I prodotti sono ovunque!

Ogni prodotto di cui avete sentito parlare o che magari usate quotidianamente è stato un'idea prima di diventare popolare sul mercato. Una volta che un'idea viene lanciata, il processo di sviluppo del prodotto prevede una serie di fasi per renderlo pronto per il mercato.

Che cos'è lo sviluppo del prodotto?

Il processo di sviluppo del prodotto si riferisce alla strategia commerciale utilizzata dalle aziende quando lanciano un nuovo prodotto o rielaborano un prodotto esistente già in uso. Con l'aumento dei ricavi, il prodotto finisce per accelerare l'altezza.

Molte aziende, generalmente startup, sviluppano e costruiscono prodotti da zero. Queste aziende si concentrano sul fornire agli utenti finali un prodotto unico, con caratteristiche distintive e funzionalità eccezionali. Tuttavia, molte aziende scelgono il processo di sviluppo del prodotto per ricostruire i prodotti esistenti con caratteristiche convincenti e distintive. L'obiettivo è quello di ribattezzare il prodotto o di lanciare un nuovo prodotto complementare a quelli esistenti.

Categorie del processo di sviluppo prodotto

La suddivisione in categorie è essenziale a prescindere dalla strategia preferita per il processo di creazione del prodotto: introdurre un nuovo prodotto o ridefinire un prodotto esistente. Approfondiamo brevemente l'elenco delle categorie di sviluppo del prodotto:

StandardizzazioneLa standardizzazione è un processo di creazione di prodotti che consiste nel fabbricarli e venderli in modo coerente. Si tratta di garantire che un prodotto soddisfi una serie di criteri specifici in ogni mercato, come la qualità dell'articolo, la fornitura del servizio o l'estetica.

Semplificazione

L'arte di comprimere il maggior numero di funzionalità possibili nel minor numero di pezzi, utilizzando al contempo i processi di progettazione e produzione più efficienti e convenienti, è nota come semplificazione del prodotto.

Specializzazione

Quando l'azienda concentra il proprio marketing su un marchio specifico, si parla di specializzazione. In questo caso, l'attenzione è rivolta soprattutto ai vantaggi e alla qualità del prodotto post-produzione.

Diversificazione

La diversificazione è una tecnica utilizzata per aumentare la redditività e le vendite del prodotto appena lanciato o rinnovato.

Fasi dello sviluppo del prodotto

Lo sviluppo del prodotto è un processo graduale. Ogni fase di sviluppo del prodotto richiede sforzi, concentrazione e attenzione. Le aziende che non saltano nessuna fase dello sviluppo del prodotto rischiano di morire rapidamente rispetto ai loro colleghi che le seguono.

Ricerca e sviluppo

La ricerca e sviluppo, nota anche come sviluppo del mercato, è la fase iniziale ma più cruciale del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, soprattutto se si tratta di un prodotto con specifiche tecniche. I test di mercato, le ricerche e le analisi dei concorrenti, per citarne alcuni, sono ottimi modi per rendere questa fase iniziale un successo.

Fase introduttiva

La fase introduttiva di sviluppo del prodotto è il momento in cui il prodotto arriva sul mercato. Tuttavia, le vendite sono piuttosto basse perché il prodotto è nella sua fase iniziale. Le spese di marketing sono elevate perché sono necessari molti sforzi per far conoscere il prodotto al mercato. Vengono messe a punto strategie per stabilire un mercato e generare domanda.

Fase di crescita

Alla fase di introduzione del prodotto segue la fase di crescita. Qui l'attenzione è rivolta soprattutto alla crescita del prodotto, al suo miglioramento e all'aumento della penetrazione del mercato. Le aziende possono mantenere i clienti impegnati introducendo nuove caratteristiche, sconti e design, perché questo è il momento più redditizio per l'azienda.

Suggerimento: Man mano che un numero maggiore di persone utilizza il vostro prodotto, dovrete aumentare i server, l'elaborazione cloud e i database. State costruendo piani aziendali e siete pronti per il grande spettacolo, per evitare di disturbare il pubblico in massa.

Fase di maturità

L'azienda inizia a ottenere risultati costanti nel tempo. Grazie alle statistiche, l'azienda può capire se sta attraversando una zona rossa e se è il momento di innovare un nuovo prodotto. A questo punto, il prodotto ha giustificato il suo tasso di successo e l'azienda può imparare dal modello. Anche se l'azienda decide di investire maggiormente nella R&S del prodotto, i risultati positivi non sono garantiti.

Declino del mercato

Forse l'ultima fase dello sviluppo del prodotto. Il prodotto sta attraversando una fase di declino. I prodotti migliori hanno superato quelli presenti sul mercato e non lasciano spazio alla concorrenza. L'azienda subisce una diminuzione dei profitti e delle entrate. Un ulteriore marketing non aiuta l'azienda. La soluzione migliore è lasciare il prodotto fuori produzione e riformulare gli investimenti nello sviluppo del prodotto.

Il lancio di un prodotto ha sempre successo?

Non tutti i prodotti lanciati e immessi sul mercato hanno successo. Solo il 10% dei prodotti lanciati sul mercato si qualifica per il successo, mentre il restante 90% fallisce. Costruire prodotti eccellenti che soddisfino le esigenze dei clienti è difficile, soprattutto se si tratta di una startup che sta sviluppando qualcosa di nuovo da zero.

