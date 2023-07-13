Yazılım geliştirme geleneksel olarak kodlama dilleri, araçları ve metodolojilerinde kapsamlı miktarda bilgi ve uzmanlık gerektirmiştir. Ancak, kodsuz ve düşük kodlu platformların yükselişiyle birlikte, yeni bir tür yazılım yaratıcısı ortaya çıktı: yurttaş geliştiricisi. Bu makalede, vatandaş geliştiriciler ile profesyonel geliştiriciler arasındaki farkları, her iki grubun karşılaştığı fırsatları ve zorlukları ve AppMaster gibi platformların yazılım geliştirmenin geleceğini nasıl şekillendirdiğini tartışacağız.

Vatandaş Geliştiricilerin Yükselişi

Vatandaş geliştirici, resmi programlama eğitimi olmaksızın yazılım uygulamaları oluşturmak için no-code veya low-code araçlar kullanan kişidir. Vatandaş geliştiricilerin yükselişi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlanabilir:

Yazılım uygulamalarına yönelik artan talep : İşletmeler ve kuruluşlar dijitalleşmeye devam ederken, yazılım uygulamalarına olan talep önemli ölçüde arttı. Bu, artan talepleri karşılamak için daha fazla yazılım yaratıcısına ihtiyaç yarattı.

: İşletmeler ve kuruluşlar dijitalleşmeye devam ederken, yazılım uygulamalarına olan talep önemli ölçüde arttı. Bu, artan talepleri karşılamak için daha fazla yazılım yaratıcısına ihtiyaç yarattı. Kodsuz/ low-code platformlara erişilebilirlik : Son yıllarda, programcı olmayanların yazılım uygulamaları oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu platformların mevcudiyeti artmıştır. Bu araçlar, programlama geçmişi olmayan kişiler için bile erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

: Son yıllarda, programcı olmayanların yazılım uygulamaları oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu platformların mevcudiyeti artmıştır. Bu araçlar, programlama geçmişi olmayan kişiler için bile erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Teknolojinin demokratikleşmesi : Teknoloji daha erişilebilir hale geldikçe, yazılım uygulamaları oluşturmak için giriş engelleri azaldı. Teknik altyapıları ne olursa olsun daha fazla kişi kodsuz/ low-code platformları kullanarak yazılım geliştirmeye katkıda bulunabilir.

Beceriler ve Bilgi: Vatandaş Geliştiriciler ve Profesyonel Geliştiriciler

Vatandaş geliştiriciler ve profesyonel geliştiriciler tarafından sahip olunan beceri ve bilgilerde çeşitli farklılıklar vardır:

Programlama dilleri ve araçları : Profesyonel geliştiriciler genellikle birden fazla programlama dilinde (örn. Java , C++, Python ) uzmanlığa sahiptir ve çeşitli araç ve çerçeveleri (örn. React , Angular ) kullanma konusunda uzmandır. Buna karşılık, yurttaş geliştiriciler, kendileri için programlama yönünü ele alan kodsuz/ low-code platformlara güvenirler. Yazılım geliştirme metodolojileri : Profesyonel geliştiriciler genellikle, yüksek kaliteli yazılım teslimi ve verimli işbirliği sağlayan Agile, Scrum veya DevOps gibi köklü yazılım geliştirme metodolojilerine bağlı kalırlar. Citizen geliştiricileri, bu metodolojilere aşina olmayabilir, ancak yine de kodsuz/ low-code platformlar kullanarak işlevsel uygulamalar oluşturabilir. Yazılım mimarisi : Profesyonel geliştiriciler, modüler tasarım ilkeleri, mikro hizmetler ve tasarım kalıpları gibi, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmalarını sağlayan yazılım mimarisi anlayışına sahiptir. Citizen geliştiricileri bu bilgiye sahip olmayabilir ancak yine de temel gereksinimleri karşılayan uygulamalar oluşturabilir. Veritabanları ve veri işleme bilgisi : Profesyonel geliştiriciler, çeşitli veritabanlarıyla (örn., SQL, NoSQL) çalışma deneyimine sahiptir ve veri işleme görevlerini gerçekleştirme konusunda yeteneklidir. Citizen geliştiricileri bu alanda sınırlı bilgiye sahip olabilir, ancak yine de kodsuz/ low-code platformlar kullanarak verilerle etkileşime giren uygulamalar oluşturabilir. Güvenlik, uyumluluk ve performans : Profesyonel geliştiriciler, yazılımlarının güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamanın yanı sıra performansını optimize etmekten de sorumludur. Citizen geliştiricileri bu alanlarda aynı düzeyde uzmanlığa sahip olmayabilir, ancak yerleşik güvenlik özelliklerine ve performans optimizasyonuna sahip kodsuz/ low-code platformlardan yararlanabilir.

