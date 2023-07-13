يتطلب تطوير البرمجيات تقليديًا قدرًا كبيرًا من المعرفة والخبرة في لغات وأدوات ومنهجيات الترميز. ومع ذلك ، مع ظهور المنصات الخالية من التعليمات البرمجية والمنصات منخفضة التعليمات البرمجية ، ظهر نوع جديد من منشئي البرامج: المطور المواطن. في هذه المقالة ، سنناقش الاختلافات بين المطورين المواطنين والمطورين المحترفين ، والفرص والتحديات التي تواجه كلا المجموعتين ، وكيف تعمل منصات مثل AppMaster على تشكيل مستقبل تطوير البرمجيات.

صعود المطورين المواطنين

المطور المواطن هو فرد يستخدم ، بدون تدريب رسمي على البرمجة ، أدوات no-code أو low-code لإنشاء تطبيقات برمجية. يمكن أن يعزى ظهور المطورين المواطنين إلى مجموعة من العوامل ، بما في ذلك:

زيادة الطلب على تطبيقات البرمجيات : مع استمرار الشركات والمؤسسات في الرقمنة ، زاد الطلب على تطبيقات البرامج بشكل كبير. وقد أدى ذلك إلى ظهور حاجة لمزيد من منشئي البرامج لتلبية الطلبات المتزايدة.

: مع استمرار الشركات والمؤسسات في الرقمنة ، زاد الطلب على تطبيقات البرامج بشكل كبير. وقد أدى ذلك إلى ظهور حاجة لمزيد من منشئي البرامج لتلبية الطلبات المتزايدة. إمكانية الوصول إلى الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز / low-code : في السنوات الأخيرة ، ازداد توافر الأنظمة الأساسية سهلة الاستخدام التي تمكّن غير المبرمجين من إنشاء تطبيقات برمجية. تم تصميم هذه الأدوات بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها ، حتى للأفراد الذين ليس لديهم خلفية برمجة.

: في السنوات الأخيرة ، ازداد توافر الأنظمة الأساسية سهلة الاستخدام التي تمكّن غير المبرمجين من إنشاء تطبيقات برمجية. تم تصميم هذه الأدوات بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها ، حتى للأفراد الذين ليس لديهم خلفية برمجة. إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا : مع زيادة إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ، تقلصت الحواجز التي تحول دون الدخول لإنشاء تطبيقات برمجية. يمكن لعدد أكبر من الأشخاص ، بغض النظر عن خلفيتهم التقنية ، المساهمة في تطوير البرامج باستخدام الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية / low-code .

المهارات والمعرفة: المطورين المواطنين مقابل المطورين المحترفين

هناك العديد من الاختلافات في المهارات والمعرفة التي يمتلكها المواطنون المطورون والمطورون المحترفون:

لغات وأدوات البرمجة : عادةً ما يتمتع المطورون المحترفون بخبرة في لغات برمجة متعددة (على سبيل المثال ، Java و C ++ و Python ) وهم بارعون في استخدام أدوات وأطر عمل مختلفة (على سبيل المثال ، React ، Angular ). في المقابل ، يعتمد المطورون المواطنون على الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / low-code التي تتعامل مع جانب البرمجة بالنسبة لهم. منهجيات تطوير البرمجيات : يلتزم المطورون المحترفون عادةً بمنهجيات تطوير البرمجيات الراسخة مثل Agile أو Scrum أو DevOps ، والتي تضمن تقديم برامج عالية الجودة وتعاون فعال. قد يفتقر المطورون المواطنون إلى الإلمام بهذه المنهجيات ولكن لا يزال بإمكانهم إنشاء تطبيقات وظيفية باستخدام منصات بدون رمز / low-code . هندسة البرمجيات : يمتلك المطورون المحترفون فهمًا لبنية البرمجيات ، مثل مبادئ التصميم المعياري ، والخدمات المصغرة ، وأنماط التصميم ، والتي تمكنهم من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ويمكن صيانتها. قد لا يمتلك المطورون المواطنون هذه المعرفة ولكن لا يزال بإمكانهم إنشاء تطبيقات تفي بالمتطلبات الأساسية. معرفة قواعد البيانات ومعالجة البيانات : يتمتع المطورون المحترفون بخبرة في العمل مع قواعد بيانات مختلفة (مثل SQL و NoSQL) وهم ماهرون في أداء مهام معالجة البيانات. قد يكون للمطورين المواطنين معرفة محدودة في هذا المجال ولكن لا يزال بإمكانهم إنشاء تطبيقات تتفاعل مع البيانات باستخدام منصات بدون رمز / low-code . الأمان والامتثال والأداء : المطورون المحترفون مسؤولون عن ضمان الأمان والامتثال لبرامجهم ، بالإضافة إلى تحسين أدائها. قد لا يتمتع المطورون المواطنون بنفس المستوى من الخبرة في هذه المجالات ولكن يمكنهم استخدام الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / low-code والتي تحتوي على ميزات أمان مدمجة وتحسين الأداء.

