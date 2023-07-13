Разработка программного обеспечения традиционно требует обширных знаний и опыта в области языков, инструментов и методологий кодирования. Однако с появлением no-code/low-code платформ появился новый тип разработчика программного обеспечения - гражданский разработчик. В этой статье мы обсудим различия между гражданскими и профессиональными разработчиками, возможности и проблемы, с которыми сталкиваются обе группы, а также то, как такие платформы, как AppMaster, формируют будущее разработки программного обеспечения.

Возникновение гражданских разработчиков

Гражданский разработчик - это человек, который, не имея формального образования в области программирования, использует инструменты no-code или low-code для создания программных приложений. Рост числа гражданских разработчиков объясняется целым рядом факторов, в том числе:

Растущий спрос на программные приложения : По мере того как предприятия и организации продолжают переходить на цифровые технологии, резко возрастает спрос на программные приложения. Это привело к необходимости увеличения числа разработчиков программного обеспечения для удовлетворения растущих потребностей.

: По мере того как предприятия и организации продолжают переходить на цифровые технологии, резко возрастает спрос на программные приложения. Это привело к необходимости увеличения числа разработчиков программного обеспечения для удовлетворения растущих потребностей. Доступность платформ no-code/ low-code : В последние годы увеличилась доступность удобных платформ, позволяющих непрограммистам создавать программные приложения. Эти инструменты разработаны таким образом, чтобы быть доступными и простыми в использовании даже для людей, не имеющих опыта программирования.

В последние годы увеличилась доступность удобных платформ, позволяющих непрограммистам создавать программные приложения. Эти инструменты разработаны таким образом, чтобы быть доступными и простыми в использовании даже для людей, не имеющих опыта программирования. Демократизация технологий: По мере того как технологии становятся все более доступными, снижаются барьеры для создания программных приложений. Все больше людей, независимо от их технического образования, могут участвовать в разработке программного обеспечения, используя платформы no-code/ low-code .

Навыки и знания: Гражданские разработчики и профессиональные разработчики

Существует несколько различий в навыках и знаниях, которыми обладают гражданские разработчики и профессиональные разработчики:

Языки и инструменты программирования: Профессиональные разработчики обычно владеют несколькими языками программирования (например, Java, C++, Python) и умеют использовать различные инструменты и фреймворки (например, React , Angular ). В отличие от них, гражданские разработчики полагаются на платформы "без кода" ( low-code ), которые решают вопросы программирования за них. Методологии разработки программного обеспечения: Профессиональные разработчики, как правило, придерживаются устоявшихся методологий разработки программного обеспечения, таких как Agile, Scrum или DevOps, которые обеспечивают высокое качество программного обеспечения и эффективную совместную работу. Гражданские разработчики могут быть не знакомы с этими методологиями, но тем не менее могут создавать функциональные приложения с помощью платформ no-code/ low-code . Архитектура программного обеспечения: Профессиональные разработчики имеют представление об архитектуре программного обеспечения, например о принципах модульного проектирования, микросервисах и паттернах проектирования, что позволяет им создавать масштабируемые и поддерживаемые приложения. Гражданские разработчики могут не обладать такими знаниями, но все же способны создавать приложения, отвечающие основным требованиям. Знание баз данных и манипулирование данными: Профессиональные разработчики имеют опыт работы с различными базами данных (например, SQL, NoSQL) и умеют выполнять задачи манипулирования данными. Гражданские разработчики могут иметь ограниченные знания в этой области, но, тем не менее, могут создавать приложения, взаимодействующие с данными, используя платформы no-code/ low-code . Безопасность, соответствие требованиям и производительность: Профессиональные разработчики отвечают за обеспечение безопасности и соответствия программного обеспечения требованиям, а также за оптимизацию его производительности. Гражданские разработчики могут не обладать таким же уровнем экспертизы в этих областях, но могут использовать платформы no-code/ low-code , которые имеют встроенные функции безопасности и оптимизации производительности.

Несмотря на эти различия, важно отметить, что ни одна из групп не является по своей сути лучше или хуже другой. Гражданские разработчики привносят свежий взгляд в процесс разработки программного обеспечения и могут предложить инновационные решения, которые профессиональные разработчики, возможно, не рассматривали. И наоборот, профессиональные разработчики обладают техническим опытом, необходимым для решения сложных задач и обеспечения стабильности и масштабируемости приложений.

