SaaS, czyli skrót od Software as a Service, oznacza dosłownie oprogramowanie jako usługę. Może brzmi to trochę dziwnie, ale koncepcja SaaS jest nam bliższa niż się wydaje. Dostęp do Internetu jest powszechny, a technologia rozwija się coraz szybciej, dlatego coraz częściej korzystamy z usług w chmurze. Tym właśnie jest SaaS - dostarczaniem oprogramowania instalowanego przez usługodawcę przez Internet.

Krótka historia SaaS

Początki tych rozwiązań sięgają końca lat 90-tych, kiedy to pierwsze rozwiązania SaaS zaczęły pojawiać się w odpowiedzi na starsze, mniej wydajne aplikacje SaaS udostępniające oprogramowanie, czyli SASP (SaaS Applications Service Provider). Wcześniejsze rozwiązania SaaS wiązały się z dużo większymi ograniczeniami (m.in. obowiązkowa lokalna instalacja oprogramowania).

Na czym polega system SaaS?

W tradycyjnej sprzedaży oprogramowania użytkownicy kupują licencje i instalują oprogramowanie na swoich komputerach. SaaS zmienia ten stan rzeczy. Użytkownicy mają do dyspozycji potężne narzędzie, choć go nie kupują. W zamian za opłatę abonamentową otrzymują od usługodawcy jedynie login i hasło, dzięki którym po wejściu na odpowiednią stronę użytkownicy mogą w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności oprogramowania.

Dzięki bezpośredniemu rozwiązaniu koszty firmy zostały znacznie obniżone. SaaS może zdobyć tak ogromną bazę użytkowników, szczególnie wśród małych i średnich organizacji, z powodów innych niż tylko potencjalne obniżenie kosztów. Właściciele firm preferują aplikacje SaaS online z podobnych powodów jak lepsza swoboda i mobilność. Systemy usług SaaS nie mają ograniczeń geograficznych ani czasowych i mogą być używane w dowolnym miejscu. Zwirtualizował pracę biurową, gdy można uzyskać do niej dostęp zdalnie, np. poprzez pliki, pocztę elektroniczną i wiele biurowych aplikacji SaaS, bez konieczności fizycznej obecności w firmie.

Daje to bezcenne korzyści użytkownikom, którzy często podróżują, a także firmom o rozproszonej strukturze organizacyjnej lub korzystającym z pracy zdalnej. Użytkownik nie jest właścicielem oprogramowania, więc nie musi go instalować na swoich komputerach i nie zajmuje się jego utrzymaniem. Wszystkie aktualizacje, zarządzanie i wsparcie są zawsze obowiązkiem dostawcy usług. Jest to niewątpliwie ogromna poprawa w stosunku do poprzednich aplikacji SaaS, które opierały się na, a w większości przypadków kończyły się zakupem oprogramowania. Aplikacje SaaS obalają konwencjonalne podejście SaaS i zapewniają potężny instrument, którego nie trzeba kupować dla siebie. Nowy użytkownik otrzymuje od usługodawcy dostęp do platformy w zamian za miesięczny abonament i po wprowadzeniu danych do logowania i hasła może korzystać z pełnej funkcjonalności programu.

Kierunki rozwoju SaaS

Według statystyk DiS, na rynku europejskim ponad 100 producentów oprogramowania oferuje aplikacje SaaS. Niemal tyle samo usługodawców oferuje swoim użytkownikom tę współpracę aplikacje Saas. Zdalna wymiana programów bez infrastruktury serwerowej i bez konieczności instalowania programu na komputerze klienta stała się możliwa dopiero wraz z szerszym rozwojem sieci internetowych. W Europie, według danych GUS, już ponad 93% przedsiębiorstw ma stały dostęp do Internetu, a 53% ma dostęp szerokopasmowy. Postęp technologii sprawił, że wypożyczanie lub leasing oprogramowania, zamiast zakupu jego licencji, stało się jedną z ciekawszych alternatyw dla pozyskiwania przez firmy nowych systemów aplikacyjnych SaaS. W efekcie dostępnych jest ponad 200 tytułów oprogramowania gotowego do wykorzystania w modelu SaaS, od międzynarodowych korporacji, takich jak Microsoft i SAP, po lokalne firmy, takie jak net CRM i wCompany.

