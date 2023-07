L'ascesa degli sviluppatori cittadini

I citizen developer sono emersi come una risorsa preziosa nelle organizzazioni moderne. Questi professionisti, in genere dipendenti non tecnici, utilizzano piattaforme low-code e no-code per creare soluzioni software senza conoscenze formali di programmazione. Il movimento di sviluppo dei cittadini ha guadagnato slancio in quanto le aziende si rendono conto del potenziale non sfruttato della loro forza lavoro e cercano modi per dare ai dipendenti la possibilità di contribuire all'innovazione digitale.

Le tecnologie moderne stanno diventando sempre più complesse e si evolvono rapidamente, rendendo difficile per i reparti IT soddisfare da soli le crescenti richieste di digitalizzazione. Per superare questa sfida, molte organizzazioni stanno adottando il citizen development, che prevede il coinvolgimento di personale tecnico e non tecnico nel processo di sviluppo.

Il movimento del citizen development nasce dall'esigenza di accelerare la trasformazione digitale e di promuovere un ambiente in cui i dipendenti abbiano la possibilità di creare e implementare idee innovative. Fornendo al personale non tecnico strumenti visivi e di facile utilizzo per la creazione di software, le organizzazioni possono sfruttare i talenti nascosti della loro forza lavoro e ridurre l'onere dei loro reparti IT.

Sfide e carenze di competenze della forza lavoro moderna

Man mano che il mondo si sposta verso un ambiente più digitale, le aziende devono affrontare nuove sfide in termini di adattabilità e competenze della forza lavoro. Le aziende hanno bisogno di dipendenti con attitudini tecniche, ma la domanda di sviluppatori qualificati ha superato l'offerta in molti settori. Inoltre, assumere personale IT con le competenze necessarie può essere costoso e noioso. Una delle forze trainanti dell'entusiasmo per lo sviluppo dei cittadini è il persistente divario di competenze tra i professionisti IT e i dipendenti non tecnici.

Questa disparità si traduce in opportunità perse, tempi di attesa più lunghi per le implementazioni tecnologiche e flussi di lavoro inefficienti. Inoltre, può portare a relazioni tese tra i reparti, poiché il personale non tecnico fatica a comunicare efficacemente le proprie esigenze ai professionisti IT. Consentendo ai dipendenti non tecnici di creare le proprie soluzioni software, le organizzazioni possono colmare il divario di competenze e garantire che la loro forza lavoro sia pronta a soddisfare i requisiti dell'era digitale.

Sviluppo dei cittadini: Una soluzione al divario di competenze

Lo sviluppo dei cittadini è emerso come un modo efficace per affrontare il divario di competenze all'interno delle organizzazioni. Fornendo ai dipendenti l'accesso alle piattaforme low-code o no-code, le aziende possono consentire al personale non tecnico di sviluppare soluzioni software che rispondano alle loro esigenze specifiche, senza doversi affidare esclusivamente ai reparti IT. Le piattaforme Low-code e no-code, come AppMaster, consentono agli utenti di creare potenti applicazioni con un'esperienza di codifica minima o nulla.

Queste piattaforme offrono solitamente interfacce drag-and-drop e strumenti visivi che semplificano il processo di sviluppo delle applicazioni. In questo modo, i citizen developer possono creare e distribuire rapidamente soluzioni su misura per le loro esigenze aziendali. Il citizen development aiuta anche a snellire il processo di sviluppo e, di conseguenza, a ridurre il tempo necessario per portare sul mercato nuovi prodotti e servizi. Questa efficienza è particolarmente importante per i settori in rapida evoluzione, dove la capacità di adattarsi rapidamente alle nuove tendenze e tecnologie è essenziale per il successo.

Inoltre, coinvolgendo i dipendenti non tecnici nel processo di sviluppo, le organizzazioni promuovono una cultura dell'innovazione e della collaborazione. Incoraggiare la cooperazione e la comunicazione tra i vari reparti può favorire un ambiente di lavoro più dinamico, in cui le idee e le soluzioni vengono generate da prospettive diverse.

