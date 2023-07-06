Vatandaş Geliştiricilerin Yükselişi

Vatandaş geliştiriciler, modern organizasyonlarda değerli bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır. Genellikle teknik olmayan çalışanlar olan bu profesyoneller, resmi programlama bilgisi olmadan yazılım çözümleri oluşturmak için düşük kodlu ve kodsuz platformlardan yararlanır. İşletmeler, iş güçlerinde kullanılmayan potansiyeli fark ettikçe ve dijital yeniliğe katkıda bulunmaları için çalışanları güçlendirmenin yollarını ararken, yurttaş geliştirme hareketi ivme kazandı.

Modern teknolojilerin daha karmaşık hale gelmesi ve hızla gelişmesi, BT departmanlarının artan dijitalleşme taleplerini kendi başlarına karşılamalarını zorlaştırıyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek için birçok kuruluş, geliştirme sürecine hem teknik hem de teknik olmayan personeli dahil etmeyi içeren vatandaş gelişimini benimsiyor.

Vatandaş geliştirme hareketi, dijital dönüşümü hızlandırma ve çalışanların yenilikçi fikirler yaratma ve uygulama konusunda yetkilendirildiği bir ortamı teşvik etme ihtiyacından doğmuştur. Kuruluşlar, teknik olmayan personele yazılım oluşturmaya yönelik kullanıcı dostu, görsel araçlar sağlayarak iş güçlerinin gizli yeteneklerinden yararlanabilir ve BT departmanlarının üzerindeki yükü azaltabilir.

Modern İşgücü Zorlukları ve Beceri Boşlukları

Dünya daha dijital bir ortama doğru kayarken, işletmeler iş gücü uyum yeteneği ve becerileri açısından yeni zorluklarla karşı karşıyadır. Şirketlerin teknik yeteneğe sahip çalışanlara ihtiyacı var, ancak yetenekli geliştiricilere olan talep birçok sektörde arzı aştı. Ek olarak, gerekli uzmanlığa sahip BT personelini işe almak maliyetli ve sıkıcı olabilir. Vatandaş gelişimine yönelik coşkunun arkasındaki itici güçlerden biri, BT uzmanları ile teknik olmayan çalışanlar arasındaki süregelen beceri farkıdır.

Bu eşitsizlik, kaybedilen fırsatlara, teknoloji uygulamaları için artan bekleme sürelerine ve verimsiz iş akışlarına neden olur. Ayrıca, teknik olmayan personel ihtiyaçlarını BT uzmanlarına etkili bir şekilde iletmek için mücadele ettiğinden, departmanlar arasında gergin ilişkilere yol açabilir. Kuruluşlar, teknik olmayan çalışanların kendi yazılım çözümlerini oluşturmalarını sağlayarak, beceri açığını kapatabilir ve işgücünün dijital çağın gereksinimlerini karşılamaya hazır olmasını sağlayabilir.

Vatandaş Gelişimi: Beceri Boşluğuna Bir Çözüm

Vatandaş gelişimi, kuruluşlardaki beceri eksikliğini gidermek için güçlü bir yol olarak ortaya çıkmıştır. İşletmeler, çalışanlarına low-code veya no-code platformlara erişim sağlayarak, teknik olmayan personelini, yalnızca BT departmanlarına güvenmek zorunda kalmadan benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan yazılım çözümleri geliştirmeleri için güçlendirebilir. AppMaster gibi Low-code ve kodsuz platformlar, kullanıcıların minimum kodlama deneyimiyle veya hiç kodlama deneyimi olmadan güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Bu platformlar genellikle uygulama geliştirme sürecini basitleştiren sürükle ve bırak arayüzleri ve görsel araçlar sunar. Bu nedenle, vatandaş geliştiriciler, iş gereksinimlerine göre uyarlanmış çözümleri hızlı bir şekilde oluşturup dağıtabilir. Vatandaş geliştirme aynı zamanda geliştirme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur ve sonuç olarak yeni ürün ve hizmetlerin pazara sunulması için gereken süreyi azaltır. Bu verimlilik, özellikle yeni trendlere ve teknolojilere hızla uyum sağlama yeteneğinin başarı için gerekli olduğu hızla değişen endüstriler için çok önemlidir.

Ayrıca, teknik olmayan çalışanları geliştirme sürecine dahil ederek, kuruluşlar bir yenilik ve işbirliği kültürünü teşvik eder. Departmanlar arası işbirliğini ve iletişimi teşvik etmek, fikirlerin ve çözümlerin farklı bakış açılarından üretildiği daha dinamik bir çalışma ortamını teşvik edebilir.

