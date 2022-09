Há apenas dez anos, a Internet e as tecnologias eram bem diferentes do que são agora. A tecnologia ainda era "um mercado crescente" e "o futuro". Ao mesmo tempo, hoje está mais presente do que nunca, e a Internet é algo acessível a partir do seu computador e verdadeiramente compreensível apenas para alguns geeks. Em contraste, hoje, carregamos "a Web" em nossos bolsos todos os dias com nossos dispositivos móveis.

Como consequência, o desenvolvimento web e o trabalho dos web designers mudaram muito nos últimos anos. Neste artigo, estamos discutindo a evolução do desenvolvimento web; quais são as principais mudanças? E por que isso é importante para o seu negócio?

Evolução do desenvolvimento web: por que você deve estar ciente disso

Como estamos prestes a discutir como o desenvolvimento da Web mudou nos últimos anos, vale a pena dedicar algum tempo para refletir sobre por que você deve refletir sobre isso como proprietário ou gerente de uma empresa.

Acompanhar as mudanças no mercado de web design é importante por dois motivos principais:

A tecnologia e o software melhoraram muitos processos de gestão empresarial. Usando software e ferramentas de desenvolvimento web, você torna seus negócios e fluxo de trabalho mais eficientes , reduzindo custos, aumentando a produtividade e, por último, mas não menos importante, seu lucro.

Sites, aplicativos da web e aplicativos móveis podem abrir novas possibilidades para empresas e empreendedores. Se não acompanhar a evolução deste setor, pode perder muitas oportunidades.

Evolução do desenvolvimento web nos últimos 10 anos: principais mudanças

Vamos agora analisar, uma a uma, as principais mudanças que ocorreram em web design e desenvolvimento web nos últimos 10 anos.

A adoção de padrões web aumentou

Dez anos atrás, nossa experiência na web em sites e os poucos aplicativos da web que existiam eram limitados em alguns aspectos:

Estávamos usando navegadores obsoletos, como o Internet Explorer, e uma infraestrutura mais antiga que tornava nossa navegação mais lenta e menos responsiva.

Web design, experiência do usuário ( UX ) e interfaces não estavam nem perto dos que temos agora.

Acima de tudo, eles não eram 100% seguros. A segurança era, na verdade, uma das principais preocupações: nunca poderíamos ter 100$ de certeza de que não estávamos sendo espionados on-line e não nos sentíamos seguros para fazer transações de dinheiro on-line.

Com o tempo, os padrões web foram sendo redigidos: eram uma forma pela qual os web designers e a comunidade de desenvolvimento, em geral, tentavam encontrar padrões que pudessem melhorar a experiência do usuário e, sobretudo, a segurança. HTML5 e CSS3, por exemplo, tornaram os sites muito mais fáceis de construir, sem falhas e cada vez mais fáceis de usar. Os certificados SSL tornaram a web e seus aplicativos mais seguros para todos os usuários. Esses padrões são cada vez mais utilizados no desenvolvimento web hoje.

Desenvolvimento sem código

O método de desenvolvimento sem código é um dos principais fatores que está determinando o que está sendo chamado de "democratização da codificação". Nos dias de hoje, o desenvolvimento web e a programação, em geral, estão se tornando cada vez mais disponíveis para mais e mais pessoas. Não apenas mais pessoas têm acesso à educação em programação, mas a educação necessária em si está se tornando mais fácil de alcançar.

Nenhum código é um fator que determina isso porque facilita o desenvolvimento da Web responsivo, a programação de aplicativos móveis e o design da Web. Como a palavra sugere, o método de desenvolvimento sem código não requer codificação, ou seja, escrever linhas de código em uma ou mais linguagens de programação.

Pessoas com menos conhecimento e experiência agora podem desenvolver os aplicativos da Web de que precisam para seus negócios, e os custos de desenvolvimento, em geral, estão diminuindo porque o tempo e o conhecimento necessários para o trabalho são reduzidos.

Isso não significa, no entanto, que o código e as linguagens de programação estão desaparecendo. O aplicativo sem código utilizado para este método de desenvolvimento - entre os quais o AppMaster é conhecido como um dos melhores - gera o código-fonte automaticamente. Com o AppMaster, em particular, você pode acessar e verificar o código sempre que quiser. O AppMaster vai além, permitindo que seus usuários exportem o código se quiserem: isto é, além da possibilidade de personalizar detalhes de um projeto usando linguagens de programação, uma garantia de que você tem total controle e propriedade sobre o projeto de desenvolvimento que está trabalhando com AppMaster.

