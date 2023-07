A ascensão dos programadores cidadãos

Os programadores cidadãos surgiram como um recurso valioso nas organizações modernas. Estes profissionais, normalmente funcionários não técnicos, utilizam plataformas de baixo código e sem código para criar soluções de software sem conhecimentos formais de programação. O movimento de desenvolvimento de cidadãos ganhou força à medida que as empresas se apercebem do potencial inexplorado da sua força de trabalho e procuram formas de capacitar os funcionários para contribuírem para a inovação digital.

As tecnologias modernas estão a tornar-se mais complexas e a evoluir rapidamente, o que torna difícil para os departamentos de TI satisfazerem sozinhos as crescentes exigências de digitalização. Para ultrapassar este desafio, muitas organizações estão a adotar o desenvolvimento do cidadão, que envolve a participação de pessoal técnico e não técnico no processo de desenvolvimento.

O movimento de desenvolvimento do cidadão nasce da necessidade de acelerar a transformação digital e de promover um ambiente em que os funcionários tenham a capacidade de criar e implementar ideias inovadoras. Ao fornecer ao pessoal não técnico ferramentas visuais e fáceis de utilizar para a criação de software, as organizações podem aproveitar os talentos ocultos da sua força de trabalho e reduzir a carga dos seus departamentos de TI.

Desafios da força de trabalho moderna e lacunas de competências

À medida que o mundo evolui para um ambiente mais digital, as empresas enfrentam novos desafios em termos de adaptabilidade e competências da mão de obra. As empresas precisam de funcionários com aptidões técnicas, mas a procura de programadores qualificados ultrapassou a oferta em muitos sectores. Além disso, a contratação de pessoal de TI com as competências necessárias pode ser dispendiosa e aborrecida. Uma das forças motrizes por detrás do entusiasmo pelo desenvolvimento dos cidadãos é a persistente diferença de competências entre os profissionais de TI e os trabalhadores não técnicos.

Esta disparidade resulta na perda de oportunidades, no aumento dos tempos de espera para a implementação de tecnologias e em fluxos de trabalho ineficientes. Além disso, pode levar a relações tensas entre departamentos, uma vez que o pessoal não técnico tem dificuldade em comunicar eficazmente as suas necessidades aos profissionais de TI. Ao permitir que os funcionários não técnicos criem as suas próprias soluções de software, as organizações podem colmatar a lacuna de competências e garantir que a sua força de trabalho está preparada para satisfazer os requisitos da era digital.

Desenvolvimento do cidadão: Uma solução para o défice de competências

O desenvolvimento do cidadão surgiu como uma forma poderosa de resolver o défice de competências nas organizações. Ao fornecer aos funcionários acesso às plataformas low-code ou no-code, as empresas podem capacitar o seu pessoal não técnico para desenvolver soluções de software que respondam às suas necessidades específicas sem terem de depender apenas dos departamentos de TI. As plataformas Low-code e no-code, como a AppMaster, permitem aos utilizadores criar aplicações poderosas com o mínimo ou nenhuma experiência de codificação.

Estas plataformas oferecem normalmente interfaces de arrastar e largar e ferramentas visuais que simplificam o processo de desenvolvimento de aplicações. Como tal, os cidadãos programadores podem criar e implementar rapidamente soluções adaptadas às suas necessidades comerciais. O desenvolvimento do cidadão também ajuda a simplificar o processo de desenvolvimento e, consequentemente, reduz o tempo necessário para colocar novos produtos e serviços no mercado. Esta eficiência é especialmente crucial para as indústrias em rápida mudança, onde a capacidade de se adaptar rapidamente às novas tendências e tecnologias é essencial para o sucesso.

Além disso, ao envolver funcionários não técnicos no processo de desenvolvimento, as organizações promovem uma cultura de inovação e colaboração. Incentivar a cooperação e a comunicação entre departamentos pode promover um ambiente de trabalho mais dinâmico, onde as ideias e soluções são geradas a partir de diversas perspectivas.

O desenvolvimento cívico constitui uma solução eficaz para o défice de competências da mão de obra moderna, ao permitir que os funcionários não técnicos criem e implementem soluções de software sem dependerem de um departamento de TI dedicado. Ao fornecer ao pessoal as ferramentas e os recursos necessários para desenvolver as suas próprias soluções, as empresas podem abrir novas oportunidades, simplificar os fluxos de trabalho e promover uma cultura de inovação.