Citizen geliştirme, özel bir BT departmanına güvenmeden yazılım çözümleri oluşturma ve uygulama konusunda teknik olmayan çalışanları güçlendirerek modern işgücü becerileri açığına etkili bir çözüm sunar. İşletmeler, personele kendi çözümlerini geliştirmeleri için gereken araçları ve kaynakları sağlayarak yeni fırsatların kilidini açabilir, iş akışlarını kolaylaştırabilir ve bir yenilik kültürünü teşvik edebilir.

Pazardaki Kilit Oyuncular

Vatandaş gelişimi iş dünyasında ivme kazandıkça, low-code ve no-code platformlar için pazarda birkaç önemli oyuncu ortaya çıktı. Bu şirketler, teknik olmayan çalışanların yazılım uygulamalarını zahmetsizce oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan kullanıcı dostu yazılım araçları sağlar.

Microsoft Power Apps: Microsoft'un Power Platformunun bir parçası olan Power Apps, kullanıcıların farklı veri kaynaklarına ve hizmetlere bağlanarak drag-and-drop işleviyle yönetilen bir kullanıcı arabirimi ile özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Microsoft'un Power Platformunun bir parçası olan Power Apps, kullanıcıların farklı veri kaynaklarına ve hizmetlere bağlanarak işleviyle yönetilen bir kullanıcı arabirimi ile özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Google AppSheet: 2020'de Google tarafından satın alınan AppSheet, kullanıcıların e-tablolardan, veritabanlarından ve bulut hizmetlerinden alınan verileri kullanarak mobil ve web kullanımı için uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan no-code bir uygulama geliştirme platformudur.

2020'de Google tarafından satın alınan AppSheet, kullanıcıların e-tablolardan, veritabanlarından ve bulut hizmetlerinden alınan verileri kullanarak mobil ve web kullanımı için uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan bir uygulama geliştirme platformudur. OutSystems: Kapsamlı bir low-code platformu olan OutSystems, çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler, kapsamlı bir şablon kitaplığı ve entegre yapay zeka yetenekleriyle web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar.

Kapsamlı bir platformu olan OutSystems, çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler, kapsamlı bir şablon kitaplığı ve entegre yapay zeka yetenekleriyle web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Mendix: low-code uygulama geliştirmede lider olan Mendix, görsel bir geliştirme ortamı ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan zengin bir ekosistem sunarak kullanıcıların kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır.

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Bu şirketler ve platformları vatandaş geliştiriciler için güçlü destek sağlasa da, her zaman kuruluşların benzersiz iş gereksinimleri için ihtiyaç duyabilecekleri aynı düzeyde entegrasyon ve özelleştirme sunmazlar.

Vatandaş Geliştirme Yolunda AppMaster Rolünün Tanıtımı

AppMaster yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmek ve teknik olmayan çalışanların yazılım çözümlerini etkili bir şekilde oluşturup yönetmesini sağlamak için tasarlanmış güçlü bir kodsuz platformdur . Sezgisel drag-and-drop arayüzü ile AppMaster, kullanıcıların herhangi bir programlama uzmanlığı olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Platformun özellikleri arasında BP Designer aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı (İş Süreçlerini kullanarak) oluşturmanın yanı sıra sorunsuz entegrasyon için REST API ve WSS endpoints bulunur.

AppMaster diğerlerinden ayıran şey, arka uç uygulamaları için Go , web uygulamaları için Vue3 , Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi endüstri standardı çerçeveler ve diller kullanan uygulamalar için kaynak kodu oluşturma yeteneğidir. Bu, ortaya çıkan uygulamaların ölçeklenebilir, bakım yapılabilir ve teknik borçlardan muaf olmasını sağlar. AppMaster otomatik kod oluşturma ve derleme özelliği sayesinde, müşteriler projelerinin 30 saniyenin altında hayata geçtiğini görerek, yazılım geliştirme sürecini 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getiriyor.

Ayrıca AppMaster, ücretsiz öğrenme ve keşif paketlerinden özelleştirilebilir kaynaklara sahip kurumsal düzeyde planlara ve şirket içi barındırma için kaynak koduna erişime kadar farklı kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi abonelik planı sunar. Başlangıçlar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı projeler için özel teklifler, AppMaster yazılım geliştirmeyi herkes için erişilebilir kılma taahhüdünü daha da pekiştiriyor.

Vatandaş Gelişiminin Kurumlar İçin Yararları

Kuruluşlar, teknik olmayan çalışanları vatandaş geliştirme yoluyla güçlendirerek, hem iş gücü hem de bir bütün olarak işletme için sayısız fayda sağlayabilir:

Pazara Ulaşma Süresi: Citizen geliştirme, uygulama geliştirmeyi hızlandırarak kuruluşların müşterilere veya çalışanlara daha hızlı çözümler sunmasını sağlar. Sonuç olarak, işletmeler günümüzün hızlı tempolu ortamında rekabetçi ve çevik kalabilirler.

