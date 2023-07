Wzrost popularności programistów-obywateli

Deweloperzy-obywatele stali się cennym zasobem w nowoczesnych organizacjach. Ci profesjonaliści, zazwyczaj nietechniczni pracownicy, wykorzystują platformy low-code i no-code do tworzenia rozwiązań programistycznych bez formalnej wiedzy programistycznej. Ruch rozwoju obywatelskiego nabrał rozpędu, ponieważ firmy zdają sobie sprawę z niewykorzystanego potencjału swojej siły roboczej i szukają sposobów na umożliwienie pracownikom przyczynienia się do innowacji cyfrowych.

Nowoczesne technologie stają się coraz bardziej złożone i szybko ewoluują, co sprawia, że działom IT trudno jest samodzielnie sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie cyfryzacji. Aby sprostać temu wyzwaniu, wiele organizacji przyjmuje rozwój obywatelski, który obejmuje zaangażowanie zarówno personelu technicznego, jak i nietechnicznego w proces rozwoju.

Ruch rozwoju obywatelskiego narodził się z potrzeby przyspieszenia transformacji cyfrowej i wspierania środowiska, w którym pracownicy mają możliwość tworzenia i wdrażania innowacyjnych pomysłów. Zapewniając personelowi nietechnicznemu przyjazne dla użytkownika, wizualne narzędzia do tworzenia oprogramowania, organizacje mogą wykorzystać ukryte talenty swoich pracowników i zmniejszyć obciążenie działów IT.

Wyzwania i luki w umiejętnościach współczesnych pracowników

W miarę jak świat przesuwa się w kierunku bardziej cyfrowego środowiska, firmy stają przed nowymi wyzwaniami w zakresie zdolności adaptacyjnych i umiejętności pracowników. Firmy potrzebują pracowników z predyspozycjami technicznymi, ale popyt na wykwalifikowanych programistów przewyższył podaż w wielu branżach. Ponadto zatrudnianie pracowników IT z niezbędną wiedzą specjalistyczną może być kosztowne i żmudne. Jedną z sił napędowych entuzjazmu dla rozwoju obywateli jest utrzymująca się luka w umiejętnościach między specjalistami IT a pracownikami nietechnicznymi.

Rozbieżność ta skutkuje utraconymi możliwościami, wydłużonym czasem oczekiwania na wdrożenie technologii i nieefektywnymi przepływami pracy. Co więcej, może to prowadzić do napiętych relacji między działami, ponieważ pracownicy nietechniczni mają trudności ze skutecznym komunikowaniem swoich potrzeb specjalistom IT. Umożliwiając pracownikom nietechnicznym tworzenie własnych rozwiązań programowych, organizacje mogą wypełnić lukę w umiejętnościach i zapewnić, że ich pracownicy są przygotowani do spełnienia wymagań ery cyfrowej.

Rozwój obywateli: Rozwiązanie luki w umiejętnościach

Rozwój obywatelski stał się skutecznym sposobem na radzenie sobie z luką w umiejętnościach w organizacjach. Zapewniając pracownikom dostęp do platform low-code lub no-code, firmy mogą umożliwić swoim nietechnicznym pracownikom opracowywanie rozwiązań programowych, które zaspokajają ich unikalne potrzeby, bez konieczności polegania wyłącznie na działach IT. Low-code i platformy bez kodu, takie jak AppMaster, umożliwiają użytkownikom tworzenie potężnych aplikacji przy minimalnym lub zerowym doświadczeniu w kodowaniu.

Platformy te zazwyczaj oferują interfejsy typu " przeciągnij i upuść " oraz narzędzia wizualne, które upraszczają proces tworzenia aplikacji. Dzięki temu deweloperzy-obywatele mogą szybko tworzyć i wdrażać rozwiązania dostosowane do ich wymagań biznesowych. Rozwój obywatelski pomaga również usprawnić proces rozwoju, a co za tym idzie, skraca czas potrzebny na wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek. Wydajność ta jest szczególnie istotna w szybko zmieniających się branżach, w których zdolność do szybkiego dostosowywania się do nowych trendów i technologii jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu.

Co więcej, angażując pracowników nietechnicznych w proces rozwoju, organizacje promują kulturę innowacji i współpracy. Zachęcanie do współpracy i komunikacji między działami może sprzyjać bardziej dynamicznemu środowisku pracy, w którym pomysły i rozwiązania są generowane z różnych perspektyw.

