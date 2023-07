Das Aufkommen von Bürgerentwicklern

Bürgerliche Entwickler sind zu einer wertvollen Ressource in modernen Unternehmen geworden. Diese Fachleute, in der Regel nichttechnische Mitarbeiter, nutzen Low-Code- und No-Code-Plattformen, um Softwarelösungen ohne formale Programmierkenntnisse zu erstellen. Die Citizen-Development-Bewegung hat in dem Maße an Dynamik gewonnen, in dem Unternehmen das ungenutzte Potenzial ihrer Mitarbeiter erkennen und nach Möglichkeiten suchen, ihre Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, zur digitalen Innovation beizutragen.

Moderne Technologien werden immer komplexer und entwickeln sich schnell weiter, so dass es für IT-Abteilungen eine Herausforderung ist, die steigenden Anforderungen der Digitalisierung allein zu erfüllen. Um diese Herausforderung zu meistern, setzen viele Unternehmen auf Citizen Development, bei dem sowohl technisches als auch nicht-technisches Personal in den Entwicklungsprozess einbezogen wird.

Die Citizen-Development-Bewegung entstand aus der Notwendigkeit, die digitale Transformation zu beschleunigen und ein Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, innovative Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Indem sie nicht-technischen Mitarbeitern benutzerfreundliche, visuelle Tools für die Softwareerstellung zur Verfügung stellen, können Unternehmen die verborgenen Talente ihrer Mitarbeiter nutzen und die Belastung ihrer IT-Abteilungen verringern.

Herausforderungen und Qualifikationsdefizite moderner Arbeitskräfte

Mit dem Wandel hin zu einer stärker digitalisierten Welt stehen Unternehmen vor neuen Herausforderungen in Bezug auf die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter. Unternehmen brauchen Mitarbeiter mit technischer Begabung, aber die Nachfrage nach qualifizierten Entwicklern übersteigt in vielen Branchen das Angebot. Außerdem kann die Einstellung von IT-Mitarbeitern mit dem erforderlichen Fachwissen kostspielig und langwierig sein. Eine der treibenden Kräfte hinter dem Enthusiasmus für die Entwicklung der Bürger ist die anhaltende Qualifikationslücke zwischen IT-Fachleuten und nichttechnischen Mitarbeitern.

Diese Diskrepanz führt zu verpassten Chancen, längeren Wartezeiten bei der Einführung von Technologien und ineffizienten Arbeitsabläufen. Darüber hinaus kann es zu angespannten Beziehungen zwischen den Abteilungen führen, da nicht-technische Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, ihre Bedürfnisse den IT-Fachleuten effektiv zu vermitteln. Indem Unternehmen nicht-technische Mitarbeiter in die Lage versetzen, ihre eigenen Softwarelösungen zu erstellen, können sie die Qualifikationslücke schließen und sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auf die Anforderungen des digitalen Zeitalters vorbereitet sind.

Bürgerliche Entwicklung: Eine Lösung für die Qualifikationslücke

Citizen Development hat sich als ein wirksames Mittel erwiesen, um die Qualifikationslücke in Unternehmen zu schließen. Indem sie ihren Mitarbeitern Zugang zu den Plattformen low-code oder no-code gewähren, können Unternehmen ihre nicht-technischen Mitarbeiter in die Lage versetzen, Softwarelösungen zu entwickeln, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen, ohne sich ausschließlich auf die IT-Abteilungen verlassen zu müssen. Low-code und No-Code-Plattformen wie AppMaster ermöglichen es den Benutzern, leistungsstarke Anwendungen mit minimaler oder gar keiner Programmiererfahrung zu erstellen.

Diese Plattformen bieten in der Regel Drag-and-Drop-Schnittstellen und visuelle Tools, die den Prozess der Anwendungsentwicklung vereinfachen. Auf diese Weise können bürgerliche Entwickler schnell Lösungen erstellen und bereitstellen, die auf ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind. Citizen Development trägt auch zur Rationalisierung des Entwicklungsprozesses bei und verkürzt somit die Zeit, die für die Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen benötigt wird. Diese Effizienz ist besonders für sich schnell verändernde Branchen entscheidend, in denen die Fähigkeit, sich schnell an neue Trends und Technologien anzupassen, für den Erfolg entscheidend ist.

