SaaS, ou abréviation de Software as a Service, signifie littéralement Software as a Service. Cela peut sembler un peu étrange, mais le concept de SaaS est plus proche de nous qu'il n'y paraît. L'accès à Internet est répandu et la technologie se développe de plus en plus vite, nous utilisons donc de plus en plus les services cloud. C'est exactement ce qu'est le SaaS : fournir des logiciels installés par un fournisseur de services sur Internet.

Une brève histoire du SaaS

Les origines de ces solutions remontent à la fin des années 90 lorsque les premières solutions SaaS ont commencé à apparaître en réponse aux applications SaaS de partage de logiciels plus anciennes et moins performantes, à savoir les SASP (SaaS Applications Service Provider). Les solutions SaaS précédentes impliquaient beaucoup plus de restrictions (y compris l'installation locale obligatoire du logiciel).

Qu'est-ce que le système SaaS ?

Dans les ventes de logiciels traditionnelles, les utilisateurs achètent des licences et installent le logiciel sur leurs ordinateurs. Le SaaS est en train de changer cela. Les utilisateurs disposent d'un outil puissant, bien qu'ils ne l'achètent pas. En échange des frais d'abonnement, ils ne reçoivent qu'un identifiant et un mot de passe du fournisseur de services, grâce auxquels, après avoir accédé au site correspondant, les utilisateurs peuvent utiliser pleinement toutes les fonctionnalités du logiciel.

Les coûts de l'entreprise ont été considérablement réduits en tant que solution directe. Le SaaS peut gagner une telle base d'utilisateurs, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises, pour des raisons autres que de simples réductions de coûts potentielles. Les propriétaires d'entreprise préfèrent les applications SaaS en ligne pour des raisons similaires comme une meilleure liberté et mobilité. Les systèmes de service SaaS n'ont aucune restriction géographique ou temporelle et peuvent être utilisés n'importe où. Il virtualisait le travail de bureau lorsqu'il était accessible à distance, par exemple via des fichiers, des e-mails et de nombreuses applications SaaS de bureau, sans qu'il soit nécessaire d'être physiquement présent dans l'entreprise.

Cela offre des avantages inestimables aux utilisateurs qui voyagent fréquemment ainsi qu'aux entreprises avec une structure organisationnelle distribuée ou qui utilisent le travail à distance. L'expérience utilisateur n'est pas propriétaire du logiciel, ils n'ont donc pas besoin de l'installer sur leurs ordinateurs et ils ne le maintiennent pas. Toutes les mises à jour, la gestion et l'assistance relèvent toujours de la responsabilité du fournisseur de services. Il s'agit sans aucun doute d'une grande amélioration par rapport aux applications SaaS précédentes, qui étaient basées sur, et dans la plupart des cas, se terminaient par l'achat de logiciels. Les applications SaaS bouleversent l'approche SaaS conventionnelle et fournissent un instrument puissant que vous n'avez pas à acheter pour vous-même. Un nouvel utilisateur reçoit l'accès à la plate-forme du fournisseur de services en échange d'un abonnement mensuel et, après avoir entré ses informations de connexion et son mot de passe, peut utiliser toutes les fonctionnalités du programme.

Orientations de développement SaaS

Selon les statistiques de DiS, plus de 100 éditeurs de logiciels sur le marché européen proposent des applications SaaS. Presque autant de fournisseurs de services proposent ces applications Saas de collaboration à leurs utilisateurs. L'échange à distance de programmes sans infrastructure de serveur et sans qu'il soit nécessaire d'installer un programme sur l'ordinateur d'un client n'est devenu possible qu'avec le développement plus large des réseaux Internet. En Europe, selon l'Office central des statistiques (GUS), plus de 93 % des entreprises ont déjà un accès permanent à Internet et 53 % ont un accès haut débit. Les progrès technologiques ont fait du logiciel de prêt ou de leasing, plutôt que d'acheter sa licence, l'une des alternatives les plus intéressantes à l'acquisition de nouveaux systèmes d'application SaaS auprès des entreprises. En conséquence, plus de 200 titres de logiciels prêts pour le SaaS sont disponibles, allant des sociétés internationales comme Microsoft et SAP aux entreprises locales comme net CRM et wCompany.

