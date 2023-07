Ledéveloppement de logiciels a toujours exigé une grande quantité de connaissances et d'expertise en matière de langages de codage, d'outils et de méthodologies. Cependant, avec l'essor des plateformes sans code et à faible code, un nouveau type de créateur de logiciels est apparu : le développeur citoyen. Dans cet article, nous examinerons les différences entre les développeurs citoyens et les développeurs professionnels, les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les deux groupes, et la manière dont des plateformes telles que AppMaster façonnent l'avenir du développement logiciel.

L'essor des développeurs citoyens

Un développeur citoyen est une personne qui, sans formation formelle en programmation, utilise les outils no-code ou low-code pour créer des applications logicielles. L'essor des développeurs citoyens peut être attribué à une combinaison de facteurs, notamment

La demande croissante d'applications logicielles : Les entreprises et les organisations continuant à se numériser, la demande d'applications logicielles a considérablement augmenté. Il faut donc davantage de créateurs de logiciels pour répondre à cette demande croissante.

Accessibilité des plateformes sans code/ low-code : Ces dernières années, la disponibilité de plateformes conviviales permettant aux non-programmeurs de créer des applications logicielles a augmenté. Ces outils sont conçus pour être accessibles et faciles à utiliser, même pour les personnes qui n'ont pas de formation en programmation.

Démocratisation de la technologie: La technologie devenant plus accessible, les barrières à l'entrée pour la création d'applications logicielles se sont abaissées. Un plus grand nombre de personnes, quel que soit leur bagage technique, peuvent contribuer au développement de logiciels à l'aide de plates-formes sans code/ low-code .

Compétences et connaissances : Développeurs citoyens et développeurs professionnels

Il existe plusieurs différences entre les compétences et les connaissances des développeurs citoyens et celles des développeurs professionnels :

Langages et outils de programmation: Les développeurs professionnels maîtrisent généralement plusieurs langages de programmation (par exemple, Java, C++, Python) et sont compétents dans l'utilisation de divers outils et cadres (par exemple, React , Angular ). En revanche, les développeurs citoyens s'appuient sur des plateformes sans code/ low-code qui gèrent l'aspect programmation pour eux. Méthodologies de développement de logiciels: Les développeurs professionnels adhèrent généralement à des méthodologies de développement logiciel bien établies telles que Agile, Scrum ou DevOps, qui garantissent une livraison de logiciels de haute qualité et une collaboration efficace. Les développeurs citoyens peuvent ne pas être familiarisés avec ces méthodologies mais peuvent néanmoins créer des applications fonctionnelles à l'aide de plateformes sans code/ low-code . Architecture logicielle: Les développeurs professionnels ont une compréhension de l'architecture logicielle, comme les principes de conception modulaire, les microservices et les modèles de conception, ce qui leur permet de créer des applications évolutives et faciles à maintenir. Les développeurs citoyens peuvent ne pas posséder ces connaissances, mais peuvent néanmoins créer des applications qui répondent aux exigences de base. Connaissance des bases de données et de la manipulation des données: Les développeurs professionnels ont l'habitude de travailler avec différentes bases de données (par exemple, SQL, NoSQL) et sont compétents pour effectuer des tâches de manipulation de données. Les développeurs citoyens peuvent avoir des connaissances limitées dans ce domaine mais peuvent néanmoins créer des applications qui interagissent avec les données en utilisant des plateformes sans code/ low-code . Sécurité, conformité et performance: Les développeurs professionnels sont chargés de garantir la sécurité et la conformité de leur logiciel, ainsi que d'en optimiser les performances. Les développeurs citoyens n'ont peut-être pas le même niveau d'expertise dans ces domaines, mais ils peuvent utiliser des plateformes no-code/ low-code qui intègrent des fonctions de sécurité et d'optimisation des performances.

Malgré ces différences, il est important de noter qu'aucun groupe n'est intrinsèquement meilleur ou pire que l'autre. Les développeurs citoyens apportent une perspective nouvelle au processus de développement de logiciels et peuvent générer des solutions innovantes que les développeurs professionnels n'auraient pas envisagées. Inversement, les développeurs professionnels possèdent l'expertise technique nécessaire pour relever des défis complexes et garantir la stabilité et l'évolutivité des applications.

Avantages des développeurs citoyens

Les développeurs citoyens apportent plusieurs avantages qui soutiennent les entreprises, augmentent l'innovation et améliorent la collaboration au sein de l'organisation. Voici quelques-uns de ces avantages :

Réduction des coûts

L'un des principaux avantages des développeurs citoyens est la réduction des coûts. Le développement traditionnel de logiciels nécessite l'embauche de développeurs professionnels dotés de compétences spécialisées. Avec les développeurs citoyens, les entreprises peuvent puiser dans la main-d'œuvre existante pour créer des applications, ce qui réduit la dépendance à l'égard de talents de programmation coûteux.