على الرغم من هذه الاختلافات ، من المهم ملاحظة أنه لا توجد مجموعة بطبيعتها أفضل أو أسوأ من الأخرى. يقدم المطورون المواطنون منظورًا جديدًا لعملية تطوير البرامج وقد يولدون حلولًا مبتكرة ربما لم يفكر فيها المطورون المحترفون. وعلى العكس من ذلك ، يمتلك المطورون المحترفون الخبرة الفنية المطلوبة لمواجهة التحديات المعقدة وضمان استقرار التطبيقات وقابليتها للتوسع.

مزايا المطورين المواطنين

يجلب المطورون المواطنون العديد من المزايا التي تدعم الأعمال التجارية ، وتزيد من الابتكار ، وتحسن التعاون داخل المنظمة. بعض هذه المزايا تشمل:

تكاليف مخفضة

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للمطورين المواطنين في خفض التكلفة. يتطلب تطوير البرامج التقليدية تعيين مطورين محترفين لديهم مجموعات مهارات متخصصة. مع المطورين المواطنين ، يمكن للشركات الاستفادة من القوى العاملة الحالية لإنشاء التطبيقات ، وتقليل الاعتماد على المواهب البرمجية باهظة الثمن.

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زيادة الإبداع

يتمتع المطورون المواطنون ، القادمون من خلفيات وصناعات متنوعة ، بوجهات نظر فريدة في حل المشكلات ، مما يؤدي إلى حلول مبتكرة. يمكنهم تقديم أفكار وأساليب جديدة قد يغفلها المطورون المحترفون بسبب تركيزهم الخاص على الجوانب التقنية.

تسليم أسرع للحلول

يمكن للمطورين المواطنين تطوير التطبيقات بسرعة لحل المشكلات الملحة دون انتظار العمليات الطويلة في كثير من الأحيان التي ينطوي عليها تطوير البرامج التقليدية. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات الاستجابة بسرعة أكبر لتغيرات السوق ، والاستفادة من الفرص ، وتلبية طلبات العملاء.

تعاون أفضل

يؤدي دمج المطورين المواطنين في عملية التطوير إلى تعزيز التعاون المحسن بين الفرق الفنية وغير الفنية. تعمل كجسر ، تساعد المشاريع على التقدم بشكل أسرع من خلال ترجمة الأفكار والاحتياجات بين الجانبين مع توفير رؤى وفهم قيّمين.

التحديات التي تواجه المطورين المواطنين

في حين أن هناك مزايا كبيرة لاستخدام المطورين المواطنين في مؤسسة حديثة ، إلا أن هناك أيضًا تحديات قد يواجهها هؤلاء الأفراد:

المعرفة التقنية المحدودة

غالبًا ما يفتقر المطورون المواطنون إلى الخبرة الفنية المتعمقة التي يمتلكها المطورون المحترفون. يمكن أن يؤدي هذا إلى عدم الكفاءة أو الأخطاء في التطبيقات ، خاصة تلك التي تتطلب عمليات تكامل معقدة أو وظائف متقدمة.