Rozwój obywatelski stanowi skuteczne rozwiązanie dla współczesnej luki w umiejętnościach siły roboczej, umożliwiając pracownikom nietechnicznym tworzenie i wdrażanie rozwiązań programowych bez konieczności polegania na dedykowanym dziale IT. Zapewniając pracownikom narzędzia i zasoby potrzebne do opracowywania własnych rozwiązań, firmy mogą odblokować nowe możliwości, usprawnić przepływy pracy i promować kulturę innowacji.

Kluczowi gracze na rynku

W miarę jak rozwój obywatelski nabiera tempa w świecie biznesu, na rynku platform low-code i no-code pojawiło się kilku kluczowych graczy. Firmy te dostarczają przyjazne dla użytkownika narzędzia programowe, które umożliwiają pracownikom nietechnicznym łatwe tworzenie aplikacji i zarządzanie nimi.

Microsoft Power Apps: Power Apps, część platformy Power Platform firmy Microsoft, umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji z interfejsem użytkownika opartym na funkcjonalności drag-and-drop , łączących się z różnymi źródłami danych i usługami.

Google AppSheet: AppSheet, przejęty przez Google w 2020 roku, to platforma do tworzenia aplikacji no-code , która pomaga użytkownikom tworzyć aplikacje do użytku mobilnego i internetowego, wykorzystując dane z arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i usług w chmurze.

OutSystems: OutSystems, kompleksowa platforma low-code , umożliwia szybkie tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych dzięki szerokiej gamie gotowych komponentów, obszernej bibliotece szablonów i zintegrowanym funkcjom sztucznej inteligencji.

Mendix: Mendix, lider w tworzeniu aplikacji low-code , oferuje wizualne środowisko programistyczne i bogaty ekosystem gotowych komponentów, umożliwiając użytkownikom tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami klasy korporacyjnej.

Podczas gdy te firmy i ich platformy zapewniają silne wsparcie dla deweloperów obywatelskich, nie zawsze oferują taki sam poziom integracji i dostosowania, jakiego organizacje mogą potrzebować do swoich unikalnych wymagań biznesowych.

Przedstawiamy rolę AppMaster w ścieżce rozwoju obywateli

AppMaster to potężna platforma no-code zaprojektowana w celu demokratyzacji rozwoju oprogramowania i umożliwienia pracownikom nietechnicznym efektywnego tworzenia i zarządzania rozwiązaniami programistycznymi. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi drag-and-drop, AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez specjalistycznej wiedzy programistycznej. Funkcje platformy obejmują wizualne tworzenie modeli danych (schemat bazy danych) i logiki biznesowej (przy użyciu procesów biznesowych) za pomocą BP Designer, a także REST API i WSS endpoints dla płynnej integracji.

To, co wyróżnia AppMaster, to możliwość generowania kodu źródłowego dla aplikacji przy użyciu standardowych frameworków i języków, takich jak Go dla aplikacji backendowych, Vue3 dla aplikacji internetowych, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Zapewnia to, że powstałe aplikacje są skalowalne, łatwe w utrzymaniu i wolne od długu technicznego. Dzięki automatycznemu generowaniu i kompilacji kodu AppMaster, klienci widzą, jak ich projekty ożywają w mniej niż 30 sekund, dzięki czemu proces tworzenia oprogramowania jest do 10 razy szybszy i 3x bardziej opłacalny.

Ponadto AppMaster oferuje szereg planów subskrypcji, aby zaspokoić potrzeby różnych organizacji, od bezpłatnych pakietów edukacyjnych i eksploracyjnych po plany na poziomie korporacyjnym z dostosowywanymi zasobami i dostępem do kodu źródłowego do hostingu lokalnego. Specjalne oferty dla startupów, instytucji edukacyjnych, organizacji non-profit i projektów open-source dodatkowo podkreślają zaangażowanie AppMaster w tworzenie oprogramowania dostępnego dla wszystkich.

Korzyści z rozwoju obywatelskiego dla organizacji

Poprzez wzmocnienie pozycji pracowników nietechnicznych poprzez rozwój obywatelski, organizacje mogą odblokować liczne korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy:

Czas wprowadzenia produktu na rynek: Rozwój obywatelski przyspiesza tworzenie aplikacji, umożliwiając organizacjom szybsze dostarczanie rozwiązań klientom lub pracownikom. W rezultacie firmy mogą pozostać konkurencyjne i zwinne w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku.

