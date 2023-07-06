Восход гражданских разработчиков

Гражданские разработчики стали ценным ресурсом в современных организациях. Эти профессионалы, как правило, нетехнические сотрудники, используют платформы с низким кодом и без кода для создания программных решений без формальных знаний программирования. Движение гражданских разработчиков набирает обороты по мере того, как компании осознают неиспользованный потенциал своей рабочей силы и ищут способы расширить возможности сотрудников для внесения вклада в цифровые инновации.

Современные технологии становятся все более сложными и быстро развиваются, поэтому ИТ-отделам сложно самостоятельно справиться с растущими требованиями к цифровизации. Чтобы преодолеть эту проблему, многие организации внедряют гражданскую разработку, которая предполагает вовлечение в процесс разработки как технических, так и нетехнических сотрудников.

Движение гражданской разработки возникло в связи с необходимостью ускорения цифровой трансформации и создания среды, в которой сотрудники имеют возможность создавать и реализовывать инновационные идеи. Предоставляя нетехническому персоналу удобные визуальные инструменты для создания программного обеспечения, организации могут задействовать скрытые таланты своих сотрудников и снизить нагрузку на ИТ-отделы.

Современные проблемы и пробелы в квалификации персонала

По мере того, как мир переходит к более цифровой среде, компании сталкиваются с новыми проблемами в плане адаптации и квалификации персонала. Компаниям нужны сотрудники с техническими способностями, но во многих отраслях спрос на квалифицированных разработчиков превысил предложение. Кроме того, наем ИТ-персонала с необходимыми знаниями может быть дорогостоящим и утомительным. Одной из движущих сил энтузиазма в отношении развития граждан является сохраняющийся разрыв в навыках между ИТ-специалистами и нетехническими сотрудниками.

Это несоответствие приводит к упущенным возможностям, увеличению времени ожидания внедрения технологий и неэффективным рабочим процессам. Более того, это может привести к напряженным отношениям между отделами, поскольку нетехнические сотрудники пытаются эффективно донести свои потребности до ИТ-специалистов. Предоставив нетехническим сотрудникам возможность создавать собственные программные решения, организации могут устранить разрыв в квалификации и обеспечить готовность своих сотрудников соответствовать требованиям цифровой эпохи.

Развитие граждан: Решение проблемы нехватки квалифицированных кадров

Развитие граждан стало мощным способом решения проблемы нехватки навыков в организациях. Предоставляя сотрудникам доступ к платформам low-code или no-code, компании могут предоставить своим нетехническим сотрудникам возможность разрабатывать программные решения, отвечающие их уникальным потребностям, не полагаясь исключительно на ИТ-отделы. Low-code и no-code платформы, такие как AppMaster, позволяют пользователям создавать мощные приложения с минимальным опытом кодирования или вообще без него.

Эти платформы обычно предлагают интерфейсы drag-and-drop и визуальные инструменты, которые упрощают процесс разработки приложений. Таким образом, гражданские разработчики могут быстро создавать и внедрять решения, отвечающие требованиям бизнеса. Гражданская разработка также помогает оптимизировать процесс разработки и, следовательно, сократить время, необходимое для вывода новых продуктов и услуг на рынок. Такая эффективность особенно важна для быстро меняющихся отраслей, где способность быстро адаптироваться к новым тенденциям и технологиям является залогом успеха.

Кроме того, вовлекая в процесс разработки нетехнических сотрудников, организации способствуют развитию культуры инноваций и сотрудничества. Поощрение межведомственного сотрудничества и коммуникации может способствовать созданию более динамичной рабочей среды, в которой идеи и решения генерируются из различных точек зрения.

Гражданская разработка - это эффективное решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в современном мире, позволяющее нетехническим сотрудникам создавать и внедрять программные решения, не прибегая к услугам специализированного ИТ-отдела. Предоставляя сотрудникам инструменты и ресурсы, необходимые для разработки собственных решений, компании могут открыть новые возможности, оптимизировать рабочие процессы и способствовать развитию культуры инноваций.

