Birçok servis sağlayıcı, metin, e-posta kimliği veya her ikisi ile iki faktörlü kimlik doğrulama parolaları alma seçenekleri ister. Basit bir deyişle, iki faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcıların başka bir tanımlama adımı sağlayarak verilerine ikinci bir güvenlik özellikleri katmanı eklemelerine yardımcı olan bir özelliktir. Genellikle, şifre kimlik bilgilerini doldurduktan sonra kullanıcının kayıtlı telefon numarasına veya e-posta kimliğine gelen bir kerelik şifre veya oluşturulan bir kod doğrulaması girmesini içerir. Şifreler veya oluşturulan kod doğrulaması birkaç dakika geçerli olacaktır. Bu ekstra kimlik bilgisi doldurma adımı, hesabınıza yetkisiz erişimi engeller.

İki faktörlü kimlik doğrulama parolaları (2fa) kimlik bilgisi doldurma, hesabınız için ekstra koruma sağlar. Doğrulama şifresi yalnızca kayıtlı cep telefonu numarasına veya e-posta kimliğine ulaşacağından, iki faktörlü yetkilendirmeyi kırmak zor olacaktır. Böylece sadece bu tür bir şifre almaya yetkili olan kullanıcı erişebilir ve şifreyi kullanabilir.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirme (2fa)

İki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) özelliğinin nasıl etkinleştirileceğini anlayalım. Mobil uygulamanız ve e-posta hesabınız için, kullanıcının hassas veri ihlallerine karşı koruma sağlayabileceği ikinci bir güvenlik özellikleri katmanı eklemek çok önemlidir. Çeşitli İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (TFA) uygulamaları, bir kullanıcının web uygulamaları için iki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) şifrelerini etkinleştirmesine olanak tanır. Google'da onlardan biri. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (TFA) şifreleri, cep telefonunuza veya e-postanıza erişim yetkisi olmayan kişilere yetkisiz erişimi önlemek için kimlik bilgileri doldurma yoluyla ek bir güvenlik koruması katmanı sağlar.

Çoğu iki faktörlü kimlik doğrulama (TFA) şifresinde, kullanıcının cihazına SMS veya e-posta bildirimi ile alınan doğrulama metni, Güvenlik Uygulaması tarafından oluşturulan, zaman kısıtlamalı bir kerelik şifre (TOTP) olacaktır. Kullanıcılar, duruma göre, telefon kullanımını veya e-posta adresini doğrulamak veya yapılandırmak için cep telefonlarında veya e-postalarında görünen pencereye güvenlik şifresini tekrar girmelidir. İkinci koruma katmanını etkinleştirerek, cihazı yetkisiz erişime karşı koruyacak ve uygulamanın güvenliğini yeniden güçlendirecektir.





2fa (İki Faktörlü Kimlik Doğrulama), kullanıcının sistemini kullanmayı tercih ettiği şekilde etkinleştirebileceği veya devre dışı bırakabileceği isteğe bağlı bir özelliktir. Özelliği etkinleştirdikten sonra, kullanıcılar OTP'yi cihazlarına alacak ve ancak 2fa işlemi tamamlandıktan sonra kullanabilecekler. 2fa güvenlik süreci, doğrulama platformu hizmet sağlayıcılarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel güvenlik yapılandırması süreç modeli hemen hemen aynı olacaktır.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Uygulama Yöneticisini Yapılandırma Adımları:

1. Ayardan Kullanıcı Yönetimine gidin ve ardından İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı seçin.

2. Ardından İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (TFA) Etkinleştir'i seçin.

3. Şimdi Kimlik Doğrulama Modunu seçin. Kullanıcı, Kimlik Doğrulama Uygulama Yöneticisi'nde mevcut herhangi bir yöntemi seçmelidir. Uygulamayı yapılandırma seçeneklerinden bazıları aşağıdaki gibi olacaktır:

Authenticator Apps-TOTP (Zamana Dayalı Tek Kullanımlık Parola): Bu seçeneği seçerek, kullanıcılar, doğrulama uygulaması tarafından oluşturulan Zamana dayalı bir kerelik parola ile kullanmak üzere cihazın kimliğini doğrulama seçeneğine sahip olacaktır. Günümüzde birçok Authenticator uygulaması mevcuttur; En popüler uygulamalardan bazıları Microsoft Authenticator, Google Authenticator, One Auth, Zoho ve Duo'dur.

E-posta: Bir e-posta doğrulamasının seçilmesi, kullanıcıların e-posta yoluyla 2fa şifresi almasına izin vererek, kullanıcıların e-posta adresini yapılandırmasına ve kullanmaya devam etmesine olanak tanır.

