Losviluppo di software ha tradizionalmente richiesto un'ampia conoscenza e competenza dei linguaggi, degli strumenti e delle metodologie di codifica. Tuttavia, con l'affermarsi delle piattaforme no-code e low-code, è emerso un nuovo tipo di creatore di software: il citizen developer. In questo articolo discuteremo le differenze tra i cittadini sviluppatori e gli sviluppatori professionisti, le opportunità e le sfide affrontate da entrambi i gruppi e come piattaforme come AppMaster stiano plasmando il futuro dello sviluppo software.

L'ascesa dei cittadini sviluppatori

Un cittadino sviluppatore è un individuo che, senza una formazione formale in programmazione, utilizza gli strumenti di no-code o low-code per creare applicazioni software. L'aumento dei citizen developer può essere attribuito a una combinazione di fattori, tra cui:

Aumento della domanda di applicazioni software : Con la continua digitalizzazione delle aziende e delle organizzazioni, la domanda di applicazioni software è aumentata drasticamente. Ciò ha creato la necessità di un maggior numero di creatori di software per soddisfare la crescente domanda.

: Con la continua digitalizzazione delle aziende e delle organizzazioni, la domanda di applicazioni software è aumentata drasticamente. Ciò ha creato la necessità di un maggior numero di creatori di software per soddisfare la crescente domanda. Accessibilità delle piattaforme no-code/ low-code : Negli ultimi anni è aumentata la disponibilità di piattaforme di facile utilizzo che consentono ai non programmatori di creare applicazioni software. Questi strumenti sono progettati per essere accessibili e facili da usare, anche per chi non ha un background di programmazione.

Negli ultimi anni è aumentata la disponibilità di piattaforme di facile utilizzo che consentono ai non programmatori di creare applicazioni software. Questi strumenti sono progettati per essere accessibili e facili da usare, anche per chi non ha un background di programmazione. Democratizzazione della tecnologia: Con la maggiore accessibilità della tecnologia, le barriere all'ingresso per la creazione di applicazioni software si sono abbassate. Un maggior numero di persone, indipendentemente dal loro background tecnico, può contribuire allo sviluppo di software utilizzando piattaforme no-code/ low-code .

Competenze e conoscenze: Sviluppatori cittadini vs. Sviluppatori professionisti

Esistono diverse differenze nelle competenze e nelle conoscenze possedute dai cittadini sviluppatori e dagli sviluppatori professionisti:

Linguaggi e strumenti di programmazione: Gli sviluppatori professionisti di solito hanno competenze in diversi linguaggi di programmazione (ad esempio, Java, C++, Python) e sono abili nell'uso di vari strumenti e framework (ad esempio, React , Angular ). Al contrario, i cittadini sviluppatori si affidano a piattaforme no-code/ low-code che gestiscono per loro l'aspetto della programmazione. Metodologie di sviluppo del software: Gli sviluppatori professionisti di solito aderiscono a metodologie di sviluppo del software ben consolidate, come Agile, Scrum o DevOps, che garantiscono la consegna di software di alta qualità e una collaborazione efficiente. Gli sviluppatori cittadini possono non avere familiarità con queste metodologie, ma possono comunque creare applicazioni funzionali usando piattaforme no-code/ low-code . Architettura del software: Gli sviluppatori professionisti hanno una conoscenza dell'architettura del software, come i principi della progettazione modulare, dei microservizi e dei design pattern, che consente loro di creare applicazioni scalabili e manutenibili. Gli sviluppatori cittadini possono non possedere queste conoscenze, ma sono comunque in grado di creare applicazioni che soddisfano i requisiti di base. Conoscenza dei database e della manipolazione dei dati: Gli sviluppatori professionisti hanno esperienza di lavoro con vari database (ad esempio, SQL, NoSQL) e sono abili nell'eseguire operazioni di manipolazione dei dati. Gli sviluppatori cittadini possono avere conoscenze limitate in quest'area, ma possono comunque creare applicazioni che interagiscono con i dati utilizzando piattaforme no-code/ low-code . Sicurezza, conformità e prestazioni: Gli sviluppatori professionisti sono responsabili della sicurezza e della conformità del loro software, nonché dell'ottimizzazione delle sue prestazioni. Gli sviluppatori cittadini potrebbero non avere lo stesso livello di competenza in queste aree, ma possono utilizzare piattaforme no-code/ low-code che hanno funzioni di sicurezza e ottimizzazione delle prestazioni incorporate.

Nonostante queste differenze, è importante notare che nessuno dei due gruppi è intrinsecamente migliore o peggiore dell'altro. Gli sviluppatori cittadini apportano una prospettiva nuova al processo di sviluppo del software e possono generare soluzioni innovative che gli sviluppatori professionisti potrebbero non aver considerato. Al contrario, gli sviluppatori professionisti possiedono le competenze tecniche necessarie per affrontare sfide complesse e garantire la stabilità e la scalabilità delle applicazioni.

