SaaS, abbreviazione di Software as a Service, significa letteralmente software come servizio. Può sembrare un po' strano, ma il concetto di SaaS è più vicino a noi di quanto sembri. L'accesso a Internet è molto diffuso e la tecnologia si sta sviluppando sempre più velocemente, quindi utilizziamo sempre più spesso i servizi cloud. È proprio questo il concetto di SaaS: fornire software installato da un fornitore di servizi tramite Internet.

Breve storia del SaaS

Le origini di queste soluzioni risalgono alla fine degli anni '90, quando cominciarono a comparire le prime soluzioni SaaS in risposta alle più vecchie e meno efficienti applicazioni SaaS di condivisione del software, ovvero i SASP (SaaS Applications Service Provider). Le precedenti soluzioni SaaS comportavano molte più restrizioni (tra cui l'installazione obbligatoria di software in locale).

Che cos'è il sistema SaaS?

Nella vendita tradizionale di software, gli utenti acquistano le licenze e installano il software sul proprio computer. Il SaaS sta cambiando le cose. Gli utenti hanno a disposizione un potente strumento, anche se non lo acquistano. In cambio del canone di abbonamento, ricevono dal fornitore del servizio solo un login e una password grazie ai quali, dopo essere entrati nel sito corrispondente, gli utenti possono utilizzare tutte le funzionalità del software.

I costi dell'azienda sono stati notevolmente ridotti come soluzione diretta. Il SaaS può conquistare una base di utenti così ampia, soprattutto tra le piccole e medie organizzazioni, per ragioni diverse dalla potenziale riduzione dei costi. I proprietari di aziende preferiscono le applicazioni SaaS online per ragioni simili a quelle della maggiore libertà e mobilità. I sistemi di servizio SaaS non hanno restrizioni geografiche o temporali e possono essere utilizzati ovunque. Il lavoro d'ufficio è virtualizzato quando è possibile accedervi da remoto, ad esempio tramite file, e-mail e molte applicazioni SaaS per ufficio, senza la necessità di essere fisicamente presenti in azienda.

Questo offre vantaggi inestimabili agli utenti che viaggiano spesso e alle aziende con una struttura organizzativa distribuita o che utilizzano il lavoro a distanza. L'esperienza dell'utente non è proprietaria del software, quindi non deve installarlo sul proprio computer e non deve provvedere alla sua manutenzione. Tutti gli aggiornamenti, la gestione e l'assistenza sono sempre a carico del fornitore di servizi. Si tratta indubbiamente di un grande miglioramento rispetto alle precedenti applicazioni SaaS, che si basavano e nella maggior parte dei casi si concludevano con l'acquisto di software. Le applicazioni SaaS stravolgono l'approccio SaaS convenzionale e forniscono un potente strumento che non è necessario acquistare. Un nuovo utente riceve l'accesso alla piattaforma dal fornitore del servizio in cambio di una quota di abbonamento mensile e, dopo aver inserito i propri dati di accesso e la password, può utilizzare tutte le funzionalità del programma.

Direzioni di sviluppo SaaS

Secondo le statistiche del DiS, oltre 100 fornitori di software sul mercato europeo offrono applicazioni SaaS. Quasi altrettanti fornitori di servizi offrono applicazioni Saas di collaborazione ai loro utenti. Lo scambio remoto di programmi senza un'infrastruttura di server e senza la necessità di installare un programma sul computer del cliente è diventato possibile solo con lo sviluppo delle reti Internet. In Europa, secondo l'Ufficio Centrale di Statistica (GUS), oltre il 93% delle aziende ha già un accesso costante a Internet e il 53% ha un accesso a banda larga. I progressi della tecnologia hanno reso il prestito o il leasing di software, piuttosto che l'acquisto della sua licenza, una delle alternative più interessanti all'acquisizione di nuovi sistemi applicativi SaaS da parte delle aziende. Di conseguenza, sono disponibili oltre 200 titoli di software pronti per il SaaS, che vanno da società internazionali come Microsoft e SAP a società locali come net CRM e wCompany.