Rozwój obywatelski przyspiesza tworzenie aplikacji, umożliwiając organizacjom szybsze dostarczanie rozwiązań klientom lub pracownikom. W rezultacie firmy mogą pozostać konkurencyjne i zwinne w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku. Lepsza współpraca: Wypełnienie luki między specjalistami IT a pracownikami nietechnicznymi zachęca do lepszego zrozumienia i współpracy w zespołach, prowadząc do bardziej efektywnego rozwiązywania problemów i silniejszej kultury korporacyjnej, która obejmuje innowacje.

Wypełnienie luki między specjalistami IT a pracownikami nietechnicznymi zachęca do lepszego zrozumienia i współpracy w zespołach, prowadząc do bardziej efektywnego rozwiązywania problemów i silniejszej kultury korporacyjnej, która obejmuje innowacje. Odciążenie zespołu IT: Umożliwiając pracownikom nietechnicznym opracowywanie własnych rozwiązań programowych, zespoły IT mogą skoncentrować swoje wysiłki na bardziej złożonych zadaniach wymagających dogłębnej wiedzy, zapewniając efektywną alokację zasobów.

Umożliwiając pracownikom nietechnicznym opracowywanie własnych rozwiązań programowych, zespoły IT mogą skoncentrować swoje wysiłki na bardziej złożonych zadaniach wymagających dogłębnej wiedzy, zapewniając efektywną alokację zasobów. Innowacyjność i transformacja cyfrowa: Rozwój obywatelski sprzyja bardziej innowacyjnemu środowisku pracy, w którym pracownicy czują się upoważnieni do proponowania i tworzenia nowych rozwiązań wyzwań bez konieczności polegania wyłącznie na zespołach IT. Napędza to wysiłki na rzecz transformacji cyfrowej w organizacji i pozwala jej wyprzedzić konkurencję.

Rozwój obywatelski sprzyja bardziej innowacyjnemu środowisku pracy, w którym pracownicy czują się upoważnieni do proponowania i tworzenia nowych rozwiązań wyzwań bez konieczności polegania wyłącznie na zespołach IT. Napędza to wysiłki na rzecz transformacji cyfrowej w organizacji i pozwala jej wyprzedzić konkurencję. Oszczędność kosztów: Dzięki platformom takim jak AppMaster organizacje mogą opracowywać, wdrażać i zarządzać rozwiązaniami programistycznymi za ułamek kosztów tradycyjnego podejścia do rozwoju, pomagając im efektywnie przydzielać budżety i utrzymywać zdrowe wyniki finansowe.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwój obywatelski umożliwia pracownikom nietechnicznym przyczynienie się do sukcesu organizacji i kładzie podwaliny pod bardziej zwinną i innowacyjną siłę roboczą, wykorzystując platformy takie jak AppMaster, aby w pełni wykorzystać potencjał ich puli talentów.

Wyzwania związane z rozwojem obywatelskim

Podczas gdy rozwój obywatelski oferuje liczne korzyści dla organizacji, wiąże się on również z pewnymi wyzwaniami, którym należy sprostać, aby zapewnić sukces. Zdając sobie sprawę z tych potencjalnych przeszkód, firmy mogą podjąć odpowiednie kroki w celu ograniczenia ryzyka i stworzenia środowiska, w którym rozwój obywatelski może się rozwijać.

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

Jedną z głównych obaw organizacji wdrażających rozwój obywatelski jest bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami. W miarę jak pracownicy nietechniczni zaczynają tworzyć rozwiązania programowe, potencjał luk w zabezpieczeniach i naruszeń bezpieczeństwa może wzrosnąć. Zapewnienie, że programiści obywatelscy przestrzegają właściwych praktyk przetwarzania danych i stosują się do wymagań bezpieczeństwa organizacji, ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem danych, konieczne jest ustanowienie jasnego procesu rozwoju, który nadaje priorytet bezpieczeństwu i zgodności. Może to obejmować współpracę z zespołami ds. bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia zarządzania i nadzoru w całym cyklu życia aplikacji.

Brak odpowiedniego zarządzania

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoją organizacje, jest brak odpowiedniego zarządzania i kontroli nad projektami rozwoju obywatelskiego. Bez nadzoru, rozprzestrzenianie się aplikacji tworzonych przez użytkowników może prowadzić do fragmentacji i niekontrolowanego wzrostu, skutkując rozrastającą się kolekcją nieobsługiwanych aplikacji, które są trudne w utrzymaniu i zarządzaniu.