Vantaggi degli sviluppatori cittadini

Gli sviluppatori cittadini apportano diversi vantaggi che supportano le aziende, aumentano l'innovazione e migliorano la collaborazione all'interno dell'organizzazione. Alcuni di questi vantaggi sono

Riduzione dei costi

Uno dei principali vantaggi dei citizen developer è la riduzione dei costi. Lo sviluppo di software tradizionale richiede l'assunzione di sviluppatori professionisti con competenze specialistiche. Con i citizen developer, le aziende possono attingere alla forza lavoro esistente per creare applicazioni, riducendo la dipendenza dai costosi talenti della programmazione.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Maggiore creatività

Gli sviluppatori cittadini, provenienti da ambienti e settori diversi, hanno prospettive uniche di risoluzione dei problemi, che portano a soluzioni innovative. Possono fornire idee e approcci freschi che gli sviluppatori professionisti potrebbero trascurare a causa della loro specifica attenzione agli aspetti tecnici.

Consegna più rapida delle soluzioni

Gli sviluppatori cittadini possono sviluppare rapidamente applicazioni per risolvere problemi urgenti, senza attendere i processi spesso lunghi dello sviluppo software tradizionale. Di conseguenza, le aziende possono rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato, sfruttare le opportunità e soddisfare le richieste dei clienti.

Migliore collaborazione

L'integrazione dei citizen developer nel processo di sviluppo favorisce una migliore collaborazione tra team tecnici e non tecnici. Essi agiscono come un ponte, aiutando i progetti a progredire più rapidamente, traducendo idee ed esigenze tra entrambe le parti e fornendo preziose intuizioni e comprensione.

Le sfide per gli sviluppatori cittadini

Se da un lato l'utilizzo dei citizen developer in un'organizzazione moderna presenta notevoli vantaggi, dall'altro lato ci sono anche delle sfide che questi individui possono dover affrontare:

Conoscenze tecniche limitate

Gli sviluppatori cittadini spesso non hanno le competenze tecniche approfondite che possiedono gli sviluppatori professionisti. Questo può portare a inefficienze o errori nelle applicazioni, soprattutto quelle che richiedono integrazioni complesse o funzionalità avanzate.

Manutenzione e scalabilità delle applicazioni

Gli sviluppatori cittadini possono avere difficoltà a gestire gli aggiornamenti delle applicazioni, a mantenere le prestazioni e a scalare le soluzioni in base alle crescenti esigenze dell'organizzazione. Garantire che le applicazioni rimangano sicure, conformi e funzionali può richiedere conoscenze specialistiche tipicamente associate a sviluppatori professionisti.

Problemi di sicurezza e conformità

Con un background tecnico limitato, gli sviluppatori cittadini possono creare inconsapevolmente applicazioni che non rispettano i requisiti di sicurezza e conformità, mettendo a rischio le organizzazioni. Garantire un'adeguata gestione e protezione dei dati può essere una sfida significativa per gli sviluppatori cittadini.

Come le piattaforme No-Code/Low-Code stanno colmando il divario

No-code Le piattaforme No-Code e low-code sono parte integrante della soluzione a queste sfide e consentono ai cittadini sviluppatori di creare applicazioni avanzate senza possedere conoscenze tecniche approfondite. Queste piattaforme offrono diversi vantaggi che contribuiscono a colmare il divario tra sviluppatori cittadini e professionisti:

Ambienti di sviluppo visuale

Le piattaforme No-code/low-code forniscono interfacce drag-and-drop e strumenti di sviluppo visuale per la creazione di applicazioni, rendendo più facile per i cittadini sviluppatori trasformare le loro idee in soluzioni funzionali senza scrivere codice. Semplificando il processo di sviluppo, queste piattaforme garantiscono che anche gli utenti con una minima esperienza di programmazione possano creare applicazioni in modo efficace.

Componenti e modelli precostituiti

Le piattaforme no-code/low-code spesso includono una libreria di componenti, modelli e integrazioni precostituiti, che aiutano i cittadini sviluppatori a creare rapidamente applicazioni con un'ampia gamma di funzionalità. Questo riduce significativamente il tempo speso per costruire applicazioni da zero e garantisce ai cittadini sviluppatori l'accesso a funzionalità avanzate.

Guida alle migliori pratiche

Queste piattaforme offrono anche una guida sulle migliori pratiche per lo sviluppo di applicazioni, come la gestione dei dati, la sicurezza e la conformità. In questo modo si garantisce che i cittadini sviluppatori creino applicazioni conformi agli standard di settore e alle politiche organizzative, riducendo i rischi potenziali.

Caratteristiche di collaborazione

Le piattaforme No-code/low-code sono progettate per la collaborazione tra team, consentendo a sviluppatori professionisti e cittadini di lavorare insieme senza problemi. Questo migliora l'efficienza del progetto e garantisce che entrambe le parti contribuiscano con le loro competenze, conoscenze e prospettive. Una potente piattaforma no-code/low-code che sta plasmando il futuro dello sviluppo software è AppMaster.

