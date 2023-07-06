公民开发者的崛起

公民开发者已经成为现代组织中的一种宝贵资源。这些专业人士，通常是非技术员工，利用低代码和无代码平台，在没有正式编程知识的情况下创建软件解决方案。随着企业意识到其员工队伍中尚未开发的潜力，并寻求授权员工为数字创新做出贡献的方法，公民开发运动已获得势头。

现代技术正变得越来越复杂，而且发展迅速，使得IT部门独自满足日益增长的数字化需求成为挑战。为了克服这一挑战，许多组织正在采用公民开发，即让技术人员和非技术人员都参与开发过程。

公民开发运动诞生于加速数字化转型的需要，并培养一种环境，使员工有能力创造和实施创新的想法。通过为非技术人员提供用户友好、可视化的软件创建工具，企业可以挖掘员工队伍中隐藏的才能，并减轻IT部门的负担。

现代劳动力的挑战和技能差距

随着世界向更加数字化的环境转变，企业在劳动力的适应性和技能组合方面面临着新的挑战。公司需要具有技术能力的员工，但在许多行业，对熟练的开发人员的需求已经超过了供应。此外，雇用具有必要专业知识的IT人员可能是昂贵而繁琐的。公民发展热情背后的驱动力之一是IT专业人士和非技术员工之间持续存在的技能差距。

这种差距导致了机会的丧失，技术实施的等待时间增加，以及低效的工作流程。此外，它还会导致部门之间的关系紧张，因为非技术员工很难有效地与IT专业人员沟通他们的需求。通过让非技术员工创建他们自己的软件解决方案，企业可以缩小技能差距，并确保他们的员工队伍准备好满足数字时代的要求。

公民发展：解决技能差距的方案

公民开发已经成为解决组织内部技能差距的一个强有力的方法。通过为员工提供访问low-code 或no-code 平台，企业可以授权他们的非技术员工开发软件解决方案，以满足他们的独特需求，而不必完全依赖IT部门。Low-code 和无代码平台，如AppMaster，使用户能够创建强大的应用程序，只需最低限度或没有编码经验。

这些平台通常提供拖放界面和可视化工具，以简化应用开发过程。因此，公民开发者可以快速建立和部署适合其业务需求的解决方案。公民开发还有助于简化开发过程，从而减少将新产品和服务推向市场的时间。这种效率对于快速变化的行业尤为关键，因为在这些行业中，快速适应新趋势和技术的能力是成功的关键。

此外，通过让非技术员工参与到开发过程中来，企业可以促进创新和协作的文化。鼓励跨部门的合作和交流可以促进一个更有活力的工作环境，在这个环境中，想法和解决方案从不同的角度产生。

公民开发为现代劳动力的技能差距提供了一个有效的解决方案，它使非技术员工能够在不依赖专门的IT部门的情况下创建和实施软件解决方案。通过为员工提供开发自己的解决方案所需的工具和资源，企业可以释放新的机会，简化工作流程，并促进创新文化。

市场中的主要参与者

随着公民发展在商业世界的势头，在low-code 和no-code 平台的市场上出现了几个关键的参与者。这些公司提供用户友好的软件工具，使非技术员工能够毫不费力地创建和管理软件应用。

微软的Power Apps： 作为微软Power Platform的一部分，Power Apps使用户能够创建具有由 drag-and-drop 功能驱动的用户界面的定制应用程序，连接到不同的数据源和服务。

作为微软Power Platform的一部分，Power Apps使用户能够创建具有由 功能驱动的用户界面的定制应用程序，连接到不同的数据源和服务。 谷歌AppSheet： 2020年被谷歌收购，AppSheet是一个 no-code 应用开发平台，帮助用户利用电子表格、数据库和云服务中的数据创建用于移动和网络的应用。

2020年被谷歌收购，AppSheet是一个 应用开发平台，帮助用户利用电子表格、数据库和云服务中的数据创建用于移动和网络的应用。 OutSystems： OutSystems是一个全面的 low-code 平台，通过广泛的预建组件、广泛的模板库和集成的人工智能功能，实现了网络和移动应用的快速开发。