Lo sviluppo dei cittadini offre una soluzione efficace al divario di competenze della forza lavoro moderna, consentendo ai dipendenti non tecnici di creare e implementare soluzioni software senza dover ricorrere a un reparto IT dedicato. Fornendo al personale gli strumenti e le risorse necessarie per sviluppare le proprie soluzioni, le aziende possono sbloccare nuove opportunità, semplificare i flussi di lavoro e promuovere una cultura dell'innovazione.

Gli attori chiave del mercato

Mentre lo sviluppo dei cittadini guadagna slancio nel mondo delle imprese, sono emersi diversi attori chiave nel mercato delle piattaforme low-code e no-code. Queste aziende forniscono strumenti software di facile utilizzo che consentono ai dipendenti non tecnici di creare e gestire applicazioni software senza difficoltà.

Microsoft Power Apps: Parte della Power Platform di Microsoft, Power Apps consente agli utenti di creare applicazioni personalizzate con un'interfaccia utente guidata dalle funzionalità di drag-and-drop , collegandosi a diverse fonti di dati e servizi.

Google AppSheet: Acquisita da Google nel 2020, AppSheet è una piattaforma di sviluppo di applicazioni no-code che aiuta gli utenti a creare applicazioni per uso mobile e web, utilizzando dati da fogli di calcolo, database e servizi cloud.

OutSystems: Piattaforma completa di low-code , OutSystems consente di sviluppare rapidamente applicazioni web e mobili con un'ampia gamma di componenti precostituiti, una vasta libreria di modelli e funzionalità AI integrate.

Mendix: Leader nello sviluppo di applicazioni low-code , Mendix offre un ambiente di sviluppo visuale e un ricco ecosistema di componenti precostituiti, consentendo agli utenti di creare, distribuire e gestire applicazioni di livello aziendale.

Sebbene queste aziende e le loro piattaforme forniscano un forte supporto ai cittadini sviluppatori, non sempre offrono lo stesso livello di integrazione e personalizzazione di cui le organizzazioni potrebbero aver bisogno per le loro esigenze aziendali specifiche.

Introduzione al ruolo di AppMaster nel percorso di sviluppo dei cittadini

AppMaster è una potente piattaforma no-code progettata per democratizzare lo sviluppo del software e consentire ai dipendenti non tecnici di creare e gestire efficacemente le soluzioni software. Grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop, AppMaster consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili senza alcuna esperienza di programmazione. Le caratteristiche della piattaforma includono la creazione visiva di modelli di dati (schema del database) e di logiche di business (utilizzando i processi di business) attraverso il BP Designer, nonché API REST e WSS endpoints per una perfetta integrazione.

Ciò che distingue AppMaster è la sua capacità di generare codice sorgente per applicazioni che utilizzano framework e linguaggi standard del settore, come Go per le applicazioni backend, Vue3 per le applicazioni web, Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Ciò garantisce che le applicazioni risultanti siano scalabili, manutenibili e prive di debiti tecnici. Grazie alla generazione e alla compilazione automatica del codice di AppMaster, i clienti vedono i loro progetti prendere vita in meno di 30 secondi, rendendo il processo di sviluppo del software fino a 10 volte più veloce e 3 volte più economico.

Inoltre, AppMaster offre una serie di piani di abbonamento per soddisfare le esigenze delle diverse organizzazioni, dai pacchetti di apprendimento ed esplorazione gratuiti ai piani di livello aziendale con risorse personalizzabili e accesso al codice sorgente per l'hosting on-premise. Le offerte speciali per le startup, le istituzioni educative, le organizzazioni non profit e i progetti open-source confermano l'impegno di AppMaster nel rendere lo sviluppo del software accessibile a tutti.

Vantaggi dello sviluppo cittadino per le organizzazioni

Dando potere ai dipendenti non tecnici attraverso il citizen development, le organizzazioni possono ottenere numerosi vantaggi, sia per la forza lavoro che per l'azienda nel suo complesso:

Time to market: Lo sviluppo dei cittadini accelera lo sviluppo delle applicazioni, consentendo alle organizzazioni di fornire soluzioni ai clienti o ai dipendenti più rapidamente. Di conseguenza, le aziende possono rimanere competitive e agili nell'ambiente frenetico di oggi.

