SaaS, o abreviatura de Software as a Service, significa literalmente Software como servicio. Puede sonar un poco extraño, pero el concepto de SaaS está más cerca de nosotros de lo que parece. El acceso a Internet está muy extendido y la tecnología se desarrolla cada vez más rápido, por lo que utilizamos cada vez más los servicios en la nube. Eso es exactamente lo que es SaaS: entregar software instalado por un proveedor de servicios a través de Internet.

Una breve historia de SaaS

Los orígenes de estas soluciones se remontan a finales de los 90, cuando comenzaron a aparecer las primeras soluciones SaaS en respuesta a las aplicaciones SaaS más antiguas y menos eficientes para compartir software, es decir, SASP (SaaS Applications Service Provider). Las soluciones SaaS anteriores implicaban muchas más restricciones (incluida la instalación obligatoria de software local).

¿Qué es el sistema SaaS?

En las ventas de software tradicionales, los usuarios compran licencias e instalan el software en sus computadoras. SaaS está cambiando eso. Los usuarios tienen a su disposición una poderosa herramienta, aunque no la compran. A cambio de la tarifa de suscripción, reciben solo un nombre de usuario y una contraseña del proveedor del servicio, gracias a los cuales, después de ingresar al sitio correspondiente, los usuarios pueden usar todas las funciones del software.

Los costes de la empresa se han reducido significativamente como solución directa. SaaS puede ganarse a una base de usuarios tan grande, particularmente entre las organizaciones pequeñas y medianas, por razones distintas a las posibles reducciones de costos. Los dueños de negocios prefieren las aplicaciones SaaS en línea por razones similares a una mayor libertad y movilidad. Los sistemas de servicio SaaS no tienen restricciones geográficas ni de tiempo y se pueden utilizar en cualquier lugar. Virtualizó el trabajo de oficina cuando se podía acceder a él de forma remota, como a través de archivos, correo electrónico y muchas aplicaciones SaaS de oficina, sin necesidad de estar físicamente presente en la empresa.

Esto ofrece ventajas invaluables a los usuarios que viajan con frecuencia, así como a las empresas con una estructura organizativa distribuida o que utilizan el trabajo remoto. La experiencia del usuario no es propietaria del software, por lo que no necesitan instalarlo en sus computadoras y no lo mantienen. Todas las actualizaciones, la gestión y el soporte son siempre responsabilidad del proveedor de servicios. Esta es, sin duda, una gran mejora con respecto a las aplicaciones SaaS anteriores, que se basaban y, en la mayoría de los casos, terminaban en la compra de software. Las aplicaciones SaaS dan un vuelco al enfoque SaaS convencional y proporcionan un instrumento potente que no tiene que comprar por sí mismo. Un nuevo usuario recibe acceso a la plataforma del proveedor de servicios a cambio de una tarifa de suscripción mensual y, después de ingresar su información de inicio de sesión y contraseña, puede usar la funcionalidad completa del programa.

Direcciones de desarrollo de SaaS

Según las estadísticas de DiS, más de 100 proveedores de software en el mercado europeo ofrecen aplicaciones SaaS. Casi la misma cantidad de proveedores de servicios ofrecen estas aplicaciones SaaS de colaboración a sus usuarios. El intercambio remoto de programas sin una infraestructura de servidor y sin la necesidad de instalar un programa en la computadora de un cliente solo fue posible con el desarrollo más amplio de las redes de Internet. En Europa, según la Oficina Central de Estadística (GUS), más del 93% de las empresas ya tienen acceso constante a Internet y el 53% tiene acceso de banda ancha. Los avances en la tecnología han hecho que el préstamo o arrendamiento de software, en lugar de comprar su licencia, sea una de las alternativas más interesantes para adquirir nuevos sistemas de aplicaciones SaaS de las empresas. Como resultado, hay disponibles más de 200 títulos de software listos para SaaS, que van desde corporaciones internacionales como Microsoft y SAP hasta empresas locales como net CRM y wCompany.

Las aplicaciones SaaS se utilizan con mayor frecuencia en áreas comerciales como subastas en línea, comercio móvil, banca electrónica, compras en línea y soporte comercial. El software que más se suele proporcionar a las empresas es el de contabilidad por Internet, CRM (para la gestión de relaciones con clientes y contrapartes), CMS, RRHH, herramientas ofimáticas y software para mejorar la experiencia de usuario y nómina, así como editores gráficos (Figma, Photoshop), que son herramientas indispensables para que trabajen los diseñadores. La segunda dirección de desarrollo es el servicio proporcionado bajo demanda (software según demanda y tal), dirigido principalmente a usuarios no comerciales. Las empresas especializadas en el alquiler de películas o discos de música a través de Internet, como VOD, son líderes en este campo.