AppMaster AppMaster offre a sviluppatori professionisti e privati la possibilità di creare applicazioni web, mobili e backend utilizzando strumenti visivi e generando automaticamente il codice sorgente. Questa piattaforma contribuisce ad accelerare lo sviluppo, a eliminare il debito tecnico e a garantire che i cittadini sviluppatori possano creare rapidamente applicazioni scalabili, sicure e conformi.

Le piattaforme No-code/low-code stanno colmando il divario tra i cittadini sviluppatori e gli sviluppatori professionisti. Permettono alle organizzazioni di sfruttare tutto il potenziale della loro forza lavoro, offrendo soluzioni innovative, uno sviluppo più rapido e una migliore collaborazione. Con l'evoluzione e il progresso di piattaforme come AppMaster, sia i cittadini che gli sviluppatori professionisti ne trarranno vantaggio, trasformando in meglio lo sviluppo del software.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster: Uno strumento potente per gli sviluppatori cittadini e professionali

Poiché le organizzazioni si affidano sempre più a soluzioni software, gli sviluppatori, sia cittadini che professionisti, devono trovare il modo di creare e mantenere le applicazioni in modo efficiente. AppMaster.io è una piattaforma no-code che risponde alle esigenze di entrambi i tipi di sviluppatori, fornendo un approccio rapido ed economico alla creazione di applicazioni backend, web e mobili.

Con AppMaster, gli utenti possono progettare visivamente i modelli di dati, la logica aziendale e l'interfaccia utente utilizzando gli strumenti di drag-and-drop, indipendentemente dal loro background tecnico. La piattaforma genera automaticamente il codice sorgente delle applicazioni, garantendo agli utenti la possibilità di creare applicazioni senza incorrere in debiti tecnici. Inoltre, poiché vengono generate applicazioni reali, i file binari eseguibili o il codice sorgente possono essere ospitati in sede, a vantaggio delle aziende che richiedono un maggiore controllo e proprietà sulle loro applicazioni.

AppMaster è compatibile con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL e crea applicazioni backend utilizzando Go (golang), applicazioni web con il framework Vue3 e applicazioni mobili utilizzando un framework server-driven basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Questa compatibilità e versatilità consente agli utenti di creare applicazioni che supportano casi d'uso aziendali e ad alto carico, rendendola una piattaforma di sviluppo ideale sia per i cittadini che per gli sviluppatori professionisti.

Fornendo un ambiente di sviluppo completo e integrato, AppMaster migliora il processo di sviluppo delle applicazioni, rendendolo fino a 10 volte più veloce e 3 volte più economico. Il suo approccio alla rigenerazione delle applicazioni da zero elimina il debito tecnico e garantisce che le applicazioni rimangano aggiornate e facilmente manutenibili in base ai requisiti che cambiano nel tempo. Questa capacità è particolarmente importante per i cittadini sviluppatori che potrebbero non avere il background o le risorse per affrontare il debito tecnico e mantenere le loro applicazioni aggiornate.

Inoltre, AppMaster ha dimostrato risultati impressionanti, con oltre 60.000 utenti e numerosi riconoscimenti da parte di G2, tra cui la valutazione di High Performer in diverse categorie come No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, API Design e Application Development Platforms. G2 ha anche nominato AppMaster come Momentum Leader in No-Code Piattaforme di sviluppo per la primavera 2023 e l'inverno 2023.

Grazie alle sue diverse funzionalità e al supporto sia per gli sviluppatori privati che per quelli professionali, AppMaster è pronta a continuare a plasmare il futuro dello sviluppo software e a rivoluzionare il modo in cui le aziende creano le applicazioni.

Conclusione

L'ascesa delle piattaforme no-code e low-code ha favorito una nuova era dello sviluppo software, consentendo ai cittadini sviluppatori di creare applicazioni e democratizzando il processo di sviluppo. Mentre gli sviluppatori professionisti apportano una grande quantità di conoscenze tecniche, i cittadini sviluppatori offrono una nuova prospettiva sulle esigenze aziendali e possono fornire rapidamente soluzioni per soddisfare tali requisiti.

No-code Le piattaforme low-code colmano il divario tra sviluppatori cittadini e sviluppatori professionisti, consentendo un approccio più collaborativo allo sviluppo delle applicazioni, in cui entrambe le parti possono apportare le proprie competenze ed esperienze uniche al processo. Piattaforme come AppMaster.io forniscono una soluzione potente e unificata che accelera il processo di sviluppo ed elimina il debito tecnico, rendendo lo sviluppo di applicazioni più efficiente ed economico sia per i cittadini che per gli sviluppatori professionisti.

In definitiva, l'era moderna di no-code e low-code non mette i cittadini sviluppatori contro gli sviluppatori professionisti in una competizione per determinare un vincitore. Al contrario, offre a entrambi i gruppi l'opportunità di lavorare insieme e di sfruttare le loro competenze complementari, creando applicazioni migliori che guidano l'innovazione e aiutano le aziende a crescere in un mondo sempre più digitale.