Ключевые игроки на рынке

По мере того, как гражданское развитие набирает обороты в мире бизнеса, на рынке платформ low-code и no-code появилось несколько ключевых игроков. Эти компании предоставляют удобные программные инструменты, которые позволяют нетехническим сотрудникам без особых усилий создавать и управлять программными приложениями.

Microsoft Power Apps: Часть платформы Power Platform от Microsoft, Power Apps позволяет пользователям создавать пользовательские приложения с пользовательским интерфейсом на основе функциональности drag-and-drop , подключаясь к различным источникам данных и сервисам.

Часть платформы Power Platform от Microsoft, Power Apps позволяет пользователям создавать пользовательские приложения с пользовательским интерфейсом на основе функциональности , подключаясь к различным источникам данных и сервисам. Google AppSheet: AppSheet, приобретенная Google в 2020 году, представляет собой платформу разработки приложений no-code , которая помогает пользователям создавать приложения для мобильных и веб-приложений, используя данные из электронных таблиц, баз данных и облачных сервисов.

AppSheet, приобретенная Google в 2020 году, представляет собой платформу разработки приложений , которая помогает пользователям создавать приложения для мобильных и веб-приложений, используя данные из электронных таблиц, баз данных и облачных сервисов. OutSystems: Комплексная платформа low-code , OutSystems позволяет быстро разрабатывать веб- и мобильные приложения с помощью широкого спектра предварительно созданных компонентов, обширной библиотеки шаблонов и интегрированных возможностей искусственного интеллекта.

Комплексная платформа , OutSystems позволяет быстро разрабатывать веб- и мобильные приложения с помощью широкого спектра предварительно созданных компонентов, обширной библиотеки шаблонов и интегрированных возможностей искусственного интеллекта. Mendix: Лидер в области разработки приложений low-code , Mendix предлагает визуальную среду разработки и богатую экосистему готовых компонентов, позволяя пользователям создавать, развертывать и управлять приложениями корпоративного уровня.

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Хотя эти компании и их платформы обеспечивают мощную поддержку гражданских разработчиков, они не всегда предлагают тот уровень интеграции и настройки, который может понадобиться организациям для удовлетворения их уникальных бизнес-требований.

Представляем вашему вниманию AppMaster'Роль в пути гражданской разработки

AppMaster это мощная платформа "без кода", разработанная для демократизации разработки программного обеспечения и расширения возможностей нетехнических сотрудников по созданию и эффективному управлению программными решениями. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу drag-and-drop, AppMaster позволяет пользователям создавать внутренние, веб- и мобильные приложения без каких-либо знаний в области программирования. Возможности платформы включают визуальное создание моделей данных (схемы базы данных) и бизнес-логики (с помощью бизнес-процессов) с помощью BP Designer, а также REST API и WSS endpoints для бесшовной интеграции.

Отличительной особенностью AppMaster является способность генерировать исходный код для приложений с использованием стандартных для отрасли фреймворков и языков, таких как Go для backend-приложений, Vue3 для веб-приложений, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Это гарантирует, что получаемые приложения будут масштабируемыми, поддерживаемыми и свободными от технического долга. Благодаря автоматической генерации и компиляции кода AppMaster, клиенты видят, как их проекты воплощаются в жизнь менее чем за 30 секунд, что делает процесс разработки программного обеспечения в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее.

Кроме того, AppMaster предлагает различные планы подписки для удовлетворения потребностей различных организаций: от бесплатных пакетов для обучения и изучения до планов корпоративного уровня с настраиваемыми ресурсами и доступом к исходному коду для размещения на локальном хостинге. Специальные предложения для стартапов, образовательных учреждений, некоммерческих организаций и проектов с открытым исходным кодом еще больше подчеркивают стремление AppMaster сделать разработку программного обеспечения доступной для всех.