Преимущества гражданских разработчиков

Гражданские разработчики обладают рядом преимуществ, которые способствуют развитию бизнеса, повышают инновационность и улучшают взаимодействие внутри организации. Вот некоторые из этих преимуществ:

Снижение затрат

Одним из основных преимуществ гражданских разработчиков является снижение затрат. Традиционная разработка программного обеспечения требует найма профессиональных разработчиков со специальными навыками. С помощью гражданских разработчиков компании могут использовать существующие трудовые ресурсы для создания приложений, что снижает зависимость от дорогостоящих специалистов в области программирования.

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Повышение творческого потенциала

Гражданские разработчики, являющиеся представителями разных профессий и отраслей, обладают уникальным взглядом на решение проблем, что приводит к появлению инновационных решений. Они могут предложить свежие идеи и подходы, которые профессиональные разработчики могут не заметить из-за своей сосредоточенности на технических аспектах.

Ускоренная разработка решений

Гражданские разработчики могут оперативно создавать приложения для решения насущных проблем, не дожидаясь длительных процессов традиционной разработки программного обеспечения. В результате компании могут быстрее реагировать на изменения рынка, использовать открывающиеся возможности и удовлетворять запросы клиентов.

Улучшение совместной работы

Включение гражданских разработчиков в процесс разработки способствует улучшению взаимодействия между техническими и нетехническими командами. Они выступают в роли связующего звена, помогая ускорить реализацию проектов за счет трансляции идей и потребностей обеих сторон, а также предоставления ценной информации и понимания.

Проблемы, с которыми сталкиваются гражданские разработчики

Несмотря на значительные преимущества использования гражданских разработчиков в современной организации, существуют и проблемы, с которыми они могут столкнуться:

Ограниченные технические знания

Гражданские разработчики часто не обладают глубокими техническими знаниями, которыми обладают профессиональные разработчики. Это может привести к неэффективности и ошибкам в работе приложений, особенно тех, которые требуют сложной интеграции или расширенной функциональности.

Сопровождение и масштабирование приложений

Гражданские разработчики могут испытывать трудности с управлением обновлениями приложений, поддержанием производительности и масштабированием решений по мере роста потребностей организации. Обеспечение безопасности, соответствия требованиям и функциональности приложений может потребовать специальных знаний, обычно присущих профессиональным разработчикам.

Проблемы безопасности и соответствия нормативным требованиям

Имея ограниченный технический опыт, обычные разработчики могут неосознанно создавать приложения, не соответствующие требованиям безопасности и нормативно-правового соответствия, что создает угрозу для организаций. Обеспечение надлежащей обработки и защиты данных может стать серьезной проблемой для гражданских разработчиков.

Как платформы No-Code/Low-Code устраняют этот разрыв

No-code Платформы No-Code и low-code являются неотъемлемой частью решения этих проблем и позволяют гражданским разработчикам создавать современные приложения, не обладая обширными техническими знаниями. Эти платформы предлагают различные преимущества, которые помогают преодолеть разрыв между гражданскими и профессиональными разработчиками:

Визуальные среды разработки

Платформы No-code/low-code предоставляют интерфейсы drag-and-drop и визуальные средства разработки для создания приложений, позволяя гражданским разработчикам превращать свои идеи в функциональные решения без написания кода. Упрощая процесс разработки, эти платформы позволяют эффективно создавать приложения даже пользователям с минимальным опытом программирования.

Готовые компоненты и шаблоны

Платформы No-code/low-code часто включают в себя библиотеку готовых компонентов, шаблонов и интеграций, что позволяет гражданским разработчикам быстро создавать приложения с широким набором функций. Это значительно сокращает время, затрачиваемое на создание приложений с нуля, и обеспечивает доступ гражданских разработчиков к расширенным функциональным возможностям.

Руководство по лучшим практикам

Эти платформы также предлагают рекомендации по лучшим практикам разработки приложений, таким как работа с данными, безопасность и соответствие требованиям. Это позволяет разработчикам создавать приложения, соответствующие отраслевым стандартам и политике организации, что снижает потенциальные риски.

Особенности совместной работы

Платформы No-code/low-code предназначены для коллективной работы, позволяя профессиональным и гражданским разработчикам работать вместе. Это повышает эффективность проекта и гарантирует, что обе стороны внесут свой опыт, знания и взгляды. Одной из мощных платформ no-code/low-code, формирующих будущее разработки программного обеспечения, является AppMaster.

