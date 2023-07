DieEntwicklung von Software erfordert traditionell ein umfangreiches Wissen und Know-how über Programmiersprachen, Tools und Methoden. Mit dem Aufkommen von No-Code- und Low-Code-Plattformen ist jedoch eine neue Art von Softwareentwicklern entstanden: der Bürgerentwickler. In diesem Artikel erörtern wir die Unterschiede zwischen Bürgerentwicklern und professionellen Entwicklern, die Chancen und Herausforderungen für beide Gruppen und wie Plattformen wie AppMaster die Zukunft der Softwareentwicklung gestalten.

Das Aufkommen von Bürgerentwicklern

Ein Bürgerentwickler ist eine Person, die ohne formale Programmierausbildung no-code oder low-code nutzt, um Softwareanwendungen zu erstellen. Die Zunahme von Bürgerentwicklern kann auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt werden, darunter:

Steigende Nachfrage nach Softwareanwendungen : Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Unternehmen und Organisationen ist die Nachfrage nach Softwareanwendungen drastisch gestiegen. Dies hat dazu geführt, dass mehr Softwareentwickler benötigt werden, um die wachsenden Anforderungen zu erfüllen.

: Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Unternehmen und Organisationen ist die Nachfrage nach Softwareanwendungen drastisch gestiegen. Dies hat dazu geführt, dass mehr Softwareentwickler benötigt werden, um die wachsenden Anforderungen zu erfüllen. Zugänglichkeit von no-code/ low-code Plattformen : In den letzten Jahren hat die Verfügbarkeit von benutzerfreundlichen Plattformen zugenommen, die es auch Nicht-Programmierern ermöglichen, Softwareanwendungen zu erstellen. Diese Tools sind so konzipiert, dass sie auch für Personen ohne Programmierkenntnisse zugänglich und einfach zu bedienen sind.

: In den letzten Jahren hat die Verfügbarkeit von benutzerfreundlichen Plattformen zugenommen, die es auch Nicht-Programmierern ermöglichen, Softwareanwendungen zu erstellen. Diese Tools sind so konzipiert, dass sie auch für Personen ohne Programmierkenntnisse zugänglich und einfach zu bedienen sind. Demokratisierung der Technologie: Mit der zunehmenden Zugänglichkeit der Technologie sind die Einstiegshürden für die Erstellung von Softwareanwendungen gesunken. Immer mehr Menschen, unabhängig von ihrem technischen Hintergrund, können sich an der Softwareentwicklung beteiligen, indem sie no-code/ low-code Plattformen nutzen.

Fertigkeiten und Wissen: Bürgerliche Entwickler vs. professionelle Entwickler

Es gibt mehrere Unterschiede in den Fähigkeiten und Kenntnissen von bürgerlichen Entwicklern und professionellen Entwicklern:

Programmiersprachen und Werkzeuge: Professionelle Entwickler verfügen in der Regel über Fachkenntnisse in mehreren Programmiersprachen (z. B. Java, C++, Python) und sind geübt im Umgang mit verschiedenen Tools und Frameworks (z. B. React , Angular ). Im Gegensatz dazu verlassen sich Bürgerentwickler auf no-code/ low-code Plattformen, die den Programmieraspekt für sie übernehmen. Methoden der Softwareentwicklung: Professionelle Entwickler halten sich in der Regel an etablierte Softwareentwicklungsmethoden wie Agile, Scrum oder DevOps, die eine qualitativ hochwertige Softwarebereitstellung und effiziente Zusammenarbeit gewährleisten. Bürgerliche Entwickler sind mit diesen Methoden vielleicht nicht so vertraut, können aber dennoch funktionale Anwendungen mit no-code/ low-code Plattformen erstellen. Software-Architektur: Professionelle Entwickler verfügen über ein Verständnis der Softwarearchitektur, z. B. der Grundsätze des modularen Designs, der Mikroservices und der Entwurfsmuster, was sie in die Lage versetzt, skalierbare und wartbare Anwendungen zu erstellen. Bürgerliche Entwickler verfügen möglicherweise nicht über dieses Wissen, können aber dennoch Anwendungen erstellen, die die grundlegenden Anforderungen erfüllen. Kenntnisse über Datenbanken und Datenmanipulation: Professionelle Entwickler haben Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen Datenbanken (z. B. SQL, NoSQL) und sind geübt in der Durchführung von Datenmanipulationsaufgaben. Bürgerliche Entwickler haben möglicherweise nur begrenzte Kenntnisse in diesem Bereich, können aber dennoch Anwendungen erstellen, die mit Daten interagieren, indem sie no-code/ low-code Plattformen verwenden. Sicherheit, Compliance und Leistung: Professionelle Entwickler sind dafür verantwortlich, die Sicherheit und Konformität ihrer Software zu gewährleisten und deren Leistung zu optimieren. Bürgerliche Entwickler verfügen möglicherweise nicht über das gleiche Fachwissen in diesen Bereichen, können aber No-Code- bzw. low-code -Plattformen nutzen, die über integrierte Sicherheitsfunktionen und Leistungsoptimierung verfügen.

