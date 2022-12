Producten zijn overal!

Elk product waarover u hebt gehoord of dat u misschien dagelijks gebruikt, was ooit een idee voordat het populair werd op de markt. Zodra een idee opkomt, volgt een reeks stappen in het productontwikkelingsproces om het product marktrijp te maken.

Wat is productontwikkeling?

Het productontwikkelingsproces verwijst naar de bedrijfsstrategie die bedrijven gebruiken wanneer zij een nieuw product lanceren of het bestaande product dat al in gebruik is, herwerken. Naarmate de omzet groeit, wordt het product uiteindelijk sneller hoog.

Veel bedrijven, meestal startups, ontwikkelen en bouwen producten vanaf nul. Deze bedrijven richten zich erop hun eindgebruikers te voorzien van een uniek product met onderscheidende kenmerken en uitzonderlijke functionaliteiten. Veel bedrijven kiezen echter voor het productontwikkelingsproces om bestaande producten om te bouwen met overtuigende, onderscheidende en opvallende functies. Zij streven ernaar het product te rebranden of een nieuw, complementair product te lanceren.

Productontwikkelingsproces Categorieën

Categoriseren is essentieel, ongeacht de strategie die u verkiest voor het productontwikkelingsproces - een nieuw product introduceren of een bestaand product herdefiniëren. Duik kort in de lijst van productontwikkelingscategorieën:

StandaardisatieStandaardisatie is een productcreatieproces van het consistent vervaardigen en verkopen van producten. Het houdt in dat een product op elke markt aan een specifieke reeks criteria voldoet, zoals de kwaliteit van het product, de dienstverlening of de esthetiek.

Vereenvoudiging

De kunst om zoveel mogelijk functionaliteit te comprimeren in het kleinste aantal brokken en daarbij de meest efficiënte en kosteneffectieve ontwerp- en productieprocessen te gebruiken, staat bekend als productvereenvoudiging.

Specialisatie

Wanneer het bedrijf zijn marketing richt op een specifiek merk, wordt het gecategoriseerd onder specialisatie. Hier ligt de nadruk vooral op de voordelen en de kwaliteit van het product na de productie.

Diversificatie

Diversificatie is een techniek die wordt gebruikt om de winstgevendheid te vergroten en de verkoop van het nieuw gelanceerde of vernieuwde product te verhogen.

Fasen van productontwikkeling

Productontwikkeling is een stapsgewijs proces. Elke productontwikkelingsfase vereist grote inspanningen, focus en aandacht. Bedrijven die geen enkele fase van productontwikkeling overslaan zullen waarschijnlijk snel het loodje leggen ten opzichte van hun collega's die wel volgen.

Onderzoek en Ontwikkeling

O&O, ook bekend als marktontwikkeling, is de eerste maar meest cruciale fase van de levenscyclus van productontwikkeling, vooral als u een product met technische specificaties bouwt. Marktonderzoek, research en concurrentieanalyse, om er maar een paar te noemen, zijn uitstekende manieren om deze eerste fase tot een succes te maken.

Introductiefase

De introductiefase van productontwikkeling is het punt waarop het product op de markt komt. De verkoop is echter vrij laag omdat het product zich in de beginfase bevindt. De marketingkosten zijn hoog omdat veel moeite moet worden gedaan om de markt bekend te maken. Er worden strategieën opgezet om een markt te creëren en vraag te genereren.

Groeifase

Na de productintroductiefase volgt de groeifase. Hier ligt de nadruk vooral op productgroei, -verbetering en verhoging van de marktpenetratie. Bedrijven kunnen klanten betrokken houden door nieuwe functies, kortingen en ontwerpen te introduceren, want dit is de meest winstgevende tijd voor het bedrijf.

Tip: Naarmate meer mensen uw product gebruiken, moet u uw servers, cloudverwerking en databases uitbreiden. U bouwt bedrijfsplannen en bent klaar voor de grote show om te voorkomen dat het publiek in groten getale wordt gestoord.

Volwassenheidsfase

Het bedrijf begint mettertijd gestage resultaten te boeken. Aan de hand van de statistieken kan het bedrijf zien of het door een rode zone gaat en of het tijd is om een nieuw product te innoveren. Op dit punt heeft het product zijn succes gerechtvaardigd, en kan het bedrijf leren van het model. Zelfs als het bedrijf besluit meer te investeren in product-O&O, zijn positieve resultaten niet gegarandeerd.

Marktdaling

Misschien het laatste stadium van productontwikkeling. Het product gaat door een neerwaartse fase. Vergelijkbaar betere producten hebben de producten op de markt overtroffen, waardoor er geen ruimte meer is voor concurrentie. Het bedrijf gaat door een daling van winst en inkomsten. Extra marketing helpt het bedrijf niet. De beste oplossing is het product buiten gebruik te stellen en de investeringen in productontwikkeling te herformuleren.

Is het uitbrengen van een product altijd succesvol?

Nee! Niet alle producten die op de markt worden gebracht, zijn succesvol. Slechts 10% van de op de markt gebrachte producten komt in aanmerking voor de succesgrafiek, en de rest, 90%, mislukt. Het is moeilijk om goede producten te maken die voldoen aan de behoeften van klanten, vooral als u een startup bent die iets nieuws vanuit het niets ontwikkelt.