Las aplicaciones SaaS en línea son más que estándar

SaaS es una solución brillante para los usuarios que son alérgicos al software costoso que generalmente les dificulta disfrutar del estilo de vida moderno. También significa un acceso rápido a los documentos de la empresa desde cualquier parte del mundo. Simplemente necesita acceso a Internet para cumplir con sus tareas profesionales en la mayor medida posible. Tales soluciones son cada vez más importantes para las estrategias integrales que piensan mucho "más allá" del campo de las pequeñas y medianas empresas y planean expandirse a gran escala. La facilidad de uso y la seguridad de las aplicaciones SaaS son argumentos adicionales a su favor. Todos los datos ingresados en el sistema de servicio se cifran y se guardan en servidores específicos para evitar el acceso no deseado y la destrucción.

Además, garantiza la longevidad de los registros mantenidos de esta manera. Sin embargo, esta técnica aún es bastante nueva para los usuarios, por lo que la oferta de servicios supera significativamente la demanda actual. La sociedad necesita tiempo para acostumbrarse a las nuevas soluciones tecnológicas SaaS, especialmente si su uso está asociado a flujos de caja o riesgos de TI. Cuando se lanzaron las primeras tiendas y subastas en línea en los EE. UU., la mayoría de los estadounidenses no confiaba en las transacciones en línea. Se necesitaron varios años para que las compras en línea se volvieran completamente naturales. Ocurrió lo mismo con la banca electrónica y el correo electrónico. Hoy en día, las soluciones SaaS para muchos problemas sin servicio de Internet se han vuelto casi imposibles. En este contexto, están surgiendo en el mercado aplicaciones SaaS que pueden cambiar la vida de muchas personas, pero se necesita tiempo para obtener la experiencia del usuario por completo.

La provisión de varios sistemas y aplicaciones SaaS a través de Internet ahora está muy extendida. La creciente popularidad de tal acción se debe tanto a la conveniencia como a razones económicas. Además, brinda oportunidades ilimitadas para el desarrollo de la empresa al acceder a los datos desde cualquier lugar que pueda conectarse a la red. Por eso vale la pena ponerse en contacto con el sistema de servicio SaaS y considerar usarlo en su empresa.

¿Cuáles son los ejemplos de SaaS?

Vale la pena hacer una lista de las características que el software debe tener de antemano para evitar arrepentirse de su elección. Además de la facilidad de uso, es crucial prestar atención a todas las funciones que se ofrecen, opciones de integración, personalización de plantillas y otros aspectos similares pero igualmente significativos. Los siguientes pasos implican leer reseñas de los sistemas y determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades particulares.

Al elegir SaaS, es importante prestar más atención a las herramientas más populares. Consisten en:

Las pequeñas empresas, las agencias y los contratistas independientes pueden usar Bonsai para administrar de manera más efectiva sus cargas de trabajo y expandir sus empresas. Bonsai es una solución sencilla para todos los aspectos de los negocios y las finanzas. Las aplicaciones SaaS ayudan a los usuarios a automatizar cada paso del ciclo de interacción con el cliente, incluida la incorporación de nuevos clientes, la firma de contratos, la programación de citas y la nota de agradecimiento después del pago de facturas.

Una de las primeras empresas en lanzar sus aplicaciones SaaS en la nube fue Salesforce. A pesar de ser una de las muchas marcas en uso hoy en día, la marca ha perdurado y continúa siendo el principal conducto para conectarse con empresas y consumidores. Su experiencia en gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un punto fuerte, y la transición a SaaS ha sido considerable.

Dropbox es uno de los servicios más utilizados para el almacenamiento en la nube. Su atractivo se debe en parte al hecho de que sirve tanto a usuarios individuales como a empresas. Encontramos la distinción fundamental en las herramientas de colaboración del plan de negocios. Puede cargar archivos, sincronizarlos con carpetas locales, marcarlos con agua y más con Dropbox, además de mantenerlos en la nube.

¿Cuándo debería usar SaaS?

Para ilustrar cuándo puede usar el software como servicio y cuán ampliamente se usa la nube. Hablemos del trabajo diario en una organización: Saas es la combinación perfecta para ello. Especialmente cuando más de una persona necesita acceso a aplicaciones SaaS específicas. Esto sucede a menudo con los trabajadores de recursos humanos. El software como soluciones de recursos humanos basadas en la nube y basadas en servicios, como KARO HRMS o P&I Loga HR and payroll, está ganando popularidad. ¿Sigue sudando frío y sintiendo escalofríos ante la idea de mantener todo el programa "afuera"? Este tipo de servicio es probablemente algo que ya usas.

Usar su correo electrónico para acceder a él en línea es todo lo que se requiere. En los servidores del proveedor de servicios, guardan las comunicaciones y el software. Por lo general, usamos un navegador web para iniciar sesión y acceder a estos sitios. El servicio SaaS funciona de esta manera. Los usuarios solo pagan por el uso del programa, no por la licencia. En lugar de tener que instalar las aplicaciones SaaS en su hardware, los usuarios reciben acceso completo a ellas a cambio. Siempre que usamos una unidad virtual para almacenar datos, también podemos usar soluciones SaaS (por ejemplo, Google Drive, OneDrive).

¿Cuáles son los beneficios de SaaS?

