Il y a à peine dix ans, Internet et les technologies étaient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. La technologie était encore "un marché en croissance" et "l'avenir". En même temps, aujourd'hui est plus présent que jamais, et Internet est quelque chose d'accessible depuis votre ordinateur et de vraiment compréhensible pour quelques geeks. En revanche, aujourd'hui, nous transportons "le Web" dans nos poches tous les jours avec nos appareils mobiles.

En conséquence, le développement Web et le travail des concepteurs Web ont beaucoup changé ces dernières années. Dans cet article, nous discutons de l'évolution du développement Web ; quels sont les changements majeurs ? Et pourquoi est-ce important pour votre entreprise ?

Évolution du développement Web : pourquoi vous devriez en être conscient

Alors que nous sommes sur le point de discuter de l'évolution du développement Web au cours de ces dernières années, il vaut la peine de prendre le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous devriez réfléchir à cela en tant que propriétaire ou gestionnaire d'entreprise.

Suivre les évolutions du marché de la conception Web est important pour deux raisons principales :

La technologie et les logiciels ont amélioré de nombreux processus de gestion d'entreprise. En utilisant des logiciels et des outils de développement Web, vous rendez votre entreprise et votre flux de travail plus efficaces , en réduisant les coûts, en augmentant la productivité et, enfin et surtout, votre profit.

Les sites Web, les applications Web et les applications mobiles peuvent ouvrir de nouvelles possibilités aux entreprises et aux entrepreneurs. Si vous ne suivez pas l'évolution de ce secteur, vous risquez de rater de nombreuses opportunités.

Evolution du développement web ces 10 dernières années : principaux changements

Analysons maintenant, un par un, les principaux changements intervenus dans la conception et le développement Web au cours des 10 dernières années.

L'adoption des standards du web a augmenté

Il y a dix ans, notre expérience Web sur les sites Web et les quelques applications Web qui existaient étaient limitées à certains égards :

Nous utilisions des navigateurs obsolètes, comme Internet Explorer, et une infrastructure plus ancienne qui rendait notre navigation plus lente et moins réactive.

La conception Web, l'expérience utilisateur ( UX ) et les interfaces n'étaient pas encore plus proches de celles que nous avons maintenant.

Surtout, ils n'étaient pas sécurisés à 100 %. La sécurité était en fait l'une des principales préoccupations : nous ne pouvions jamais être sûrs à 100 $ que nous n'étions pas espionnés en ligne, et nous ne nous sentions pas en sécurité pour effectuer des transactions d'argent en ligne.

Avec le temps, les standards du web ont été expurgés : ils étaient un moyen par lequel les web designers et la communauté des développeurs, en général, essayaient de trouver des standards qui pourraient améliorer l'expérience utilisateur et, surtout, la sécurité. HTML5 et CSS3, par exemple, ont rendu les sites Web beaucoup plus faciles à créer, impeccables et de plus en plus conviviaux. Les certificats SSL ont rendu le Web et ses applications plus sûrs pour tous les utilisateurs. Ces normes sont de plus en plus utilisées dans le développement Web aujourd'hui.

Développement sans code

La méthode de développement sans code est l'un des principaux facteurs déterminant ce que l'on appelle une "démocratisation du codage". De nos jours, le développement Web et la programmation, en général, deviennent de plus en plus disponibles pour de plus en plus de personnes. Non seulement plus de personnes ont accès à une formation en programmation, mais la formation requise elle-même devient plus facile à atteindre.

L'absence de code est l'un des facteurs qui détermine cela, car il facilite le développement Web réactif, la programmation d'applications mobiles et la conception Web. Comme le mot l'indique, la méthode de développement sans code ne nécessite pas de codage, c'est-à-dire l'écriture de lignes de code dans un ou plusieurs langages de programmation.

Les personnes ayant moins de connaissances et d'expérience peuvent désormais développer les applications Web dont elles ont besoin pour leur entreprise, et les coûts de développement, en général, diminuent car le temps et les connaissances nécessaires pour le travail sont réduits.

Cela ne signifie pas pour autant que le code et les langages de programmation disparaissent. L'application no-code utilisée pour cette méthode de développement - parmi laquelle AppMaster est reconnue comme l'une des meilleures - génère automatiquement le code source. Avec AppMaster, en particulier, vous pouvez accéder et vérifier le code à tout moment. AppMaster va même au-delà en permettant à ses utilisateurs d'exporter le code s'ils le souhaitent : c'est, outre une possibilité de personnaliser les détails d'un projet en utilisant des langages de programmation, une garantie que vous avez le plein contrôle et la propriété sur le projet de développement que vous êtes travailler avec AppMaster.

