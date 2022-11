SaaS, of kort voor Software as a Service, betekent letterlijk Software als een Dienst. Het klinkt misschien wat vreemd, maar het concept van SaaS staat dichter bij ons dan het lijkt. Internettoegang is wijdverbreid, en de technologie ontwikkelt zich steeds sneller, zodat we steeds meer gebruik maken van clouddiensten. Dat is precies wat SaaS is - het leveren van software die door een dienstverlener via het internet wordt geïnstalleerd.

Een korte geschiedenis van SaaS

De oorsprong van deze oplossingen gaat terug tot eind jaren '90, toen de eerste SaaS-oplossingen begonnen te verschijnen als reactie op de oudere, minder efficiënte SaaS-toepassingen voor het delen van software, d.w.z. SASP (SaaS Applications Service Provider). De vorige SaaS-oplossingen brachten veel meer beperkingen met zich mee (waaronder de verplichte lokale software-installatie).

Wat is het SaaS-systeem?

Bij de traditionele verkoop van software kopen gebruikers licenties en installeren ze de software op hun computer. SaaS verandert dat. De gebruikers beschikken over een krachtig instrument, hoewel ze het niet kopen. In ruil voor het abonnementsgeld ontvangen zij slechts een login en wachtwoord van de dienstverlener, dankzij welke de gebruikers, na het betreden van de desbetreffende site, alle functies van de software volledig kunnen gebruiken.

Als directe oplossing zijn de kosten van het bedrijf aanzienlijk verlaagd. SaaS kan met name bij kleine en middelgrote organisaties zo'n grote gebruikersgroep voor zich winnen om andere redenen dan alleen mogelijke kostenbesparingen. Ondernemers geven de voorkeur aan online SaaS-toepassingen om vergelijkbare redenen als meer vrijheid en mobiliteit. SaaS-servicesystemen kennen geen geografische of tijdsbeperkingen en kunnen overal worden gebruikt. Het virtualiseert kantoorwerk wanneer het op afstand toegankelijk is, zoals via bestanden, e-mail en veel SaaS-kantoorapplicaties, zonder dat men fysiek in het bedrijf aanwezig hoeft te zijn.

Dit biedt onbetaalbare voordelen voor gebruikers die vaak reizen en voor bedrijven met een gedistribueerde organisatiestructuur of die op afstand werken. De gebruiker is geen eigenaar van de software, hoeft deze dus niet op zijn computer te installeren en hoeft deze ook niet te onderhouden. Alle updates, beheer en ondersteuning zijn altijd de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. Dit is ongetwijfeld een enorme verbetering ten opzichte van de vorige SaaS-toepassingen, die gebaseerd waren op, en in de meeste gevallen eindigden in, de aankoop van software. De SaaS-toepassingen zetten de conventionele SaaS-aanpak op zijn kop en bieden een krachtig instrument dat u niet zelf hoeft aan te schaffen. Een nieuwe gebruiker krijgt van de dienstverlener toegang tot het platform in ruil voor een maandelijks abonnementsgeld en kan, nadat hij zijn inloggegevens en wachtwoord heeft ingevoerd, de volledige functionaliteit van het programma gebruiken.

SaaS-ontwikkelingsrichtingen

Volgens de statistieken van DiS bieden meer dan 100 softwareleveranciers op de Europese markt SaaS-applicaties aan. Bijna evenveel dienstverleners bieden deze samenwerking Saas-toepassingen aan hun gebruikers aan. Uitwisseling op afstand van programma's zonder serverinfrastructuur en zonder de noodzaak een programma op de computer van een klant te installeren werd pas mogelijk met de bredere ontwikkeling van internetnetwerken. In Europa heeft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (GUS) al meer dan 93% van de bedrijven voortdurend toegang tot het internet, en 53% heeft breedbandtoegang. Door de vooruitgang van de technologie is het lenen of leasen van software, in plaats van het kopen van een licentie, een van de meest interessante alternatieven geworden voor het aanschaffen van nieuwe SaaS-applicatiesystemen van bedrijven. Als gevolg daarvan zijn er meer dan 200 SaaS-ready softwaretitels beschikbaar, variërend van internationale bedrijven als Microsoft en SAP tot lokale bedrijven als net CRM en wCompany.

