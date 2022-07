Les produits sont partout !

Chaque produit dont vous avez entendu parler ou que vous utilisez peut-être quotidiennement était autrefois une idée avant de gagner en popularité sur le marché. Une fois qu'une idée a vu le jour, une série d'étapes suit le processus de développement du produit pour rendre le produit prêt pour le marché.

Qu'est-ce que le développement de produits ?

Le processus de développement de produit fait référence à la stratégie commerciale utilisée par les entreprises lorsqu'elles lancent un nouveau produit ou retravaillent le produit existant déjà utilisé. À mesure que les revenus augmentent, le produit finit par accélérer les hauteurs.

De nombreuses entreprises, généralement des startups, développent et fabriquent des produits à partir de zéro. Ces entreprises se concentrent sur la fourniture à leurs utilisateurs finaux d'un produit unique avec des caractéristiques distinctives et des fonctionnalités exceptionnelles. Cependant, de nombreuses entreprises choisissent le processus de développement de produits pour reconstruire des produits existants avec des fonctionnalités convaincantes, distinctives et remarquables. Ils visent à renommer le produit ou à lancer un nouveau produit complémentaire aux produits existants.

Catégories de processus de développement de produits

La catégorisation est essentielle quelle que soit la stratégie que vous préférez pour le processus de création de produit - introduction d'un nouveau produit ou redéfinition d'un produit existant. Plongez dans la liste des brèves catégories de développement de produits :

NormalisationLa normalisation est un processus de création de produits consistant à fabriquer et à vendre des produits de manière cohérente. Cela implique de s'assurer qu'un produit répond à un ensemble spécifique de critères sur chaque marché, tels que la qualité de l'article, la prestation de services ou l'esthétique.

Simplification

L'art de compresser autant de fonctionnalités que possible dans le plus petit nombre de morceaux tout en utilisant les processus de conception et de fabrication les plus efficaces et les plus rentables est connu sous le nom de simplification de produit.

Spécialisation

Lorsque l'entreprise concentre son marketing sur une marque spécifique, elle est classée dans la catégorie spécialité. Ici, l'accent est mis sur les avantages et la qualité de la post-production du produit.

Diversification

La diversification est une technique utilisée pour augmenter la rentabilité et augmenter les ventes du produit nouvellement lancé ou remanié.

Étapes du développement du produit

Le développement de produits est un processus étape par étape. Chaque phase de développement de produit nécessite des efforts, une concentration et une attention intenses. Les entreprises qui ne sautent aucune étape de développement de produit sont susceptibles de mourir rapidement sur leurs pairs qui suivent.

Recherche et développement

La R&D, également connue sous le nom de développement du marché, est l'étape initiale mais la plus cruciale du cycle de vie du développement d'un produit, en particulier si vous construisez un produit aux spécifications techniques. Les tests de marché, la recherche et l'analyse des concurrents, pour n'en nommer que quelques-uns, sont d'excellents moyens de faire de cette première étape un succès.

Étape d'introduction

La phase d'introduction au développement du produit est le moment où le produit arrive sur le marché. Cependant, les ventes sont assez faibles car le produit est à son stade initial. Les dépenses de marketing sont élevées car beaucoup d'efforts sont nécessaires pour faire connaître le marché. Des stratégies sont mises en place pour établir un marché et générer de la demande.

Stade de croissance

À côté de l'étape d'introduction du produit suit l'étape de croissance. Ici, l'accent est mis sur la croissance des produits, l'amélioration et l'augmentation de la pénétration du marché. Les entreprises peuvent fidéliser leurs clients en introduisant de nouvelles fonctionnalités, remises et conceptions, car c'est la période la plus rentable pour l'entreprise.

Conseil : à mesure que de plus en plus de personnes utilisent votre produit, vous devrez augmenter vos serveurs, votre traitement cloud et vos bases de données. Vous élaborez des plans d'affaires et êtes prêt pour le grand spectacle afin d'éviter les perturbations lors de la manipulation du public en masse.

Stade de maturité

L'entreprise commence à réaliser des résultats stables au fil du temps. En utilisant les statistiques, l'entreprise peut dire si elle traverse une zone rouge et s'il est temps d'innover un nouveau produit. À ce stade, le produit a justifié son taux de réussite et l'entreprise peut apprendre du modèle. Même si l'entreprise décide d'investir davantage dans la R&D des produits, les résultats positifs ne sont pas garantis.

Baisse du marché

Peut-être la dernière étape du développement du produit. Le produit traverse une phase de déclin. Des produits relativement meilleurs ont surpassé les produits du marché, ne laissant aucune place à la concurrence. L'entreprise connaît une baisse de ses bénéfices et de ses revenus. Un marketing supplémentaire n'aide pas l'entreprise. La meilleure solution consiste à laisser le produit hors service et à reformuler les investissements dans le développement du produit.

La sortie du produit est-elle toujours réussie ?

Non! Tous les produits lancés et commercialisés sur le marché ne réussissent pas. Seuls 10% des produits lancés sur le marché qualifient le graphique de succès, et le reste, 90%, échoue. Il est difficile de créer de bons produits qui répondent aux besoins des clients, surtout si vous êtes une startup qui développe quelque chose de nouveau à partir de zéro.