Ustanowienie silnych ram zarządzania może pomóc zapobiec takiemu scenariuszowi i zapewnić skuteczne zarządzanie zasobami. Ramy te powinny obejmować zestaw wytycznych, standardów i najlepszych praktyk regulujących, jakie rodzaje aplikacji mogą być tworzone, jak powinny być utrzymywane i kto ma uprawnienia do ich zatwierdzania i wdrażania.

Koordynacja między IT a programistami-obywatelami

Skuteczna komunikacja i współpraca między specjalistami IT a deweloperami obywatelskimi ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej inicjatywy rozwoju obywatelskiego. Jednak silosy organizacyjne mogą czasami utrudniać tę współpracę, prowadząc do nieporozumień i konfliktów dotyczących odpowiedzialności i własności projektów.

Organizacje muszą kultywować kulturę współpracy, która zachęca do tworzenia wielofunkcyjnych zespołów, jasnych kanałów komunikacji i wspólnych celów między IT i deweloperami obywatelskimi. Może to sprzyjać pozytywnym relacjom roboczym i zapewnić płynniejsze procesy tworzenia i wdrażania oprogramowania.

Zapewnienie sukcesu deweloperom obywatelskim

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z rozwoju obywatelskiego i zminimalizować potencjalne wyzwania, organizacje muszą inwestować zasoby i wysiłki w promowanie środowiska wspierającego pracowników nietechnicznych w opracowywaniu rozwiązań programowych. Oto kilka strategii zapewniających sukces deweloperów obywatelskich w organizacji:

Inwestowanie w szkolenia i wsparcie

Kładzenie nacisku na szkolenia i wsparcie dla deweloperów obywatelskich ma kluczowe znaczenie dla budowania niezbędnego zestawu umiejętności i pewności siebie wymaganych do skutecznego tworzenia rozwiązań programowych. Organizacje powinny zapewnić różnorodne zasoby, w tym warsztaty, webinaria i programy mentorskie, aby pomóc pracownikom nietechnicznym poznać zasady tworzenia oprogramowania, bezpieczeństwo danych i inne istotne aspekty tego procesu.

Stwórz środowisko współpracy

Zachęcanie do współpracy w środowisku, w którym specjaliści IT i programiści mogą wspólnie pracować nad projektami, pomoże przełamać silosy i umożliwi bardziej wydajne procesy rozwoju i wdrażania. Można to osiągnąć poprzez tworzenie wielofunkcyjnych zespołów, organizowanie wspólnych sesji burzy mózgów i ułatwianie regularnych spotkań w celu śledzenia postępów i rozwiązywania wszelkich wątpliwości.

Wykorzystanie platform No-Code

No-code Platformy, takie jak AppMaster.io, odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu pozycji deweloperów obywatelskich, zapewniając przyjazne dla użytkownika, intuicyjne środowisko do tworzenia rozwiązań programistycznych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy programistycznej. AppMaster W szczególności .io oferuje kompleksową platformę do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych z wizualnym modelem danych i funkcjami projektanta procesów biznesowych. Wykorzystując te potężne platformy, pracownicy nietechniczni mogą szybko tworzyć i wdrażać niestandardowe rozwiązania programowe, aby sprostać wyzwaniom biznesowym.

Ustanowienie jasnego zarządzania i nadzoru

Wdrożenie potężnych ram zarządzania pomoże organizacjom utrzymać kontrolę i nadzór nad projektami rozwoju obywateli. Obejmuje to definiowanie i egzekwowanie jasnych standardów, wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie tworzenia oprogramowania, zapewniając, że wszystkie aplikacje tworzone przez programistów obywatelskich są zgodne z polityką organizacyjną w zakresie bezpieczeństwa, obsługi danych i ogólnej jakości.

Podsumowując, rozwój obywatelski ma potencjał, aby umożliwić pracownikom nietechnicznym udział w tworzeniu oprogramowania, wypełniając lukę w umiejętnościach i napędzając innowacje w organizacjach. Zajmując się potencjalnymi wyzwaniami i wdrażając strategie zapewniające sukces tego podejścia, organizacje mogą wykorzystać moc programistów obywatelskich i stworzyć bardziej zwinną, współpracującą siłę roboczą. Wykorzystanie potężnych platform no-code, takich jak AppMaster.io, w ramach odpowiedniego zarządzania, szkoleń i wsparcia umożliwi organizacjom czerpanie korzyści z rozwoju obywatelskiego przy jednoczesnym zminimalizowaniu związanego z tym ryzyka.