Crescimento das integrações de mídia social

Nos últimos dez anos, testemunhamos a crescente importância e presença das mídias sociais em nossas vidas. Como as mídias sociais estão sempre presentes, os empreendedores começaram a explorá-las para alcançar seus clientes e administrar seus negócios. Como consequência, os web designers tiveram que encontrar formas de integrar a experiência dos usuários em seus sites e aplicativos móveis e web com as mídias sociais.

Um exemplo de integração de mídia social com o qual todos estamos familiarizados é a possibilidade de se registrar em uma plataforma, serviço ou boletim informativo com sua conta do Facebook ou Google. Também é importante que os web designers forneçam maneiras para os clientes compartilharem o conteúdo de seus sites ou uma experiência em seu celular ou aplicativo da web em suas mídias sociais com um simples clique.

Os sites estão cada vez mais responsivos

Nos últimos dez anos, também assistimos a um aumento do nível de desempenho de sites em toda a Internet. Hoje, temos sites dinâmicos com vídeos e animações automatizados que são carregados em poucos segundos.

Os usuários não estão mais acostumados a esperar o carregamento de uma página do site; eles querem isso imediatamente. Se a página não carregar em um ou dois segundos, é provável que eles passem para outro site. O desempenho de um site de negócios é percebido como um sinal da qualidade do próprio negócio.

O que foi chamado de Responsive Web Design em 2009 (a adaptação de sites para vários tamanhos de tela) agora é dado como certo. Os usuários acessam sites de qualquer tipo de navegador e dispositivo (incluindo seu celular), e os sites precisam ser dinâmicos o suficiente para serem capazes de se adaptar a esses tipos de mudanças. E em qualquer dispositivo e tamanho de tela, a experiência do usuário deve ter o mesmo nível de excelência.

Segurança

Já falamos sobre como a adoção de padrões e padrões de segurança aumentou nos últimos dez anos e ainda está aumentando. Uma das razões por trás disso é que o número de ataques cibernéticos também aumentou. Parece que enquanto o potencial da Internet estava se tornando maior, não apenas empreendedores e pessoas comuns começaram a explorá-la, mas os invasores também viram isso como uma oportunidade.

A segurança é um dos principais problemas dos desenvolvedores hoje. Além do SSL, a autenticação de dois fatores também está sendo implementada em sites e aplicativos móveis. Quando se trata de nenhum código, patches de segurança pré-criados e integração de autenticação de dois fatores devem estar disponíveis em seu aplicativo sem código de escolha. Este é mais um motivo para construir seu aplicativo móvel ou web com o AppMaster.

Aplicativos de página única

Muitas mudanças no setor de desenvolvimento web foram determinadas pela disseminação dos dispositivos móveis que - por sua vez - determinou que a maioria das pessoas navegue na Internet a partir de uma tela do tamanho da palma de suas mãos.

Enquanto dez anos atrás, a maioria dos sites consistia em muitas páginas vinculadas por meio de uma estrutura hierárquica, hoje a abordagem está mudando. Precisa ser porque as páginas da Web carregam mais lentamente em um dispositivo móvel e você não pode ter muitas. Navegar em um site complexo no celular pode se tornar frustrante: se o usuário precisa esperar o carregamento da página, ele precisa esperar apenas uma vez, e não toda vez que tocar em algum item.

A abordagem Single Page Application (SPA) é a mais utilizada atualmente entre os web designers. Por quê? Porque é mais mobile-friendly e porque, ao desenvolver um website, pode simular o funcionamento de uma aplicação mobile melhorando a experiência do utilizador. O SPA também é ideal do ponto de vista do web design responsivo: a página é carregada apenas uma vez, aprimorando a experiência do usuário ( UX ) e fornecendo um aplicativo web mais rápido.

A forma como usamos a Internet

Por último, mas não menos importante, precisamos prestar atenção a um fato: a forma como todos usamos a Internet mudou. A maioria dos sites, há dez anos, era concebida como recursos de conhecimento e informação de qualquer tipo: os usuários os consultavam, navegando pelas páginas da web, principalmente a partir de um computador, quando tinham tempo.

Hoje, acessamos a Internet correndo para verificar se o local onde queremos comprar café ainda está aberto a essa hora; não esperamos apenas consultar um site; nós interagimos com ele. Os sites estão se tornando plataformas, aplicativos à disposição dos usuários. O desenvolvimento da Web mudou, portanto, em uma direção menos focada no navegador e mais focada na experiência e no envolvimento do usuário , sem nunca negligenciar o desempenho e a velocidade.