Principales raisons de l'échec du produit :

Ne pas comprendre les besoins des clients

Ne pas résoudre le problème existant

La qualité n'est pas au rendez-vous

Politique de distribution défectueuse

Ne pas cibler le bon public

Conseils d'experts pour améliorer le processus de développement de produits

Apprendre des erreurs des entrepreneurs est un excellent moyen de s'alarmer et de prendre vos décisions à bon escient. Voici les étapes de développement de produit que vous devez suivre pour faire de votre produit un succès.

Choisissez une langue commune

L'utilisation d'un langage commun évite la confusion due au jargon utilisé pour désigner le processus de développement de produits. Ceci est probablement plus avantageux si vous concevez un produit de spécifications techniques.

Choisissez le bon processus

Vous devez savoir si vous apportez un nouveau produit ou si vous améliorez un produit déjà existant sur le marché. L'étape la plus cruciale est d'avoir une stratégie de développement de produit.

Impliquer les parties concernées

Chaque personne dans chaque service doit comprendre le rôle qu'elle joue dans le développement de produits. Les idées de toutes les parties devraient être les bienvenues.

Assurer une bonne gouvernance de projet

Vous devez d'abord établir un objectif pour votre entreprise et savoir quelles fonctionnalités vous souhaitez ajouter au produit. Les chefs de produit doivent être des leaders solides qui permettent à leurs équipes de prendre des décisions difficiles. Si vous ne résolvez pas les difficultés, des retards s'accumuleront et, par conséquent, les efforts de tout le groupe seront compromis.

Des moyens axés sur les résultats pour rationaliser le processus de développement de nouveaux produits

La génération d'idées

La première étape du développement d'un produit est la génération d'une idée. Avant qu'une entreprise ne commence à investir dans le développement de produits, elle doit avoir une vision claire et détaillée de son projet et de ses idées. L'entreprise doit définir le problème qu'elle va résoudre. Ils doivent examiner leurs concurrents et les problèmes auxquels ils sont confrontés, et comment ils peuvent résoudre ces problèmes. Cette étape consiste à générer des idées prêtes à être mises en œuvre. L'entreprise doit connaître les besoins de l'utilisateur que le produit résout et à qui le produit est spécifiquement destiné.

Rechercher

L'étape suivante consiste à examiner toutes les idées, à les filtrer et à rester avec les meilleures. Pour valider une déclaration comme étant la meilleure, une entreprise peut choisir d'envoyer des sondages en ligne et de rechercher la demande en ligne en ouvrant des pages sociales où vous pouvez évaluer l'engagement des clients en les laissant précommander le produit ou en s'inscrivant à des e-mails sur le produit.

Une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) est également une bonne approche de recherche de produits lors de la présélection d'idées. Il est préférable de sélectionner une idée dont les forces et les opportunités l'emportent sur les faiblesses et les menaces qui pèsent sur votre produit de plan d'affaires.

Réfléchissez à un plan d'affaires

Si vous construisez des plans d'affaires avant de concevoir le prototype, cela fonctionne. Le plan d'affaires doit intégrer tous les éléments économiques associés au développement, à la promotion et à la vente du produit. Il est préférable de faire des croquis dessinés à la main de l'apparence que vous souhaitez donner au produit. Gardez les illustrations détaillées pour éviter qu'elles ne se perdent dans les étapes suivantes. Votre plan d'affaires vous aidera à analyser les coûts de développement, la création d'un pipeline de ventes et les dépenses post-lancement associées.

Créer un prototype

Le but de la création d'un prototype est de créer un échantillon du produit fini. Le prototype est ce qui sera utilisé pour tester les défauts et la convivialité. Une entreprise peut montrer à d'éventuels investisseurs son prototype et l'utiliser à des fins de marketing.

Avec les progrès de la technologie, des prototypes peuvent facilement être créés à l'aide d'imprimantes 3D. Les entreprises doivent s'efforcer de rendre leurs prototypes aussi attrayants que possible, car ils constituent la pierre angulaire des étapes ultérieures de développement du produit.

Construisez votre chaîne d'approvisionnement

Après avoir créé un prototype dont vous êtes satisfait, l'étape suivante consiste à trouver les matériaux dont vous aurez besoin et à rechercher des partenaires de production. Il est préférable de rechercher différents fournisseurs pour les matériaux dont vous avez besoin pour comparer les coûts. Les options ouvertes pour plusieurs fournisseurs offrent une sauvegarde si l'un d'eux se retire.

Fixer les coûts des produits

Fixer le coût de votre projet est une étape essentielle que les nouvelles entreprises doivent suivre lors du lancement ou de la recréation d'un produit existant. L'estimation du coût total garantit que le coût des marchandises vendues s'harmonise avec le prix de détail et la marge brute. À long terme, cela aide si vous deviez ventiler toutes les dépenses telles que les matières premières, la fabrication et l'expédition, les frais d'importation et les droits. Toutes les dépenses que vous engagez représentent une part importante de votre coût des marchandises vendues.

Une fois que vous avez créé votre coût des marchandises vendues, vous pouvez déterminer les prix des marchandises tout en tenant compte du profit et de la marge brute possible sur chaque article vendu.

Soyez prêt pour le marché

Il s'agit peut-être de la dernière étape du développement de produits qui consiste à transmettre le produit du plan d'affaires à votre équipe marketing à des fins de marketing. L'équipe marketing peut commercialiser le produit sur les réseaux sociaux, en envoyant des e-mails aux abonnés, ou même en utilisant des publicités. Cette étape marque le début du cycle de vie du produit.