Une créativité accrue

Les développeurs citoyens, issus de milieux et de secteurs d'activité divers, ont des points de vue uniques sur la résolution des problèmes, ce qui permet de trouver des solutions innovantes. Ils peuvent apporter des idées et des approches nouvelles que les développeurs professionnels risquent de négliger parce qu'ils se concentrent sur les aspects techniques.

Des solutions plus rapides

Les développeurs citoyens peuvent développer rapidement des applications pour résoudre des problèmes urgents sans attendre les processus souvent longs du développement logiciel traditionnel. Les entreprises peuvent ainsi réagir plus rapidement aux changements du marché, saisir les opportunités et répondre aux demandes des clients.

Une meilleure collaboration

L'intégration de développeurs citoyens dans le processus de développement favorise une meilleure collaboration entre les équipes techniques et non techniques. Ils agissent comme un pont, aidant les projets à progresser plus rapidement en traduisant les idées et les besoins entre les deux parties, tout en apportant des informations et une compréhension précieuses.

Défis pour les développeurs citoyens

Si l'utilisation de développeurs citoyens dans une organisation moderne présente des avantages considérables, ces personnes peuvent également être confrontées à des difficultés :

Connaissances techniques limitées

Les développeurs citoyens n'ont souvent pas l'expertise technique approfondie que possèdent les développeurs professionnels. Cela peut entraîner des inefficacités ou des erreurs dans les applications, en particulier celles qui nécessitent des intégrations complexes ou des fonctionnalités avancées.

Maintenance et mise à l'échelle des applications

Les développeurs citoyens peuvent avoir du mal à gérer les mises à jour des applications, à maintenir les performances et à faire évoluer les solutions au fur et à mesure que les besoins de l'organisation augmentent. Veiller à ce que les applications restent sécurisées, conformes et fonctionnelles peut nécessiter des connaissances spécialisées généralement associées aux développeurs professionnels.

Préoccupations en matière de sécurité et de conformité

Avec un bagage technique limité, les développeurs citoyens peuvent, sans le savoir, créer des applications qui ne respectent pas les exigences de sécurité et de conformité, mettant ainsi les organisations en danger. Garantir un traitement et une protection appropriés des données peut constituer un défi de taille pour les développeurs citoyens.

No-code Les plateformes No-Code/Low-Code et low-code font partie intégrante de la réponse à ces défis et permettent aux développeurs citoyens de créer des applications avancées sans connaissances techniques approfondies. Ces plateformes offrent divers avantages qui contribuent à combler le fossé entre les développeurs citoyens et les développeurs professionnels :

Environnements de développement visuel

Les plateformes sans code/low-code offrent des interfaces de type "glisser-déposer" et des outils de développement visuel pour créer des applications, ce qui permet aux développeurs citoyens de transformer facilement leurs idées en solutions fonctionnelles sans avoir à écrire de code. En simplifiant le processus de développement, ces plateformes garantissent que même les utilisateurs ayant une expérience minimale de la programmation peuvent créer des applications de manière efficace.

Composants et modèles préconstruits

Les plateformes sans code/low-code comprennent souvent une bibliothèque de composants, de modèles et d'intégrations préconstruits, qui aident les développeurs citoyens à créer rapidement des applications dotées d'un large éventail de fonctionnalités. Cela réduit considérablement le temps consacré à la création d'applications à partir de zéro et garantit que les développeurs citoyens ont accès à des fonctionnalités avancées.

Conseils sur les meilleures pratiques

Ces plateformes offrent également des conseils sur les meilleures pratiques pour le développement d'applications, telles que le traitement des données, la sécurité et la conformité. Cela permet aux développeurs citoyens de créer des applications qui respectent les normes du secteur et les politiques de l'organisation, ce qui atténue les risques potentiels.

Fonctionnalités de collaboration

Les plateformes No-code/low-code sont conçues pour la collaboration en équipe, permettant aux développeurs professionnels et aux développeurs citoyens de travailler ensemble de manière transparente. Cela améliore l'efficacité des projets et garantit que les deux parties apportent leur expertise, leurs connaissances et leurs points de vue. AppMaster est une puissante plateforme no-code/low-code qui façonne l'avenir du développement de logiciels.