Durch die Einbindung nichttechnischer Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess fördern Unternehmen außerdem eine Kultur der Innovation und Zusammenarbeit. Die Förderung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit und Kommunikation kann ein dynamischeres Arbeitsumfeld schaffen, in dem Ideen und Lösungen aus unterschiedlichen Perspektiven entstehen.

Citizen Development bietet eine effektive Lösung für die Qualifikationslücke in der modernen Arbeitswelt, indem es nicht-technische Mitarbeiter in die Lage versetzt, Softwarelösungen zu erstellen und zu implementieren, ohne auf eine spezielle IT-Abteilung angewiesen zu sein. Indem Unternehmen ihren Mitarbeitern die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie zur Entwicklung eigener Lösungen benötigen, können sie neue Möglichkeiten erschließen, Arbeitsabläufe rationalisieren und eine Innovationskultur fördern.

Die wichtigsten Akteure auf dem Markt

Da die bürgerschaftliche Entwicklung in der Geschäftswelt immer mehr an Fahrt gewinnt, sind auf dem Markt für die Plattformen low-code und no-code mehrere Hauptakteure entstanden. Diese Unternehmen bieten benutzerfreundliche Softwaretools an, mit denen auch technisch nicht versierte Mitarbeiter mühelos Softwareanwendungen erstellen und verwalten können.

Microsoft Power Apps: Als Teil der Power Platform von Microsoft ermöglicht Power Apps den Benutzern die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen mit einer Benutzeroberfläche, die auf der Funktionalität von drag-and-drop basiert und mit verschiedenen Datenquellen und Diensten verbunden ist.

Als Teil der Power Platform von Microsoft ermöglicht Power Apps den Benutzern die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen mit einer Benutzeroberfläche, die auf der Funktionalität von basiert und mit verschiedenen Datenquellen und Diensten verbunden ist. Google AppSheet: AppSheet wurde 2020 von Google übernommen und ist eine no-code Anwendungsentwicklungsplattform, die Nutzern hilft, Anwendungen für die mobile und webbasierte Nutzung zu erstellen und dabei Daten aus Tabellenkalkulationen, Datenbanken und Cloud-Diensten zu verwenden.

AppSheet wurde 2020 von Google übernommen und ist eine Anwendungsentwicklungsplattform, die Nutzern hilft, Anwendungen für die mobile und webbasierte Nutzung zu erstellen und dabei Daten aus Tabellenkalkulationen, Datenbanken und Cloud-Diensten zu verwenden. OutSystems: Als umfassende Plattform low-code ermöglicht OutSystems die schnelle Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen mit einer breiten Palette vorgefertigter Komponenten, einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und integrierten KI-Funktionen.

Als umfassende Plattform ermöglicht OutSystems die schnelle Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen mit einer breiten Palette vorgefertigter Komponenten, einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und integrierten KI-Funktionen. Mendix: Als führendes Unternehmen im Bereich der App-Entwicklung ( low-code ) bietet Mendix eine visuelle Entwicklungsumgebung und ein umfangreiches Ökosystem vorgefertigter Komponenten, mit denen Benutzer Anwendungen auf Unternehmensniveau erstellen, bereitstellen und verwalten können.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Diese Unternehmen und ihre Plattformen bieten zwar eine starke Unterstützung für bürgerliche Entwickler, aber sie bieten nicht immer das gleiche Maß an Integration und Anpassung, das Unternehmen für ihre speziellen Geschäftsanforderungen benötigen.