Os principais intervenientes no mercado

À medida que o desenvolvimento dos cidadãos ganha ímpeto no mundo empresarial, surgiram vários intervenientes importantes no mercado das plataformas low-code e no-code. Estas empresas fornecem ferramentas de software de fácil utilização que permitem a funcionários não técnicos criar e gerir aplicações de software sem esforço.

Microsoft Power Apps: Parte da plataforma Power da Microsoft, as Power Apps permitem aos utilizadores criar aplicações personalizadas com uma interface de utilizador orientada pela funcionalidade drag-and-drop , ligando-se a diferentes fontes de dados e serviços.

Parte da plataforma Power da Microsoft, as Power Apps permitem aos utilizadores criar aplicações personalizadas com uma interface de utilizador orientada pela funcionalidade , ligando-se a diferentes fontes de dados e serviços. Google AppSheet: Adquirida pela Google em 2020, a AppSheet é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações no-code que ajuda os utilizadores a criar aplicações para utilização móvel e na Web, utilizando dados de folhas de cálculo, bases de dados e serviços na nuvem.

Adquirida pela Google em 2020, a AppSheet é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações que ajuda os utilizadores a criar aplicações para utilização móvel e na Web, utilizando dados de folhas de cálculo, bases de dados e serviços na nuvem. OutSystems: Uma plataforma low-code abrangente, a OutSystems permite o desenvolvimento rápido de aplicações web e móveis com uma vasta gama de componentes pré-construídos, uma extensa biblioteca de modelos e capacidades de IA integradas.

Uma plataforma abrangente, a OutSystems permite o desenvolvimento rápido de aplicações web e móveis com uma vasta gama de componentes pré-construídos, uma extensa biblioteca de modelos e capacidades de IA integradas. Mendix: Líder no desenvolvimento de aplicações low-code , a Mendix oferece um ambiente de desenvolvimento visual e um rico ecossistema de componentes pré-construídos, permitindo aos utilizadores criar, implementar e gerir aplicações de nível empresarial.

Embora essas empresas e suas plataformas ofereçam um forte suporte para desenvolvedores cidadãos, elas nem sempre oferecem o mesmo nível de integração e personalização que as organizações podem precisar para seus requisitos comerciais exclusivos.

Apresentando o papel do AppMaster no caminho do desenvolvimento do cidadão

AppMaster O é uma poderosa plataforma sem código concebida para democratizar o desenvolvimento de software e capacitar os funcionários não técnicos a criar e gerir soluções de software de forma eficaz. Com a sua interface intuitiva drag-and-drop, AppMaster permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis sem qualquer conhecimento de programação. As funcionalidades da plataforma incluem a criação visual de modelos de dados (esquema de base de dados) e lógica empresarial (utilizando processos empresariais) através do BP Designer, bem como a API REST e o WSS endpoints para uma integração perfeita.

O que distingue o AppMaster é a sua capacidade de gerar código-fonte para aplicações que utilizam estruturas e linguagens padrão da indústria, como Go para aplicações de backend, Vue3 para aplicações Web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Isto garante que as aplicações resultantes são escaláveis, passíveis de manutenção e livres de dívidas técnicas. Graças à geração e compilação automáticas de código do AppMaster, os clientes vêem os seus projectos ganhar vida em menos de 30 segundos, tornando o processo de desenvolvimento de software até 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais rentável.

Além disso, o AppMaster oferece uma gama de planos de subscrição para acomodar as necessidades de diferentes organizações, desde pacotes de aprendizagem e exploração gratuitos a planos de nível empresarial com recursos personalizáveis e acesso ao código-fonte para alojamento no local. As ofertas especiais para startups, instituições educativas, organizações sem fins lucrativos e projectos de código aberto consolidam ainda mais o compromisso da AppMaster em tornar o desenvolvimento de software acessível a todos.

