传统上，软件开发需要大量的编码语言、工具和方法方面的知识和专长。然而，随着无代码和低代码平台的兴起，出现了一种新型的软件创造者：公民开发者。在本文中，我们将讨论公民开发者和专业开发者之间的区别、这两个群体面临的机遇和挑战，以及像AppMaster 这样的平台如何塑造软件开发的未来。

公民开发者的崛起

公民开发者是指没有经过正规编程培训、使用no-code 或low-code 工具来创建软件应用程序的个人。公民开发者的兴起可归因于多种因素，包括

对软件应用的需求不断增长 ：随着企业和组织不断数字化，对应用软件的需求急剧增加。这就需要更多的软件开发人员来满足日益增长的需求。

：随着企业和组织不断数字化，对应用软件的需求急剧增加。这就需要更多的软件开发人员来满足日益增长的需求。 无代码/ low-code 平台的可访问性 ：近年来，能够让非程序员创建应用软件的用户友好型平台越来越多。这些工具的设计宗旨是方便易用，即使没有编程背景的人也可以使用。

：近年来，能够让非程序员创建应用软件的用户友好型平台越来越多。这些工具的设计宗旨是方便易用，即使没有编程背景的人也可以使用。 技术民主化：随着技术的普及，创建软件应用程序的门槛也随之降低。更多的人，无论其技术背景如何，都可以使用无代码/ low-code 平台为软件开发做出贡献。

技能和知识：公民开发者与专业开发者

公民开发者与专业开发者所掌握的技能和知识存在一些差异：

编程语言和工具：专业开发人员通常精通多种编程语言（如Java、C++、Python），并熟练使用各种工具和框架（如 React 、 Angular ）。相比之下，公民开发者依赖于无代码/ low-code 平台，这些平台可为他们处理编程方面的问题。 软件开发方法：专业开发人员通常遵循成熟的软件开发方法，如敏捷、Scrum或DevOps，这些方法确保了高质量的软件交付和高效的协作。公民开发者可能不熟悉这些方法，但仍可使用无代码/ low-code 平台创建功能应用程序。 软件架构：专业开发人员了解软件架构，如模块化设计原则、微服务和设计模式，这使他们能够创建可扩展和可维护的应用程序。普通开发人员可能不具备这些知识，但仍可创建满足基本要求的应用程序。 数据库和数据处理知识：专业开发人员拥有使用各种数据库（如SQL、NoSQL）的经验，并能熟练执行数据操作任务。公民开发人员在这方面的知识可能有限，但仍可使用无代码/ low-code 平台创建与数据交互的应用程序。 安全性、合规性和性能：专业开发人员负责确保其软件的安全性和合规性，并优化其性能。公民开发者在这些领域可能不具备同等水平的专业知识，但他们可以利用具有内置安全功能和性能优化功能的无代码/ low-code 平台。

尽管存在这些差异，但重要的是要注意到，这两个群体在本质上并无优劣之分。公民开发者为软件开发过程带来了全新的视角，并可能产生专业开发者可能未曾考虑过的创新解决方案。相反，专业开发人员拥有应对复杂挑战所需的专业技术知识，可确保应用程序的稳定性和可扩展性。

公民开发者的优势

公民开发者具有多种优势，可以支持企业，提高创新能力，改善组织内部的协作。其中一些优势包括

降低成本

公民开发者的主要优势之一是降低成本。传统的软件开发需要聘请具有专业技能的开发人员。有了公民开发者，企业可以利用现有的劳动力来创建应用程序，从而降低对昂贵的编程人才的依赖。

提高创造力

公民开发者来自不同的背景和行业，他们对解决问题有独特的见解，能够提供创新的解决方案。他们可以提供新鲜的想法和方法，而专业开发人员由于专注于技术方面，可能会忽略这些想法和方法。

更快地交付解决方案

公民开发者可以迅速开发应用程序，解决紧迫的问题，而无需等待传统软件开发过程中经常涉及的冗长流程。因此，企业可以更迅速地应对市场变化，抓住机遇，满足客户需求。

更好的协作

将公民开发者纳入开发流程可促进技术团队与非技术团队之间的协作。他们就像一座桥梁，通过翻译双方的想法和需求，帮助项目取得更快的进展，同时提供有价值的见解和理解。

公民开发者面临的挑战

虽然在现代组织中使用公民开发者有很大的优势，但这些人也可能面临一些挑战：

有限的技术知识

与专业开发人员相比，公民开发人员往往缺乏深入的技术知识。这可能导致应用程序效率低下或出错，尤其是那些需要复杂集成或高级功能的应用程序。

维护和扩展应用程序

随着组织需求的增长，公民开发人员可能会在管理应用程序更新、维护性能和扩展解决方案方面遇到困难。确保应用程序的安全性、合规性和功能性通常需要专业开发人员所具备的专业知识。

安全和合规性问题

由于技术背景有限，公民开发人员可能会在不知情的情况下创建不符合安全性和合规性要求的应用程序，从而将组织置于风险之中。确保适当的数据处理和保护可能是公民开发者面临的一项重大挑战。

