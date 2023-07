Tradicionalmente,o desenvolvimento de software tem exigido uma grande quantidade de conhecimentos e experiência em linguagens de programação, ferramentas e metodologias. No entanto, com o surgimento de plataformas sem código e de baixo código, surgiu um novo tipo de criador de software: o cidadão programador. Neste artigo, discutiremos as diferenças entre os cidadãos programadores e os programadores profissionais, as oportunidades e os desafios enfrentados por ambos os grupos e a forma como plataformas como AppMaster estão a moldar o futuro do desenvolvimento de software.

A ascensão dos programadores cidadãos

Um cidadão programador é um indivíduo que, sem formação formal em programação, utiliza as ferramentas no-code ou low-code para criar aplicações de software. O aumento do número de cidadãos programadores pode ser atribuído a uma combinação de factores, incluindo

Aumento da procura de aplicações de software : À medida que as empresas e as organizações continuam a digitalizar-se, a procura de aplicações de software aumentou drasticamente. Isto criou a necessidade de mais criadores de software para satisfazer a procura crescente.

: À medida que as empresas e as organizações continuam a digitalizar-se, a procura de aplicações de software aumentou drasticamente. Isto criou a necessidade de mais criadores de software para satisfazer a procura crescente. Acessibilidade de plataformas sem código/ low-code : Nos últimos anos, aumentou a disponibilidade de plataformas de fácil utilização que permitem a não-programadores criar aplicações de software. Estas ferramentas foram concebidas para serem acessíveis e fáceis de utilizar, mesmo para pessoas sem conhecimentos de programação.

Nos últimos anos, aumentou a disponibilidade de plataformas de fácil utilização que permitem a não-programadores criar aplicações de software. Estas ferramentas foram concebidas para serem acessíveis e fáceis de utilizar, mesmo para pessoas sem conhecimentos de programação. Democratização da tecnologia: À medida que a tecnologia se torna mais acessível, as barreiras à entrada para a criação de aplicações de software diminuíram. Mais pessoas, independentemente da sua formação técnica, podem contribuir para o desenvolvimento de software utilizando plataformas sem código/ low-code .

Competências e conhecimentos: Programadores cidadãos vs. Programadores profissionais

Existem várias diferenças entre as competências e os conhecimentos dos cidadãos programadores e dos programadores profissionais:

Linguagens e ferramentas de programação: Os programadores profissionais têm geralmente conhecimentos especializados em várias linguagens de programação (por exemplo, Java, C++, Python) e são competentes na utilização de várias ferramentas e quadros (por exemplo, React , Angular ). Em contrapartida, os cidadãos programadores confiam em plataformas sem código/ low-code que tratam do aspeto da programação por eles. Metodologias de desenvolvimento de software: Os programadores profissionais aderem normalmente a metodologias de desenvolvimento de software bem estabelecidas, como Agile, Scrum ou DevOps, que garantem a entrega de software de alta qualidade e uma colaboração eficiente. Os programadores cidadãos podem não estar familiarizados com estas metodologias, mas podem ainda assim criar aplicações funcionais utilizando plataformas sem código/ low-code . Arquitetura de software: Os programadores profissionais têm uma compreensão da arquitetura de software, como os princípios de conceção modular, microsserviços e padrões de conceção, o que lhes permite criar aplicações escaláveis e de fácil manutenção. Os programadores cidadãos podem não possuir estes conhecimentos, mas podem criar aplicações que satisfaçam os requisitos básicos. Conhecimento de bases de dados e manipulação de dados: Os programadores profissionais têm experiência de trabalho com várias bases de dados (por exemplo, SQL, NoSQL) e são hábeis na execução de tarefas de manipulação de dados. Os programadores cidadãos podem ter conhecimentos limitados nesta área, mas ainda assim podem criar aplicações que interagem com dados utilizando plataformas sem código/ low-code . Segurança, conformidade e desempenho: Os programadores profissionais são responsáveis por garantir a segurança e a conformidade do seu software, bem como por otimizar o seu desempenho. Os programadores cidadãos podem não ter o mesmo nível de especialização nestas áreas, mas podem utilizar plataformas no-code/ low-code que têm funcionalidades de segurança incorporadas e otimização do desempenho.

Apesar destas diferenças, é importante notar que nenhum dos grupos é inerentemente melhor ou pior do que o outro. Os programadores cidadãos trazem uma nova perspetiva para o processo de desenvolvimento de software e podem gerar soluções inovadoras que os programadores profissionais podem não ter considerado. Por outro lado, os programadores profissionais possuem os conhecimentos técnicos necessários para enfrentar desafios complexos e garantir a estabilidade e a escalabilidade das aplicações.