SaaS-toepassingen worden het vaakst gebruikt op zakelijke gebieden zoals online veilingen, mobiele handel, e-bankieren, online winkelen en bedrijfsondersteuning.De software die het vaakst aan bedrijven wordt geleverd is internetboekhouding, CRM (voor het beheer van relaties met klanten en tegenpartijen), CMS, HR, kantoortools en software voor het verbeteren van de gebruikerservaring en de salarisadministratie, alsmede grafische editors (Figma, Photoshop), die onmisbare hulpmiddelen zijn voor ontwerpers om mee te werken.De tweede ontwikkelingsrichting is dienstverlening op aanvraag (software as dem en dergelijke), voornamelijk gericht op niet-commerciële gebruikers. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het huren van films of muziekalbums via internet, zoals VOD, zijn leiders op dit gebied.

Online SaaS-toepassingen zijn meer dan standaard

SaaS is een briljante oplossing voor gebruikers die allergisch zijn voor dure software die over het algemeen de moderne levensstijl bemoeilijkt. Het betekent ook snelle toegang tot bedrijfsdocumenten, waar ook ter wereld. U hebt gewoon internettoegang nodig om uw professionele taken zo goed mogelijk uit te voeren. Dergelijke oplossingen worden steeds belangrijker voor integrale strategieën die veel verder denken dan het gebied van kleine en middelgrote ondernemingen en van plan zijn op grote schaal uit te breiden. Het gebruiksgemak en de veiligheid van SaaS-toepassingen zijn bijkomende argumenten. Alle gegevens die in het servicesysteem worden ingevoerd, worden gecodeerd en bewaard op specifieke servers om ongewenste toegang en vernietiging te voorkomen.

Bovendien wordt de levensduur van de aldus bewaarde gegevens gegarandeerd. Deze techniek is echter nog vrij nieuw voor de gebruikers, zodat het aanbod van diensten de huidige vraag aanzienlijk overtreft. De samenleving heeft tijd nodig om te wennen aan nieuwe technologische SaaS-oplossingen, vooral als het gebruik ervan gepaard gaat met geldstromen of IT-risico's. Toen de eerste online winkels en veilingen in de VS van start gingen, hadden de meeste Amerikanen geen vertrouwen in online transacties. Het duurde enkele jaren voordat online winkelen volkomen vanzelfsprekend werd. Hetzelfde gold voor elektronisch bankieren en e-mail. Tegenwoordig zijn SaaS-oplossingen voor veel problemen zonder internetdienst bijna onmogelijk geworden. In deze context komen SaaS-toepassingen op de markt die het leven van veel mensen kunnen veranderen, maar het kost tijd om de gebruikerservaring volledig te krijgen.

Het aanbieden van verschillende systemen en SaaS-toepassingen via het internet is nu wijdverbreid. De groeiende populariteit van een dergelijke actie is te danken aan zowel gemak als economische redenen. Bovendien biedt het onbeperkte mogelijkheden voor de ontwikkeling van het bedrijf door toegang tot gegevens vanaf elke plek die u met het netwerk kunt verbinden. Daarom is het de moeite waard om in contact te komen met het SaaS-servicesysteem en te overwegen het te gebruiken in uw onderneming.

Wat zijn de voorbeelden van SaaS?

Vooraf een lijst maken van de functies die software moet hebben, is de moeite waard om geen spijt te krijgen van uw keuze. Naast gebruiksgemak is het cruciaal om aandacht te besteden aan alle aangeboden functies, integratiekeuzes, sjabloonaanpassing en andere soortgelijke maar even belangrijke aspecten. De volgende stappen omvatten het lezen van reviews van de systemen en het bepalen welke het beste past bij uw specifieke behoeften.

Bij het kiezen van SaaS is het belangrijk meer aandacht te besteden aan de meest populaire tools. Deze bestaan uit:

Kleine ondernemingen, agentschappen en onafhankelijke aannemers kunnen Bonsai gebruiken om hun werklast effectiever te beheren en hun bedrijven uit te breiden. Bonsai is een eenvoudige oplossing voor alle aspecten van zaken en financiën. De SaaS-applicaties helpen gebruikers bij het automatiseren van elke stap van de interactiecyclus met klanten, waaronder het aannemen van nieuwe klanten, het ondertekenen van contracten, het plannen van afspraken en een bedankbriefje na de betaling van een factuur.