Aplikacje SaaS są najczęściej wykorzystywane w takich obszarach biznesowych jak aukcje internetowe, handel mobilny, bankowość elektroniczna, zakupy online, czy wsparcie biznesu.Oprogramowanie, które najczęściej jest dostarczane firmom to księgowość internetowa, CRM (do zarządzania relacjami z klientami i kontrahentami), CMS, HR, narzędzia biurowe oraz oprogramowanie do poprawy komfortu pracy użytkowników i płac, a także edytory graficzne (Figma, Photoshop), które są niezbędnym narzędziem pracy dla projektantów.Drugim kierunkiem rozwoju są usługi świadczone na żądanie (software as dem i takie tam), skierowane głównie do użytkowników niekomercyjnych. Liderami w tej dziedzinie są firmy specjalizujące się w wypożyczaniu filmów lub albumów muzycznych przez Internet, np. VOD.

Aplikacje SaaS online to coś więcej niż standard

SaaS to genialne rozwiązanie dla użytkowników uczulonych na drogie oprogramowanie, które generalnie utrudnia korzystanie ze współczesnego stylu życia. To także szybki dostęp do dokumentów firmowych z każdego miejsca na świecie. Wystarczy dostęp do internetu, aby jak najpełniej wypełniać swoje zadania zawodowe. Takie rozwiązania stają się coraz ważniejsze dla integralnych strategii, które myślą daleko "poza" obszarem małych i średnich przedsiębiorstw i planują ekspansję na dużą skalę. Łatwość obsługi i bezpieczeństwo aplikacji SaaS to dodatkowe argumenty przemawiające na jej korzyść. Wszystkie dane wprowadzone do systemu usługowego są szyfrowane i przechowywane na specjalnych serwerach, aby zapobiec niepożądanemu dostępowi i zniszczeniu.

Dodatkowo gwarantuje to długowieczność prowadzonej w ten sposób dokumentacji. Technika ta jest jednak wciąż dość nowa dla użytkowników, dlatego podaż usług znacznie przekracza obecny popyt. Społeczeństwo potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do nowych rozwiązań technologicznych SaaS, zwłaszcza jeśli ich stosowanie wiąże się z przepływami pieniężnymi lub ryzykiem informatycznym. Kiedy w USA pojawiły się pierwsze sklepy internetowe i aukcje, większość Amerykanów nie miała zaufania do transakcji internetowych. Musiało upłynąć kilka lat, aby zakupy w sieci stały się całkowicie naturalne. Podobnie było z bankowością elektroniczną i pocztą elektroniczną. Dziś rozwiązania SaaS dla wielu zagadnień bez usługi internetowej stały się niemal niemożliwe. W tym kontekście na rynku pojawiają się aplikacje SaaS, które mogą zmienić życie wielu ludzi, ale na pełne doświadczenie użytkownika potrzeba czasu.

Udostępnianie kilku systemów i aplikacji SaaS przez Internet jest obecnie powszechne. Rosnąca popularność takiego działania wynika zarówno z wygody, jak i ze względów ekonomicznych. Ponadto daje nieograniczone możliwości rozwoju firmy poprzez dostęp do danych z każdego miejsca, w którym można połączyć się z siecią. Dlatego warto nawiązać kontakt z systemem usług SaaS i rozważyć wykorzystanie go w swoim przedsiębiorstwie.

Jakie są przykłady zastosowania SaaS?

Robiąc zawczasu listę cech, jakie powinno mieć oprogramowanie, warto uniknąć żałowania wyboru. Oprócz łatwości obsługi, kluczowe jest zwrócenie uwagi na wszystkie oferowane funkcje, wybór integracji, dostosowanie szablonów i inne podobne, ale równie istotne aspekty. Kolejne kroki obejmują czytanie recenzji systemów i określenie, który z nich najlepiej odpowiada Twoim konkretnym potrzebom.

Przy wyborze SaaS należy zwrócić większą uwagę na najpopularniejsze narzędzia. W ich skład wchodzą:

Małe przedsiębiorstwa, agencje i niezależni wykonawcy mogą korzystać z Bonsai, aby skuteczniej zarządzać obciążeniem pracą i rozwijać swoje firmy. Bonsai to proste rozwiązanie dla wszystkich aspektów biznesu i finansów. Aplikacje SaaS pomagają użytkownikom w automatyzacji każdego etapu cyklu interakcji z klientem, w tym onboarding nowych klientów, podpisywanie umów, planowanie spotkań i podziękowania po zapłaceniu rachunku.

Jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które uruchomiło swoje aplikacje SaaS w chmurze, była firma Salesforce. Mimo że jest to jedna z wielu używanych obecnie marek, przetrwała i nadal jest głównym medium łączącym firmy i konsumentów. Ich doświadczenie w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM) jest bardzo silne, a przejście na SaaS było znaczące.

Dropbox to jedna z najczęściej wykorzystywanych usług przechowywania danych w chmurze. Jego atrakcyjność wynika po części z faktu, że służy zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i firmom. Podstawową różnicę znaleźliśmy w narzędziach do współpracy nad biznesplanem. W Dropbox, oprócz przechowywania plików w chmurze, możesz je przesyłać, synchronizować z folderami lokalnymi, oznaczać znakiem wodnym i nie tylko.

Kiedy powinieneś korzystać z SaaS?

Aby zilustrować, kiedy można używać Software as a service i jak szeroko stosowana jest chmura. Porozmawiajmy o codziennej pracy w organizacji - Saas doskonale się do niej nadaje. Szczególnie, gdy więcej niż jedna osoba potrzebuje dostępu do konkretnych aplikacji SaaS. Tak często dzieje się w przypadku pracowników HR. Coraz większą popularność zdobywają rozwiązania HR w chmurze oparte na Software as service, takie jak KARO HRMS czy P&I Loga kadry i płace. Czy nadal oblewa Cię zimny pot i dostajesz dreszczy na myśl o utrzymywaniu całego programu "na zewnątrz"? Z tego typu usług prawdopodobnie już korzystasz.

Wystarczy użyć swojej poczty elektronicznej, aby uzyskać do niej dostęp online. Na serwerach usługodawcy trzymają oni komunikację i oprogramowanie. Zazwyczaj używamy przeglądarki internetowej, aby zalogować się i uzyskać dostęp do tych stron. Usługa SaaS działa właśnie w ten sposób. Użytkownicy płacą tylko za korzystanie z programu, a nie za licencję. Zamiast konieczności instalowania aplikacji SaaS na swoim sprzęcie, użytkownicy otrzymują w zamian pełny dostęp do nich. Zawsze gdy używamy wirtualnego dysku do przechowywania danych, możemy również skorzystać z rozwiązań SaaS (np. Google Drive, OneDrive).

Jakie są korzyści z zastosowania SaaS?

Ogromną korzyścią z przyjęcia rozwiązań SaaS jest brak konieczności zakupu licencji, która zazwyczaj związana jest z ograniczoną liczbą komputerów, na których można korzystać z oprogramowania. Dzięki rozwiązaniom cloud SaaS można korzystać z narzędzia niezależnie od lokalizacji czy sprzętu (o ile spełnia on podstawowe warunki, takie jak dostęp do Internetu). Aplikacje SaaS są obecnie coraz częściej modyfikowane tak, aby działały zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

Dodatkowo, korzystając z programu w sposób SaaS, oszczędza się czas i pieniądze. Wdrożenie tradycyjnego oprogramowania może wiązać się z dodatkowymi wydatkami, takimi jak koszt sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania oprogramowania. W przypadku oprogramowania w chmurze nie ma obawy, że podczas wdrożenia poniesiemy niespodziewane opłaty, ponieważ dostawca zapewni niezbędną infrastrukturę. Zaletą korzystania z oprogramowania w chmurze jest zapewnienie dostępu do najnowszej wersji programu. Możemy być pewni, że nie ominą nas żadne istotne aktualizacje, które są kluczowe dla prawidłowego działania programu i bezpieczeństwa, ponieważ dostawca usługi odpowiada za wszystkie zobowiązania związane z serwisem.