Vantagens dos programadores cidadãos

Os programadores cidadãos trazem várias vantagens que apoiam as empresas, aumentam a inovação e melhoram a colaboração dentro da organização. Algumas dessas vantagens incluem:

Custos Reduzidos

Um dos principais benefícios dos programadores cidadãos é a redução de custos. O desenvolvimento tradicional de software requer a contratação de programadores profissionais com competências especializadas. Com os cidadãos programadores, as empresas podem aproveitar a força de trabalho existente para criar aplicações, reduzindo a dependência de talentos de programação dispendiosos.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Maior criatividade

Os cidadãos programadores, provenientes de diversas origens e sectores, têm perspectivas únicas na resolução de problemas, conduzindo a soluções inovadoras. Podem dar novas ideias e abordagens que os programadores profissionais podem ignorar devido à sua concentração específica em aspectos técnicos.

Entrega mais rápida de soluções

Os programadores cidadãos podem desenvolver rapidamente aplicações para resolver problemas prementes sem esperar pelos processos frequentemente morosos envolvidos no desenvolvimento tradicional de software. Como resultado, as empresas podem responder mais rapidamente às mudanças do mercado, capitalizar as oportunidades e satisfazer as exigências dos clientes.

Melhor colaboração

A incorporação de programadores cidadãos no processo de desenvolvimento promove uma melhor colaboração entre equipas técnicas e não técnicas. Eles actuam como uma ponte, ajudando os projectos a progredir mais rapidamente através da tradução de ideias e necessidades entre ambas as partes, ao mesmo tempo que fornecem conhecimentos e compreensão valiosos.

Desafios para os programadores cidadãos

Embora existam vantagens significativas na utilização de programadores cidadãos numa organização moderna, também existem desafios que estes indivíduos podem enfrentar:

Conhecimentos técnicos limitados

Os programadores cidadãos não têm frequentemente os conhecimentos técnicos aprofundados que os programadores profissionais possuem. Isto pode levar a ineficiências ou erros nas aplicações, especialmente naquelas que requerem integrações complexas ou funcionalidades avançadas.

Manutenção e dimensionamento das aplicações

Os programadores cidadãos podem ter dificuldades em gerir as actualizações das aplicações, manter o desempenho e dimensionar as soluções à medida que as necessidades organizacionais crescem. Garantir que as aplicações permanecem seguras, em conformidade e funcionais pode exigir conhecimentos especializados normalmente associados a programadores profissionais.

Preocupações com segurança e conformidade

Com conhecimentos técnicos limitados, os programadores cidadãos podem, sem saber, criar aplicações que não cumprem os requisitos de segurança e conformidade, colocando as organizações em risco. Garantir o tratamento e a proteção adequados dos dados pode ser um desafio significativo para os programadores cidadãos.

Como as plataformas sem código/baixo código estão a colmatar a lacuna

No-code As plataformas sem código e low-code são essenciais para enfrentar estes desafios e permitir que os cidadãos programadores criem aplicações avançadas sem grandes conhecimentos técnicos. Estas plataformas oferecem vários benefícios que ajudam a colmatar o fosso entre os cidadãos e os programadores profissionais:

Ambientes de desenvolvimento visual

As plataformas No-code/low-code fornecem interfaces de arrastar e largar e ferramentas de desenvolvimento visual para a criação de aplicações, facilitando aos cidadãos programadores a transformação das suas ideias em soluções funcionais sem escrever código. Ao simplificar o processo de desenvolvimento, estas plataformas garantem que mesmo os utilizadores com experiência mínima em programação podem criar aplicações de forma eficaz.

Componentes e modelos pré-construídos

As plataformas No-code/low-code incluem frequentemente uma biblioteca de componentes, modelos e integrações pré-construídos, ajudando os cidadãos programadores a criar rapidamente aplicações com uma vasta gama de funcionalidades. Isto reduz significativamente o tempo gasto na criação de aplicações de raiz e garante que os cidadãos programadores têm acesso a funcionalidades avançadas.

Orientações sobre as melhores práticas

Estas plataformas também oferecem orientações sobre as melhores práticas para o desenvolvimento de aplicações, tais como o tratamento de dados, a segurança e a conformidade. Isto garante que os cidadãos programadores criam aplicações que cumprem as normas da indústria e as políticas organizacionais, mitigando potenciais riscos.

Características de colaboração

As plataformas No-code/low-code são concebidas para colaboração em equipa, permitindo que os programadores profissionais e os programadores cidadãos trabalhem em conjunto sem problemas. Isso aumenta a eficiência do projeto e garante que ambos os lados contribuam com sua experiência, conhecimento e perspectivas. Uma poderosa plataforma no-code/low-code que está a moldar o futuro do desenvolvimento de software é a AppMaster.