AppMaster AppMaster дает возможность как обычным, так и профессиональным разработчикам создавать веб-, мобильные и backend-приложения с помощью визуальных инструментов и автоматически генерировать исходный код. Эта платформа позволяет ускорить разработку, устранить технический долг и гарантировать, что гражданские разработчики смогут быстро создавать масштабируемые, безопасные и совместимые приложения.

Платформы No-code/low-code сокращают разрыв между гражданскими и профессиональными разработчиками. Они позволяют организациям полностью раскрыть потенциал своих сотрудников, предлагая инновационные решения, ускоряя разработку и улучшая совместную работу. По мере развития таких платформ, как AppMaster, как гражданские, так и профессиональные разработчики смогут извлечь выгоду, изменив разработку программного обеспечения к лучшему.

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AppMaster: Мощный инструмент для гражданских и профессиональных разработчиков

Поскольку организации все больше полагаются на программные решения, как гражданские, так и профессиональные разработчики должны находить способы эффективного создания и поддержки приложений. AppMaster.io - это no-code платформа, которая удовлетворяет потребности обоих типов разработчиков, обеспечивая быстрый и экономичный подход к созданию backend, web и мобильных приложений.

С помощью AppMaster пользователи могут визуально проектировать модели данных, бизнес-логику и пользовательский интерфейс, используя инструменты drag-and-drop, независимо от своей технической подготовки. Платформа автоматически генерирует исходный код приложений, что позволяет пользователям создавать приложения без технического долга. А поскольку генерируются реальные приложения, исполняемые двоичные файлы или исходный код могут быть размещены на локальном хостинге, что выгодно компаниям, которым требуется больший контроль и право собственности на свои приложения.

AppMaster совместим с любой PostgreSQL-совместимой базой данных и позволяет создавать backend-приложения на языке Go (golang), веб-приложения на фреймворке Vue3 и мобильные приложения на серверно-управляемом фреймворке на базе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Такая совместимость и универсальность позволяют создавать приложения, поддерживающие корпоративные и высоконагруженные сценарии использования, что делает платформу идеальной как для обычных, так и для профессиональных разработчиков.

Предоставляя комплексную интегрированную среду разработки, AppMaster улучшает процесс разработки приложений, делая его в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее. Подход к созданию приложений "с нуля" исключает технический долг и обеспечивает сохранение актуальности и легкость сопровождения приложений при изменении требований с течением времени. Эта возможность особенно важна для гражданских разработчиков, которые могут не обладать достаточным опытом и ресурсами для устранения технического долга и поддержания приложений в актуальном состоянии.

Кроме того, AppMaster демонстрирует впечатляющие результаты: более 60 тыс. пользователей и многочисленные награды от G2, включая рейтинг High Performer в нескольких категориях, таких как No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, API Design и Application Development Platforms. G2 также назвал AppMaster лидером в категории No-Code "Платформы для разработки" на весну 2023 года и зиму 2023 года.

Благодаря широким возможностям и поддержке как гражданских, так и профессиональных разработчиков, AppMaster может и дальше определять будущее разработки программного обеспечения и революционизировать способы создания приложений.

Заключение

Появление платформ no-code и low-code способствовало наступлению новой эры в разработке программного обеспечения, расширив возможности гражданских разработчиков по созданию приложений и демократизировав процесс разработки. В то время как профессиональные разработчики обладают богатыми техническими знаниями, гражданские разработчики предлагают свежий взгляд на потребности бизнеса и могут быстро создавать решения для удовлетворения этих потребностей.

No-code Платформы low-code устраняют разрыв между гражданскими и профессиональными разработчиками, обеспечивая более совместный подход к разработке приложений, когда обе стороны могут привнести в процесс свои уникальные навыки и опыт. Такие платформы, как AppMaster.io, представляют собой мощное унифицированное решение, которое ускоряет процесс разработки и устраняет технический долг, делая разработку приложений более эффективной и экономически выгодной как для гражданских, так и для профессиональных разработчиков.

В конечном итоге современная эра no-code и low-code не ставит гражданских разработчиков перед профессиональными в конкурентной борьбе за определение победителя. Напротив, она предоставляет обеим группам возможность работать вместе и использовать преимущества своих взаимодополняющих навыков, создавая лучшие приложения, которые стимулируют инновации и помогают бизнесу развиваться в условиях все более цифрового мира.