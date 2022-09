Sepuluh tahun yang lalu, Internet dan teknologi sangat berbeda dari sekarang. Teknologi masih merupakan "pasar yang meningkat" dan "masa depan". Pada saat yang sama, hari ini lebih hadir dari sebelumnya, dan Internet adalah sesuatu yang dapat diakses dari komputer Anda dan benar-benar dapat dimengerti hanya oleh beberapa geeks. Sebaliknya, hari ini, kami membawa "Web" di saku kami setiap hari dengan perangkat seluler kami.

Akibatnya, pengembangan web dan pekerjaan desainer web telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam artikel ini, kami membahas evolusi pengembangan web; apa perubahan utama? Dan mengapa ini penting untuk bisnis Anda?

Evolusi pengembangan web: mengapa Anda harus menyadarinya

Saat kita akan membahas bagaimana pengembangan web telah berubah selama beberapa tahun terakhir ini, ada baiknya meluangkan waktu untuk merenungkan mengapa Anda harus merenungkannya sebagai pemilik atau manajer bisnis.

Mengikuti perubahan di pasar desain web penting karena dua alasan utama:

Teknologi dan perangkat lunak telah meningkatkan banyak proses manajemen bisnis. Dengan menggunakan perangkat lunak dan alat pengembangan web, Anda membuat bisnis dan alur kerja Anda lebih efisien , menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas , dan, yang tak kalah pentingnya, keuntungan Anda.

Situs web, aplikasi web, dan aplikasi seluler dapat membuka kemungkinan baru bagi bisnis dan pengusaha. Jika Anda tidak mengikuti perkembangan di sektor ini, Anda bisa kehilangan banyak peluang.

Evolusi pengembangan web dalam 10 tahun terakhir: perubahan utama

Sekarang mari kita analisis, satu per satu, perubahan utama yang terjadi dalam desain web dan pengembangan web dalam 10 tahun terakhir.

Adopsi standar web telah meningkat

Sepuluh tahun yang lalu, pengalaman web kami di situs web dan beberapa aplikasi web yang ada di luar sana terbatas dalam beberapa hal:

Kami menggunakan browser usang, seperti Internet Explorer, dan infrastruktur lama yang membuat penjelajahan kami lebih lambat dan kurang responsif.

Desain web, pengalaman pengguna ( UX ), dan antarmuka bahkan tidak lebih dekat dengan yang kita miliki sekarang.

Di atas segalanya, mereka tidak 100% aman. Keamanan sebenarnya adalah salah satu perhatian utama: kami tidak akan pernah yakin 100$ bahwa kami tidak dimata-matai secara online, dan kami tidak merasa aman melakukan transaksi uang online.

Seiring berjalannya waktu, standar web telah disunting: mereka adalah cara yang digunakan oleh perancang web dan komunitas pengembang, secara umum, mencoba menemukan standar yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan, di atas segalanya, keamanan. HTML5 dan CSS3, misalnya, membuat situs web jauh lebih mudah dibuat, tanpa cacat, dan semakin ramah pengguna. Sertifikat SSL telah membuat web dan aplikasinya lebih aman untuk semua pengguna. Standar-standar ini semakin banyak digunakan dalam pengembangan web saat ini.

Pengembangan tanpa kode

Metode pengembangan tanpa kode adalah salah satu faktor utama yang menentukan apa yang disebut "demokratisasi pengkodean". Hari-hari ini, pengembangan dan pemrograman web, secara umum, menjadi semakin tersedia untuk semakin banyak orang. Tidak hanya lebih banyak orang memiliki akses ke pendidikan pemrograman, tetapi pendidikan yang dibutuhkan itu sendiri menjadi lebih mudah untuk dicapai.

Tidak ada kode merupakan salah satu faktor yang menentukan hal ini karena membuat pengembangan web responsif, pemrograman aplikasi seluler , dan desain web menjadi lebih mudah. Seperti yang disarankan oleh kata, metode pengembangan tanpa kode tidak memerlukan pengkodean, yaitu menulis baris kode dalam satu atau lebih bahasa pemrograman.

Orang-orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih sedikit sekarang dapat mengembangkan aplikasi web yang mereka butuhkan untuk bisnis mereka, dan biaya pengembangan, secara umum, berkurang karena waktu dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu berkurang.

Namun, bukan berarti kode dan bahasa pemrograman menghilang. Aplikasi tanpa kode yang digunakan untuk metode pengembangan ini - di antaranya AppMaster dikenal sebagai salah satu yang terbaik - menghasilkan kode sumber secara otomatis. Dengan AppMaster, khususnya, Anda dapat mengakses dan memeriksa kode kapan pun Anda mau. AppMaster bahkan melampaui itu dengan mengizinkan penggunanya untuk mengekspor kode jika mereka suka: ini adalah, selain kemungkinan menyesuaikan detail proyek dengan menggunakan bahasa pemrograman, jaminan bahwa Anda memiliki kendali penuh dan properti atas proyek pengembangan Anda. bekerja dengan AppMaster.