Trotz dieser Unterschiede ist es wichtig festzustellen, dass keine der beiden Gruppen von Natur aus besser oder schlechter ist als die andere. Bürgerliche Entwickler bringen eine neue Perspektive in den Softwareentwicklungsprozess ein und können innovative Lösungen entwickeln, die professionelle Entwickler möglicherweise nicht in Betracht gezogen hätten. Umgekehrt verfügen professionelle Entwickler über das technische Fachwissen, das erforderlich ist, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen und die Stabilität und Skalierbarkeit von Anwendungen zu gewährleisten.

Vorteile von bürgerlichen Entwicklern

Bürgerliche Entwickler bringen eine Reihe von Vorteilen mit sich, die Unternehmen unterstützen, Innovationen fördern und die Zusammenarbeit innerhalb der Organisation verbessern. Einige dieser Vorteile sind:

Geringere Kosten

Einer der Hauptvorteile von Bürgerentwicklern ist die Kostenreduzierung. Für die herkömmliche Softwareentwicklung müssen professionelle Entwickler mit speziellen Fähigkeiten eingestellt werden. Mit bürgerlichen Entwicklern können Unternehmen auf vorhandene Arbeitskräfte zurückgreifen, um Anwendungen zu erstellen, wodurch die Abhängigkeit von teuren Programmiertalenten verringert wird.

Erhöhte Kreativität

Bürgerliche Entwickler mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Branchen haben eine einzigartige Perspektive auf die Problemlösung, was zu innovativen Lösungen führt. Sie können frische Ideen und Ansätze einbringen, die von professionellen Entwicklern aufgrund ihres spezifischen Fokus auf technische Aspekte möglicherweise übersehen werden.

Schnellere Bereitstellung von Lösungen

Bürgerliche Entwickler können schnell Anwendungen zur Lösung dringender Probleme entwickeln, ohne die oft langwierigen Prozesse der traditionellen Softwareentwicklung abzuwarten. Dadurch können Unternehmen schneller auf Marktveränderungen reagieren, Chancen nutzen und Kundenwünsche erfüllen.

Bessere Kollaboration

Die Einbindung von bürgerlichen Entwicklern in den Entwicklungsprozess fördert eine bessere Zusammenarbeit zwischen technischen und nichttechnischen Teams. Sie fungieren als Brücke und helfen dabei, Projekte schneller voranzutreiben, indem sie Ideen und Bedürfnisse zwischen beiden Seiten übersetzen und wertvolle Einblicke und Erkenntnisse liefern.

Herausforderungen für Citizen Developers

Der Einsatz von Citizen Developers in einem modernen Unternehmen bringt zwar erhebliche Vorteile mit sich, birgt aber auch einige Herausforderungen, mit denen diese Personen konfrontiert werden können:

Begrenzte technische Kenntnisse

Bürgerentwickler verfügen oft nicht über das fundierte technische Fachwissen, über das professionelle Entwickler verfügen. Dies kann zu Ineffizienzen oder Fehlern in Anwendungen führen, insbesondere in solchen, die komplexe Integrationen oder erweiterte Funktionen erfordern.

Wartung und Skalierung von Anwendungen

Bürgerliche Entwickler haben oft Probleme mit der Verwaltung von Anwendungsaktualisierungen, der Aufrechterhaltung der Leistung und der Skalierung von Lösungen, wenn die Anforderungen des Unternehmens wachsen. Um sicherzustellen, dass die Anwendungen sicher, konform und funktional bleiben, sind spezielle Kenntnisse erforderlich, die normalerweise nur professionellen Entwicklern vorbehalten sind.