تطبيقات صيانة وتوسيع النطاق

قد يواجه المطورون المواطنون صعوبة في إدارة تحديثات التطبيقات ، والحفاظ على الأداء ، وتوسيع نطاق الحلول مع نمو الاحتياجات التنظيمية. ضمان بقاء التطبيقات آمنة ومتوافقة وعملية قد يتطلب معرفة متخصصة مرتبطة عادةً بالمطورين المحترفين.

مخاوف الأمان والامتثال

مع الخلفيات التقنية المحدودة ، قد يقوم المطورون المواطنون عن غير قصد بإنشاء تطبيقات لا تلتزم بمتطلبات الأمان والامتثال ، مما يعرض المؤسسات للخطر. يمكن أن يمثل ضمان المعالجة المناسبة للبيانات وحمايتها تحديًا كبيرًا للمطورين المواطنين.

كيف تعمل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض على سد الفجوة

تعد الأنظمة الأساسية No-code والمنصات low-code جزءًا لا يتجزأ من مواجهة هذه التحديات وتمكين المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات متقدمة دون معرفة تقنية واسعة. تقدم هذه المنصات مزايا متنوعة تساعد في سد الفجوة بين المواطنين والمطورين المحترفين:

بيئات التطوير المرئي

توفر الأنظمة الأساسية بدون رمز / low-code واجهات السحب والإفلات وأدوات التطوير المرئي لإنشاء التطبيقات ، مما يسهل على المطورين المواطنين تحويل أفكارهم إلى حلول وظيفية دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال تبسيط عملية التطوير ، تضمن هذه الأنظمة الأساسية أنه حتى المستخدمين الذين لديهم الحد الأدنى من الخبرة في البرمجة يمكنهم إنشاء التطبيقات بشكل فعال.

مكونات وقوالب مسبقة الصنع

غالبًا ما تتضمن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / low-code مكتبة من المكونات والقوالب والتكاملات التي تم إنشاؤها مسبقًا ، مما يساعد المطورين المواطنين على إنشاء تطبيقات بسرعة مع مجموعة واسعة من الميزات. هذا يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضيه في إنشاء التطبيقات من البداية ويضمن أن المطورين المواطنين لديهم إمكانية الوصول إلى الوظائف المتقدمة.

إرشادات حول أفضل الممارسات

توفر هذه الأنظمة الأساسية أيضًا إرشادات حول أفضل الممارسات لتطوير التطبيقات ، مثل معالجة البيانات والأمان والامتثال. يضمن ذلك قيام المطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات تلتزم بمعايير الصناعة والسياسات التنظيمية ، مما يقلل من المخاطر المحتملة.

ميزات التعاون

تم تصميم الأنظمة الأساسية بدون رمز / low-code للتعاون الجماعي ، مما يتيح للمطورين المحترفين والمطورين المواطنين العمل معًا بسلاسة. هذا يعزز كفاءة المشروع ويضمن مساهمة كلا الجانبين بخبراتهم ومعرفتهم ووجهات نظرهم. يعد AppMaster أحد الأنظمة الأساسية القوية التي لا تحتوي على رمز / low-code والتي تشكل مستقبل تطوير البرامج.

يمنح AppMaster كلاً من المواطنين والمطورين المحترفين القدرة على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام أدوات مرئية وإنشاء كود المصدر تلقائيًا. تساعد هذه المنصة في تسريع التطوير ، والقضاء على الديون التقنية ، وتضمن أن المطورين المواطنين يمكنهم إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وآمنة ومتوافقة بسرعة.

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تعمل الأنظمة الأساسية بدون رمز / low-code على سد الفجوة بين المطورين المواطنين والمطورين المحترفين. إنهم يمكّنون المؤسسات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لقوتهم العاملة ، وتقديم حلول مبتكرة ، وتطوير أسرع ، وتحسين التعاون. نظرًا لأن منصات مثل AppMaster تستمر في التطور والتقدم ، فإن المطورين المواطنين والمحترفين سيستفيدون ، مما يؤدي إلى تحويل تطوير البرامج إلى الأفضل.