Croissance des intégrations de médias sociaux

Au cours des dix dernières années, nous avons été témoins de l'importance et de la présence croissantes des médias sociaux dans nos vies. Parce que les médias sociaux sont si omniprésents, les entrepreneurs ont commencé à les exploiter pour atteindre leurs clients et gérer leurs entreprises. En conséquence, les concepteurs de sites Web ont dû trouver des moyens d'intégrer l'expérience des utilisateurs sur leurs sites Web et leurs applications mobiles et Web avec les médias sociaux.

Un exemple d'intégration des médias sociaux que nous connaissons tous est la possibilité de s'inscrire à une plateforme, un service ou une newsletter avec votre compte Facebook ou Google. Il est également important pour les concepteurs de sites Web de fournir aux clients des moyens de partager le contenu de leurs sites Web ou une expérience dans votre application mobile ou Web sur leurs réseaux sociaux d'un simple clic.

Les sites Web sont de plus en plus réactifs

Au cours des dix dernières années, nous avons également assisté à une augmentation du niveau de performance des sites Web partout sur Internet. Aujourd'hui, nous avons des sites Web dynamiques avec des vidéos et des animations automatisées qui se chargent en quelques secondes.

Les utilisateurs n'ont plus l'habitude d'attendre qu'une page de site Web se charge ; ils le veulent tout de suite. Si la page ne se charge pas dans une seconde ou deux, ils sont susceptibles de passer à un autre site Web. La performance d'un site Web d'entreprise est perçue comme un signe de la qualité de l'entreprise elle-même.

Ce qu'on appelait en 2009 le Responsive Web Design (l'adaptation des sites web aux différentes tailles d'écran) est aujourd'hui pris pour acquis. Les utilisateurs accèdent aux sites Web à partir de n'importe quel type de navigateur et d'appareil (y compris leur mobile), et les sites Web doivent être suffisamment dynamiques pour pouvoir s'adapter à ces types de changements. Et sur n'importe quel appareil et n'importe quelle taille d'écran, l'expérience utilisateur doit être du même niveau d'excellence.

Sécurité

Nous avons déjà parlé de la façon dont l'adoption de normes, et de normes de sécurité, a augmenté au cours des dix dernières années, et elle continue d'augmenter. L'une des raisons derrière cela est que le nombre de cyberattaques a également augmenté. Il semble qu'alors que le potentiel d'Internet devenait de plus en plus grand, non seulement les entrepreneurs et les gens ordinaires ont commencé à l'exploiter, mais les attaquants y ont également vu une opportunité.

La sécurité est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs des développeurs. Outre SSL, l'authentification à deux facteurs est également mise en œuvre sur les sites Web et les applications mobiles. En ce qui concerne l'absence de code, des correctifs de sécurité prédéfinis et l'intégration de l'authentification à deux facteurs doivent être disponibles sur l'application sans code de votre choix. C'est une raison de plus pour créer votre application mobile ou web avec AppMaster.

Applications d'une seule page

De nombreux changements dans le secteur du développement Web ont été déterminés par la diffusion des appareils mobiles qui, à leur tour, ont déterminé que la majorité des gens naviguent sur Internet à partir d'un écran aussi grand que la paume de leurs mains.

Alors qu'il y a dix ans, la majorité des sites web se composait de plusieurs pages reliées entre elles par une structure hiérarchique, aujourd'hui, l'approche change. Cela doit être dû au fait que les pages Web se chargent plus lentement sur un appareil mobile et que vous ne pouvez pas en avoir trop. La navigation sur un site Web complexe sur mobile peut devenir frustrante : si l'utilisateur doit attendre que la page se charge, il n'a besoin d'attendre qu'une seule fois, et pas à chaque fois qu'il appuie sur un élément.

L'approche Single Page Application (SPA) est la plus largement utilisée aujourd'hui parmi les concepteurs de sites Web. Pourquoi? Parce qu'il est plus mobile et parce que, tout en développant un site Web, vous pouvez simuler le fonctionnement d'une application mobile améliorant l'expérience utilisateur. SPA est également idéal du point de vue de la conception Web réactive : la page n'est chargée qu'une seule fois, ce qui améliore l'expérience utilisateur ( UX ) et fournit une application Web plus rapide.

Notre façon d'utiliser Internet

Enfin et surtout, nous devons prêter attention à un fait : la façon dont nous utilisons tous Internet a changé. La majorité des sites web, il y a dix ans, étaient conçus comme des ressources de connaissances et d'informations de toute nature : les utilisateurs les consultaient, naviguant sur les pages web, principalement depuis un ordinateur, quand ils en avaient le temps.

Aujourd'hui, nous accédons à Internet en cavale pour vérifier si l'endroit où nous voulons acheter du café est toujours ouvert à cette heure ; nous ne nous attendons pas à consulter uniquement un site Web ; nous interagissons avec lui. Les sites Web deviennent des plateformes, des applications à la disposition des utilisateurs. Le développement web a donc évolué dans une direction moins centrée sur le navigateur et plus centrée sur l'expérience utilisateur et l'engagement sans jamais négliger les performances et la rapidité.