Bu farklılıklara rağmen, hiçbir grubun doğası gereği diğerinden daha iyi veya daha kötü olmadığını not etmek önemlidir. Vatandaş geliştiriciler, yazılım geliştirme sürecine yeni bir bakış açısı getirir ve profesyonel geliştiricilerin dikkate almamış olabileceği yenilikçi çözümler üretebilir. Tersine, profesyonel geliştiriciler, karmaşık zorlukların üstesinden gelmek ve uygulamaların kararlılığını ve ölçeklenebilirliğini sağlamak için gereken teknik uzmanlığa sahiptir.

Vatandaş Geliştiricilerin Avantajları

Citizen geliştiricileri, işletmeleri destekleyen, yeniliği artıran ve kuruluş içindeki işbirliğini geliştiren çeşitli avantajlar sağlar. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

Düşük Maliyetler

Vatandaş geliştiricilerin ana faydalarından biri maliyetin düşürülmesidir. Geleneksel yazılım geliştirme, özel becerilere sahip profesyonel geliştiricilerin işe alınmasını gerektirir. Vatandaş geliştiricilerle işletmeler, uygulamalar oluşturmak için mevcut iş gücünden faydalanabilir ve pahalı programlama yeteneğine bağımlılığı azaltabilir.

Artan Yaratıcılık

Farklı geçmişlerden ve sektörlerden gelen vatandaş geliştiriciler, yenilikçi çözümlere yol açan problem çözme konusunda benzersiz bakış açılarına sahiptir. Profesyonel geliştiricilerin teknik yönlere özel odaklanmaları nedeniyle gözden kaçırabilecekleri yeni fikirler ve yaklaşımlar sağlayabilirler.

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Çözümlerin Daha Hızlı Teslimi

Citizen geliştiricileri, geleneksel yazılım geliştirmede yer alan genellikle uzun süreçleri beklemeden acil sorunları çözmek için uygulamaları hızla geliştirebilir. Sonuç olarak, işletmeler pazar değişikliklerine daha hızlı yanıt verebilir, fırsatlardan yararlanabilir ve müşteri taleplerini karşılayabilir.

Daha İyi İşbirliği

Vatandaş geliştiricileri geliştirme sürecine dahil etmek, teknik ve teknik olmayan ekipler arasında geliştirilmiş işbirliğini teşvik eder. Fikirleri ve ihtiyaçları her iki taraf arasında çevirerek projelerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olurken değerli içgörüler ve anlayışlar sağlayan bir köprü görevi görürler.

Vatandaş Geliştiriciler İçin Zorluklar

Vatandaş geliştiricileri modern bir organizasyonda kullanmanın önemli avantajları olsa da, bu kişilerin karşılaşabileceği zorluklar da vardır:

Sınırlı Teknik Bilgi

Vatandaş geliştiriciler, genellikle profesyonel geliştiricilerin sahip olduğu derinlemesine teknik uzmanlığa sahip değildir. Bu, özellikle karmaşık entegrasyonlar veya gelişmiş işlevsellik gerektiren uygulamalarda verimsizliklere veya hatalara yol açabilir.

Bakım ve Ölçeklendirme Uygulamaları

Vatandaş geliştiriciler, kurumsal ihtiyaçlar arttıkça uygulama güncellemelerini yönetmek, performansı sürdürmek ve çözümleri ölçeklendirmek konusunda zorluk yaşayabilir. Uygulamaların güvenli, uyumlu ve işlevsel kalmasını sağlamak, genellikle profesyonel geliştiricilerle ilişkilendirilen özel bilgi gerektirebilir.