AppMaster : أداة قوية للمواطنين والمطورين المحترفين

نظرًا لاعتماد المؤسسات بشكل متزايد على الحلول البرمجية ، يجب على المطورين المواطنين والمحترفين إيجاد طرق لإنشاء التطبيقات وصيانتها بكفاءة. يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يلبي احتياجات كلا النوعين من المطورين ، ويوفر نهجًا سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهة المستخدم بشكل مرئي باستخدام أدوات drag-and-drop ، بغض النظر عن خلفيتهم التقنية. تقوم المنصة بإنشاء رمز مصدر للتطبيقات تلقائيًا ، مما يضمن قدرة المستخدمين على تقديم التطبيقات دون تكبد ديون فنية. ونظرًا لأن التطبيقات الحقيقية يتم إنشاؤها ، يمكن استضافة الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو التعليمات البرمجية المصدر محليًا ، مما يفيد الشركات التي تتطلب مزيدًا من التحكم والملكية على تطبيقاتها.

AppMaster متوافق مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL ويقوم بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل يحركه الخادم يعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS. يتيح هذا التوافق وتعدد الاستخدامات للمستخدمين إنشاء تطبيقات تدعم المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال ، مما يجعلها منصة تطوير مثالية لكل من المطورين المواطنين والمحترفين.

من خلال توفير بيئة تطوير شاملة ومتكاملة ، يعمل AppMaster على تحسين عملية تطوير التطبيقات ، مما يجعلها أسرع بـ 10 مرات و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة. نهجها في تجديد التطبيقات من الصفر يلغي الديون التقنية ويضمن بقاء التطبيقات محدثة ويمكن صيانتها بسهولة مع تغير المتطلبات بمرور الوقت. هذه الإمكانية مهمة بشكل خاص للمطورين المواطنين الذين قد لا يملكون الخلفية أو الموارد لمعالجة الديون التقنية والحفاظ على تطبيقاتهم محدثة.

علاوة على ذلك ، أظهر AppMaster نتائج مبهرة ، مع أكثر من 60.000 مستخدم والعديد من الجوائز من G2 ، بما في ذلك تقييمات الأداء العالي في عدة فئات مثل منصات تطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD) ، وإدارة API ، وتصميم API ، وتطوير التطبيقات المنصات. كما أطلق G2 على AppMaster لقب رائد الزخم في منصات التطوير No-Code لربيع 2023 وشتاء 2023.

بفضل ميزاته المتنوعة ودعمه لكل من المطورين المواطنين والمحترفين ، فإن AppMaster مهيأ لمواصلة تشكيل مستقبل تطوير البرمجيات وإحداث ثورة في طريقة إنشاء الشركات للتطبيقات.

خاتمة

أدى ظهور الأنظمة الأساسية no-code والمنصات low-code إلى ظهور حقبة جديدة من تطوير البرامج ، وتمكين المطورين المواطنين من إنشاء التطبيقات وإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير. بينما يجلب المطورون المحترفون ثروة من المعرفة التقنية إلى الطاولة ، يقدم المطورون المواطنون منظورًا جديدًا لاحتياجات العمل ويمكنهم تقديم حلول سريعة لتلبية هذه المتطلبات.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code والمنصات low-code على سد الفجوة بين المطورين المواطنين والمطورين المحترفين ، مما يتيح نهجًا أكثر تعاونًا لتطوير التطبيقات ، حيث يمكن للطرفين تقديم مهاراتهم وخبراتهم الفريدة إلى العملية. توفر المنصات مثل AppMaster.io حلاً قويًا وموحدًا يعمل على تسريع عملية التطوير وإزالة الديون التقنية ، مما يجعل تطوير التطبيقات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لكل من المطورين المواطنين والمحترفين.

في نهاية المطاف ، فإن عصر no-code وحقبة low-code لا يضع المطورين المواطنين في مواجهة المطورين المحترفين في مسابقة لتحديد الفائز. بدلاً من ذلك ، يوفر فرصًا لكلا المجموعتين للعمل معًا والاستفادة من مهاراتهما التكميلية ، وإنشاء تطبيقات أفضل تدفع الابتكار وتساعد الشركات على النمو في العالم الرقمي المتزايد.