Les applications SaaS sont le plus souvent utilisées dans des domaines commerciaux tels que les enchères en ligne, le commerce mobile, les services bancaires en ligne, les achats en ligne et le soutien aux entreprises. Les logiciels les plus souvent fournis aux entreprises sont la comptabilité Internet, le CRM (pour gérer les relations avec les clients et les contreparties), les CMS, les RH, les outils bureautiques et les logiciels d'amélioration de l'expérience utilisateur et de la paie, ainsi que les éditeurs graphiques (Figma, Photoshop), qui sont des outils indispensables pour travailler avec les concepteurs. La deuxième direction de développement est le service fourni à la demande (logiciel comme dem et autres), s'adressant principalement aux utilisateurs non commerciaux. Les entreprises spécialisées dans la location de films ou d'albums musicaux sur Internet, comme la VOD, sont leaders dans ce domaine.

Les applications SaaS en ligne sont plus que standard

Le SaaS est une solution brillante pour les utilisateurs allergiques aux logiciels coûteux qui rendent généralement difficile de profiter du style de vie moderne. Cela signifie également un accès rapide aux documents de l'entreprise de n'importe où dans le monde. Vous avez simplement besoin d'un accès Internet pour remplir au mieux vos tâches professionnelles. De telles solutions deviennent de plus en plus importantes pour les stratégies intégrales qui pensent bien "au-delà" du domaine des petites et moyennes entreprises et envisagent de se développer à grande échelle. La facilité d'utilisation et la sécurité des applications SaaS sont des arguments supplémentaires en sa faveur. Toutes les données saisies dans le système de service sont cryptées et conservées sur des serveurs spécifiques pour empêcher tout accès et destruction indésirables.

De plus, il garantit la pérennité des registres ainsi conservés. Cependant, cette technique est encore assez nouvelle pour les utilisateurs, de sorte que l'offre de services dépasse largement la demande actuelle. La société a besoin de temps pour s'habituer aux nouvelles solutions technologiques SaaS, surtout si leur utilisation est associée à des flux de trésorerie ou à des risques informatiques. Lorsque les premiers magasins et enchères en ligne ont été lancés aux États-Unis, la plupart des Américains ne faisaient pas confiance aux transactions en ligne. Il a fallu plusieurs années pour que les achats en ligne deviennent complètement naturels. C'était la même chose avec l'e-banking et le courrier électronique. Aujourd'hui, les solutions SaaS à de nombreux problèmes sans service Internet sont devenues presque impossibles. Dans ce contexte, des applications SaaS émergent sur le marché qui peuvent changer la vie de nombreuses personnes, mais il faut du temps pour obtenir pleinement l'expérience utilisateur.

La fourniture de plusieurs systèmes et applications SaaS sur Internet est désormais généralisée. La popularité croissante d'une telle action est due à la fois à des raisons de commodité et à des raisons économiques. De plus, il offre des opportunités illimitées pour le développement de l'entreprise en accédant aux données depuis n'importe où vous pouvez vous connecter au réseau. C'est pourquoi il vaut la peine de contacter le système de service SaaS et d'envisager de l'utiliser dans votre entreprise.

Quels sont les exemples de SaaS ?

Faire au préalable une liste des fonctionnalités que doit avoir un logiciel vaut la peine pour ne pas regretter son choix. En plus de la facilité d'utilisation, il est crucial de prêter attention à toutes les fonctions qui sont proposées, aux choix d'intégration, à la personnalisation des modèles et à d'autres aspects similaires mais tout aussi importants. Les étapes suivantes consistent à lire les critiques des systèmes et à déterminer celui qui convient le mieux à vos besoins particuliers.