Le applicazioni SaaS sono più comunemente utilizzate in aree di business come le aste online, il commercio mobile, l'e-banking, lo shopping online e l'assistenza alle imprese. I software che vengono più spesso forniti alle aziende sono la contabilità su Internet, il CRM (per la gestione dei rapporti con i clienti e le controparti), i CMS, le risorse umane, gli strumenti per l'ufficio e i software per migliorare l'esperienza dell'utente e le buste paga, nonché gli editor grafici (Figma, Photoshop), strumenti indispensabili per il lavoro dei designer.La seconda direzione di sviluppo è quella dei servizi forniti su richiesta (software as dem e simili), rivolti principalmente agli utenti non commerciali. Le aziende specializzate nel noleggio di film o album musicali via Internet, come VOD, sono leader in questo campo.

Le applicazioni SaaS online sono più che standard

Il SaaS è una soluzione brillante per gli utenti allergici ai software costosi che in genere rendono difficile lo stile di vita moderno. Significa anche accesso rapido ai documenti aziendali da qualsiasi parte del mondo. È sufficiente un accesso a Internet per svolgere al meglio le proprie mansioni professionali. Queste soluzioni stanno diventando sempre più importanti per le strategie integrali che pensano ben "oltre" il campo delle piccole e medie imprese e prevedono di espandersi su larga scala. La facilità d'uso e la sicurezza delle applicazioni SaaS sono ulteriori argomenti a suo favore. Tutti i dati immessi nel sistema del servizio sono crittografati e conservati su server specifici per evitare accessi indesiderati e distruzione.

Inoltre, garantisce la longevità dei record conservati in questo modo. Tuttavia, questa tecnica è ancora abbastanza nuova per gli utenti, per cui l'offerta di servizi supera notevolmente la domanda attuale. La società ha bisogno di tempo per abituarsi alle nuove soluzioni tecnologiche SaaS, soprattutto se il loro utilizzo è associato a flussi di cassa o a rischi informatici. Quando i primi negozi e aste online sono stati lanciati negli Stati Uniti, la maggior parte degli americani non si fidava delle transazioni online. Ci sono voluti diversi anni perché lo shopping online diventasse del tutto naturale. Lo stesso è accaduto con l'e-banking e la posta elettronica. Oggi, le soluzioni SaaS a molti problemi senza servizio Internet sono diventate quasi impossibili. In questo contesto, stanno emergendo sul mercato applicazioni SaaS che possono cambiare la vita di molte persone, ma ci vuole tempo per ottenere un'esperienza utente completa.

La fornitura di diversi sistemi e applicazioni SaaS tramite Internet è ormai diffusa. La crescente popolarità di tale azione è dovuta a ragioni sia di convenienza che economiche. Inoltre, offre opportunità illimitate per lo sviluppo dell'azienda, grazie all'accesso ai dati da qualsiasi luogo sia possibile connettersi alla rete. Ecco perché vale la pena di entrare in contatto con il sistema di servizi SaaS e prendere in considerazione la possibilità di utilizzarlo nella propria azienda.

Quali sono gli esempi di SaaS?

Fare un elenco delle caratteristiche che il software dovrebbe avere in anticipo è utile per evitare di pentirsi della propria scelta. Oltre alla facilità d'uso, è fondamentale prestare attenzione a tutte le funzioni offerte, alle scelte di integrazione, alla personalizzazione dei modelli e ad altri aspetti simili ma altrettanto significativi. Le fasi successive prevedono la lettura delle recensioni dei sistemi e la determinazione di quello più adatto alle vostre esigenze specifiche.

Quando si sceglie un SaaS, è importante prestare maggiore attenzione agli strumenti più popolari. Si tratta di:

Le piccole imprese, le agenzie e gli appaltatori indipendenti possono utilizzare Bonsai per gestire in modo più efficace i loro carichi di lavoro ed espandere le loro aziende. Bonsai è una soluzione semplice per tutti gli aspetti commerciali e finanziari. Le applicazioni SaaS aiutano gli utenti ad automatizzare ogni fase del ciclo di interazione con i clienti, tra cui l'inserimento di nuovi clienti, la firma dei contratti, la programmazione degli appuntamenti e i ringraziamenti dopo il pagamento delle fatture.