Sicherheits- und Compliance-Bedenken

Bürgerliche Entwickler mit begrenztem technischem Hintergrundwissen erstellen möglicherweise unwissentlich Anwendungen, die nicht den Sicherheits- und Compliance-Anforderungen entsprechen, und gefährden damit das Unternehmen. Die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung und eines angemessenen Datenschutzes kann für bürgerliche Entwickler eine große Herausforderung darstellen.

Wie No-Code/Low-Code-Plattformen die Lücke schließen

No-code Die Plattformen No-Code/Low-Code und low-code sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und ermöglichen es bürgerlichen Entwicklern, fortschrittliche Anwendungen ohne umfassende technische Kenntnisse zu erstellen. Diese Plattformen bieten verschiedene Vorteile, die dazu beitragen, die Kluft zwischen bürgerlichen und professionellen Entwicklern zu überbrücken:

Visuelle Entwicklungsumgebungen

No-code/low-code Plattformen bieten Drag-and-Drop-Schnittstellen und visuelle Entwicklungstools für die Erstellung von Anwendungen, die es bürgerlichen Entwicklern leicht machen, ihre Ideen in funktionale Lösungen umzusetzen, ohne Code zu schreiben. Durch die Vereinfachung des Entwicklungsprozesses stellen diese Plattformen sicher, dass auch Benutzer mit minimaler Programmiererfahrung effektiv Anwendungen erstellen können.

Vorgefertigte Komponenten und Vorlagen

No-Code- bzw.low-code -Plattformen enthalten oft eine Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten, Vorlagen und Integrationen, die es Entwicklern ermöglichen, schnell Anwendungen mit einer Vielzahl von Funktionen zu erstellen. Dadurch wird der Zeitaufwand für die Erstellung von Anwendungen von Grund auf reduziert und sichergestellt, dass die Entwickler Zugang zu erweiterten Funktionen haben.

Anleitung zu bewährten Praktiken

Diese Plattformen bieten auch Anleitungen zu bewährten Verfahren für die Anwendungsentwicklung, z. B. zur Datenverarbeitung, Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften. Dadurch wird sichergestellt, dass die Entwickler von Bürgeranwendungen die Industriestandards und Unternehmensrichtlinien einhalten und potenzielle Risiken minimieren.

Funktionen für die Zusammenarbeit

No-Code- bzw.low-code -Plattformen sind für die Zusammenarbeit im Team konzipiert, so dass professionelle Entwickler und Bürgerentwickler nahtlos zusammenarbeiten können. Dies steigert die Projekteffizienz und stellt sicher, dass beide Seiten ihr Fachwissen, ihre Kenntnisse und ihre Perspektiven einbringen. Eine leistungsstarke No-Code- bzw.low-code -Plattform, die die Zukunft der Softwareentwicklung prägt, ist AppMaster.

AppMaster AppMaster gibt sowohl privaten als auch professionellen Entwicklern die Möglichkeit, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit visuellen Tools zu erstellen und automatisch Quellcode zu generieren. Diese Plattform trägt dazu bei, die Entwicklung zu beschleunigen, technische Schulden zu beseitigen und sicherzustellen, dass bürgerliche Entwickler schnell skalierbare, sichere und konforme Anwendungen erstellen können.

No-code/low-code Plattformen schließen die Lücke zwischen bürgerlichen Entwicklern und professionellen Entwicklern. Sie versetzen Unternehmen in die Lage, das Potenzial ihrer Mitarbeiter voll auszuschöpfen, und sorgen für innovative Lösungen, schnellere Entwicklung und bessere Zusammenarbeit. Mit der Weiterentwicklung von Plattformen wie AppMaster werden sowohl bürgerliche als auch professionelle Entwickler davon profitieren und die Softwareentwicklung zum Besseren verändern.

AppMaster: Ein leistungsfähiges Werkzeug für bürgerliche und professionelle Entwickler

Da Unternehmen zunehmend auf Softwarelösungen angewiesen sind, müssen sowohl bürgerliche als auch professionelle Entwickler Wege finden, um Anwendungen effizient zu erstellen und zu pflegen. AppMaster.io ist eine No-Code-Plattform, die auf die Bedürfnisse beider Arten von Entwicklern eingeht und einen schnellen und kostengünstigen Ansatz für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bietet.