Lo sviluppo dei cittadini accelera lo sviluppo delle applicazioni, consentendo alle organizzazioni di fornire soluzioni ai clienti o ai dipendenti più rapidamente. Di conseguenza, le aziende possono rimanere competitive e agili nell'ambiente frenetico di oggi. Miglioramento della collaborazione: Colmare il divario tra professionisti IT e dipendenti non tecnologici incoraggia una migliore comprensione e cooperazione all'interno dei team, portando a una risoluzione dei problemi più efficiente e a una cultura aziendale più forte che abbraccia l'innovazione.

Colmare il divario tra professionisti IT e dipendenti non tecnologici incoraggia una migliore comprensione e cooperazione all'interno dei team, portando a una risoluzione dei problemi più efficiente e a una cultura aziendale più forte che abbraccia l'innovazione. Alleggerimento del carico di lavoro dei team IT: Consentendo ai dipendenti non tecnici di sviluppare le proprie soluzioni software, i team IT possono concentrare i propri sforzi su attività più complesse che richiedono conoscenze approfondite, garantendo un'allocazione efficiente delle risorse.

Consentendo ai dipendenti non tecnici di sviluppare le proprie soluzioni software, i team IT possono concentrare i propri sforzi su attività più complesse che richiedono conoscenze approfondite, garantendo un'allocazione efficiente delle risorse. Innovazione e trasformazione digitale: Lo sviluppo dei cittadini favorisce un ambiente di lavoro più innovativo, in cui i dipendenti si sentono autorizzati a proporre e creare nuove soluzioni alle sfide senza dover dipendere esclusivamente dai team IT. Questo stimola gli sforzi di trasformazione digitale all'interno di un'organizzazione e le consente di rimanere all'avanguardia rispetto alla concorrenza.

Lo sviluppo dei cittadini favorisce un ambiente di lavoro più innovativo, in cui i dipendenti si sentono autorizzati a proporre e creare nuove soluzioni alle sfide senza dover dipendere esclusivamente dai team IT. Questo stimola gli sforzi di trasformazione digitale all'interno di un'organizzazione e le consente di rimanere all'avanguardia rispetto alla concorrenza. Risparmio sui costi: Grazie a piattaforme come AppMaster , le organizzazioni possono sviluppare, distribuire e gestire soluzioni software a una frazione del costo degli approcci di sviluppo tradizionali, aiutandole ad allocare i budget in modo efficace e a mantenere una linea di fondo sana.

In generale, il citizen development consente ai dipendenti non tecnici di contribuire al successo di un'organizzazione e pone le basi per una forza lavoro più agile e innovativa, sfruttando piattaforme come AppMaster per sfruttare tutto il potenziale del proprio pool di talenti.

Le sfide dello sviluppo dei cittadini

Se da un lato lo sviluppo dei cittadini offre numerosi vantaggi alle organizzazioni, dall'altro comporta alcune sfide che devono essere affrontate per garantire il successo. Conoscendo questi potenziali ostacoli, le aziende possono adottare le misure adeguate per mitigare i rischi e creare un ambiente in cui lo sviluppo dei cittadini possa prosperare.

Sicurezza e conformità dei dati

Una delle principali preoccupazioni per le organizzazioni che adottano il citizen development è la sicurezza dei dati e la conformità. Quando i dipendenti non tecnici iniziano a creare soluzioni software, il potenziale di vulnerabilità e violazione della sicurezza può aumentare. Assicurarsi che i citizen developer seguano pratiche corrette di gestione dei dati e aderiscano ai requisiti di sicurezza dell'organizzazione è fondamentale per mitigare i rischi.

Per affrontare le sfide della sicurezza dei dati, è essenziale stabilire un processo di sviluppo chiaro che dia priorità alla sicurezza e alla conformità. Ciò può comportare la collaborazione con i team di sicurezza delle informazioni per fornire governance e supervisione durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione.

Mancanza di una governance adeguata

Un'altra sfida che le organizzazioni devono affrontare è la mancanza di una governance e di un controllo adeguati sui progetti di sviluppo dei cittadini. Senza una supervisione, la proliferazione delle applicazioni create dagli utenti può portare a una frammentazione e a una crescita incontrollata, con il risultato di una collezione di applicazioni non supportate e difficili da mantenere e gestire.

