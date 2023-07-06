صعود المطورين المواطنين

برز المطورون المواطنون كمورد قيم في المنظمات الحديثة. يستخدم هؤلاء المحترفون ، وهم عادةً موظفون غير تقنيون ، منصات منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية لإنشاء حلول برمجية بدون معرفة برمجية رسمية. اكتسبت حركة تنمية المواطن زخمًا حيث أدركت الشركات الإمكانات غير المستغلة في قوتها العاملة وتبحث عن طرق لتمكين الموظفين من المساهمة في الابتكار الرقمي.

أصبحت التقنيات الحديثة أكثر تعقيدًا وتتطور بسرعة ، مما يجعل من الصعب على أقسام تكنولوجيا المعلومات تلبية الطلبات المتزايدة للرقمنة بمفردها. للتغلب على هذا التحدي ، تتبنى العديد من المنظمات تنمية المواطن ، والتي تتضمن إشراك كل من الموظفين التقنيين وغير التقنيين في عملية التنمية .

ولدت حركة تنمية المواطن من الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز بيئة يتم فيها تمكين الموظفين لإنشاء وتنفيذ أفكار مبتكرة. من خلال تزويد الموظفين غير التقنيين بأدوات مرئية سهلة الاستخدام لإنشاء البرامج ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من المواهب المخفية للقوى العاملة لديها وتقليل العبء على أقسام تكنولوجيا المعلومات لديها.

تحديات القوى العاملة الحديثة وفجوات المهارات

مع تحول العالم نحو بيئة أكثر رقمية ، تواجه الشركات تحديات جديدة من حيث القدرة على التكيف مع القوى العاملة ومجموعات المهارات. تحتاج الشركات إلى موظفين يتمتعون بالكفاءة التقنية ، لكن الطلب على المطورين المهرة تجاوز العرض في العديد من الصناعات. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون تعيين موظفي تكنولوجيا المعلومات ذوي الخبرة اللازمة مكلفًا ومضجرًا. إحدى القوى الدافعة وراء الحماس لتنمية المواطنين هي الفجوة المستمرة في المهارات بين متخصصي تكنولوجيا المعلومات والموظفين غير التقنيين.

يؤدي هذا التباين إلى ضياع الفرص ، وزيادة أوقات الانتظار لتطبيقات التكنولوجيا ، وسير العمل غير الفعال. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين الإدارات حيث يكافح الموظفون غير الفنيين لإيصال احتياجاتهم لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال. من خلال تمكين الموظفين غير التقنيين من إنشاء حلول برمجية خاصة بهم ، يمكن للمؤسسات سد فجوة المهارات والتأكد من أن القوى العاملة لديها مستعدة لتلبية متطلبات العصر الرقمي.

تنمية المواطن: حل لفجوة المهارات

برزت تنمية المواطن كطريقة قوية لمعالجة فجوة المهارات داخل المنظمات. من خلال تزويد الموظفين بإمكانية الوصول إلى الأنظمة الأساسية low-code أو التي no-code ، يمكن للشركات تمكين موظفيها غير التقنيين من تطوير حلول برمجية تلبي احتياجاتهم الفريدة دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على أقسام تكنولوجيا المعلومات. تمكّن الأنظمة الأساسية Low-code وغير المشفرة ، مثل AppMaster ، المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية بأقل خبرة في الترميز أو بدونها.

تقدم هذه الأنظمة الأساسية عادةً واجهات السحب والإفلات والأدوات المرئية التي تبسط عملية تطوير التطبيق. على هذا النحو ، يمكن للمطورين المواطنين بناء ونشر الحلول المصممة خصيصًا لمتطلبات أعمالهم بسرعة. تساعد تنمية المواطن أيضًا على تبسيط عملية التنمية ، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لجلب منتجات وخدمات جديدة إلى السوق. هذه الكفاءة ضرورية بشكل خاص للصناعات المتغيرة بسرعة ، حيث تعد القدرة على التكيف بسرعة مع الاتجاهات والتقنيات الجديدة ضرورية للنجاح.

علاوة على ذلك ، من خلال إشراك الموظفين غير الفنيين في عملية التطوير ، تعزز المنظمات ثقافة الابتكار والتعاون. يمكن أن يؤدي تشجيع التعاون والتواصل بين الإدارات إلى تعزيز بيئة عمل أكثر ديناميكية ، حيث يتم إنشاء الأفكار والحلول من وجهات نظر متنوعة.

يوفر تطوير المواطن حلاً فعالاً لفجوة مهارات القوى العاملة الحديثة من خلال تمكين الموظفين غير التقنيين لإنشاء وتنفيذ حلول برمجية دون الاعتماد على قسم تكنولوجيا المعلومات المخصص. من خلال تزويد الموظفين بالأدوات والموارد اللازمة لتطوير حلولهم الخاصة ، يمكن للشركات فتح فرص جديدة ، وتبسيط سير العمل ، وتعزيز ثقافة الابتكار.