Wykorzystanie w przedsiębiorstwie usługi i oprogramowania dystrybuowanego za pośrednictwem systemu aplikacji SaaS niesie ze sobą kilka korzyści. Przede wszystkim umożliwia natychmiastowe korzystanie z oprogramowania bez wymogu instalacji, zapewniając niezależność i zwiększając mobilność właścicieli firm. Dodatkowo system usług SaaS pozwala na ograniczenie wydatków związanych z zakupem maszyn i rozbudową infrastruktury firmy, w szczególności wydatków związanych z zakupem serwerów i przydzieleniem miejsca na te urządzenia. Porównywalnie tańsze stawki abonamentowe rekompensują relatywnie wyższe koszty nabycia niektórych oprogramowań. Dodatkowo, utrzymanie i aktualizacja wcześniej zakupionego produktu wiąże się z kosztami. W przypadku oprogramowania w systemie SaaS, zawiera on tę usługę w opłacie abonamentowej. Technologia, podobnie jak SaaS, ma jeszcze istotne wady. Główną wadą jest całkowite uzależnienie od Internetu, co wiąże się z najczęstszymi wątpliwościami dotyczącymi powierzenia dystrybutorowi utrzymania wszystkich ważnych danych firmy.

Oprogramowanie księgowe, programy SaaS CRM służące do zarządzania relacjami z użytkownikami oraz systemy wspomagające pracę HR to jedne z usług, które najczęściej są oferowane za pośrednictwem systemu SaaS. Sektor usług oferowanych poprzez system SaaS rozwija się dynamicznie i spodziewamy się, że ten trend utrzyma się w przyszłości. W Europie system SaaS jest obecnie na etapie poszukiwania nisz rynkowych u potencjalnych dostawców usług. Jednak firmy coraz chętniej korzystają z oprogramowania dostarczanego przez dystrybutorów, którzy już zaczęli korzystać z systemu. Głębsza analiza tematu pozwala nawet zaobserwować propozycje przygotowane przez firmy zajmujące się tym samym rodzajem działalności. Europejczycy powoli przyzwyczajają się do nowinek technologicznych, dlatego potrzeba czasu, aby system w pełni się rozwinął. SaaS to dobry wybór, jeśli Twój startup nie dysponuje pokaźnym budżetem. Często wybierają go także użytkownicy, którzy chcą wiedzieć, czy ich propozycja zakończy się sukcesem budżetowym. Model SaaS, znany jako "oprogramowanie jako usługa", jest skuteczny zarówno dla małych, jak i bardzo dużych organizacji. Ważne jest jednak, aby rozważyć wszystkie zalety i wady tych rozwiązań przed dokonaniem ostatecznego wyboru, aby mieć pewność, że przyniesie on korzyści Twojej firmie.

Ewolucja SaaS: jak to się zmieniło?

Wzrost wydajności Internetu oraz złagodzenie obaw konsumentów o bezpieczeństwo i niezawodność takich rozwiązań umożliwiły rozwój usług świadczonych za pośrednictwem systemu SaaS. Dzięki ewolucji standardów aplikacji SaaS i rozszerzającej się funkcjonalności przeglądarek internetowych, użytkownicy mogą obecnie zaangażować się w system usługowy, który znajduje się na zdalnym serwerze i uzyskać doświadczenie użytkownika. Rozwinęła interaktywne rozwiązania aplikacji SaaS do proliferacji standardów stosowanych w tworzeniu stron internetowych. W rezultacie każda przeglądarka rozwinęła się w ustawienie, w którym oddzielne programy mogą funkcjonować bez konfliktu. Wszystkie programy działają poprawnie podczas korzystania z nich za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wyniku standaryzacji zastosowanych w tym celu rozwiązań, co czyni je dostępnymi dla wszystkich użytkowników niezależnie od platformy sprzętowej i systemu obsługi operacyjnej. Saas ma znaczący wpływ na sferę IT w ogóle, a na firmy typu start-up w szczególności. Dzięki systemowi usług SaaS z powodzeniem rozwijają się firmy wykorzystujące technologię no-code. Jedną z takich firm jest AppMaster. Pracownicy tej firmy koncentrują się na wynikach, a także wykorzystują metody SaaS do tworzenia aplikacji takich jak:

aplikacje internetowe

aplikacje mobilne

jak również bardzo popularny backend.

Dzięki tej firmie jest miejsce na to, aby aplikacje SaaS działały bez kodu, co z kolei ułatwia uzyskanie dobrego doświadczenia użytkownika. Nie zaprzeczamy, że programowanie to nasza przyszłość, ale dlaczego nie pomóc w uzyskaniu tego długo oczekiwanego user experience?