darin auch eine Chance.

Sicherheit ist heute eines der Hauptthemen der Entwickler. Neben SSL wird auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Websites und mobilen Anwendungen implementiert. Wenn es um No-Code geht, müssen vorgefertigte Sicherheitspatches und die Integration der Zwei-Faktor-Authentifizierung in Ihrer No-Code-App Ihrer Wahl verfügbar sein. Dies ist ein weiterer Grund, Ihre Mobil- oder Web-App mit AppMaster zu erstellen.

Single-Page-Apps

Viele Veränderungen im Bereich der Webentwicklung wurden durch die Verbreitung mobiler Geräte bestimmt, die wiederum dazu geführt hat, dass die Mehrheit der Menschen mit einem Bildschirm so groß wie ihre Handfläche im Internet surft.

Während vor zehn Jahren die Mehrzahl der Websites aus vielen Seiten bestand, die durch eine hierarchische Struktur miteinander verbunden sind, ändert sich heute die Herangehensweise. Das muss daran liegen, dass Webseiten auf einem mobilen Gerät langsamer geladen werden und Sie nicht zu viele haben können. Das Durchsuchen einer komplexen Website auf Mobilgeräten kann frustrierend werden: Wenn der Benutzer warten muss, bis die Seite geladen ist, muss er nur einmal warten und nicht jedes Mal, wenn er auf ein Element tippt.

Der Single-Page-Application-Ansatz (SPA) ist heute unter Webdesignern am weitesten verbreitet. Wieso den? Weil es mobilfreundlicher ist und weil Sie während der Entwicklung einer Website die Funktionsweise einer mobilen Anwendung simulieren können, um die Benutzererfahrung zu verbessern. SPA ist auch aus Sicht des responsiven Webdesigns ideal: Die Seite wird nur einmal geladen, was die Benutzererfahrung ( UX ) verbessert und eine schnellere Web-App bietet.

Die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen

Zu guter Letzt müssen wir auf eine Tatsache achten: Die Art und Weise, wie wir alle das Internet nutzen, hat sich verändert. Die Mehrheit der Websites war vor zehn Jahren als Wissens- und Informationsquelle jeglicher Art gedacht: Benutzer konsultierten sie, indem sie die Webseiten durchsuchten, hauptsächlich von einem Computer aus, wenn sie Zeit hatten.

Heute greifen wir auf der Flucht ins Internet, um zu prüfen, ob der Ort, an dem wir Kaffee kaufen möchten, um diese Zeit noch geöffnet hat; wir erwarten nicht, nur eine Website zu konsultieren; wir interagieren damit. Websites werden zu Plattformen, Anwendungen, die den Nutzern zur Verfügung stehen. Die Webentwicklung hat sich daher in eine Richtung verändert, die sich weniger auf den Browser und mehr auf die Benutzererfahrung und das Engagement konzentriert, ohne jemals Leistung und Geschwindigkeit zu vernachlässigen.