OutSystems是一个全面的 平台，通过广泛的预建组件、广泛的模板库和集成的人工智能功能，实现了网络和移动应用的快速开发。 Mendix：作为 low-code 应用程序开发的领导者，Mendix提供了一个可视化的开发环境和丰富的预建组件生态系统，使用户能够创建、部署和管理企业级应用程序。

虽然这些公司和他们的平台为公民开发者提供了强有力的支持，但他们并不总是提供组织可能需要的相同水平的集成和定制，以满足其独特的业务需求。

介绍一下AppMaster"在公民发展道路上的作用

AppMaster 是一个强大的无代码平台，旨在实现软件开发的民主化，使非技术员工能够有效地创建和管理软件解决方案。凭借其直观的 界面， 允许用户在没有任何编程专业知识的情况下建立后台、网络和移动应用程序。该平台的功能包括通过BP设计器直观地创建drag-and-drop AppMaster 数据模型（数据库模式）和业务逻辑（使用业务流程），以及REST API和WSS 进行无缝集成。endpoints

AppMaster 的与众不同之处在于它能够使用行业标准的框架和语言为应用程序生成源代码，如用于后端应用程序的Go，用于Web应用程序的Vue3，用于Android的Kotlin和Jetpack Compose ，以及用于iOS的SwiftUI 。这确保了所产生的应用程序是可扩展的，可维护的，并且没有技术债务。由于AppMaster 的自动代码生成和编译，客户可以在30秒内看到他们的项目开始运行，使软件开发过程快10倍，成本效益高3倍。

此外，AppMaster 提供一系列订阅计划，以满足不同组织的需求，从免费的学习和探索套餐到企业级计划，其中包括可定制的资源和访问内部托管的源代码。为初创企业、教育机构、非营利组织和开源项目提供的特别优惠进一步巩固了AppMaster ，使所有人都能获得软件开发的承诺。

公民开发对组织的好处

通过公民开发增强非技术员工的能力，组织可以释放出许多好处，无论是对劳动力还是对整个企业都是如此：

进入市场的时间： 公民开发加速了应用程序的开发，使企业能够更快地向客户或员工提供解决方案。因此，企业可以在当今快节奏的环境中保持竞争力和敏捷性。

公民开发加速了应用程序的开发，使企业能够更快地向客户或员工提供解决方案。因此，企业可以在当今快节奏的环境中保持竞争力和敏捷性。 改进协作： 弥合IT专业人士和非技术员工之间的差距，鼓励团队内部更好地理解和合作，从而更有效地解决问题，形成更强大的企业文化，拥抱创新。

弥合IT专业人士和非技术员工之间的差距，鼓励团队内部更好地理解和合作，从而更有效地解决问题，形成更强大的企业文化，拥抱创新。 减轻IT团队的工作负担： 通过让非技术员工开发自己的软件解决方案，IT团队可以把精力集中在需要深入知识的更复杂的任务上，确保资源得到有效分配。

通过让非技术员工开发自己的软件解决方案，IT团队可以把精力集中在需要深入知识的更复杂的任务上，确保资源得到有效分配。 创新和数字转型： 公民开发促进了一个更具创新性的工作环境，员工感到有能力提出和创造新的解决方案来应对挑战，而不必完全依赖IT团队。这推动了企业内部的数字化转型工作，使其在竞争中保持领先地位。

公民开发促进了一个更具创新性的工作环境，员工感到有能力提出和创造新的解决方案来应对挑战，而不必完全依赖IT团队。这推动了企业内部的数字化转型工作，使其在竞争中保持领先地位。 节省成本：通过 AppMaster 等平台，企业可以开发、部署和管理软件解决方案，而成本仅为传统开发方法的一小部分，这有助于他们有效地分配预算并保持健康的底线。