Pertumbuhan Integrasi Media Sosial

Dalam sepuluh tahun terakhir, kita telah menyaksikan semakin pentingnya dan kehadiran media sosial dalam kehidupan kita. Karena media sosial begitu hadir, pengusaha mulai memanfaatkannya untuk menjangkau pelanggan dan menjalankan bisnis mereka. Akibatnya, perancang web harus menemukan cara untuk mengintegrasikan pengalaman pengguna di situs web dan aplikasi seluler dan web mereka dengan media sosial.

Salah satu contoh integrasi media sosial yang kita semua kenal adalah kemungkinan mendaftar ke platform, layanan, atau buletin dengan akun Facebook atau Google Anda. Penting juga bagi perancang web untuk memberikan cara kepada pelanggan untuk berbagi konten situs web mereka atau pengalaman di seluler atau aplikasi web Anda di media sosial mereka dengan satu klik sederhana.

Situs web semakin responsif

Dalam sepuluh tahun terakhir, kami juga menyaksikan peningkatan tingkat kinerja situs web di seluruh Internet. Saat ini, kami memiliki situs web dinamis dengan video dan animasi otomatis yang dimuat dalam beberapa detik.

Pengguna tidak lagi terbiasa menunggu halaman situs web dimuat; mereka menginginkannya segera. Jika halaman tidak dimuat dalam satu atau dua detik, mereka kemungkinan akan pindah ke situs web lain. Kinerja situs web bisnis dianggap sebagai tanda kualitas bisnis itu sendiri.

Apa yang disebut Desain Web Responsif pada tahun 2009 (adaptasi situs web ke berbagai ukuran layar) sekarang diterima begitu saja. Pengguna mengakses situs web dari semua jenis browser dan perangkat (termasuk ponsel mereka), dan situs web harus cukup dinamis agar mampu beradaptasi dengan jenis perubahan ini. Dan pada perangkat apa pun dan ukuran layar apa pun, pengalaman pengguna harus memiliki tingkat keunggulan yang sama.

Keamanan

Kami telah berbicara tentang bagaimana adopsi standar, dan standar keamanan, telah meningkat selama sepuluh tahun terakhir, dan itu masih meningkat. Salah satu alasan di balik ini adalah jumlah serangan siber juga meningkat. Tampaknya sementara potensi Internet menjadi lebih besar, tidak hanya pengusaha dan orang-orang biasa yang mulai memanfaatkannya, tetapi para penyerang juga melihatnya sebagai peluang.

Keamanan adalah salah satu masalah utama pengembang saat ini. Selain SSL, otentikasi dua faktor juga diterapkan di situs web dan aplikasi seluler. Dalam hal tanpa kode, patch keamanan yang dibuat sebelumnya, dan integrasi autentikasi dua faktor harus tersedia di aplikasi pilihan tanpa kode Anda. Ini adalah satu lagi alasan untuk membangun aplikasi seluler atau web Anda dengan AppMaster.

Aplikasi satu halaman

Banyak perubahan di sektor pengembangan web telah ditentukan oleh penyebaran perangkat seluler yang - pada gilirannya - telah menentukan bahwa mayoritas orang menjelajahi Internet dari layar sebesar telapak tangan mereka.

Sementara sepuluh tahun yang lalu, sebagian besar situs web terdiri dari banyak halaman yang dihubungkan bersama melalui struktur hierarkis, hari ini, pendekatannya berubah. Itu perlu karena halaman web memuat lebih lambat di perangkat seluler, dan Anda tidak dapat memiliki terlalu banyak. Menjelajahi situs web yang kompleks di seluler dapat membuat frustrasi: jika pengguna perlu menunggu halaman dimuat, itu hanya perlu menunggu sekali, dan tidak setiap kali mereka mengetuk beberapa item.

Pendekatan Single Page Application (SPA) adalah yang paling banyak digunakan saat ini di kalangan desainer web. Mengapa? Karena lebih ramah seluler dan karena, saat mengembangkan situs web, Anda dapat mensimulasikan fungsi aplikasi seluler yang meningkatkan pengalaman pengguna. SPA juga ideal dari perspektif desain web responsif: halaman dimuat hanya sekali, meningkatkan pengalaman pengguna ( UX ) dan menyediakan aplikasi web yang lebih cepat.

Cara kita menggunakan Internet

Last but not least, kita perlu memperhatikan satu fakta: cara kita semua menggunakan Internet telah berubah. Sebagian besar situs web, sepuluh tahun yang lalu, dimaksudkan sebagai sumber pengetahuan dan informasi dalam bentuk apa pun: pengguna akan berkonsultasi dengan mereka, menjelajahi halaman web, terutama dari komputer, ketika mereka punya waktu.

Hari ini, kami mengakses Internet dalam perjalanan untuk memeriksa apakah tempat kami ingin membeli kopi masih buka pada jam ini; kami tidak berharap untuk hanya berkonsultasi dengan situs web; kita berinteraksi dengannya. Situs web menjadi platform, aplikasi yang tersedia bagi pengguna. Oleh karena itu, pengembangan web telah berubah ke arah yang kurang fokus pada browser dan lebih fokus pada pengalaman dan keterlibatan pengguna tanpa pernah mengabaikan kinerja dan kecepatan.