Преимущества гражданской разработки для организаций

Расширяя возможности нетехнических сотрудников посредством гражданской разработки, организации могут получить множество преимуществ, как для персонала, так и для бизнеса в целом:

Время выхода на рынок: Гражданская разработка ускоряет разработку приложений, позволяя организациям быстрее предоставлять решения клиентам или сотрудникам. В результате бизнес может оставаться конкурентоспособным и гибким в сегодняшней быстро меняющейся среде.

Гражданская разработка ускоряет разработку приложений, позволяя организациям быстрее предоставлять решения клиентам или сотрудникам. В результате бизнес может оставаться конкурентоспособным и гибким в сегодняшней быстро меняющейся среде. Улучшенное взаимодействие: Устранение разрыва между ИТ-специалистами и сотрудниками, не являющимися специалистами, способствует лучшему пониманию и сотрудничеству внутри команд, что приводит к более эффективному решению проблем и укреплению корпоративной культуры, поддерживающей инновации.

Устранение разрыва между ИТ-специалистами и сотрудниками, не являющимися специалистами, способствует лучшему пониманию и сотрудничеству внутри команд, что приводит к более эффективному решению проблем и укреплению корпоративной культуры, поддерживающей инновации. Облегчение нагрузки на ИТ-команду: Давая возможность нетехническим сотрудникам разрабатывать собственные программные решения, ИТ-команды могут сосредоточить свои усилия на более сложных задачах, требующих глубоких знаний, обеспечивая эффективное распределение ресурсов.

Давая возможность нетехническим сотрудникам разрабатывать собственные программные решения, ИТ-команды могут сосредоточить свои усилия на более сложных задачах, требующих глубоких знаний, обеспечивая эффективное распределение ресурсов. Инновации и цифровая трансформация: Гражданская разработка способствует созданию более инновационной рабочей среды, в которой сотрудники чувствуют себя вправе предлагать и создавать новые решения проблем, не полагаясь только на ИТ-команды. Это стимулирует усилия по цифровой трансформации организации и позволяет ей опережать конкурентов.

Гражданская разработка способствует созданию более инновационной рабочей среды, в которой сотрудники чувствуют себя вправе предлагать и создавать новые решения проблем, не полагаясь только на ИТ-команды. Это стимулирует усилия по цифровой трансформации организации и позволяет ей опережать конкурентов. Экономия затрат: С помощью таких платформ, как AppMaster , организации могут разрабатывать, внедрять и управлять программными решениями за долю стоимости традиционных подходов к разработке, что помогает им эффективно распределять бюджеты и поддерживать здоровый финансовый результат.

В целом, гражданская разработка позволяет нетехническим сотрудникам внести свой вклад в успех организации и закладывает основу для более гибкого и инновационного персонала, используя такие платформы, как AppMaster, чтобы использовать весь потенциал своего кадрового резерва.

Проблемы развития граждан

Несмотря на то, что развитие граждан предлагает многочисленные преимущества для организаций, оно также сопряжено с некоторыми проблемами, которые необходимо решить для обеспечения успеха. Зная об этих потенциальных препятствиях, компании могут предпринять необходимые шаги для снижения рисков и создания среды, в которой развитие граждан будет процветать.

Безопасность данных и соответствие нормативным требованиям

Одной из главных проблем для организаций, внедряющих гражданскую разработку, является безопасность данных и соответствие нормативным требованиям. Поскольку нетехнические сотрудники начинают создавать программные решения, вероятность уязвимостей и нарушений безопасности может возрасти. Обеспечение того, чтобы гражданские разработчики следовали надлежащей практике работы с данными и соблюдали требования безопасности организации, имеет решающее значение для снижения рисков.

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Для решения проблем безопасности данных важно установить четкий процесс разработки, в котором приоритет отдается безопасности и соблюдению требований. Это может включать в себя работу с группами информационной безопасности для обеспечения управления и надзора на протяжении всего жизненного цикла разработки приложений.