Einführung in die Rolle von AppMaster auf dem Weg zur Entwicklung durch den Bürger

AppMaster ist eine leistungsstarke No-Code-Plattform, die die Softwareentwicklung demokratisieren und nicht-technische Mitarbeiter in die Lage versetzen soll, Softwarelösungen effektiv zu erstellen und zu verwalten. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche drag-and-drop ermöglicht AppMaster den Nutzern die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen ohne jegliche Programmierkenntnisse. Zu den Funktionen der Plattform gehören die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschema) und Geschäftslogik (mithilfe von Geschäftsprozessen) über den BP Designer sowie REST API und WSS endpoints für eine nahtlose Integration.

Das Besondere an AppMaster ist die Möglichkeit, Quellcode für Anwendungen zu generieren, die Standard-Frameworks und -Sprachen verwenden, wie z. B. Go für Backend-Anwendungen, Vue3 für Webanwendungen, Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierenden Anwendungen skalierbar, wartbar und frei von technischen Schulden sind. Dank der automatischen Codegenerierung und -kompilierung von AppMaster können Kunden ihre Projekte in weniger als 30 Sekunden zum Leben erwecken, was den Softwareentwicklungsprozess bis zu zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger macht.

Darüber hinaus bietet AppMaster eine Reihe von Abonnement-Plänen an, um den Bedürfnissen verschiedener Organisationen gerecht zu werden, von kostenlosen Lern- und Erkundungspaketen bis hin zu Plänen auf Unternehmensebene mit anpassbaren Ressourcen und Zugang zum Quellcode für das Hosting vor Ort. Spezielle Angebote für Start-ups, Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen und Open-Source-Projekte unterstreichen das Engagement von AppMaster, Softwareentwicklung für alle zugänglich zu machen.

Vorteile von Citizen Development für Organisationen

Indem Unternehmen nicht-technische Mitarbeiter durch Citizen Development befähigen, können sie zahlreiche Vorteile erschließen, sowohl für die Belegschaft als auch für das Unternehmen als Ganzes:

Zeit bis zur Markteinführung: Citizen Development beschleunigt die Anwendungsentwicklung und ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden oder Mitarbeitern schneller Lösungen anzubieten. Auf diese Weise können Unternehmen in der heutigen schnelllebigen Zeit wettbewerbsfähig und agil bleiben.

Citizen Development beschleunigt die Anwendungsentwicklung und ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden oder Mitarbeitern schneller Lösungen anzubieten. Auf diese Weise können Unternehmen in der heutigen schnelllebigen Zeit wettbewerbsfähig und agil bleiben. Verbesserte Kollaboration: Die Überbrückung der Kluft zwischen IT-Fachleuten und Mitarbeitern ohne technischen Hintergrund fördert ein besseres Verständnis und eine bessere Zusammenarbeit in den Teams, was zu einer effizienteren Problemlösung und einer stärkeren Unternehmenskultur führt, in der Innovation groß geschrieben wird.

Die Überbrückung der Kluft zwischen IT-Fachleuten und Mitarbeitern ohne technischen Hintergrund fördert ein besseres Verständnis und eine bessere Zusammenarbeit in den Teams, was zu einer effizienteren Problemlösung und einer stärkeren Unternehmenskultur führt, in der Innovation groß geschrieben wird. Erleichterung der Arbeit des IT-Teams: Indem nicht-technische Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Softwarelösungen zu entwickeln, können sich IT-Teams auf komplexere Aufgaben konzentrieren, die fundierte Kenntnisse erfordern, und so eine effiziente Ressourcenzuteilung sicherstellen.