Lors du choix du SaaS, il est important de prêter plus d'attention aux outils les plus populaires. Ils consistent en :

Les petites entreprises, les agences et les entrepreneurs indépendants peuvent utiliser Bonsai pour gérer plus efficacement leurs charges de travail et développer leur entreprise. Bonsai est une solution simple pour tous les aspects des affaires et de la finance. Les applications SaaS aident les utilisateurs à automatiser chaque étape du cycle d'interaction client, y compris l'intégration de nouveaux clients, la signature de contrat, la planification de rendez-vous et la note de remerciement après le paiement de la facture.

L'une des premières entreprises à lancer ses applications SaaS dans le cloud a été Salesforce. Bien qu'elle soit l'une des nombreuses marques utilisées aujourd'hui, la marque a perduré et continue d'être le principal moyen de communication avec les entreprises et les consommateurs. Leur expertise en gestion de la relation client (CRM) est un point fort, et la transition vers le SaaS a été considérable.

Dropbox est l'un des services les plus utilisés pour le stockage en nuage. Son attrait tient en partie au fait qu'il dessert à la fois les particuliers et les entreprises. Nous avons trouvé la distinction fondamentale dans les outils de collaboration du plan d'affaires. Vous pouvez télécharger des fichiers, les synchroniser avec des dossiers locaux, les filigraner, etc. avec Dropbox, en plus de les conserver dans le cloud.

Quand utiliser le SaaS ?

Pour illustrer quand vous pouvez utiliser le logiciel en tant que service et à quel point le cloud est largement utilisé. Parlons du travail quotidien dans une organisation - Saas est parfaitement adapté à cela. Surtout lorsque plusieurs personnes ont besoin d'accéder à des applications SaaS spécifiques. Cela arrive souvent avec les travailleurs des RH. Les logiciels en tant que solutions RH basées sur le cloud, telles que KARO HRMS ou P&I Loga RH et paie, gagnent en popularité. Vous avez encore des sueurs froides et des frissons à l'idée de garder tout le programme "dehors" ? Ce type de service est probablement quelque chose que vous utilisez déjà.

L'utilisation de votre e-mail pour y accéder en ligne est tout ce qui est nécessaire. Sur les serveurs du fournisseur de services, ils conservent les communications et les logiciels. Habituellement, nous utilisons un navigateur Web pour nous connecter et accéder à ces sites. Le service SaaS fonctionne de cette manière. Les utilisateurs ne paient que pour l'utilisation du programme, pas pour la licence. Au lieu d'avoir à installer les applications SaaS sur leur matériel, les utilisateurs reçoivent en échange un accès complet à celles-ci. Chaque fois que nous utilisons un lecteur virtuel pour stocker des données, nous pouvons également utiliser des solutions SaaS (par exemple, Google Drive, OneDrive).

Quels sont les avantages du SaaS ?

L'énorme avantage de l'adoption de solutions SaaS est que vous n'avez pas besoin d'acheter une licence, qui est généralement liée à un nombre limité d'ordinateurs sur lesquels le logiciel peut être utilisé. Grâce aux solutions cloud SaaS, vous pouvez utiliser l'outil indépendamment du lieu ou de l'équipement (à condition qu'il remplisse les conditions de base, comme l'accès à Internet). Les applications SaaS sont de plus en plus modifiées pour fonctionner à la fois sur les ordinateurs et les appareils mobiles.

De plus, vous économisez du temps et de l'argent en utilisant le programme de manière SaaS. La mise en œuvre de logiciels traditionnels peut entraîner des dépenses supplémentaires, telles que le coût du matériel requis pour le bon fonctionnement du logiciel. Il n'y a aucune crainte que nous encourions des frais inattendus lors du déploiement lors de l'utilisation de logiciels dans le cloud, car le fournisseur fournira l'infrastructure nécessaire. L'utilisation d'un logiciel de service basé sur le cloud a l'avantage de garantir l'accès à la version la plus récente du programme. Nous pouvons être sûrs que nous ne manquerons aucune mise à jour importante qui est cruciale pour le bon fonctionnement du programme et la sécurité car le fournisseur de services est responsable de toutes les obligations relatives au site Web.