Benefícios do Citizen Development para as organizações

Ao capacitar os funcionários não técnicos através do desenvolvimento do cidadão, as organizações podem desbloquear inúmeros benefícios, tanto para a força de trabalho como para a empresa como um todo:

Tempo para o mercado: O desenvolvimento do cidadão acelera o desenvolvimento de aplicações, permitindo que as organizações forneçam soluções aos clientes ou funcionários mais rapidamente. Como resultado, as empresas podem manter-se competitivas e ágeis no atual ambiente de ritmo acelerado.

O desenvolvimento do cidadão acelera o desenvolvimento de aplicações, permitindo que as organizações forneçam soluções aos clientes ou funcionários mais rapidamente. Como resultado, as empresas podem manter-se competitivas e ágeis no atual ambiente de ritmo acelerado. Melhoria da colaboração: Colmatar o fosso entre os profissionais de TI e os funcionários não técnicos incentiva uma melhor compreensão e cooperação dentro das equipas, conduzindo a uma resolução de problemas mais eficiente e a uma cultura empresarial mais forte que abraça a inovação.

Colmatar o fosso entre os profissionais de TI e os funcionários não técnicos incentiva uma melhor compreensão e cooperação dentro das equipas, conduzindo a uma resolução de problemas mais eficiente e a uma cultura empresarial mais forte que abraça a inovação. Alívio da carga de trabalho da equipa de TI: Ao permitir que os funcionários não técnicos desenvolvam as suas próprias soluções de software, as equipas de TI podem concentrar os seus esforços em tarefas mais complexas que exijam conhecimentos aprofundados, garantindo que os recursos são atribuídos de forma eficiente.

Ao permitir que os funcionários não técnicos desenvolvam as suas próprias soluções de software, as equipas de TI podem concentrar os seus esforços em tarefas mais complexas que exijam conhecimentos aprofundados, garantindo que os recursos são atribuídos de forma eficiente. Inovação e transformação digital: O desenvolvimento do cidadão promove um ambiente de trabalho mais inovador, onde os funcionários se sentem capacitados para propor e criar novas soluções para os desafios sem terem de depender apenas das equipas de TI. Isto impulsiona os esforços de transformação digital numa organização e permite-lhe manter-se à frente da concorrência.

O desenvolvimento do cidadão promove um ambiente de trabalho mais inovador, onde os funcionários se sentem capacitados para propor e criar novas soluções para os desafios sem terem de depender apenas das equipas de TI. Isto impulsiona os esforços de transformação digital numa organização e permite-lhe manter-se à frente da concorrência. Poupança de custos: Com plataformas como AppMaster , as organizações podem desenvolver, implementar e gerir soluções de software por uma fração do custo das abordagens de desenvolvimento tradicionais, ajudando-as a alocar orçamentos de forma eficaz e a manter um resultado final saudável.

Em geral, o desenvolvimento do cidadão permite que os funcionários não técnicos contribuam para o sucesso de uma organização e estabelece as bases para uma força de trabalho mais ágil e inovadora, aproveitando plataformas como AppMaster para aproveitar todo o potencial do seu conjunto de talentos.

Desafios do desenvolvimento do cidadão

Embora o desenvolvimento do cidadão ofereça inúmeros benefícios para as organizações, também traz alguns desafios que devem ser abordados para garantir o sucesso. Ao estarem conscientes destes potenciais obstáculos, as empresas podem tomar as medidas adequadas para mitigar os riscos e criar um ambiente onde o desenvolvimento dos cidadãos possa florescer.

Segurança e conformidade dos dados

Uma das principais preocupações das organizações que adoptam o desenvolvimento do cidadão é a segurança e a conformidade dos dados. À medida que funcionários não técnicos começam a criar soluções de software, o potencial de vulnerabilidades e violações de segurança pode aumentar. Garantir que os cidadãos desenvolvedores sigam práticas adequadas de manuseio de dados e cumpram os requisitos de segurança da organização é crucial para reduzir os riscos.

Para enfrentar os desafios da segurança dos dados, é essencial estabelecer um processo de desenvolvimento claro que dê prioridade à segurança e à conformidade. Isto pode implicar trabalhar com equipas de segurança da informação para fornecer governação e supervisão ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento da aplicação.

Falta de governação adequada

Outro desafio que as organizações enfrentam é a falta de governação e controlo adequados sobre os projectos de desenvolvimento dos cidadãos. Sem uma supervisão, a proliferação de aplicações criadas pelos utilizadores pode levar à fragmentação e ao crescimento descontrolado, resultando numa coleção de aplicações sem suporte que são difíceis de manter e gerir.