Diğer özellikler: Çoğu iki faktörlü Kimlik Doğrulama Uygulaması (2fa), doğrulama hizmeti gereksinimi süresini seçmek ve tarayıcının iki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) metnini hatırlaması için seçenekler sunar. Bu seçeneklerin tercih edilmesi, kullanıcıların zamandan tasarruf etmeleri ve işlemleri kolaylaştırmaları için uygun olacaktır. İsteğe bağlı bir özellik olduğu için, kullanıcılar onu seçme özgürlüğüne sahip olacaklar.

Kaydet: Gerekli seçenekleri seçtikten sonra Kaydet seçeneğine tıklayın.

Sorun Giderme Süreci:

OTP/TOTP metni oluşturulmazsa ve Kimlik Doğrulama Uygulama Yöneticisi düzgün çalışmıyorsa veya cep telefonunuzun kaybolması nedeniyle yeni bir 2fa üretecine ihtiyacınız olursa ne yapacaksınız?

1. ; Böyle bir durumda cihazın ayarlarından gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Önce ayara gidin, ardından Kullanıcı Yönetimi'ni seçin. Oradan Kullanıcılar'ı seçin ve TOTP'yi dinlendirmek için TOTP'yi Sıfırla simgesine gidin.

2. ;Cep telefonunu kaybettiyseniz veya OTP'yi uygulamadan alamadıysanız, bir sonraki en iyi seçenek, sunucuya girip Uygulama Yöneticisini arayarak özelliği manuel olarak devre dışı bırakmaktır. Sorunu çözmek için ekteki adımları izleyin:

Uygulama Yöneticisini kapatın.

Ardından AMServer.properties dosyasını açmak için <Application Manager Home>/conf/directory adresine gidin.

am.twofactor.authentication.status=disable yazın ve kaydedin.

Şimdi Uygulama Yöneticisine gidin ve oturum açın.

2fa'yı etkinleştirin.

Google İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2fa) Uygulamasını Nasıl Kullanırım?;

Google Authenticator uygulaması, iki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) ekleyerek kullanıcılarına bilgilerini korumaları için ücretsiz bir fırsat sunuyor. Google uygulamasını kullanarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2fa) nasıl etkinleştirebileceğimizi tartışalım.

Google Authenticator, en popüler ücretsiz iki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) uygulamalarından biridir. Giriş yaparken, şifreye ek olarak, Google iki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) uygulamanız olan Google Authenticator'a gönderilen oluşturulan kod doğrulamasını isteyecektir.

Google Authenticator'ı Web Uygulamama Nasıl Eklerim?

Google Authenticator'ı web uygulamasına eklemek karmaşık bir sorun değildir. Google Authenticator'ı eklemek için ekteki adımları izleyin.

Google Authenticator Ekleme Adımları:

1. Google Authenticator'ı cep telefonunuza indirin.

2. Şimdi, Google hesabınızdaki güvenlik sekmesine dokunun. 'Google'da oturum açma' altındaki iki faktörlü kimlik doğrulamaya (2fa) dokunun.

3. ;Google hesabınızda oturum açmanız gerekebilir.

4. Kimlik doğrulama uygulamasının altında "kurulum"u seçin, aksi takdirde "başlangıç" olarak yazılabilir.

5. Bundan sonra ekrandaki talimatları izleyin.

Uygulamam için Google Authenticator'ı Kullanabilir miyim?

Evet, uygulamanızın güvenliği için Google Authenticator'ı kullanabilirsiniz. İki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) eklemek sizi kötü niyetli faaliyetlerden koruyacaktır.

Google Authenticator Hacklenebilir mi?

Teorik olarak, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) eklemek tam bir kanıt koruma sistemi değildir, ancak sizi sisteminize gelebilecek herhangi bir saldırıdan kurtarabilir. Google Authenticator kod kullanmadığından, kodların ele geçirilmesi olasılığı yoktur. Bu nedenle, hesabın ele geçirilme şansı minimumdur. Ancak güvenlik her zaman kullanıcıların açılır mesajı nasıl ele aldığına bağlıdır. Kullanıcıların oturum açmak için oluşturulan kod doğrulamasını kabul etmesi gerekir.

Aynı cihazı işle ilgili şeyler için kullanırsanız, yalnızca şifre isteyeceğini unutmayın. Uygulama, başka bir telefonu kullanarak açmaya çalıştığınızda veya başka biri cep telefonunuza, web uygulamanıza veya e-posta hesabınıza giriş yapmaya çalıştığında doğrulama isteyecektir. Böylece, Google Authenticator mobil/web uygulamanızı ve e-posta hesabınızı olası herhangi bir ihlal/hack'ten korur.

En İyi İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2fa) Nedir?

