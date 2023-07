La montée en puissance des développeurs citoyens

Les développeurs citoyens sont devenus une ressource précieuse pour les organisations modernes. Ces professionnels, généralement des employés non techniques, utilisent des plateformes à code bas et sans code pour créer des solutions logicielles sans connaissances formelles en programmation. Le mouvement du développement citoyen a pris de l'ampleur à mesure que les entreprises réalisent le potentiel inexploité de leur main-d'œuvre et cherchent des moyens de donner aux employés les moyens de contribuer à l'innovation numérique.

Les technologies modernes deviennent de plus en plus complexes et évoluent rapidement, ce qui rend difficile pour les services informatiques de répondre seuls aux demandes croissantes de numérisation. Pour relever ce défi, de nombreuses organisations adoptent le développement citoyen, qui consiste à impliquer le personnel technique et non technique dans le processus de développement.

Le mouvement de développement citoyen est né de la nécessité d'accélérer la transformation numérique et de favoriser un environnement dans lequel les employés sont habilités à créer et à mettre en œuvre des idées novatrices. En fournissant au personnel non technique des outils visuels et conviviaux pour la création de logiciels, les organisations peuvent exploiter les talents cachés de leur personnel et réduire la charge de travail de leurs services informatiques.

Les défis de la main-d'œuvre moderne et les lacunes en matière de compétences

À mesure que le monde évolue vers un environnement plus numérique, les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis en termes d'adaptabilité de la main-d'œuvre et de compétences. Les entreprises ont besoin d'employés ayant des aptitudes techniques, mais la demande de développeurs qualifiés a dépassé l'offre dans de nombreux secteurs. En outre, le recrutement de personnel informatique possédant l'expertise nécessaire peut s'avérer coûteux et fastidieux. L'un des moteurs de l'enthousiasme pour le développement citoyen est le fossé persistant entre les compétences des professionnels de l'informatique et celles des employés non techniques.

Cette disparité se traduit par des opportunités perdues, des temps d'attente accrus pour la mise en œuvre des technologies et des flux de travail inefficaces. En outre, elle peut conduire à des relations tendues entre les départements, car le personnel non technique s'efforce de communiquer efficacement ses besoins aux professionnels de l'informatique. En permettant aux employés non techniques de créer leurs propres solutions logicielles, les organisations peuvent combler le déficit de compétences et s'assurer que leur personnel est prêt à répondre aux exigences de l'ère numérique.

Le développement des citoyens : Une solution au déficit de compétences

Le développement citoyen est apparu comme un moyen efficace de combler le déficit de compétences au sein des organisations. En donnant à leurs employés l'accès aux plateformes low-code ou no-code, les entreprises peuvent permettre à leur personnel non technique de développer des solutions logicielles qui répondent à leurs besoins spécifiques sans avoir à s'appuyer uniquement sur les services informatiques. Les plateformes Low-code et sans code, comme AppMaster, permettent aux utilisateurs de créer de puissantes applications avec une expérience minimale ou nulle en matière de codage.

Ces plateformes offrent généralement des interfaces "glisser-déposer" et des outils visuels qui simplifient le processus de développement d'applications. Ainsi, les développeurs citoyens peuvent rapidement créer et déployer des solutions adaptées aux besoins de leur entreprise. Le développement citoyen permet également de rationaliser le processus de développement et, par conséquent, de réduire le temps nécessaire à la mise sur le marché de nouveaux produits et services. Cette efficacité est particulièrement cruciale dans les secteurs en évolution rapide, où la capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et technologies est essentielle pour réussir.

En outre, en impliquant les employés non techniques dans le processus de développement, les organisations promeuvent une culture de l'innovation et de la collaboration. Encourager la coopération et la communication entre les services peut favoriser un environnement de travail plus dynamique, où les idées et les solutions sont générées à partir de perspectives diverses.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Le développement citoyen offre une solution efficace au manque de compétences de la main-d'œuvre moderne en permettant aux employés non techniques de créer et de mettre en œuvre des solutions logicielles sans dépendre d'un service informatique spécialisé. En fournissant au personnel les outils et les ressources nécessaires pour développer leurs propres solutions, les entreprises peuvent dégager de nouvelles opportunités, rationaliser les flux de travail et promouvoir une culture de l'innovation.