Una delle prime aziende a lanciare le proprie applicazioni SaaS nel cloud è stata Salesforce. Nonostante sia uno dei tanti marchi in uso oggi, il marchio ha resistito e continua a essere il principale canale di collegamento con le aziende e i consumatori. L'esperienza nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è un punto di forza e il passaggio al SaaS è stato notevole.

Dropbox è uno dei servizi di cloud storage più utilizzati. Il suo fascino è dovuto in parte al fatto che serve sia utenti individuali che aziende. Abbiamo trovato la differenza fondamentale negli strumenti di collaborazione del piano aziendale. Con Dropbox è possibile caricare file, sincronizzarli con cartelle locali, filigranarli e molto altro ancora, oltre a conservarli nel cloud.

Quando si dovrebbe usare il SaaS?

Per illustrare quando è possibile utilizzare il software come servizio e quanto sia diffuso il cloud. Parliamo del lavoro quotidiano in un'organizzazione: il Saas è perfetto per questo. Soprattutto quando più persone hanno bisogno di accedere a specifiche applicazioni SaaS. Questo accade spesso con gli addetti alle risorse umane. Le soluzioni HR basate su software as service in cloud, come KARO HRMS o P&I Loga HR e payroll, stanno guadagnando popolarità. Avete ancora i sudori freddi e i brividi all'idea di tenere l'intero programma "fuori"? Probabilmente questo tipo di servizio è già utilizzato.

È sufficiente utilizzare la vostra e-mail per accedervi online. I server del fornitore del servizio conservano le comunicazioni e il software. Di solito si utilizza un browser web per accedere a questi siti. Il servizio SaaS funziona in questo modo. Gli utenti pagano solo l'uso del programma, non la licenza. Invece di dover installare le applicazioni SaaS sul proprio hardware, gli utenti ricevono in cambio l'accesso completo ad esse. Ogni volta che utilizziamo un'unità virtuale per archiviare i dati, possiamo anche utilizzare soluzioni SaaS (ad esempio, Google Drive, OneDrive).

Quali sono i vantaggi del SaaS?

L'enorme vantaggio di adottare soluzioni SaaS è che non è necessario acquistare una licenza, che di solito è legata a un numero limitato di computer su cui il software può essere utilizzato. Grazie alle soluzioni cloud SaaS, è possibile utilizzare lo strumento indipendentemente dal luogo o dall'apparecchiatura (purché soddisfi le condizioni di base, come l'accesso a Internet). Le applicazioni SaaS vengono sempre più modificate per funzionare sia su computer che su dispositivi mobili.

Inoltre, l'utilizzo del programma in modalità SaaS consente di risparmiare tempo e denaro. L'implementazione di un software tradizionale può comportare spese aggiuntive, come il costo dell'hardware necessario per il corretto funzionamento del software. Non c'è il rischio di incorrere in spese impreviste durante l'implementazione del software nel cloud, perché il fornitore fornirà l'infrastruttura necessaria. L'utilizzo di un software basato sul cloud ha il vantaggio di garantire l'accesso alla versione più recente del programma. Possiamo essere sicuri di non perdere nessun aggiornamento importante, fondamentale per il corretto funzionamento del programma e per la sicurezza, perché il fornitore del servizio si occupa di tutti gli obblighi relativi al sito web.