Google Authenticator, kullanıcıların ücretsiz olarak iki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) eklemesine izin veren en iyi platformlardan biridir. Google dışında, bazı popüler 2fa platformları Amazon, Facebook, Coinbase, Apple, eBay, Epic Games, Cloudflare, Dropbox, PayPal, Evernote vb. Bu platformlardan herhangi birini inceleyebilir ve size uygun olanı seçebilirsiniz.





AppMaster Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlar?

Özel ve güvenli güvenli depolama bilgileri için AppMaster Security, kod gerektirmeyen zengin özelliklere sahip yapılandırmalarıyla her zaman son derece güvenli bir ortamda çalıştığı için en iyi uygulamalardan biridir. Uygulama, önceden oluşturulmuş kodsuz bir uygulama kullanır ve şifreleme özellikleriyle veri gizliliğini korumak için güvenlik özellikleri ekler. Kodsuz platform, yapılandırılabilir oturum açma uygulamalarıyla kapsamlı oturum açma özellikleri sunar.

Veri kurtarma:

AppMaster, DNS bölge yönetimi, veritabanı ve hizmet yalıtımı gibi tüm kritik hizmetleri tek bir sanal sunucu altında tutarak dış tehdit olasılığını en aza indirir. Kodsuz AppMaster, AWS veri ayırma yöntemlerini kullanır ve yetkisiz erişimi önlemek ve yetkilendirme ile izne izin vermek için verileri HTTPS şifrelemesiyle şifreler. Uçtan uca şifreleme, TLS V1.3 protokol şifrelemesini kullanır.

Kodsuz AppMaster, arıza durumunda kullanıcının önceki zamana ait verileri kurtarmasını sağlar. Bu özellik, kullanıcının kasıtsız bir işlem nedeniyle kurtarılamayan tüm verileri kurtarmasına olanak tanır.

Erişim kısıtlaması:

Uygulama, kullanıcının rol tabanlı kısıtlamalar oluşturmasına izin vererek, yalnızca yetkili kişilerin hassas dosyalara erişmesine, değişiklik yapmasına vb. izin verir.

Güvenli depolama:

AppMaster iki faktörlü kimlik doğrulama (2fa) sunmasa da, kullanıcının tüm hassas bilgileri, iki katmanlı yetkilendirme şifrelerini vb.

AppMaster'ın Avantajları:

AppMaster, kullanıcıların verilerini olası ihlallerden korumak için birinci sınıf kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri kullanır. CSA, SOC 2, 27001, ISO vb. ile uyumlu AWS (Amazon Web Services) üzerinde çalışırlar.

Güvenli Ödeme:

AppMaster, güvenli ödeme için sertifikalı Seviye 1 PCI Sağlayıcısı olan Stripe'ı kullanır. AppMaster Stripe kullandığından, uygulama sisteminde hassas ödeme ayrıntıları saklanmaz.

Otomatik Yedeklemeler:

AppMaster'ın otomatik olarak yedeklenmesi, işinizi yürütmek için size sorunsuz bir ortam sağlar. Beklemedeki sunucu tesisi, kusursuz hizmet sunmak için sunucu arızasını halledecektir. Bekleme sunucusu özelliği, kullanıcının yeni sunucudaki tüm verileri mümkün olan en kısa sürede yeniden yapılandırmasına olanak tanır.

Çözüm:

Parola koruması, güvenli depolama ve iki faktörlü kimlik doğrulama, mobil ve web uygulamalarında hayati öneme sahip fakültelerdir. Kullanıcı çeşitli çevrimiçi faaliyetlerde bulunduğundan, bilgi ihlalleri ve güvenlik riskleriyle karşılaşma olasılığı her zaman vardır. Bir işletmenin başarısı, güvenliğe, özellikle iki faktörlü kimlik doğrulama şifrelerine ve kullanıcının yetkisiz kişilerin şirketin hassas bilgilerine erişme şansı vermeden verilere ne kadar güvenli bir şekilde erişebileceğine bağlıdır.

AppMaster, şirketinizin bilgilerini güvence altına almak için birinci sınıf oyuncularla işbirliği içinde iki faktörlü kimlik doğrulama kadar iyi olan güvenli özellikler sunar. Bu nedenle, AppMaster tarafından sunulan 2fa ve son teknoloji kodsuz güvenlik uygulamaları ile bilgilerinizin güvenliğini sağlamanız çok önemlidir. Kodsuz uygulama, bir ana parola oluşturmanıza ve yalnızca yetkili kişilere sınırlı erişim sağlayarak güvenli cüzdanınızda güvenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. Elbette AppMaster, kodsuz bir uygulama geliştirmek için en iyi iş ortağınız olacaktır.