L'utilisation de services et de logiciels distribués via le système d'applications SaaS dans votre entreprise offre certains avantages. Tout d'abord, il permet une utilisation instantanée du logiciel sans nécessiter d'installation, garantissant l'indépendance et améliorant la mobilité des propriétaires d'entreprise. De plus, le système de service SaaS permet de réduire les dépenses liées à l'achat de machines et à l'expansion de l'infrastructure de l'entreprise, notamment les dépenses liées à l'achat de serveurs et à l'attribution d'espace pour ces appareils. Des tarifs d'abonnement relativement moins chers compensent les coûts d'acquisition relativement plus élevés de certains logiciels. De plus, la maintenance et la mise à jour d'un produit précédemment acheté entraîne des coûts. Dans le cas d'un logiciel dans un système SaaS, il inclut ce service dans le prix de l'abonnement. La technologie, comme le SaaS, présente encore des inconvénients importants. Le principal inconvénient est la dépendance totale à Internet, qui est liée aux doutes les plus courants quant au fait de confier au distributeur la maintenance de toutes les données importantes de l'entreprise.

Les logiciels de comptabilité, les programmes CRM SaaS pour la gestion des relations avec les utilisateurs et les systèmes d'aide au travail des RH sont quelques-uns des services les plus fréquemment proposés via un système SaaS. Le secteur des services offerts via le système SaaS se développe de manière dynamique et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive à l'avenir. En Europe, le système SaaS est actuellement en train de rechercher des niches de marché auprès de fournisseurs de services potentiels. Cependant, les entreprises sont de plus en plus disposées à utiliser les logiciels fournis par les distributeurs qui ont déjà commencé à utiliser le système. Une analyse plus approfondie du sujet vous permet même d'observer des propositions préparées par des entreprises engagées dans le même type d'activité. Les Européens sont lents à s'habituer aux innovations technologiques, il faut donc du temps pour que le système se développe pleinement. Le SaaS est un bon choix si votre startup ne dispose pas d'un budget conséquent. Les utilisateurs qui souhaitent savoir si leur proposition se traduira par un budget réussi la choisissent également fréquemment. Ce modèle SaaS, appelé « logiciel en tant que service », est efficace aussi bien pour les petites que pour les très grandes organisations. Cependant, il est important de peser tous les avantages et inconvénients de ces solutions avant de faire un choix final pour s'assurer qu'il profitera à votre entreprise.

L'augmentation de l'efficacité d'Internet et l'apaisement des inquiétudes des consommateurs concernant la sécurité et la fiabilité de ces solutions ont rendu possible le développement des services fournis via le système SaaS. Grâce à l'évolution des normes d'application SaaS et à l'expansion des fonctionnalités des navigateurs Web, les utilisateurs peuvent désormais s'engager avec un système de service situé sur un serveur distant et bénéficier d'une expérience utilisateur. Il a développé des solutions d'applications SaaS interactives face à la prolifération des standards utilisés dans le développement de sites Web. En conséquence, chaque navigateur est devenu un environnement dans lequel des programmes distincts peuvent fonctionner sans conflit. Tous les programmes fonctionnent correctement lorsqu'ils sont utilisés via des navigateurs Web grâce à la standardisation des solutions utilisées à cet effet, les rendant accessibles à tous les utilisateurs indépendamment de la plate-forme matérielle et du système de service d'exploitation. Saas a une influence significative sur la sphère informatique en général et sur les start-up en particulier. Grâce au système de service SaaS, les entreprises qui utilisent la technologie sans code se développent avec succès. Une de ces sociétés est AppMaster. Les employés de cette entreprise se concentrent sur les résultats et utilisent également des méthodes SaaS pour développer des applications telles que :

des applications Web

Applications mobiles

ainsi qu'un backend très populaire.

Grâce à cette société, les applications SaaS peuvent s'exécuter sans code, ce qui facilite l'obtention d'une bonne expérience utilisateur. Nous ne nions pas que la programmation est notre avenir, mais pourquoi ne pas aider à obtenir cette expérience utilisateur tant attendue ?