Indem nicht-technische Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Softwarelösungen zu entwickeln, können sich IT-Teams auf komplexere Aufgaben konzentrieren, die fundierte Kenntnisse erfordern, und so eine effiziente Ressourcenzuteilung sicherstellen. Innovation und digitale Transformation: Die Entwicklung durch die Bürger fördert eine innovativere Arbeitsumgebung, in der sich die Mitarbeiter befähigt fühlen, neue Lösungen für Herausforderungen vorzuschlagen und zu entwickeln, ohne sich dabei ausschließlich auf die IT-Teams verlassen zu müssen. Dies treibt die digitale Transformation innerhalb einer Organisation voran und ermöglicht es ihr, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Die Entwicklung durch die Bürger fördert eine innovativere Arbeitsumgebung, in der sich die Mitarbeiter befähigt fühlen, neue Lösungen für Herausforderungen vorzuschlagen und zu entwickeln, ohne sich dabei ausschließlich auf die IT-Teams verlassen zu müssen. Dies treibt die digitale Transformation innerhalb einer Organisation voran und ermöglicht es ihr, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Kosteneinsparungen: Mit Plattformen wie AppMaster können Unternehmen Softwarelösungen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Entwicklungsansätze entwickeln, bereitstellen und verwalten, was ihnen hilft, Budgets effektiv zu verteilen und ein gesundes Ergebnis zu erzielen.

Insgesamt ermöglicht Citizen Development nicht-technischen Mitarbeitern, zum Erfolg eines Unternehmens beizutragen, und legt den Grundstein für eine agilere und innovativere Belegschaft, die Plattformen wie AppMaster nutzt, um das volle Potenzial ihres Talentpools auszuschöpfen.

Herausforderungen von Citizen Development

Obwohl die Bürgerentwicklung zahlreiche Vorteile für Unternehmen bietet, bringt sie auch einige Herausforderungen mit sich, die bewältigt werden müssen, um den Erfolg zu gewährleisten. Wenn Unternehmen sich dieser potenziellen Hindernisse bewusst sind, können sie die richtigen Schritte unternehmen, um die Risiken zu mindern und ein Umfeld zu schaffen, in dem die Bürgerentwicklung gedeihen kann.

Eines der größten Probleme für Unternehmen, die Citizen Development einführen, ist die Datensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften. In dem Maße, in dem nicht-technische Mitarbeiter mit der Erstellung von Softwarelösungen beginnen, steigt das Potenzial für Sicherheitslücken und -verletzungen. Um die Risiken zu minimieren, muss sichergestellt werden, dass die bürgerlichen Entwickler den richtigen Umgang mit Daten pflegen und die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens einhalten.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Um die Herausforderungen der Datensicherheit zu bewältigen, ist es wichtig, einen klaren Entwicklungsprozess zu etablieren, der Sicherheit und Compliance in den Vordergrund stellt. Dies kann die Zusammenarbeit mit Informationssicherheitsteams beinhalten, um die Steuerung und Überwachung während des gesamten Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung zu gewährleisten.

Mangel an angemessener Governance

Eine weitere Herausforderung, mit der Unternehmen konfrontiert sind, ist das Fehlen einer angemessenen Steuerung und Kontrolle von Entwicklungsprojekten für Bürger. Ohne Aufsicht kann die Zunahme der von Benutzern erstellten Anwendungen zu einer Fragmentierung und einem unkontrollierten Wachstum führen, was zu einer ausufernden Sammlung von nicht unterstützten Anwendungen führt, die schwer zu warten und zu verwalten sind.

Die Einrichtung eines starken Governance-Rahmens kann dieses Szenario verhindern und sicherstellen, dass die Ressourcen effektiv verwaltet werden. Dieser Rahmen sollte eine Reihe von Richtlinien, Standards und Best Practices enthalten, die regeln, welche Arten von Anwendungen entwickelt werden können, wie sie gewartet werden sollten und wer die Befugnis hat, sie zu genehmigen und einzusetzen.

Koordinierung zwischen IT und bürgerlichen Entwicklern

Eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen IT-Fachleuten und Bürgerentwicklern ist für den Erfolg jeder Bürgerentwicklungsinitiative von entscheidender Bedeutung. Organisatorische Silos können diese Zusammenarbeit jedoch manchmal behindern, was zu Missverständnissen und Konflikten über die Zuständigkeit und Verantwortung für Projekte führt.