Een van de eerste bedrijven die zijn SaaS-applicaties in de cloud lanceerde was Salesforce. Ondanks het feit dat het een van de vele merken is die vandaag de dag in gebruik zijn, heeft het merk standgehouden en is het nog steeds het belangrijkste kanaal voor het verbinden van bedrijven en consumenten. Hun expertise op het gebied van klantenrelatiebeheer (CRM) is een sterk punt, en de overgang naar SaaS is aanzienlijk geweest.

Dropbox is een van de meest gebruikte diensten voor cloud-opslag. Zijn aantrekkingskracht is deels te danken aan het feit dat het zowel individuele gebruikers als bedrijven bedient. Wij vonden het fundamentele onderscheid in de samenwerkingstools voor bedrijfsplannen. Met Dropbox kunt u bestanden uploaden, synchroniseren met lokale mappen, voorzien van een watermerk en nog veel meer, naast het bewaren in de cloud.

Wanneer moet u SaaS gebruiken?

Om te illustreren wanneer je Software as a Service kunt gebruiken en hoe wijdverbreid de cloud is. Laten we het hebben over het dagelijkse werk in een organisatie - Saas past daar perfect bij. Vooral wanneer meer dan één persoon toegang nodig heeft tot specifieke SaaS-applicaties. Dit gebeurt vaak met HR-medewerkers. Software as service-gebaseerde HR-oplossingen in de cloud, zoals KARO HRMS of P&I Loga HR en payroll, winnen aan populariteit. Zit u nog in het koude zweet en krijgt u rillingen bij het idee om het hele programma "buiten" te houden? Dit soort diensten gebruikt u waarschijnlijk al.

U hoeft alleen maar uw e-mail te gebruiken om er online toegang toe te krijgen. Op de servers van de dienstverlener bewaren zij de communicatie en de software. Gewoonlijk gebruiken we een webbrowser om in te loggen en toegang te krijgen tot deze sites. De SaaS-dienst werkt op deze manier. De gebruikers betalen alleen voor het gebruik van het programma, niet voor de licentie. In plaats van de SaaS-toepassingen op hun hardware te moeten installeren, krijgen de gebruikers er in ruil volledige toegang toe. Wanneer we een virtuele schijf gebruiken om gegevens op te slaan, kunnen we ook SaaS-oplossingen gebruiken (bv. Google Drive, OneDrive).

Wat zijn de voordelen van SaaS?

Het enorme voordeel van het gebruik van SaaS-oplossingen is dat u geen licentie hoeft te kopen, die meestal gekoppeld is aan een beperkt aantal computers waarop de software kan worden gebruikt. Dankzij SaaS-oplossingen in de cloud kunt u de tool onafhankelijk van locatie of apparatuur gebruiken (mits deze voldoet aan de basisvoorwaarden, zoals internettoegang). SaaS-applicaties worden nu steeds meer aangepast om zowel op computers als op mobiele apparaten te functioneren.

Bovendien wordt tijd en geld bespaard door het programma op een SaaS-manier te gebruiken. Traditionele software-implementatie kan extra kosten met zich meebrengen, zoals de hardwarekosten die nodig zijn voor de goede werking van de software. Bij het gebruik van software in de cloud is er geen zorg dat we tijdens de implementatie voor onverwachte kosten komen te staan, omdat de leverancier voor de nodige infrastructuur zorgt. Het gebruik van cloud-software heeft het voordeel dat we verzekerd zijn van toegang tot de meest recente versie van het programma. We kunnen er zeker van zijn dat we geen belangrijke updates missen die cruciaal zijn voor de goede werking van het programma en de veiligheid, omdat de dienstverlener alle verplichtingen met betrekking tot de website op zich neemt.