Les principaux acteurs du marché

Alors que le développement citoyen prend de l'ampleur dans le monde des affaires, plusieurs acteurs clés ont émergé sur le marché des plateformes low-code et no-code. Ces entreprises fournissent des outils logiciels conviviaux qui permettent aux employés non techniques de créer et de gérer des applications logicielles sans effort.

Microsoft Power Apps : Partie intégrante de la plateforme Power de Microsoft, Power Apps permet aux utilisateurs de créer des applications personnalisées avec une interface utilisateur basée sur la fonctionnalité drag-and-drop , en se connectant à différentes sources de données et à différents services.

Partie intégrante de la plateforme Power de Microsoft, Power Apps permet aux utilisateurs de créer des applications personnalisées avec une interface utilisateur basée sur la fonctionnalité , en se connectant à différentes sources de données et à différents services. Google AppSheet : Acquise par Google en 2020, AppSheet est une plateforme de développement d'applications no-code qui aide les utilisateurs à créer des applications pour le mobile et le web, en utilisant des données provenant de feuilles de calcul, de bases de données et de services en nuage.

Acquise par Google en 2020, AppSheet est une plateforme de développement d'applications qui aide les utilisateurs à créer des applications pour le mobile et le web, en utilisant des données provenant de feuilles de calcul, de bases de données et de services en nuage. OutSystems : Plate-forme complète low-code , OutSystems permet le développement rapide d'applications web et mobiles grâce à une large gamme de composants préconstruits, une vaste bibliothèque de modèles et des capacités intégrées d'intelligence artificielle.

Plate-forme complète , OutSystems permet le développement rapide d'applications web et mobiles grâce à une large gamme de composants préconstruits, une vaste bibliothèque de modèles et des capacités intégrées d'intelligence artificielle. Mendix : Leader du développement d'applications sur low-code , Mendix offre un environnement de développement visuel et un riche écosystème de composants préconstruits, permettant aux utilisateurs de créer, de déployer et de gérer des applications d'entreprise.

Bien que ces entreprises et leurs plateformes offrent un soutien solide aux développeurs citoyens, elles n'offrent pas toujours le même niveau d'intégration et de personnalisation dont les organisations peuvent avoir besoin pour répondre à leurs exigences commerciales uniques.

Présentation du rôle de AppMaster dans le parcours de développement des citoyens

AppMaster est une puissante plateforme sans code conçue pour démocratiser le développement de logiciels et permettre aux employés non techniques de créer et de gérer efficacement des solutions logicielles. Grâce à son interface intuitive drag-and-drop, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications dorsales, web et mobiles sans aucune connaissance en programmation. Les fonctionnalités de la plateforme comprennent la création visuelle de modèles de données (schéma de base de données) et de logique d'entreprise (à l'aide de processus d'entreprise) grâce au concepteur BP, ainsi que l'API REST et WSS endpoints pour une intégration transparente.

Ce qui distingue AppMaster, c'est sa capacité à générer du code source pour des applications utilisant des cadres et des langages standard, tels que Go pour les applications dorsales, Vue3 pour les applications web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android, et SwiftUI pour iOS. Cela garantit que les applications qui en résultent sont évolutives, faciles à maintenir et exemptes de dette technique. Grâce à la génération et à la compilation automatiques du code sur AppMaster, les clients voient leurs projets prendre vie en moins de 30 secondes, ce qui multiplie par 10 le temps de développement des logiciels et par 3 leur rentabilité.

En outre, AppMaster propose une gamme de plans d'abonnement pour répondre aux besoins des différentes organisations, depuis les packages gratuits d'apprentissage et d'exploration jusqu'aux plans d'entreprise avec des ressources personnalisables et l'accès au code source pour l'hébergement sur site. Des offres spéciales pour les startups, les établissements d'enseignement, les organisations à but non lucratif et les projets de logiciels libres renforcent l'engagement de AppMaster à rendre le développement de logiciels accessible à tous.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Avantages du développement citoyen pour les organisations

En responsabilisant les employés non techniques par le biais du développement citoyen, les organisations peuvent dégager de nombreux avantages, tant pour le personnel que pour l'entreprise dans son ensemble :

Délai de mise sur le marché : Le développement citoyen accélère le développement d'applications, ce qui permet aux entreprises de fournir plus rapidement des solutions à leurs clients ou à leurs employés. Les entreprises peuvent ainsi rester compétitives et souples dans l'environnement actuel, qui évolue rapidement.