Güvenlik ve Uyumluluk Endişeleri

Sınırlı teknik geçmişe sahip vatandaş geliştiriciler, bilmeden güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerine uymayan uygulamalar oluşturarak kuruluşları riske atabilir. Uygun veri işleme ve korumanın sağlanması, vatandaş geliştiriciler için önemli bir zorluk olabilir.

Kodsuz/Düşük Kodlu Platformlar Açığı Nasıl Kapatıyor?

No-code ve low-code platformlar, bu zorlukların üstesinden gelmek ve vatandaş geliştiricilerin kapsamlı teknik bilgi olmadan gelişmiş uygulamalar oluşturmasını sağlamak için ayrılmaz bir bütündür. Bu platformlar, vatandaş ve profesyonel geliştiriciler arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olan çeşitli avantajlar sunar:

Görsel Geliştirme Ortamları

Kodsuz/ low-code platformlar, uygulama oluşturmak için sürükle ve bırak arabirimleri ve görsel geliştirme araçları sağlayarak vatandaş geliştiricilerin kod yazmadan fikirlerini işlevsel çözümlere dönüştürmelerini kolaylaştırır. Bu platformlar, geliştirme sürecini basitleştirerek, minimum programlama deneyimine sahip kullanıcıların bile uygulamaları etkili bir şekilde oluşturabilmesini sağlar.

Önceden Oluşturulmuş Bileşenler ve Şablonlar

Kodsuz/ low-code platformlar genellikle önceden oluşturulmuş bileşenlerden, şablonlardan ve entegrasyonlardan oluşan bir kitaplık içerir ve vatandaş geliştiricilerin çok çeşitli özelliklere sahip uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur. Bu, sıfırdan uygulama oluşturmak için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltır ve vatandaş geliştiricilerin gelişmiş işlevlere erişmesini sağlar.

En İyi Uygulamalara İlişkin Rehberlik

Bu platformlar ayrıca veri işleme, güvenlik ve uyumluluk gibi uygulama geliştirmeye yönelik en iyi uygulamalar konusunda rehberlik sunar. Bu, vatandaş geliştiricilerin potansiyel riskleri azaltarak endüstri standartlarına ve kurumsal politikalara uygun uygulamalar oluşturmasını sağlar.

İşbirliği Özellikleri

Kodsuz/ low-code platformlar, ekip işbirliği için tasarlanmıştır ve profesyonel geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Bu, proje verimliliğini artırır ve her iki tarafın da uzmanlık, bilgi ve bakış açılarıyla katkıda bulunmasını sağlar. Yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendiren güçlü, kodsuz/ low-code bir platform, AppMaster'dır .

AppMaster hem vatandaş hem de profesyonel geliştiricilere görsel araçları kullanarak web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma ve otomatik olarak kaynak kodu oluşturma yeteneği verir. Bu platform, geliştirmeyi hızlandırmaya, teknik borcu ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve vatandaş geliştiricilerin hızla ölçeklenebilir, güvenli ve uyumlu uygulamalar oluşturabilmelerini sağlar.

Kodsuz/ low-code platformlar, yurttaş geliştiriciler ile profesyonel geliştiriciler arasındaki boşluğu kapatıyor. Yenilikçi çözümler, daha hızlı geliştirme ve gelişmiş işbirliği getirerek, iş güçlerinin tam potansiyelinden yararlanma konusunda kuruluşlara güç veriyorlar. AppMaster gibi platformlar gelişmeye ve ilerlemeye devam ettikçe, hem vatandaş hem de profesyonel geliştiriciler, yazılım geliştirmeyi daha iyi hale getirerek fayda sağlamaya devam ediyor.

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AppMaster: Hem Vatandaşlar hem de Profesyonel Geliştiriciler İçin Güçlü Bir Araç

Kuruluşlar giderek daha fazla yazılım çözümlerine güvenirken, hem vatandaş hem de profesyonel geliştiriciler, uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmanın ve sürdürmenin yollarını bulmalıdır. AppMaster.io, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için hızlı ve uygun maliyetli bir yaklaşım sağlayarak, her iki tür geliştiricinin ihtiyaçlarını karşılayan kodsuz bir platformdur.