Le ragioni principali del fallimento di un prodotto:

Mancata comprensione delle esigenze dei clienti

Non risolvere il problema esistente

La qualità non è all'altezza

Politica di distribuzione errata

Non si rivolge al pubblico giusto

Consigli degli esperti per migliorare il processo di sviluppo del prodotto

Imparare dagli errori degli imprenditori è un ottimo modo per allarmarsi e prendere le proprie mosse con saggezza. Ecco le fasi dello sviluppo di un prodotto che dovete utilizzare per renderlo un successo.

Scegliere un linguaggio comune

L'uso di un linguaggio comune evita la confusione dovuta al gergo usato per riferirsi al processo di sviluppo del prodotto. Questo è probabilmente più vantaggioso se state progettando un prodotto con specifiche tecniche.

Scegliere il processo giusto

Dovete sapere se state creando un nuovo prodotto o se state migliorando un prodotto già esistente sul mercato. Il passo più importante è avere una strategia di sviluppo del prodotto.

Coinvolgere le parti interessate

Ogni persona in ogni reparto deve capire il ruolo che svolge nello sviluppo del prodotto. Le idee di tutte le parti devono essere accolte.

Garantire una buona governance del progetto

È necessario innanzitutto stabilire un obiettivo per la propria azienda e sapere quali caratteristiche si desidera aggiungere al prodotto. I product manager devono essere dei leader forti, in grado di dare ai loro team la possibilità di prendere decisioni difficili. Se non si risolvono le difficoltà, si accumulano ritardi e, di conseguenza, gli sforzi dell'intero gruppo vengono messi a repentaglio.

Metodi orientati ai risultati per snellire il processo di sviluppo di un nuovo prodotto

Generazione dell'idea

Il primo passo nello sviluppo di un prodotto è la generazione di un'idea. Prima che un'azienda inizi a investire nello sviluppo di un prodotto, deve avere una visione chiara e dettagliata del suo progetto e delle sue idee. L'azienda deve definire il problema che intende risolvere. Deve guardare ai suoi concorrenti e ai problemi che questi devono affrontare, e come può risolverli. Questa fase consiste nel generare idee pronte per l'implementazione. L'azienda deve sapere quali sono le esigenze degli utenti che il prodotto risolve e a chi il prodotto è specificamente destinato.

La ricerca

La fase successiva consiste nell'esaminare tutte le idee, filtrarle e rimanere con le migliori. Per convalidare un'affermazione come la migliore, un'azienda può optare per l'invio di sondaggi online e per la ricerca della domanda online aprendo pagine sociali in cui è possibile misurare il coinvolgimento dei clienti permettendo loro di pre-ordinare il prodotto o di iscriversi alle e-mail sul prodotto.

Anche l'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) è un buon approccio per la ricerca di un prodotto quando si tratta di selezionare le idee. È meglio selezionare un'idea i cui punti di forza e le cui opportunità superino i punti di debolezza e le minacce per il prodotto del vostro business plan.

Brainstorming di un business plan

Se state costruendo un business plan prima di progettare il prototipo, funziona. Il business plan deve includere tutti gli elementi economici associati allo sviluppo, alla promozione e alla vendita del prodotto. La cosa migliore è disegnare a mano degli schizzi di come si vuole che il prodotto appaia. Mantenete le illustrazioni dettagliate per evitare che si perdano nelle fasi successive. Il business plan vi aiuterà nell'analisi dei costi di sviluppo, nella creazione di una pipeline di vendita e nelle relative spese post-lancio.

Creare un prototipo

Lo scopo della creazione di un prototipo è quello di creare un campione del prodotto finito. Il prototipo è quello che verrà utilizzato per testare i difetti e l'usabilità. Un'azienda può mostrare a eventuali investitori il suo prototipo e utilizzarlo a fini di marketing.

Con i progressi della tecnologia, i prototipi possono essere facilmente creati con le stampanti 3D. Le aziende devono puntare a rendere i loro prototipi il più attraenti possibile, perché sono la pietra miliare per le successive fasi di sviluppo del prodotto.

Costruire la catena di fornitura

Dopo aver creato un prototipo di cui si è soddisfatti, il passo successivo è quello di procurarsi i materiali necessari e cercare partner di produzione. È meglio cercare diversi fornitori per i materiali necessari per confrontare i costi. Le opzioni aperte a più fornitori offrono un supporto nel caso in cui uno di essi si tiri indietro.

Fissare i costi del prodotto

Fissare i costi del progetto è una fase essenziale che le nuove imprese devono seguire quando lanciano o ricreano un prodotto esistente. La stima del costo totale assicura che il Costo del venduto sia in linea con il prezzo al dettaglio e il margine lordo. A lungo termine, è utile suddividere tutte le spese come le materie prime, la produzione e la spedizione, le tasse di importazione e i dazi. Tutte le spese sostenute costituiscono una parte significativa del costo del venduto.

Una volta creato il costo delle merci vendute, è possibile determinare i prezzi dei prodotti, tenendo conto del profitto e dell'eventuale margine lordo su ogni articolo venduto.

Prepararsi al mercato

Forse questa è l'ultima fase dello sviluppo del prodotto, che prevede la consegna del business plan al team di marketing per la commercializzazione. Il team di marketing può commercializzare il prodotto sui social media, inviando e-mail agli abbonati o anche utilizzando annunci pubblicitari. Questa fase segna l'inizio del ciclo di vita del prodotto.