Unternehmen müssen eine Kultur der Zusammenarbeit kultivieren, die funktionsübergreifende Teams, klare Kommunikationskanäle und gemeinsame Ziele zwischen IT und bürgerschaftlichen Entwicklern fördert. Dies kann eine positive Arbeitsbeziehung fördern und reibungslosere Softwareentwicklungs- und -einführungsprozesse gewährleisten.

Sicherstellung des Erfolgs von Bürgerentwicklern

Um die Vorteile der bürgerschaftlichen Entwicklung zu maximieren und potenzielle Herausforderungen zu minimieren, müssen Unternehmen Ressourcen und Anstrengungen in die Förderung einer unterstützenden Umgebung für nichttechnische Mitarbeiter investieren, die Softwarelösungen entwickeln. Im Folgenden finden Sie einige Strategien, mit denen Sie den Erfolg von bürgerlichen Entwicklern innerhalb eines Unternehmens sicherstellen können:

Investieren Sie in Schulung und Support

Die Schulung und Unterstützung von Bürgerentwicklern ist entscheidend für den Aufbau der notwendigen Fähigkeiten und des Vertrauens, das für die erfolgreiche Entwicklung von Softwarelösungen erforderlich ist. Unternehmen sollten eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung stellen, darunter Workshops, Webinare und Mentoring-Programme, um nicht-technischen Mitarbeitern die Prinzipien der Softwareentwicklung, Datensicherheit und andere wichtige Aspekte des Prozesses zu vermitteln.

Ein kollaboratives Umfeld schaffen

Die Förderung einer kollaborativen Umgebung, in der IT-Fachleute und bürgerliche Entwickler gemeinsam an Projekten arbeiten können, trägt dazu bei, Silos aufzubrechen und effizientere Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse zu ermöglichen. Dies kann erreicht werden, indem funktionsübergreifende Teams gebildet, gemeinsame Brainstorming-Sitzungen abgehalten und regelmäßige Besprechungen abgehalten werden, um den Fortschritt zu verfolgen und etwaige Probleme zu besprechen.

Nutzung von No-Code Plattformen

No-code Plattformen wie AppMaster.io spielen eine entscheidende Rolle bei der Befähigung von Bürgerentwicklern, indem sie eine benutzerfreundliche, intuitive Umgebung für die Erstellung von Softwarelösungen bieten, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. AppMaster Insbesondere .io bietet mit seinem visuellen Datenmodell und seinen Geschäftsprozessdesigner-Funktionen eine umfassende Plattform für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Durch die Nutzung dieser leistungsstarken Plattformen können auch technisch nicht versierte Mitarbeiter schnell kundenspezifische Softwarelösungen zur Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen erstellen und einsetzen.

Klare Steuerung und Überwachung einrichten

Die Implementierung eines leistungsfähigen Governance-Frameworks hilft Unternehmen, die Kontrolle und Aufsicht über Entwicklungsprojekte für Bürger zu behalten. Dazu gehört die Definition und Durchsetzung klarer Standards, Richtlinien und Best Practices für die Softwareentwicklung, um sicherzustellen, dass alle von bürgerlichen Entwicklern erstellten Anwendungen mit den Unternehmensrichtlinien für Sicherheit, Datenverarbeitung und allgemeine Qualität übereinstimmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bürgerschaftliche Entwicklung das Potenzial hat, nicht-technische Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, zur Softwareentwicklung beizutragen, die Qualifikationslücke zu schließen und die Innovation in Unternehmen zu fördern. Durch die Bewältigung potenzieller Herausforderungen und die Umsetzung von Strategien, die den Erfolg dieses Ansatzes sicherstellen, können Unternehmen die Leistung von Bürgerentwicklern nutzen und eine flexiblere, kooperative Belegschaft schaffen. Durch die Nutzung leistungsstarker no-code Plattformen wie AppMaster.io im Rahmen einer angemessenen Governance, Schulung und Unterstützung können Unternehmen die Vorteile der Bürgerentwicklung nutzen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken minimieren.