Stabilire un solido quadro di governance può aiutare a prevenire questo scenario e a garantire una gestione efficace delle risorse. Questo quadro dovrebbe includere una serie di linee guida, standard e best practice per regolare quali tipi di applicazioni possono essere costruite, come devono essere mantenute e chi ha l'autorità di approvarle e distribuirle.

Coordinamento tra IT e sviluppatori cittadini

Una comunicazione e una collaborazione efficaci tra i professionisti dell'IT e gli sviluppatori cittadini sono fondamentali per il successo di qualsiasi iniziativa di sviluppo cittadino. Tuttavia, i silos organizzativi possono talvolta ostacolare questa collaborazione, causando incomprensioni e conflitti sulla responsabilità e sulla proprietà dei progetti.

Le organizzazioni devono coltivare una cultura della collaborazione che incoraggi team interfunzionali, canali di comunicazione chiari e obiettivi condivisi tra IT e sviluppatori cittadini. Questo può favorire un rapporto di lavoro positivo e garantire processi di sviluppo e distribuzione del software più fluidi.

Garantire il successo degli sviluppatori cittadini

Per massimizzare i vantaggi dello sviluppo dei cittadini e ridurre al minimo le potenziali sfide, le organizzazioni devono investire risorse e sforzi per promuovere un ambiente di supporto per i dipendenti non tecnici che sviluppano soluzioni software. Ecco alcune strategie per garantire il successo dei citizen developer all'interno di un'organizzazione:

Investire in formazione e supporto

L'enfasi sulla formazione e sul supporto ai citizen developer è fondamentale per costruire le competenze e la fiducia necessarie per creare con successo soluzioni software. Le organizzazioni dovrebbero fornire una serie di risorse, tra cui workshop, webinar e programmi di mentoring, per aiutare i dipendenti non tecnici ad apprendere i principi dello sviluppo software, la sicurezza dei dati e altri aspetti essenziali del processo.

Creare un ambiente collaborativo

Incoraggiare un ambiente collaborativo in cui i professionisti IT e i cittadini sviluppatori possano lavorare insieme sui progetti aiuterà a rompere i silos e a rendere più efficienti i processi di sviluppo e distribuzione. Questo obiettivo può essere raggiunto creando team interfunzionali, organizzando sessioni di brainstorming congiunte e facilitando riunioni periodiche di stand-up per monitorare i progressi e affrontare eventuali problemi.

Sfruttare le piattaforme No-Code

No-code Le piattaforme, come AppMaster.io, svolgono un ruolo cruciale nel potenziamento dei cittadini sviluppatori, fornendo un ambiente intuitivo e di facile utilizzo per la creazione di soluzioni software senza richiedere conoscenze approfondite di programmazione. AppMaster.io, in particolare, offre una piattaforma completa per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, grazie alle sue funzioni di visual data model e business process designer. Sfruttando queste potenti piattaforme, i dipendenti non tecnici possono creare e distribuire rapidamente soluzioni software personalizzate per affrontare le sfide aziendali.

Stabilire una chiara governance e supervisione

L'implementazione di un potente quadro di governance aiuterà le organizzazioni a mantenere il controllo e la supervisione dei progetti di sviluppo dei cittadini. Ciò comporta la definizione e l'applicazione di standard, linee guida e best practice chiare per lo sviluppo del software, assicurando che tutte le applicazioni realizzate dagli sviluppatori cittadini siano in linea con le politiche organizzative in materia di sicurezza, gestione dei dati e qualità complessiva.

In conclusione, il citizen development ha il potenziale per consentire ai dipendenti non tecnici di contribuire allo sviluppo del software, colmando il divario di competenze e promuovendo l'innovazione all'interno delle organizzazioni. Affrontando le potenziali sfide e implementando strategie per garantire il successo di questo approccio, le organizzazioni possono sfruttare il potere dei citizen developer e creare una forza lavoro più agile e collaborativa. L'utilizzo di potenti piattaforme no-code come AppMaster.io, nel quadro di una governance, di una formazione e di un supporto adeguati, consentirà alle organizzazioni di raccogliere i benefici dello sviluppo dei cittadini, riducendo al minimo i rischi associati.