El enorme beneficio de adoptar soluciones SaaS es que no necesita comprar una licencia, que generalmente está vinculada a una cantidad limitada de computadoras en las que se puede usar el software. Gracias a las soluciones SaaS en la nube, puede utilizar la herramienta independientemente de la ubicación o el equipo (siempre que cumpla con las condiciones básicas, como el acceso a Internet). Las aplicaciones SaaS ahora se modifican cada vez más para funcionar tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

Además, se ahorra tiempo y dinero al usar el programa de manera SaaS. La implementación del software tradicional puede tener gastos adicionales, como el costo del hardware necesario para el correcto funcionamiento del software. No existe la preocupación de que incurramos en tarifas inesperadas durante la implementación al emplear software en la nube porque el proveedor proporcionará la infraestructura necesaria. El uso de software de servicio basado en la nube tiene la ventaja de garantizar el acceso a la versión más reciente del programa. Podemos estar seguros de que no nos perderemos ninguna actualización importante que sea crucial para el correcto funcionamiento del programa y la seguridad, ya que el proveedor del servicio se encarga de todas las obligaciones relacionadas con el sitio web.

El uso de servicios y software distribuido a través del sistema de aplicaciones SaaS en su empresa ofrece algunas ventajas. En primer lugar, permite el uso instantáneo del software sin necesidad de instalación, lo que garantiza la independencia y mejora la movilidad de los empresarios. Además, el sistema de servicio SaaS le permite reducir los gastos relacionados con la compra de maquinaria y la expansión de la infraestructura de la empresa, en particular los gastos relacionados con la compra de servidores y la asignación de espacio para estos dispositivos. Las tarifas de suscripción comparativamente más baratas compensan los costos de adquisición relativamente más altos de cierto software. Además, el mantenimiento y la actualización de un producto adquirido con anterioridad conlleva costes. En el caso de software en un sistema SaaS, incluye este servicio en la tarifa de suscripción. La tecnología, como SaaS, todavía tiene importantes inconvenientes. La principal desventaja es la completa dependencia de Internet, lo que se relaciona con las dudas más comunes a la hora de confiar al distribuidor el mantenimiento de todos los datos importantes de la empresa.

El software de contabilidad, los programas CRM SaaS para la gestión de relaciones con los usuarios y los sistemas que ayudan al trabajo de recursos humanos son algunos de los servicios que se ofrecen con mayor frecuencia a través de un sistema SaaS. El sector del servicio ofrecido a través del sistema SaaS se está desarrollando de forma dinámica y esperamos que esta tendencia continúe en el futuro. En Europa, el sistema SaaS se encuentra actualmente en proceso de búsqueda de nichos de mercado con posibles proveedores de servicios. Sin embargo, las empresas están cada vez más dispuestas a utilizar el software proporcionado por los distribuidores que ya comenzaron a utilizar el sistema. Un análisis más profundo del tema permite incluso observar propuestas elaboradas por empresas dedicadas al mismo tipo de actividad. Los europeos tardan en acostumbrarse a las innovaciones tecnológicas, por lo que lleva tiempo que el sistema se desarrolle por completo. SaaS es una buena opción si su inicio no tiene un presupuesto considerable. Los usuarios que desean saber si su propuesta dará como resultado un presupuesto exitoso también la eligen con frecuencia. Este modelo SaaS, conocido como "software como servicio", es efectivo tanto para organizaciones pequeñas como para organizaciones muy grandes. Sin embargo, es importante sopesar todas las ventajas y desventajas de estas soluciones antes de tomar una decisión final para asegurarse de que beneficiará a su empresa.

Evolución de SaaS: ¿cómo ha cambiado?

El aumento de la eficiencia de Internet y la disminución de las preocupaciones de los consumidores acerca de la seguridad y confiabilidad de tales soluciones han hecho posible el desarrollo del servicio proporcionado a través del sistema SaaS. Gracias a la evolución de los estándares de aplicaciones SaaS y la funcionalidad en expansión de los navegadores web, los usuarios ahora pueden interactuar con un sistema de servicio que se encuentra en un servidor remoto y obtener una experiencia de usuario. Ha desarrollado soluciones de aplicaciones SaaS interactivas ante la proliferación de estándares utilizados en el desarrollo de sitios web. Como resultado, cada navegador se ha convertido en una configuración en la que los programas independientes pueden funcionar sin conflictos. Todos los programas funcionan correctamente cuando se utilizan a través de navegadores web como resultado de la estandarización de las soluciones empleadas para este fin, haciéndolas accesibles a todos los usuarios independientemente de la plataforma de hardware y el sistema operativo del servicio. Saas tiene una influencia significativa en la esfera de TI en general y en las empresas de nueva creación en particular. Debido al sistema de servicio SaaS, las empresas que utilizan tecnología sin código se están desarrollando con bastante éxito. Una de esas empresas es AppMaster. Los empleados de esta empresa se concentran en los resultados y también utilizan métodos SaaS para desarrollar aplicaciones como:

aplicaciones web

aplicaciones móviles

así como un backend muy popular.

Gracias a esta empresa, hay un lugar para que las aplicaciones SaaS se ejecuten sin código, lo que a su vez facilita la obtención de una buena experiencia de usuario. No negamos que la programación es nuestro futuro, pero ¿por qué no ayudar a conseguir esa ansiada experiencia de usuario?