اللاعبون الرئيسيون في السوق

مع اكتساب تنمية المواطن زخمًا في عالم الأعمال ، ظهر العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق لمنصات low-code no-code. توفر هذه الشركات أدوات برمجية سهلة الاستخدام تمكن الموظفين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات البرامج وإدارتها بسهولة.

Microsoft Power Apps: جزء من Microsoft Power Platform ، يتيح Power Apps للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة باستخدام واجهة مستخدم مدفوعة بوظيفة drag-and-drop ، والاتصال بمصادر وخدمات بيانات مختلفة.

جزء من Microsoft Power Platform ، يتيح Power Apps للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة باستخدام واجهة مستخدم مدفوعة بوظيفة ، والاتصال بمصادر وخدمات بيانات مختلفة. ورقة تطبيقات Google: استحوذت عليها Google في عام 2020 ، AppSheet عبارة عن نظام أساسي لتطوير التطبيقات no-code يساعد المستخدمين على إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول واستخدام الويب ، باستخدام البيانات من جداول البيانات وقواعد البيانات والخدمات السحابية.

استحوذت عليها Google في عام 2020 ، AppSheet عبارة عن نظام أساسي لتطوير التطبيقات يساعد المستخدمين على إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول واستخدام الويب ، باستخدام البيانات من جداول البيانات وقواعد البيانات والخدمات السحابية. OutSystems: نظام أساسي شامل low-code ، يتيح OutSystems التطوير السريع لتطبيقات الويب والهاتف المحمول مع مجموعة واسعة من المكونات المبنية مسبقًا ، ومكتبة واسعة من القوالب ، وإمكانيات متكاملة للذكاء الاصطناعي.

نظام أساسي شامل ، يتيح OutSystems التطوير السريع لتطبيقات الويب والهاتف المحمول مع مجموعة واسعة من المكونات المبنية مسبقًا ، ومكتبة واسعة من القوالب ، وإمكانيات متكاملة للذكاء الاصطناعي. Mendix: شركة رائدة في تطوير التطبيقات low-code ، تقدم Mendix بيئة تطوير مرئية ونظامًا بيئيًا غنيًا من المكونات المبنية مسبقًا ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات ونشرها وإدارتها.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

بينما توفر هذه الشركات ومنصاتها دعمًا قويًا للمطورين المواطنين ، فإنها لا تقدم دائمًا نفس المستوى من التكامل والتخصيص الذي قد تحتاجه المؤسسات لمتطلبات أعمالها الفريدة.

التعريف بدور AppMaster في مسار تنمية المواطن

AppMaster عبارة عن نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية مصمم لإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج وتمكين الموظفين غير التقنيين من إنشاء حلول البرامج وإدارتها بشكل فعال. من خلال واجهة drag-and-drop البديهية ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال دون أي خبرة برمجية. تتضمن ميزات النظام الأساسي إنشاء نماذج بيانات بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (باستخدام عمليات الأعمال) من خلال مصمم BP ، بالإضافة إلى endpoints REST API و WSS لتحقيق تكامل سلس.

ما يميز AppMaster هو قدرته على إنشاء كود مصدر للتطبيقات التي تستخدم أطر العمل القياسية واللغات ، مثل Go for backend Applications و Vue3 لتطبيقات الويب و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. وهذا يضمن أن التطبيقات الناتجة قابلة للتطوير والصيانة وخالية من الديون التقنية. بفضل إنشاء وتجميع الأكواد التلقائية لـ AppMaster ، يرى العملاء أن مشاريعهم تنبض بالحياة في أقل من 30 ثانية ، مما يجعل عملية تطوير البرامج أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم AppMaster مجموعة من خطط الاشتراك لتلبية احتياجات المؤسسات المختلفة ، من حزم التعلم والاستكشاف المجانية إلى الخطط على مستوى المؤسسة مع موارد قابلة للتخصيص والوصول إلى رمز المصدر للاستضافة المحلية. العروض الخاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات غير الربحية والمشاريع مفتوحة المصدر تعزز التزام AppMaster بجعل تطوير البرمجيات في متناول الجميع.

فوائد تنمية المواطن للمنظمات

من خلال تمكين الموظفين غير الفنيين من خلال تنمية المواطن ، يمكن للمنظمات إطلاق العديد من المزايا ، سواء بالنسبة للقوى العاملة أو للأعمال التجارية ككل:

الوقت للتسويق: يعمل تطوير المواطن على تسريع تطوير التطبيقات ، مما يمكّن المؤسسات من تقديم الحلول للعملاء أو الموظفين بشكل أسرع. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات أن تظل قادرة على المنافسة ورشيقة في بيئة اليوم سريعة الخطى.