O estabelecimento de um quadro de governação sólido pode ajudar a evitar este cenário e garantir que os recursos são geridos de forma eficaz. Este quadro deve incluir um conjunto de directrizes, normas e melhores práticas para regular os tipos de aplicações que podem ser criadas, como devem ser mantidas e quem tem autoridade para as aprovar e implementar.

Coordenação entre as TI e os cidadãos programadores

A comunicação e a colaboração efectivas entre os profissionais de TI e os programadores cidadãos são vitais para o sucesso de qualquer iniciativa de desenvolvimento cidadão. No entanto, os silos organizacionais podem por vezes impedir esta colaboração, levando a mal-entendidos e conflitos sobre a responsabilidade e a propriedade dos projectos.

As organizações devem cultivar uma cultura de colaboração que encoraje equipas multifuncionais, canais de comunicação claros e objectivos partilhados entre as TI e os cidadãos programadores. Isto pode fomentar uma relação de trabalho positiva e garantir processos de desenvolvimento e implementação de software mais suaves.

Garantir o sucesso dos programadores cidadãos

Para maximizar os benefícios do desenvolvimento dos cidadãos e minimizar os potenciais desafios, as organizações devem investir recursos e esforços na promoção de um ambiente de apoio para que os funcionários não técnicos desenvolvam soluções de software. Aqui estão algumas estratégias para garantir o sucesso dos cidadãos programadores numa organização:

Investir em formação e apoio

Dar ênfase à formação e ao apoio aos cidadãos programadores é crucial para desenvolver o conjunto de competências e a confiança necessários para criar soluções de software com sucesso. As organizações devem fornecer uma variedade de recursos, incluindo workshops, webinars e programas de mentoria, para ajudar os funcionários não técnicos a aprender os princípios de desenvolvimento de software, segurança de dados e outros aspectos essenciais do processo.

Criar um ambiente de colaboração

Incentivar um ambiente de colaboração em que os profissionais de TI e os programadores cidadãos possam trabalhar em conjunto em projectos ajudará a quebrar silos e a permitir processos de desenvolvimento e implementação mais eficientes. Isto pode ser conseguido através da criação de equipas multifuncionais, da organização de sessões conjuntas de brainstorming e da facilitação de reuniões regulares para acompanhar o progresso e resolver quaisquer preocupações.

Utilize as plataformas No-Code

No-code As plataformas, como a AppMaster.io, desempenham um papel crucial na capacitação dos cidadãos programadores, fornecendo um ambiente intuitivo e de fácil utilização para a criação de soluções de software sem necessidade de grandes conhecimentos de programação. AppMaster O .io, em particular, oferece uma plataforma abrangente para a criação de aplicações backend, web e móveis com o seu modelo de dados visuais e funcionalidades de design de processos empresariais. Ao tirar partido destas plataformas poderosas, os funcionários não técnicos podem criar e implementar rapidamente soluções de software personalizadas para dar resposta aos desafios empresariais.

Estabelecer uma governação e supervisão claras

A implementação de uma estrutura de governação eficaz ajudará as organizações a manter o controlo e a supervisão dos projectos de desenvolvimento dos cidadãos. Isto envolve a definição e aplicação de normas, directrizes e melhores práticas claras para o desenvolvimento de software, assegurando que todas as aplicações criadas por programadores cidadãos estão em conformidade com as políticas organizacionais de segurança, tratamento de dados e qualidade geral.

Em conclusão, o desenvolvimento do cidadão tem o potencial de capacitar os funcionários não técnicos para contribuírem para os esforços de desenvolvimento de software, colmatando a lacuna de competências e impulsionando a inovação nas organizações. Ao abordar os potenciais desafios e implementar estratégias para garantir o sucesso desta abordagem, as organizações podem aproveitar o poder dos cidadãos programadores e criar uma força de trabalho mais ágil e colaborativa. A utilização de poderosas plataformas no-code, como AppMaster.io, no âmbito de uma governação, formação e apoio adequados, permitirá às organizações colher os benefícios do desenvolvimento dos cidadãos, minimizando os riscos associados.