AppMaster A AppMaster oferece aos programadores profissionais e aos cidadãos a capacidade de criar aplicações Web, móveis e de back-end utilizando ferramentas visuais e gerando código-fonte automaticamente. Esta plataforma ajuda a acelerar o desenvolvimento, a eliminar a dívida técnica e a garantir que os cidadãos programadores possam criar rapidamente aplicações escaláveis, seguras e compatíveis.

As plataformas No-code/low-code estão a colmatar o fosso entre os cidadãos programadores e os programadores profissionais. Estão a permitir que as organizações aproveitem todo o potencial da sua força de trabalho, trazendo soluções inovadoras, desenvolvimento mais rápido e melhor colaboração. À medida que plataformas como a AppMaster continuam a evoluir e a progredir, tanto os cidadãos como os programadores profissionais beneficiam, transformando o desenvolvimento de software para melhor.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster: Uma ferramenta poderosa para os cidadãos e os programadores profissionais

Como as organizações dependem cada vez mais de soluções de software, tanto os cidadãos como os programadores profissionais têm de encontrar formas de criar e manter aplicações de forma eficiente. AppMaster.io é uma plataforma sem código que responde às necessidades de ambos os tipos de programadores, proporcionando uma abordagem rápida e económica para a criação de aplicações backend, Web e móveis.

Com AppMaster, os utilizadores podem conceber visualmente modelos de dados, lógica comercial e IU utilizando ferramentas drag-and-drop, independentemente da sua formação técnica. A plataforma gera automaticamente o código-fonte das aplicações, garantindo que os utilizadores podem fornecer aplicações sem incorrer em dívidas técnicas. E uma vez que são geradas aplicações reais, os ficheiros binários executáveis ou o código-fonte podem ser alojados no local, o que beneficia as empresas que necessitam de mais controlo e propriedade sobre as suas aplicações.

AppMaster é compatível com qualquer base de dados compatível com PostgreSQL e cria aplicações de backend utilizando Go (golang), aplicações Web com a estrutura Vue3 e aplicações móveis utilizando uma estrutura orientada para o servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Esta compatibilidade e versatilidade permitem aos utilizadores criar aplicações que suportam casos de utilização empresariais e de elevada carga, tornando-a uma plataforma de desenvolvimento ideal para programadores profissionais e cidadãos.

Ao fornecer um ambiente de desenvolvimento abrangente e integrado, o AppMaster melhora o processo de desenvolvimento de aplicações, tornando-o até 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais económico. A sua abordagem à regeneração de aplicações a partir do zero elimina a dívida técnica e garante que as aplicações permanecem actuais e de fácil manutenção à medida que os requisitos mudam ao longo do tempo. Esta capacidade é especialmente importante para os programadores cidadãos, que podem não ter a experiência ou os recursos necessários para lidar com a dívida técnica e manter as suas aplicações actualizadas.

Além disso, o AppMaster demonstrou resultados impressionantes, com mais de 60.000 utilizadores e numerosos elogios da G2, incluindo classificações de Alto Desempenho em várias categorias, tais como Plataformas de Desenvolvimento No-Code, Desenvolvimento Rápido de Aplicações (RAD), Gestão de API, Design de API e Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações. A G2 também nomeou o AppMaster como um Momentum Leader em No-Code Plataformas de desenvolvimento para a primavera de 2023 e o inverno de 2023.

Com seus diversos recursos e suporte para desenvolvedores cidadãos e profissionais, o AppMaster está pronto para continuar a moldar o futuro do desenvolvimento de software e revolucionar a maneira como as empresas criam aplicativos.

Conclusão

A ascensão das plataformas no-code e low-code promoveu uma nova era de desenvolvimento de software, dando aos cidadãos programadores a possibilidade de criar aplicações e democratizando o processo de desenvolvimento. Enquanto os programadores profissionais trazem para a mesa uma grande quantidade de conhecimentos técnicos, os cidadãos programadores oferecem uma nova perspetiva sobre as necessidades das empresas e podem fornecer rapidamente soluções para responder a esses requisitos.

No-code As plataformas low-code e fazem a ponte entre os programadores cidadãos e os programadores profissionais, permitindo uma abordagem mais colaborativa ao desenvolvimento de aplicações, em que ambas as partes podem trazer as suas competências e experiências únicas para o processo. Plataformas como AppMaster.io fornecem uma solução poderosa e unificada que acelera o processo de desenvolvimento e elimina a dívida técnica, tornando o desenvolvimento de aplicações mais eficiente e económico tanto para os cidadãos como para os programadores profissionais.

Em última análise, a era moderna de no-code e low-code não coloca os programadores cidadãos contra os programadores profissionais numa competição para determinar um vencedor. Em vez disso, oferece oportunidades para ambos os grupos trabalharem em conjunto e tirarem partido das suas competências complementares, criando melhores aplicações que impulsionam a inovação e ajudam as empresas a crescer num mundo cada vez mais digital.