Le développement citoyen accélère le développement d'applications, ce qui permet aux entreprises de fournir plus rapidement des solutions à leurs clients ou à leurs employés. Les entreprises peuvent ainsi rester compétitives et souples dans l'environnement actuel, qui évolue rapidement. Amélioration de la collaboration : Combler le fossé entre les professionnels de l'informatique et les employés non techniciens favorise une meilleure compréhension et une meilleure coopération au sein des équipes, ce qui conduit à une résolution plus efficace des problèmes et à une culture d'entreprise plus forte qui embrasse l'innovation.

Combler le fossé entre les professionnels de l'informatique et les employés non techniciens favorise une meilleure compréhension et une meilleure coopération au sein des équipes, ce qui conduit à une résolution plus efficace des problèmes et à une culture d'entreprise plus forte qui embrasse l'innovation. Allégement de la charge de travail de l'équipe informatique : En permettant aux employés non techniques de développer leurs propres solutions logicielles, les équipes informatiques peuvent concentrer leurs efforts sur des tâches plus complexes nécessitant des connaissances approfondies, garantissant ainsi une allocation efficace des ressources.

En permettant aux employés non techniques de développer leurs propres solutions logicielles, les équipes informatiques peuvent concentrer leurs efforts sur des tâches plus complexes nécessitant des connaissances approfondies, garantissant ainsi une allocation efficace des ressources. Innovation et transformation numérique : Le développement citoyen favorise un environnement de travail plus innovant, où les employés se sentent habilités à proposer et à créer de nouvelles solutions aux défis sans avoir à s'appuyer uniquement sur les équipes informatiques. Cela stimule les efforts de transformation numérique au sein d'une organisation et lui permet de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Le développement citoyen favorise un environnement de travail plus innovant, où les employés se sentent habilités à proposer et à créer de nouvelles solutions aux défis sans avoir à s'appuyer uniquement sur les équipes informatiques. Cela stimule les efforts de transformation numérique au sein d'une organisation et lui permet de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Réduction des coûts : Avec des plateformes comme AppMaster , les organisations peuvent développer, déployer et gérer des solutions logicielles pour une fraction du coût des approches de développement traditionnelles, ce qui les aide à allouer les budgets de manière efficace et à maintenir un résultat net sain.

Dans l'ensemble, le développement citoyen permet aux employés non techniques de contribuer au succès d'une organisation et jette les bases d'une main-d'œuvre plus souple et plus innovante, en tirant parti de plateformes telles que AppMaster pour exploiter tout le potentiel de leur réservoir de talents.

Les défis du développement citoyen

Si le développement citoyen présente de nombreux avantages pour les organisations, il s'accompagne également de certains défis qu'il convient de relever pour en assurer la réussite. En étant conscientes de ces obstacles potentiels, les entreprises peuvent prendre les mesures appropriées pour atténuer les risques et créer un environnement propice au développement des citoyens.

Sécurité des données et conformité

L'une des principales préoccupations des organisations qui adoptent le développement citoyen est la sécurité des données et la conformité. Lorsque des employés non techniques commencent à créer des solutions logicielles, les risques de failles de sécurité et de violations peuvent augmenter. Pour limiter les risques, il est essentiel de s'assurer que les développeurs citoyens respectent les bonnes pratiques de traitement des données et les exigences de sécurité de l'organisation.

Pour relever les défis liés à la sécurité des données, il est essentiel d'établir un processus de développement clair qui donne la priorité à la sécurité et à la conformité. Cela peut impliquer de travailler avec des équipes de sécurité de l'information pour assurer la gouvernance et la supervision tout au long du cycle de développement de l'application.

Absence de gouvernance appropriée

Un autre défi auquel les organisations sont confrontées est l'absence de gouvernance et de contrôle adéquats sur les projets de développement citoyen. Sans contrôle, la prolifération des applications créées par les utilisateurs peut entraîner une fragmentation et une croissance incontrôlée, ce qui se traduit par une collection tentaculaire d'applications non prises en charge, difficiles à maintenir et à gérer.