总的来说，公民开发使非技术员工能够为组织的成功做出贡献，并为更灵活和创新的员工队伍奠定基础，利用像AppMaster 这样的平台，充分挖掘人才库的潜力。

公民发展的挑战

虽然公民发展为组织提供了许多好处，但它也带来了一些挑战，必须加以解决以确保成功。通过意识到这些潜在的障碍，公司可以采取适当的措施来减少风险，并创造一个公民发展可以蓬勃发展的环境。

数据安全与合规

采用公民开发的组织最关心的问题之一是数据安全和合规性。随着非技术员工开始创建软件解决方案，安全漏洞和漏洞的可能性可能会增加。确保公民开发者遵循正确的数据处理方法，并遵守组织的安全要求，对于减少风险至关重要。

为了应对数据安全挑战，必须建立一个明确的开发流程，将安全和合规性放在首位。这可能涉及到与信息安全团队合作，在整个应用开发生命周期中提供治理和监督。

缺少适当的治理

组织面临的另一个挑战是对公民开发项目缺乏适当的治理和控制。如果没有监督，用户创建的应用程序的扩散可能会导致碎片化和无节制的增长，导致不支持的应用程序的蔓延，难以维护和管理。

建立一个强大的治理框架可以帮助防止这种情况的发生，并确保资源得到有效管理。这个框架应该包括一套准则、标准和最佳实践，以规范哪些类型的应用程序可以被建立，它们应该如何被维护，以及谁有权批准和部署它们。

IT和公民开发者之间的协调

IT专业人员和公民开发者之间的有效沟通和合作对于任何公民发展计划的成功都是至关重要的。然而，组织的孤岛有时会阻碍这种合作，导致对项目的责任和所有权的误解和冲突。

组织必须培养一种合作文化，鼓励跨职能的团队，清晰的沟通渠道，以及IT和公民开发者之间的共同目标。这可以促进积极的工作关系，并确保更顺利的软件开发和部署过程。

确保公民开发者的成功

为了使公民开发的好处最大化，并尽量减少潜在的挑战，企业必须投入资源和精力，为非技术员工开发软件解决方案培养一个支持性环境。以下是一些确保公民开发者在组织内成功的策略：

投资于培训和支持

强调对公民开发者的培训和支持，对于建立成功创建软件解决方案所需的必要技能和信心至关重要。组织应该提供各种资源，包括研讨会、网络研讨会和指导计划，以帮助非技术员工学习软件开发的原则、数据安全和该过程的其他重要方面。

创造一个合作的环境

鼓励IT专业人员和公民开发者在项目中合作的环境，将有助于打破孤岛，实现更有效的开发和部署过程。这可以通过建立跨职能的团队，举办联合头脑风暴会议，以及促进定期的站立会议来跟踪进展和解决任何问题来实现。

充分利用No-Code 平台

No-code 诸如AppMaster.io这样的平台在赋予公民开发者权力方面发挥了关键作用，它为构建软件解决方案提供了一个用户友好、直观的环境，而不需要大量的编程知识。特别是.io，利用其可视化数据模型和业务流程设计器的功能，为创建后台、网络和移动应用程序提供了一个综合平台。通过利用这些强大的平台，非技术员工可以快速创建和部署定制的软件解决方案，以解决业务挑战。AppMaster

建立明确的治理和监督

实施一个强大的治理框架将帮助组织保持对公民开发项目的控制和监督。这涉及到定义和执行明确的标准、指导方针和软件开发的最佳实践，确保公民开发者构建的所有应用程序都符合组织的安全、数据处理和整体质量政策。

总之，公民开发有可能使非技术员工为软件开发工作做出贡献，弥合技能差距并推动组织内的创新。通过解决潜在的挑战和实施策略，以确保这种方法的成功，组织可以利用公民开发者的力量，并创造一个更灵活的、协作的劳动力。在适当的管理、培训和支持框架内利用强大的no-code 平台，如AppMaster.io，将使组织能够获得公民开发的好处，同时将相关风险降到最低。