Отсутствие надлежащего управления

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются организации, является отсутствие надлежащего управления и контроля над проектами по разработке приложений для граждан. Без надзора распространение приложений, созданных пользователями, может привести к фрагментации и неконтролируемому росту, в результате чего образуется разросшаяся коллекция неподдерживаемых приложений, которые сложно поддерживать и управлять ими.

Создание надежной системы управления может помочь предотвратить этот сценарий и обеспечить эффективное управление ресурсами. Эта структура должна включать набор руководящих принципов, стандартов и лучших практик для регулирования того, какие типы приложений могут быть созданы, как они должны поддерживаться, и кто имеет право утверждать и развертывать их.

Координация между ИТ-специалистами и гражданскими разработчиками

Эффективная коммуникация и сотрудничество между ИТ-специалистами и разработчиками-гражданами являются жизненно важными для успеха любой инициативы по развитию граждан. Однако иногда организационная замкнутость может препятствовать такому сотрудничеству, что приводит к недопониманию и конфликтам по поводу ответственности и принадлежности проектов.

Организации должны культивировать культуру сотрудничества, которая поощряет межфункциональные команды, четкие каналы связи и общие цели среди ИТ-специалистов и гражданских разработчиков. Это может способствовать установлению позитивных рабочих отношений и обеспечить более плавный процесс разработки и внедрения программного обеспечения.

Обеспечение успеха гражданских разработчиков

Чтобы максимизировать преимущества гражданской разработки и минимизировать потенциальные проблемы, организации должны вкладывать ресурсы и усилия в создание благоприятной среды для разработки программных решений нетехническими сотрудниками. Ниже приведены некоторые стратегии для обеспечения успеха гражданских разработчиков в организации:

Инвестируйте в обучение и поддержку

Уделение особого внимания обучению и поддержке гражданских разработчиков имеет решающее значение для формирования необходимого набора навыков и уверенности, требуемых для успешного создания программных решений. Организации должны предоставлять разнообразные ресурсы, включая семинары, вебинары и программы наставничества, чтобы помочь нетехническим сотрудникам изучить принципы разработки программного обеспечения, безопасность данных и другие важные аспекты процесса.

Создание среды для совместной работы

Поощрение совместной среды, в которой ИТ-специалисты и обычные разработчики могут работать вместе над проектами, поможет разрушить замкнутость и обеспечить более эффективные процессы разработки и внедрения. Этого можно достичь путем создания межфункциональных команд, проведения совместных мозговых штурмов и организации регулярных совещаний для отслеживания прогресса и решения любых проблем.

Используйте платформы No-Code

No-code Платформы, такие как AppMaster.io, играют решающую роль в расширении возможностей гражданских разработчиков, предоставляя удобную, интуитивно понятную среду для создания программных решений, не требующую глубоких знаний программирования. AppMaster В частности, .io предлагает комплексную платформу для создания бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений с помощью визуальной модели данных и конструктора бизнес-процессов. Используя эти мощные платформы, нетехнические сотрудники могут быстро создавать и внедрять пользовательские программные решения для решения бизнес-задач.

Установите четкое управление и надзор

Внедрение мощной системы управления поможет организациям сохранить контроль и надзор за проектами по развитию граждан. Это включает в себя определение и применение четких стандартов, руководящих принципов и лучших практик разработки программного обеспечения, гарантирующих, что все приложения, созданные гражданскими разработчиками, соответствуют политике организации в отношении безопасности, обработки данных и общего качества.

В заключение следует отметить, что гражданская разработка имеет потенциал для расширения возможностей нетехнических сотрудников по внесению вклада в разработку программного обеспечения, преодоления разрыва в квалификации и стимулирования инноваций в организациях. Решая потенциальные проблемы и внедряя стратегии, обеспечивающие успех этого подхода, организации могут использовать возможности гражданских разработчиков и создать более гибкую, совместную рабочую силу. Использование мощных платформ no-code, таких как AppMaster.io, в рамках надлежащего управления, обучения и поддержки позволит организациям воспользоваться преимуществами гражданской разработки при минимизации сопутствующих рисков.