Mit AppMaster können Benutzer unabhängig von ihrem technischen Hintergrund Datenmodelle, Geschäftslogik und Benutzeroberfläche mit den Tools von drag-and-drop visuell entwerfen. Die Plattform generiert den Quellcode für die Anwendungen automatisch und stellt so sicher, dass die Benutzer ihre Anwendungen ohne technische Schulden erstellen können. Und da echte Anwendungen generiert werden, können die ausführbaren Binärdateien oder der Quellcode vor Ort gehostet werden, was Unternehmen zugute kommt, die mehr Kontrolle und Eigentum über ihre Anwendungen benötigen.

AppMaster ist mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank kompatibel und erstellt Backend-Anwendungen mit Go (golang), Web-Anwendungen mit dem Vue3-Framework und mobile Anwendungen mit einem servergesteuerten Framework auf Basis von Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Dank dieser Kompatibilität und Vielseitigkeit können Benutzer Anwendungen erstellen, die Unternehmensanwendungen und Anwendungen mit hoher Last unterstützen, was sie zu einer idealen Entwicklungsplattform für private und professionelle Entwickler macht.

Durch die Bereitstellung einer umfassenden, integrierten Entwicklungsumgebung verbessert AppMaster den Prozess der Anwendungsentwicklung und macht ihn bis zu zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger. Der Ansatz, Anwendungen von Grund auf neu zu generieren, eliminiert technische Schulden und stellt sicher, dass die Anwendungen aktuell und leicht wartbar bleiben, wenn sich die Anforderungen im Laufe der Zeit ändern. Diese Fähigkeit ist besonders wichtig für bürgerliche Entwickler, die möglicherweise nicht über den Hintergrund oder die Ressourcen verfügen, um technische Schulden zu beseitigen und ihre Anwendungen auf dem neuesten Stand zu halten.

Darüber hinaus hat AppMaster mit mehr als 60.000 Nutzern und zahlreichen Auszeichnungen von G2 beeindruckende Ergebnisse vorzuweisen, darunter High-Performer-Bewertungen in mehreren Kategorien wie No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API-Management, API-Design und Anwendungsentwicklungsplattformen. G2 hat AppMaster außerdem als Momentum Leader in No-Code Entwicklungsplattformen für Frühjahr 2023 und Winter 2023 benannt.

Mit seinen vielfältigen Funktionen und der Unterstützung sowohl für private als auch für professionelle Entwickler ist AppMaster bereit, die Zukunft der Softwareentwicklung weiter zu gestalten und die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen erstellen, zu revolutionieren.

Fazit

Der Aufstieg der Plattformen no-code und low-code hat eine neue Ära der Softwareentwicklung eingeläutet, die bürgerliche Entwickler in die Lage versetzt, Anwendungen zu erstellen und den Entwicklungsprozess zu demokratisieren. Während professionelle Entwickler eine Fülle von technischem Wissen mitbringen, bieten bürgerliche Entwickler eine neue Perspektive auf die Geschäftsanforderungen und können schnell Lösungen für diese Anforderungen liefern.

No-code Die Plattformen low-code.io und schließen die Lücke zwischen bürgerlichen Entwicklern und professionellen Entwicklern und ermöglichen einen kooperativeren Ansatz bei der Anwendungsentwicklung, bei dem beide Parteien ihre einzigartigen Fähigkeiten und Erfahrungen in den Prozess einbringen können. Plattformen wie AppMaster.io bieten eine leistungsstarke, einheitliche Lösung, die den Entwicklungsprozess beschleunigt und technische Schulden beseitigt, wodurch die Anwendungsentwicklung sowohl für Bürger als auch für professionelle Entwickler effizienter und kostengünstiger wird.

Letztendlich werden in der modernen Ära von no-code und low-code nicht Bürgerentwickler und professionelle Entwickler in einem Wettbewerb gegeneinander antreten, um einen Gewinner zu ermitteln. Stattdessen bietet sie beiden Gruppen die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und ihre sich ergänzenden Fähigkeiten zu nutzen, um bessere Anwendungen zu entwickeln, die Innovationen vorantreiben und Unternehmen helfen, in der zunehmend digitalen Welt zu wachsen.