تطوير المواطن على تسريع تطوير التطبيقات ، مما يمكّن المؤسسات من تقديم الحلول للعملاء أو الموظفين بشكل أسرع. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات أن تظل قادرة على المنافسة ورشيقة في بيئة اليوم سريعة الخطى. تحسين التعاون: يشجع سد الفجوة بين محترفي تكنولوجيا المعلومات والموظفين غير التقنيين على فهم وتعاون أفضل داخل الفرق ، مما يؤدي إلى حل أكثر كفاءة للمشكلات وثقافة مؤسسية أقوى تتبنى الابتكار.

يشجع سد الفجوة بين محترفي تكنولوجيا المعلومات والموظفين غير التقنيين على فهم وتعاون أفضل داخل الفرق ، مما يؤدي إلى حل أكثر كفاءة للمشكلات وثقافة مؤسسية أقوى تتبنى الابتكار. تخفيف عبء عمل فريق تكنولوجيا المعلومات: من خلال تمكين الموظفين غير التقنيين من تطوير حلول البرمجيات الخاصة بهم ، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تركيز جهودها على المهام الأكثر تعقيدًا التي تتطلب معرفة متعمقة ، مما يضمن تخصيص الموارد بكفاءة.

من خلال تمكين الموظفين غير التقنيين من تطوير حلول البرمجيات الخاصة بهم ، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تركيز جهودها على المهام الأكثر تعقيدًا التي تتطلب معرفة متعمقة ، مما يضمن تخصيص الموارد بكفاءة. الابتكار والتحول الرقمي: تعزز تنمية المواطن بيئة عمل أكثر ابتكارًا ، حيث يشعر الموظفون بالقدرة على اقتراح وإنشاء حلول جديدة للتحديات دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على فرق تكنولوجيا المعلومات. هذا يقود جهود التحول الرقمي داخل المنظمة ويمكّنها من البقاء في صدارة المنافسة.

تعزز تنمية المواطن بيئة عمل أكثر ابتكارًا ، حيث يشعر الموظفون بالقدرة على اقتراح وإنشاء حلول جديدة للتحديات دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على فرق تكنولوجيا المعلومات. هذا يقود جهود التحول الرقمي داخل المنظمة ويمكّنها من البقاء في صدارة المنافسة. التوفير في التكاليف: باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تطوير حلول برمجية ونشرها وإدارتها بجزء بسيط من تكلفة مناهج التطوير التقليدية ، مما يساعدهم على تخصيص الميزانيات بفعالية والحفاظ على صافي الربح.

بشكل عام ، يمكّن تطوير المواطن الموظفين غير التقنيين من المساهمة في نجاح المؤسسة ويضع الأساس لقوة عاملة أكثر مرونة وابتكارًا ، مع الاستفادة من منصات مثل AppMaster لتسخير الإمكانات الكاملة لمجموعة المواهب الخاصة بهم.

تحديات تنمية المواطن

بينما تقدم تنمية المواطن فوائد عديدة للمنظمات ، إلا أنها تأتي أيضًا مع بعض التحديات التي يجب معالجتها لضمان النجاح. من خلال إدراك هذه العقبات المحتملة ، يمكن للشركات اتخاذ الخطوات المناسبة للتخفيف من المخاطر وخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها تنمية المواطنين.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

أمن البيانات والامتثال

يعد أمن البيانات والامتثال من أهم اهتمامات المنظمات التي تتبنى تنمية المواطن. مع بدء الموظفين غير الفنيين في إنشاء حلول برمجية ، قد تزداد احتمالية حدوث ثغرات أمنية وانتهاكات. يعد ضمان اتباع المطورين المواطنين لممارسات معالجة البيانات المناسبة والالتزام بمتطلبات أمان المؤسسة أمرًا بالغ الأهمية في التخفيف من المخاطر.

لمواجهة تحديات أمن البيانات ، من الضروري إنشاء عملية تطوير واضحة تعطي الأولوية للأمان والامتثال. قد يشمل ذلك العمل مع فرق أمن المعلومات لتوفير الحوكمة والإشراف طوال دورة حياة تطوير التطبيق.

عدم وجود حوكمة مناسبة

التحدي الآخر الذي تواجهه المنظمات هو الافتقار إلى الحكم السليم والسيطرة على مشاريع تنمية المواطنين. بدون رقابة ، يمكن أن يؤدي انتشار التطبيقات التي أنشأها المستخدمون إلى التجزئة والنمو غير المنضبط ، مما يؤدي إلى مجموعة مترامية الأطراف من التطبيقات غير المدعومة التي يصعب صيانتها وإدارتها.