AppMaster AppMaster donne aux développeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, la possibilité de créer des applications web, mobiles et backend à l'aide d'outils visuels et de générer automatiquement le code source. Cette plateforme permet d'accélérer le développement, d'éliminer la dette technique et de s'assurer que les développeurs citoyens peuvent créer rapidement des applications évolutives, sécurisées et conformes.

Les plateformes sans code/low-code comblent le fossé entre les développeurs citoyens et les développeurs professionnels. Elles permettent aux organisations d'exploiter le plein potentiel de leur main-d'œuvre, en apportant des solutions innovantes, en accélérant le développement et en améliorant la collaboration. À mesure que les plateformes telles que AppMaster continuent d'évoluer et de progresser, les développeurs citoyens et professionnels en bénéficieront, transformant ainsi le développement de logiciels pour le mieux.

AppMaster: Un outil puissant pour les développeurs citoyens et professionnels

Les organisations s'appuyant de plus en plus sur des solutions logicielles, les développeurs, qu'ils soient citoyens ou professionnels, doivent trouver des moyens de créer et de maintenir des applications de manière efficace. AppMaster.io est une plateforme sans code qui répond aux besoins des deux types de développeurs, en fournissant une approche rapide et rentable pour créer des applications dorsales, web et mobiles.

Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent concevoir visuellement des modèles de données, une logique commerciale et une interface utilisateur à l'aide des outils drag-and-drop, quel que soit leur bagage technique. La plateforme génère automatiquement le code source des applications, ce qui permet aux utilisateurs de livrer des applications sans encourir de dette technique. Et puisque de vraies applications sont générées, les fichiers binaires exécutables ou le code source peuvent être hébergés sur site, ce qui est avantageux pour les entreprises qui ont besoin d'un meilleur contrôle et d'une plus grande propriété sur leurs applications.

AppMaster est compatible avec n'importe quelle base de données PostgreSQL et crée des applications dorsales en utilisant Go (golang), des applications web avec le framework Vue3, et des applications mobiles en utilisant un framework orienté serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cette compatibilité et cette polyvalence permettent aux utilisateurs de créer des applications qui prennent en charge les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge, ce qui en fait une plateforme de développement idéale pour les développeurs particuliers et professionnels.

En fournissant un environnement de développement complet et intégré, AppMaster améliore le processus de développement d'applications, le rendant jusqu'à 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable. Son approche de la régénération des applications à partir de zéro élimine la dette technique et garantit que les applications restent à jour et facilement maintenables au fur et à mesure que les besoins évoluent. Cette capacité est particulièrement cruciale pour les développeurs citoyens qui n'ont pas forcément le bagage ou les ressources nécessaires pour s'attaquer à la dette technique et maintenir leurs applications à jour.

En outre, AppMaster a obtenu des résultats impressionnants, avec plus de 60 000 utilisateurs et de nombreuses récompenses de la part de G2, y compris des classements "High Performer" dans plusieurs catégories telles que No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, API Design, et Application Development Platforms. G2 a également nommé AppMaster en tant que Momentum Leader dans la catégorie No-Code Development Platforms pour le printemps 2023 et l'hiver 2023.

Avec ses diverses fonctionnalités et son soutien aux développeurs citoyens et professionnels, AppMaster est prêt à continuer à façonner l'avenir du développement de logiciels et à révolutionner la façon dont les entreprises créent des applications.

Conclusion

L'essor des plateformes no-code et low-code a favorisé l'émergence d'une nouvelle ère de développement de logiciels, en permettant aux développeurs citoyens de créer des applications et en démocratisant le processus de développement. Alors que les développeurs professionnels apportent une richesse de connaissances techniques, les développeurs citoyens offrent une perspective nouvelle sur les besoins des entreprises et peuvent rapidement fournir des solutions pour répondre à ces exigences.

No-code Des plateformes comme low-code et comblent le fossé entre les développeurs citoyens et les développeurs professionnels, permettant une approche plus collaborative du développement d'applications, où les deux parties peuvent apporter leurs compétences et leurs expériences uniques au processus. Des plateformes telles que AppMaster.io offrent une solution puissante et unifiée qui accélère le processus de développement et élimine la dette technique, rendant le développement d'applications plus efficace et plus rentable pour les développeurs citoyens et professionnels.

En fin de compte, l'ère moderne no-code et low-code n'oppose pas les développeurs citoyens aux développeurs professionnels dans une compétition visant à déterminer un gagnant. Au contraire, elle offre aux deux groupes la possibilité de travailler ensemble et de tirer parti de leurs compétences complémentaires, en créant de meilleures applications qui stimulent l'innovation et aident les entreprises à se développer dans un monde de plus en plus numérique.