无代码/低代码平台如何缩小差距

No-code 无代码/低代码平台和 平台在应对这些挑战方面发挥着不可或缺的作用，并使公民开发人员能够在不具备广泛技术知识的情况下创建高级应用程序。这些平台具有多种优势，有助于缩小公民和专业开发人员之间的差距：low-code

可视化开发环境

无代码/low-code 平台提供用于创建应用程序的拖放界面和可视化开发工具，使公民开发人员无需编写代码即可轻松将其想法转化为功能性解决方案。通过简化开发过程，这些平台确保即使是编程经验极少的用户也能有效地构建应用程序。

预建组件和模板

无代码/low-code 平台通常包括一个预建组件、模板和集成库，帮助公民开发者快速创建具有各种功能的应用程序。这大大减少了从头开始创建应用程序所花费的时间，并确保公民开发人员能够使用高级功能。

最佳实践指导

这些平台还提供应用开发最佳实践指导，如数据处理、安全性和合规性。这可确保公民开发人员创建的应用程序符合行业标准和组织政策，从而降低潜在风险。

协作功能

无代码/low-code 平台专为团队协作而设计，使专业开发人员和公民开发人员能够无缝协作。这提高了项目效率，并确保双方都能贡献自己的专长、知识和观点。AppMaster是一个强大的无代码/low-code 平台，它正在塑造软件开发的未来。

AppMaster AppMaster为普通开发者和专业开发者提供了使用可视化工具创建网络、移动和后台应用程序并自动生成源代码的能力。该平台有助于加速开发，消除技术债务，并确保公民开发人员能够迅速创建可扩展、安全和合规的应用程序。

无代码/low-code 平台正在缩小公民开发人员与专业开发人员之间的差距。它们使企业能够充分挖掘员工的潜力，带来创新的解决方案、更快的开发速度和更好的协作。随着AppMaster 等平台的不断发展和进步，公民和专业开发人员都将从中受益，从而更好地改变软件开发。

AppMaster:公民和专业开发人员的强大工具

随着企业越来越依赖软件解决方案，公民和专业开发人员都必须找到高效创建和维护应用程序的方法。AppMaster.io 是一个无代码平台，可满足这两类开发人员的需求，为创建后端、网络和移动应用程序提供了一种快速、经济高效的方法。

通过AppMaster ，用户可以使用drag-and-drop 工具可视化地设计数据模型、业务逻辑和用户界面，无论其技术背景如何。该平台可自动生成应用程序的源代码，确保用户在交付应用程序时不会产生技术债务。由于生成的是真实的应用程序，可执行的二进制文件或源代码可以托管在企业内部，这有利于需要对其应用程序进行更多控制和所有权的企业。

AppMaster Microsoft Visual Studio与任何兼容PostgreSQL的数据库兼容，可使用Go（golang）创建后端应用程序，使用Vue3框架创建web应用程序，使用基于Kotlin的服务器驱动框架创建移动应用程序， for Android和 for iOS。这种兼容性和多功能性使用户能够创建支持企业和高负载用例的应用程序，使其成为市民和专业开发人员的理想开发平台。Jetpack Compose SwiftUI

通过提供全面、集成的开发环境，AppMaster 改进了应用开发流程，使其速度提高了10倍，成本效益提高了3倍。其从头开始重新生成应用程序的方法消除了技术债务，并确保应用程序保持最新，且易于维护，因为需求会随着时间的推移而变化。这种能力对于公民开发人员尤为重要，因为他们可能不具备解决技术债务和保持应用程序最新的背景或资源。

此外，AppMaster 已经取得了令人瞩目的成果，拥有超过60,000名用户和来自G2的众多荣誉，包括在No-Code 开发平台、快速应用开发（RAD）、API管理、API设计和应用开发平台等多个类别中的高绩效评级。G2还将AppMaster 评为2023年春季和2023年冬季No-Code 开发平台的势头领先者。

凭借其多样化的功能以及对公民和专业开发人员的支持，AppMaster 将继续塑造软件开发的未来，并彻底改变企业创建应用程序的方式。

结论

no-code 和low-code 平台的兴起促进了软件开发新时代的到来，使公民开发者有能力创建应用程序，并使开发过程民主化。专业开发人员带来了丰富的技术知识，而公民开发人员则提供了业务需求的新视角，并能快速提供解决方案以满足这些需求。

No-code 和 平台在公民开发者和专业开发者之间架起了一座桥梁，实现了一种更具协作性的应用程序开发方法，使双方都能在开发过程中发挥各自独特的技能和经验。 .io 等平台提供了强大的统一解决方案，可加快开发进程并消除技术债务，从而使公民和专业开发人员的应用开发更高效、更具成本效益。low-code AppMaster

归根结底，现代no-code 和low-code 时代并没有让公民开发者与专业开发者在竞争中决出胜负。相反，它为这两个群体提供了合作的机会，利用他们互补的技能组合，创造出更好的应用，推动创新，帮助企业在日益数字化的世界中发展。