يمكن أن يساعد إنشاء إطار حوكمة قوي في منع هذا السيناريو وضمان إدارة الموارد بشكل فعال. يجب أن يشتمل هذا الإطار على مجموعة من الإرشادات والمعايير وأفضل الممارسات لتنظيم أنواع التطبيقات التي يمكن بناؤها ، وكيفية صيانتها ، ومن لديه السلطة للموافقة عليها ونشرها.

التنسيق بين تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين

يعد الاتصال والتعاون الفعال بين متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين أمرًا حيويًا لنجاح أي مبادرة لتنمية المواطن. ومع ذلك ، يمكن أن تعيق الصوامع التنظيمية في بعض الأحيان هذا التعاون ، مما يؤدي إلى سوء الفهم والصراع حول المسؤولية وملكية المشاريع.

يجب أن تزرع المنظمات ثقافة التعاون التي تشجع الفرق متعددة الوظائف ، وقنوات الاتصال الواضحة ، والأهداف المشتركة بين مطوري تكنولوجيا المعلومات والمواطنين. يمكن أن يعزز ذلك علاقة عمل إيجابية ويضمن تطوير البرامج وعمليات النشر بشكل أكثر سلاسة.

ضمان نجاح المواطنين المطورين

لتعظيم فوائد تنمية المواطن وتقليل التحديات المحتملة ، يجب على المنظمات استثمار الموارد والجهود في تعزيز بيئة داعمة للموظفين غير التقنيين لتطوير حلول البرمجيات. فيما يلي بعض الاستراتيجيات لضمان نجاح المطورين المواطنين داخل المؤسسة:

استثمر في التدريب والدعم

يعد التأكيد على التدريب والدعم للمطورين المواطنين أمرًا بالغ الأهمية لبناء مجموعة المهارات اللازمة والثقة المطلوبة لإنشاء حلول برمجية بنجاح. يجب أن توفر المنظمات مجموعة متنوعة من الموارد ، بما في ذلك ورش العمل والندوات عبر الإنترنت وبرامج التوجيه لمساعدة الموظفين غير التقنيين على تعلم مبادئ تطوير البرمجيات وأمن البيانات والجوانب الأساسية الأخرى للعملية.

خلق بيئة تعاونية

إن تشجيع بيئة تعاونية حيث يمكن لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين العمل معًا في المشاريع سيساعد في تحطيم الصوامع وتمكين عمليات تطوير ونشر أكثر كفاءة. يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء فرق متعددة الوظائف ، واستضافة جلسات العصف الذهني المشتركة ، وتسهيل اجتماعات الوقوف العادية لتتبع التقدم ومعالجة أي مخاوف.

الاستفادة من المنصات No-Code

تلعب الأنظمة No-code ، مثل AppMaster.io ، دورًا حاسمًا في تمكين المطورين المواطنين من خلال توفير بيئة سهلة الاستخدام وبديهية لبناء حلول برمجية دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. يوفر AppMaster.io ، على وجه الخصوص ، نظامًا أساسيًا شاملاً لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال مع نموذج البيانات المرئية وميزات مصمم عمليات الأعمال. من خلال الاستفادة من هذه الأنظمة الأساسية القوية ، يمكن للموظفين غير التقنيين إنشاء ونشر حلول برمجية مخصصة لمواجهة تحديات الأعمال.

إنشاء حوكمة ورقابة واضحة

إن تنفيذ إطار حوكمة قوي سيساعد المنظمات في الحفاظ على الرقابة والإشراف على مشاريع تنمية المواطنين. يتضمن ذلك تحديد وفرض معايير وإرشادات وأفضل الممارسات الواضحة لتطوير البرمجيات ، والتأكد من أن جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها من قبل المطورين المواطنين تتوافق مع السياسات التنظيمية للأمان ومعالجة البيانات والجودة الشاملة.

في الختام ، فإن تطوير المواطن لديه القدرة على تمكين الموظفين غير التقنيين من المساهمة في جهود تطوير البرمجيات ، وسد فجوة المهارات ودفع الابتكار داخل المنظمات. من خلال معالجة التحديات المحتملة وتنفيذ الاستراتيجيات لضمان نجاح هذا النهج ، يمكن للمؤسسات تسخير قوة المطورين المواطنين وإنشاء قوة عاملة أكثر مرونة وتعاونًا. إن استخدام منصات قوية no-code مثل AppMaster.io في إطار الحوكمة المناسبة والتدريب والدعم سيمكن المنظمات من جني فوائد تنمية المواطنين مع تقليل المخاطر المرتبطة بها.