Citizen geliştirme, uygulama geliştirmeyi hızlandırarak kuruluşların müşterilere veya çalışanlara daha hızlı çözümler sunmasını sağlar. Sonuç olarak, işletmeler günümüzün hızlı tempolu ortamında rekabetçi ve çevik kalabilirler. Geliştirilmiş İşbirliği: BT uzmanları ile teknoloji dışı çalışanlar arasındaki uçurumu kapatmak, ekipler içinde daha iyi anlayışı ve işbirliğini teşvik ederek daha verimli sorun çözmeye ve yeniliği kucaklayan daha güçlü bir kurumsal kültüre yol açar.

BT uzmanları ile teknoloji dışı çalışanlar arasındaki uçurumu kapatmak, ekipler içinde daha iyi anlayışı ve işbirliğini teşvik ederek daha verimli sorun çözmeye ve yeniliği kucaklayan daha güçlü bir kurumsal kültüre yol açar. BT Ekibi İş Yükünün Azaltılması: Teknik olmayan çalışanların kendi yazılım çözümlerini geliştirmelerini sağlayarak, BT ekipleri çabalarını derinlemesine bilgi gerektiren daha karmaşık görevlere odaklayarak kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlayabilir.

Teknik olmayan çalışanların kendi yazılım çözümlerini geliştirmelerini sağlayarak, BT ekipleri çabalarını derinlemesine bilgi gerektiren daha karmaşık görevlere odaklayarak kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlayabilir. İnovasyon ve Dijital Dönüşüm: Vatandaş geliştirme, çalışanların yalnızca BT ekiplerine güvenmek zorunda kalmadan zorluklara yeni çözümler önerme ve yaratma konusunda kendilerini yetkili hissettikleri daha yenilikçi bir çalışma ortamını teşvik eder. Bu, bir kuruluş içindeki dijital dönüşüm çabalarını yönlendirir ve rekabette öne geçmesini sağlar.

Vatandaş geliştirme, çalışanların yalnızca BT ekiplerine güvenmek zorunda kalmadan zorluklara yeni çözümler önerme ve yaratma konusunda kendilerini yetkili hissettikleri daha yenilikçi bir çalışma ortamını teşvik eder. Bu, bir kuruluş içindeki dijital dönüşüm çabalarını yönlendirir ve rekabette öne geçmesini sağlar. Maliyet Tasarrufu: AppMaster gibi platformlar ile kuruluşlar, geleneksel geliştirme yaklaşımlarının maliyetinin çok altında yazılım çözümleri geliştirebilir, dağıtabilir ve yönetebilir, bu da bütçeleri etkin bir şekilde tahsis etmelerine ve sağlıklı bir kar hanesini korumalarına yardımcı olur.

Genel olarak vatandaş geliştirme, teknik olmayan çalışanların bir kuruluşun başarısına katkıda bulunmasını sağlar ve yetenek havuzlarının tam potansiyelinden yararlanmak için AppMaster gibi platformlardan yararlanarak daha çevik ve yenilikçi bir iş gücü için zemin hazırlar.

Vatandaş Gelişiminin Zorlukları

Vatandaş gelişimi, kuruluşlar için sayısız fayda sağlarken, başarıyı garantilemek için ele alınması gereken bazı zorlukları da beraberinde getirir. Şirketler, bu potansiyel engellerin farkında olarak riskleri azaltmak ve vatandaş gelişiminin gelişebileceği bir ortam yaratmak için uygun adımları atabilir.

Veri Güvenliği ve Uyum

Vatandaş geliştirmeyi benimseyen kuruluşlar için en önemli endişelerden biri veri güvenliği ve uyumluluktur. Teknik olmayan çalışanlar yazılım çözümleri oluşturmaya başladıkça, güvenlik açıkları ve ihlalleri olasılığı artabilir. Vatandaş geliştiricilerin uygun veri işleme uygulamalarını izlemesini ve kuruluşun güvenlik gereksinimlerine uymasını sağlamak, riskleri azaltmak için çok önemlidir.

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Veri güvenliği zorluklarını ele almak için, güvenlik ve uyumluluğa öncelik veren net bir geliştirme süreci oluşturmak çok önemlidir. Bu, uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca yönetişim ve gözetim sağlamak için bilgi güvenliği ekipleriyle çalışmayı içerebilir.

Uygun Yönetişim Eksikliği

Kuruluşların karşılaştığı diğer bir zorluk, vatandaş geliştirme projeleri üzerinde uygun yönetişim ve kontrol eksikliğidir. Gözetim olmadan, kullanıcı tarafından oluşturulan uygulamaların çoğalması, parçalanmaya ve kontrolsüz büyümeye yol açarak bakımı ve yönetimi zor olan, desteklenmeyen uygulamalardan oluşan geniş bir koleksiyona neden olabilir.