AppMaster ile kullanıcılar, teknik altyapıları ne olursa olsun, drag-and-drop araçlarını kullanarak veri modellerini , iş mantığını ve kullanıcı arayüzünü görsel olarak tasarlayabilir. Platform, uygulamalar için otomatik olarak kaynak kodu üreterek, kullanıcıların uygulamaları teknik borç altına girmeden teslim edebilmelerini sağlar. Ve gerçek uygulamalar oluşturulduğundan, yürütülebilir ikili dosyalar veya kaynak kodu şirket içinde barındırılabilir ve bu da uygulamaları üzerinde daha fazla kontrol ve sahiplik gerektiren işletmelere fayda sağlar.

AppMaster PostgreSQL uyumlu tüm veritabanlarıyla uyumludur ve Go (golang) kullanarak arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesiyle web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı bir çerçeve kullanan mobil uygulamalar oluşturur. Bu uyumluluk ve çok yönlülük, kullanıcıların kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını destekleyen uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak onu hem vatandaş hem de profesyonel geliştiriciler için ideal bir geliştirme platformu haline getirir.

Kapsamlı, entegre bir geliştirme ortamı sağlayan AppMaster, uygulama geliştirme sürecini iyileştirerek 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kata kadar daha uygun maliyetli hale getirir. Uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturma yaklaşımı, teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulamaların güncel kalmasını ve gereksinimler zaman içinde değiştikçe kolayca bakım yapılabilir olmasını sağlar. Bu yetenek, teknik borçları ele almak ve uygulamalarını güncel tutmak için altyapıya veya kaynaklara sahip olmayan yurttaş geliştiriciler için özellikle kritiktir.

Ayrıca AppMaster, 60.000'den fazla kullanıcı ve No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) , API Yönetimi, API Tasarımı ve Uygulama Geliştirme gibi çeşitli kategorilerde Yüksek Performans derecelendirmeleri dahil olmak üzere G2'den çok sayıda ödül alarak etkileyici sonuçlar gösterdi. platformlar. G2 ayrıca AppMaster 2023 İlkbaharı ve 2023 Kışı için No-Code Geliştirme Platformlarında Momentum Lideri olarak seçti.

Çeşitli özellikleri ve hem vatandaş hem de profesyonel geliştiriciler için desteğiyle AppMaster, yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmeye ve işletmelerin uygulama oluşturma biçiminde devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Çözüm

no-code ve low-code platformların yükselişi, yeni bir yazılım geliştirme çağını teşvik ederek, yurttaş geliştiricilerin uygulamalar oluşturmasını sağladı ve geliştirme sürecini demokratikleştirdi. Profesyonel geliştiriciler zengin bir teknik bilgiyi masaya getirirken, yurttaş geliştiriciler iş gereksinimlerine ilişkin yeni bir bakış açısı sunar ve bu gereksinimlere yönelik çözümleri hızlı bir şekilde sunabilir.

No-code ve low-code platformlar, yurttaş geliştiriciler ile profesyonel geliştiriciler arasındaki boşluğu doldurarak, uygulama geliştirmede her iki tarafın da benzersiz becerilerini ve deneyimlerini sürece katabileceği daha işbirlikçi bir yaklaşım sağlar. AppMaster.io gibi platformlar, geliştirme sürecini hızlandıran ve teknik borcu ortadan kaldıran, uygulama geliştirmeyi hem vatandaş hem de profesyonel geliştiriciler için daha verimli ve uygun maliyetli hale getiren güçlü, birleşik bir çözüm sunar.

Sonuç olarak, modern no-code ve low-code çağ, kazananı belirlemek için vatandaş geliştiricileri profesyonel geliştiricilerle karşı karşıya getirmiyor. Bunun yerine, her iki grubun birlikte çalışması ve tamamlayıcı beceri setlerinden yararlanması için fırsatlar sunarak inovasyonu yönlendiren ve işletmelerin giderek artan dijital dünyada büyümesine yardımcı olan daha iyi uygulamalar yaratıyor.