La mise en place d'un cadre de gouvernance solide peut contribuer à éviter ce scénario et à garantir une gestion efficace des ressources. Ce cadre devrait comprendre un ensemble de lignes directrices, de normes et de meilleures pratiques pour réglementer les types d'applications qui peuvent être créées, la manière dont elles doivent être maintenues et qui a le pouvoir de les approuver et de les déployer.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Coordination entre les services informatiques et les développeurs citoyens

Une communication et une collaboration efficaces entre les professionnels de l'informatique et les développeurs citoyens sont essentielles à la réussite de toute initiative de développement citoyen. Cependant, les cloisonnements organisationnels peuvent parfois entraver cette collaboration, entraînant des malentendus et des conflits sur la responsabilité et l'appropriation des projets.

Les organisations doivent cultiver une culture de la collaboration qui encourage les équipes interfonctionnelles, des canaux de communication clairs et des objectifs communs entre les informaticiens et les développeurs citoyens. Cela peut favoriser une relation de travail positive et garantir des processus de développement et de déploiement de logiciels plus fluides.

Assurer la réussite des développeurs citoyens

Pour maximiser les avantages du développement citoyen et minimiser les défis potentiels, les organisations doivent investir des ressources et des efforts pour favoriser un environnement propice au développement de solutions logicielles par des employés non techniques. Voici quelques stratégies pour assurer le succès des développeurs citoyens au sein d'une organisation :

Investir dans la formation et le soutien

Il est essentiel de mettre l'accent sur la formation et le soutien des développeurs citoyens pour qu'ils acquièrent les compétences et la confiance nécessaires à la création de solutions logicielles. Les organisations devraient fournir une variété de ressources, y compris des ateliers, des webinaires et des programmes de mentorat, pour aider les employés non techniques à apprendre les principes du développement de logiciels, la sécurité des données et d'autres aspects essentiels du processus.

Créer un environnement de collaboration

Encourager un environnement de collaboration dans lequel les professionnels de l'informatique et les développeurs citoyens peuvent travailler ensemble sur des projets aidera à briser les silos et à permettre des processus de développement et de déploiement plus efficaces. Pour ce faire, il convient de mettre en place des équipes interfonctionnelles, d'organiser des sessions de brainstorming communes et d'organiser des réunions régulières afin de suivre les progrès réalisés et d'aborder les problèmes éventuels.

Exploiter les plateformes No-Code

No-code Les plateformes, telles que AppMaster.io, jouent un rôle crucial dans l'autonomisation des développeurs citoyens en fournissant un environnement convivial et intuitif pour la création de solutions logicielles sans nécessiter de connaissances approfondies en programmation. AppMaster.io, en particulier, offre une plateforme complète pour créer des applications dorsales, web et mobiles grâce à son modèle de données visuel et à ses fonctions de conception de processus d'entreprise. En tirant parti de ces plateformes puissantes, les employés non techniques peuvent rapidement créer et déployer des solutions logicielles personnalisées pour relever les défis de l'entreprise.

Établir une gouvernance et un contrôle clairs

La mise en œuvre d'un cadre de gouvernance puissant aidera les organisations à maintenir le contrôle et la surveillance des projets de développement citoyen. Il s'agit de définir et d'appliquer des normes, des lignes directrices et des bonnes pratiques claires pour le développement de logiciels, en veillant à ce que toutes les applications créées par les développeurs citoyens soient conformes aux politiques de l'organisation en matière de sécurité, de traitement des données et de qualité globale.

En conclusion, le développement citoyen a le potentiel de permettre aux employés non techniques de contribuer aux efforts de développement de logiciels, de combler le déficit de compétences et de stimuler l'innovation au sein des organisations. En relevant les défis potentiels et en mettant en œuvre des stratégies pour assurer le succès de cette approche, les organisations peuvent exploiter le pouvoir des développeurs citoyens et créer une main-d'œuvre plus agile et plus collaborative. L'utilisation de puissantes plateformes no-code telles que AppMaster.io dans le cadre d'une gouvernance, d'une formation et d'un soutien appropriés permettra aux organisations de récolter les avantages du développement citoyen tout en minimisant les risques associés.