Güçlü bir yönetişim çerçevesi oluşturmak, bu senaryonun önlenmesine yardımcı olabilir ve kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir. Bu çerçeve, ne tür uygulamaların oluşturulabileceğini, nasıl sürdürülmesi gerektiğini ve bunları kimin onaylama ve dağıtma yetkisine sahip olduğunu düzenleyen bir dizi kılavuz, standart ve en iyi uygulamaları içermelidir.

IT ve Citizen Developers arasındaki koordinasyon

BT uzmanları ve vatandaş geliştiriciler arasındaki etkili iletişim ve işbirliği, herhangi bir vatandaş geliştirme girişiminin başarısı için hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte, organizasyonel silolar bazen bu işbirliğini engelleyerek, projelerin sorumluluğu ve mülkiyeti konusunda yanlış anlaşılmalara ve çatışmalara yol açabilir.

Kuruluşlar, işlevler arası ekipleri, net iletişim kanallarını ve BT ve vatandaş geliştiriciler arasında paylaşılan hedefleri teşvik eden bir işbirliği kültürü geliştirmelidir. Bu, olumlu bir çalışma ilişkisini teşvik edebilir ve daha sorunsuz yazılım geliştirme ve devreye alma süreçleri sağlayabilir.

Vatandaş Geliştiricilerin Başarısını Sağlama

Vatandaş gelişiminin faydalarını en üst düzeye çıkarmak ve potansiyel zorlukları en aza indirmek için kuruluşlar, teknik olmayan çalışanların yazılım çözümleri geliştirmesi için destekleyici bir ortamı teşvik etmeye kaynak ve çaba harcamalıdır. Bir kuruluş içindeki vatandaş geliştiricilerin başarısını sağlamak için bazı stratejiler şunlardır:

Eğitim ve Desteğe Yatırım Yapın

Vatandaş geliştiriciler için eğitim ve desteğin vurgulanması, başarılı bir şekilde yazılım çözümleri oluşturmak için gereken gerekli beceri setini ve güveni oluşturmak için çok önemlidir. Kuruluşlar, teknik olmayan çalışanların yazılım geliştirme, veri güvenliği ve sürecin diğer önemli yönlerini öğrenmelerine yardımcı olmak için atölye çalışmaları, web seminerleri ve mentorluk programları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sağlamalıdır.

Ortak Çalışma Ortamı Yaratın

BT profesyonellerinin ve yurttaş geliştiricilerin projeler üzerinde birlikte çalışabilecekleri işbirlikçi bir ortamın teşvik edilmesi, siloların yıkılmasına yardımcı olacak ve daha verimli geliştirme ve devreye alma süreçleri sağlayacaktır. Bu, işlevler arası ekipler kurarak, ortak beyin fırtınası oturumlarına ev sahipliği yaparak ve ilerlemeyi izlemek ve endişeleri gidermek için düzenli stand-up toplantılarını kolaylaştırarak başarılabilir.

No-Code Platformlardan Yararlanın

AppMaster.io gibi No-code platformlar, kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden yazılım çözümleri oluşturmak için kullanıcı dostu, sezgisel bir ortam sağlayarak vatandaş geliştiricileri güçlendirmede çok önemli bir rol oynar. Özellikle AppMaster.io, görsel veri modeli ve iş süreci tasarımcısı özellikleriyle arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir platform sunar. Teknik olmayan çalışanlar, bu güçlü platformlardan yararlanarak iş zorluklarını çözmek için hızla özel yazılım çözümleri oluşturabilir ve dağıtabilir.

Açık Yönetişim ve Gözetim Oluşturun

Güçlü bir yönetişim çerçevesi uygulamak, kuruluşların vatandaş geliştirme projelerinin kontrolünü ve gözetimini sürdürmesine yardımcı olacaktır. Bu, vatandaş geliştiriciler tarafından oluşturulan tüm uygulamaların güvenlik, veri işleme ve genel kalite için kurumsal politikalarla uyumlu olmasını sağlayarak, yazılım geliştirme için net standartlar, yönergeler ve en iyi uygulamaları tanımlamayı ve uygulamayı içerir.

Sonuç olarak, yurttaş geliştirme, teknik olmayan çalışanları yazılım geliştirme çabalarına katkıda bulunma, beceri açığını kapatma ve kuruluşlarda yeniliği yönlendirme potansiyeline sahiptir. Kuruluşlar, potansiyel zorlukları ele alarak ve bu yaklaşımın başarısını sağlamak için stratejiler uygulayarak vatandaş geliştiricilerin gücünden yararlanabilir ve daha çevik, işbirliğine dayalı bir iş gücü yaratabilir. Uygun yönetişim, eğitim ve destek çerçevesinde AppMaster.io gibi no-code güçlü platformların kullanılması, kuruluşların ilgili riskleri en aza indirirken vatandaş geliştirmenin faydalarından yararlanmalarını sağlayacaktır.