Het gebruik van diensten en software die via het SaaS-applicatiesysteem in uw onderneming worden gedistribueerd, biedt enkele voordelen. Allereerst maakt het onmiddellijk gebruik van de software mogelijk zonder de noodzaak van installatie, waardoor onafhankelijkheid wordt gegarandeerd en de mobiliteit van de bedrijfseigenaren wordt vergroot. Bovendien kunt u dankzij het SaaS-systeem besparen op de uitgaven voor de aankoop van machines en de uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur, met name de uitgaven voor de aankoop van servers en de toewijzing van ruimte voor deze apparaten. Vergelijkbare lagere abonnementstarieven compenseren de relatief hogere aanschafkosten van bepaalde software. Bovendien brengt het onderhouden en bijwerken van een eerder aangeschaft product kosten met zich mee. In het geval van software in een SaaS-systeem is deze dienst inbegrepen in het abonnementsgeld. Technologie heeft, net als SaaS, nog belangrijke nadelen. Het belangrijkste nadeel is de volledige afhankelijkheid van het internet, die verband houdt met de meest voorkomende twijfels over het toevertrouwen van het onderhoud van alle belangrijke gegevens van het bedrijf aan de distributeur.

Boekhoudsoftware, CRM SaaS-programma's voor het relatiebeheer van gebruikers, en systemen die het HR-werk ondersteunen zijn enkele van de diensten die het vaakst via een SaaS-systeem worden aangeboden. De sector van de via het SaaS-systeem aangeboden diensten ontwikkelt zich dynamisch, en wij verwachten dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten. In Europa zoekt het SaaS-systeem momenteel naar marktniches met potentiële dienstverleners. Bedrijven zijn echter steeds meer bereid de software te gebruiken van distributeurs die het systeem al in gebruik hebben genomen. Een diepere analyse van het onderwerp maakt het zelfs mogelijk voorstellen te observeren die zijn opgesteld door bedrijven die zich met hetzelfde type activiteit bezighouden. Europeanen wennen langzaam aan technologische innovaties, dus het duurt even voordat het systeem zich volledig ontwikkelt. SaaS is een goede keuze als je startup geen groot budget heeft. Ook gebruikers die willen weten of hun voorstel een succesvol budget oplevert, kiezen er vaak voor. Dit SaaS-model, bekend als "software as a service", is effectief voor zowel kleine als zeer grote organisaties. Het is echter belangrijk om alle voor- en nadelen van deze oplossingen af te wegen voordat u een definitieve keuze maakt, om er zeker van te zijn dat uw bedrijf er baat bij heeft.

SaaS-evolutie: hoe is het veranderd?

De toenemende efficiëntie van het internet en de vermindering van de zorgen van de consument over de veiligheid en betrouwbaarheid van dergelijke oplossingen hebben de ontwikkeling van de dienstverlening via het SaaS-systeem mogelijk gemaakt. Dankzij de evolutie van de normen voor SaaS-applicaties en de groeiende functionaliteit van webbrowsers kunnen gebruikers zich nu inlaten met een dienstensysteem dat zich op een externe server bevindt en een gebruikerservaring krijgen. Het heeft interactieve SaaS-applicatie oplossingen ontwikkeld voor de proliferatie van standaarden die gebruikt worden bij de ontwikkeling van websites. Als gevolg daarvan heeft elke browser zich ontwikkeld tot een omgeving waarin afzonderlijke programma's zonder conflicten kunnen functioneren. Alle programma's werken correct bij gebruik via webbrowsers als gevolg van de standaardisatie van de hiervoor gebruikte oplossingen, waardoor ze toegankelijk zijn voor alle gebruikers, onafhankelijk van het hardwareplatform en het besturingssysteem. Saas heeft een aanzienlijke invloed op de IT-sfeer in het algemeen en op startende bedrijven in het bijzonder. Dankzij het SaaS-dienstensysteem ontwikkelen bedrijven die no-code technologie gebruiken zich met succes. Een dergelijk bedrijf is AppMaster. De medewerkers van dit bedrijf concentreren zich op resultaten en gebruiken ook SaaS-methoden om toepassingen te ontwikkelen zoals:

webtoepassingen

mobiele toepassingen

evenals een zeer populaire backend.

Dankzij dit bedrijf is er een plaats voor SaaS-applicaties om zonder code te draaien, wat het weer gemakkelijker maakt om een goede gebruikerservaring te krijgen. We ontkennen niet dat programmeren onze toekomst is, maar waarom niet helpen om die langverwachte gebruikerservaring te krijgen?