Belangrijkste redenen voor het mislukken van producten:

De behoeften van de klant niet begrijpen

Het bestaande probleem wordt niet opgelost

Kwaliteit schiet tekort

Foutief distributiebeleid

Niet gericht op de juiste doelgroep

Deskundige tips om het productontwikkelingsproces te verbeteren

Leren van de fouten van ondernemers is een geweldige manier om gealarmeerd te zijn en uw stappen verstandig te nemen. Hier zijn de stappen van productontwikkeling die u moet gebruiken om van uw product een succes te maken.

Kies een gemeenschappelijke taal

Het gebruik van een gemeenschappelijke taal voorkomt verwarring door jargon dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het productontwikkelingsproces. Dit is waarschijnlijk gunstiger als u een product met technische specificaties ontwerpt.

Kies het juiste proces

U moet weten of u een nieuw product brengt of een product verbetert dat al op de markt is. De meest cruciale stap is het hebben van een productontwikkelingsstrategie.

Betrek de relevante partijen

Elke persoon op elke afdeling moet begrijpen welke rol hij of zij speelt in de productontwikkeling. Ideeën van alle partijen moeten welkom zijn.

Zorg voor goed projectbeheer

U moet eerst een doel voor uw bedrijf vaststellen en weten welke functies u aan het product wilt toevoegen. Productmanagers moeten sterke leiders zijn die hun teams in staat stellen moeilijke beslissingen te nemen. Als u moeilijkheden niet oplost, ontstaan er vertragingen, waardoor de inspanningen van de hele groep in gevaar komen.

Resultaatgerichte manieren om het ontwikkelingsproces van nieuwe producten te stroomlijnen

Ideeëngeneratie

De eerste stap in productontwikkeling is het genereren van een idee. Voordat een bedrijf gaat investeren in productontwikkeling, moet het een duidelijke en gedetailleerde visie hebben op zijn project en ideeën. Het bedrijf moet het probleem definiëren dat het gaat oplossen. Ze moeten kijken naar hun concurrenten en de problemen waarmee de concurrenten te maken hebben, en hoe ze die problemen kunnen oplossen. Deze fase gaat over het genereren van ideeën die klaar zijn voor implementatie. Het bedrijf moet weten welke gebruikersbehoeften het product oplost en voor wie het product specifiek bedoeld is.

Onderzoek

De volgende stap is het bekijken van alle ideeën, ze eruit filteren en bij de beste blijven. Om een uitspraak als de beste te valideren, kan een bedrijf ervoor kiezen online enquêtes te sturen en online onderzoek te doen naar de vraag door sociale pagina's te openen waar je de betrokkenheid van klanten kunt peilen door ze het product vooraf te laten bestellen of zich in te schrijven voor e-mails over het product.

Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) is ook een goede aanpak voor productonderzoek bij het opstellen van een shortlist van ideeën. Het is het beste om een idee te selecteren waarvan de sterke punten en kansen zwaarder wegen dan de zwakke punten en bedreigingen voor uw businessplan-product.

Brainstormen van een businessplan

Het werkt als u een businessplan maakt voordat u het prototype ontwerpt. Het businessplan moet alle economische elementen bevatten die te maken hebben met de ontwikkeling, promotie en verkoop van het product. Het beste is om met de hand getekende schetsen te maken van hoe je wilt dat het product eruit ziet. Houd de illustraties gedetailleerd om te voorkomen dat ze in de volgende stappen verloren gaan. Uw businessplan zal helpen bij de analyse van de ontwikkelingskosten, het creëren van een verkooppijplijn en de daarmee samenhangende kosten na de lancering.

Maak een prototype

Het doel van het maken van een prototype is het maken van een voorbeeld van het eindproduct. Het prototype is wat zal worden gebruikt om te testen op gebreken en bruikbaarheid. Een bedrijf kan mogelijke investeerders zijn prototype laten zien en het gebruiken voor marketingdoeleinden.

Dankzij de technologische vooruitgang kunnen prototypes gemakkelijk worden gemaakt met behulp van 3D-printers. Bedrijven moeten ernaar streven hun prototypes zo aantrekkelijk mogelijk te maken, omdat ze de hoeksteen vormen voor de volgende productontwikkelingsstappen.

Bouw uw toeleveringsketen

Na het maken van een prototype waar u tevreden over bent, is de volgende stap het vinden van de benodigde materialen en het zoeken naar productiepartners. Het is het beste om verschillende leveranciers te zoeken voor de materialen die u nodig hebt om de kosten te vergelijken. Open opties voor meerdere leveranciers bieden back-up als een van hen zich terugtrekt.

Stel de productiekosten vast

Het vaststellen van uw projectkosten is een essentiële stap die nieuwe bedrijven moeten volgen bij de lancering of het opnieuw maken van een bestaand product. Het schatten van de totale kosten zorgt ervoor dat de kostprijs van de verkochte goederen stroomlijnt met de verkoopprijs en de brutomarge. Op de lange termijn helpt het als u alle uitgaven zoals grondstoffen, productie en verzending, invoerrechten en heffingen uitsplitst. Alle uitgaven die u doet vormen een belangrijk onderdeel van uw kostprijs van verkochte goederen.

Zodra u uw kosten van verkochte goederen hebt gemaakt, kunt u komen met de prijzen van de goederen, terwijl u rekening houdt met de winst en mogelijke brutomarge op elk verkocht artikel.

Klaar voor de markt

Misschien is dit de laatste stap in de productontwikkeling waarbij u het product van het ondernemingsplan overhandigt aan uw marketingteam voor marketingdoeleinden. Het marketingteam kan het product op de markt brengen via sociale media, door e-mails te sturen naar abonnees, of zelfs door gebruik te maken van advertenties. Deze stap markeert het begin van de levenscyclus van het product.