L'utilizzo di servizi e software distribuiti attraverso il sistema di applicazioni SaaS nella vostra azienda offre alcuni vantaggi. Innanzitutto, consente l'utilizzo immediato del software senza necessità di installazione, garantendo l'indipendenza e migliorando la mobilità degli imprenditori. Inoltre, il sistema di servizi SaaS consente di ridurre le spese relative all'acquisto di macchinari e all'espansione dell'infrastruttura aziendale, in particolare quelle relative all'acquisto di server e all'assegnazione di spazio per questi dispositivi. Le tariffe di abbonamento, relativamente più convenienti, compensano i costi di acquisizione relativamente più elevati di alcuni software. Inoltre, la manutenzione e l'aggiornamento di un prodotto precedentemente acquistato comporta dei costi. Nel caso di un software in un sistema SaaS, questo servizio è incluso nel canone di abbonamento. La tecnologia, come il SaaS, presenta ancora notevoli svantaggi. Lo svantaggio principale è la completa dipendenza da Internet, che è legata ai dubbi più comuni sull'affidare al distributore la manutenzione di tutti i dati importanti dell'azienda.

Software di contabilità, programmi SaaS CRM per la gestione delle relazioni con gli utenti e sistemi di assistenza al lavoro delle risorse umane sono alcuni dei servizi offerti più frequentemente attraverso un sistema SaaS. Il settore dei servizi offerti attraverso i sistemi SaaS si sta sviluppando in modo dinamico e ci aspettiamo che questa tendenza continui in futuro. In Europa, il sistema SaaS è attualmente in fase di ricerca di nicchie di mercato con potenziali fornitori di servizi. Tuttavia, le aziende sono sempre più disposte a utilizzare il software fornito dai distributori che hanno già iniziato a utilizzare il sistema. Un'analisi più approfondita dell'argomento permette persino di osservare le proposte preparate da aziende impegnate nello stesso tipo di attività. Gli europei sono lenti ad abituarsi alle innovazioni tecnologiche, quindi ci vuole tempo perché il sistema si sviluppi pienamente. Il SaaS è una buona scelta se la vostra startup non dispone di un budget considerevole. Lo scelgono spesso anche gli utenti che desiderano sapere se la loro proposta si tradurrà in un budget di successo. Questo modello SaaS, noto come "software as a service", è efficace sia per le piccole che per le grandi organizzazioni. Tuttavia, è importante soppesare tutti i vantaggi e gli svantaggi di queste soluzioni prima di fare una scelta definitiva, per assicurarsi che siano vantaggiose per la propria azienda.

Evoluzione del SaaS: come è cambiato?

La crescente efficienza di Internet e l'attenuazione delle preoccupazioni dei consumatori circa la sicurezza e l'affidabilità di tali soluzioni hanno reso possibile lo sviluppo di servizi forniti attraverso il sistema SaaS. Grazie all'evoluzione degli standard delle applicazioni SaaS e all'espansione delle funzionalità dei browser web, gli utenti possono ora interagire con un sistema di servizi che si trova su un server remoto e ottenere un'esperienza d'uso. L'azienda ha sviluppato soluzioni interattive per le applicazioni SaaS in linea con la proliferazione degli standard utilizzati nello sviluppo dei siti web. Di conseguenza, ogni browser si è trasformato in un ambiente in cui i programmi separati possono funzionare senza conflitti. Tutti i programmi funzionano correttamente quando vengono utilizzati attraverso i browser web grazie alla standardizzazione delle soluzioni impiegate a questo scopo, rendendoli accessibili a tutti gli utenti indipendentemente dalla piattaforma hardware e dal sistema operativo di servizio. Il Saas ha un'influenza significativa sulla sfera dell'IT in generale e sulle start-up in particolare. Grazie al sistema di servizi SaaS, le aziende che utilizzano la tecnologia no-code si stanno sviluppando con successo. Una di queste è AppMaster. I dipendenti di questa azienda si concentrano sui risultati e utilizzano i metodi SaaS per sviluppare applicazioni quali:

applicazioni web

applicazioni mobili

nonché un backend molto popolare.

Grazie a questa azienda, le applicazioni SaaS possono essere eseguite senza codice, il che rende più facile ottenere una buona esperienza utente. Non neghiamo che la programmazione sia il nostro futuro, ma perché non aiutare a ottenere la tanto attesa esperienza utente?