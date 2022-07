Firmanızın ne kadar büyük veya küçük olduğuna bağlı olarak, birden fazla kişi için büyük miktarda bilgi oluşturmak İK Yönetimi uygulamaları için önemli bir yüktür. Günümüzün sürekli değişen dijital dünyasında İK operasyonları oluşturmak, verimliliği artırmanıza yardımcı olabilir. Normal faaliyetlerinizde zamandan ve masraftan tasarruf etmek için kullanılabilecek bir İK yönetimi uygulaması vardır. İK yönetimi uygulaması, prosedürünüzü daha verimli bir şekilde oluşturabilir ve istediğiniz tüm verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz, böylece görevinizi tamamlamak için iş istasyonunuzda kalmanıza gerek kalmaz.

Artık uygulamalar aracılığıyla personel dosyalarının bulunduğu çekmecelerinizden büyük kağıt yığınlarını kaldırarak iş yerinizde yönetim veya zaman için yerden tasarruf edebilirsiniz. İK Yönetimi uygulamalarınıza bir sistem kurarak maaş, işçi izni uygulaması, seyahat masrafları ve teşvikler gibi bilgileri takip edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımları Ne Yapar?

Karmaşık operasyonlarınızı düzene sokmanıza ve optimize etmenize ve bunları insan katılımı olmadan yönetmenize olanak tanıyan İK yazılımı oluşturuyor. Yetenek geliştirmeden ödemelere kadar, bir uygulama oluşturun ve uygulamaların karmaşıklığı, kolaylaştırmaya çalıştığınız prosedüre göre değişir. Uygulama, sıklıkla HRMS Yazılımı veya HRIS Teknolojisi adı verilen bir anlaşmanın parçası olarak satılmaktadır.





Otomatik İK Yazılımı Kullanmanın Avantajları

Hareket halindeyken uygulamalarda daha fazla zaman harcayan çalışanlar, web uygulamaları veya özel HRMS uygulamaları aracılığıyla erişim sağlayan tamamen Otomatikleştirilmiş bir uygulamadan yararlanabilir. Üstelik bir çok avantajı da var.

Otomasyon için uygulama:

Personel motivasyonunu artırın.

İdari görevlere daha az zaman ve para harcayın.

Anında açık verilere izin verin.

Uyumsuzluk olasılığını azaltın.

Ekip çalışmasını ve iletişimi geliştirin.

Karar verme hızını artırın

Her Profesyonelin Kullanması Gereken En İyi 11 İK Yönetim Yazılımı

İK yönetimi uygulamalarını kullanarak hangi prosedürleri yöneteceğinizden emin değilseniz, yöneticilerin faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu en yaygın prosedürlerin bir listesi aşağıda verilmiştir:

Çalışanlar için Veri Sistemi

Tüm personel verilerine sahip olmak ve insan kaynakları departmanınızı geliştirmek için tek bir alanda tutmak için bir elektronik program ekleyin. Bir kez gönderildikten sonra, uygulamalar aracılığıyla İK verileri oluşturmak, bir kontrol ve denge prosedürü sisteminden geçecektir, bu nedenle manuel gönderimlerden kaynaklanan kayıp veriler veya hatalar hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak.

Yeni Çalışan Talebi

Yeni personel edinmenin maliyeti vardır ve çoğu işletme bunu düzenli olarak uygulamalar aracılığıyla yapar. Departman ve işe alım yöneticileri, adaylarda aradıkları şeyle ilgili net beklentileri tanımlamak için yazılım kullanabilir ve böylece hiçbir yanlış anlaşılma olmamasını sağlayabilirler. Yazılım sayesinde her iki kuruluş da tarama ve kayıt performansını gerçek zamanlı olarak takip edebilir.

Başvuranların Takibi

Şirketler, tek bir işe alım İK yönetimi uygulamasıyla işgücü tedarik prosedürlerinin gerçek zamanlı bir perspektifiyle bir uygulama oluşturabilir. Kuruluşlar, hedeflenen uygulamalar çok kanallı yaklaşımıyla doğru zamanda uygun adayın önünde mevcut pozisyonlar oluşturabilir. Ayrıca işletmeler, basit, etkili ve herhangi bir cihazdan erişilebilen ortak bir ekip işe alma süreci tasarlayabilir.

Yeni Çalışanların Yerleştirilmesi

Otomatik bir işe alım aracı, yeni çalışanları hızla kaydetmenize ve ilgili evrakları göndermeleri ve işe başlamaları için ihtiyaç duydukları her şeyi onlara sağlamanıza yardımcı olur. Adayların eğitim programını tamamlamaları için gereken süreyi azaltmak için bina İK departmanı tüm belgeleri posta yerine elektronik olarak iletebilir. Bu ayrıca taşıma sırasında hiçbir belgenin kaybolmamasını sağlar.





Çalışan Terhisi

Tüm personel işten çıkarmalar, uygulamalar aracılığıyla İşe Alma süreci kullanılarak işlenebilir ve kaydedilebilir. İnsan kaynakları departmanı bir çıkış görüşmesi yapabilir, muhasebe departmanı işten ayrılan çalışanların yönetim uygulamasının bordro sisteminden çıkarılmasını garanti edebilir ve İK yönetimi uygulamaları işletme varlıklarının ve kritik kartların transferini denetleyebilir. İK yönetimi uygulamaları, kuruluşunuzun İK'yi sorunsuz bir çalışan çıkış süreci oluşturmasına ve işten ayrılmak üzere olan çalışanlar üzerinde bir izlenim oluşturmasına yardımcı olabilir.

Zaman Çizelgelerinin Bakımı

Çalışan zaman çizelgelerini gözden geçirerek ve çalışan saatlerini onaylayarak zamanlarını azaltarak süpervizörlerinizin ne kadar zaman kazanabileceğini düşünün. Tüm verileri manuel olarak girmek zorunda kalmadan, bir insan kaynakları yönetimi uygulaması, verilerin izlenmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olur; maaşınızı tamamlamanız gerekir. Denetçileriniz, her şeyi manuel olarak gözden geçirmek zorunda kalmadan ödeme için zaman çizelgelerini de yetkilendirebilir.

Tatil Zamanının İşlenmesi

Tüm bunları evrak işlerinde yapmak zorundaysanız, personeliniz için izin vermek bir acı olabilir. Birincisi, kağıtlara iş istasyonunuza gelen izin yönetim uygulamalarını hızlı bir şekilde yanlış yere koyabilirsiniz. E-posta yoluyla yapıyorsanız, her gün gelen kutunuzu dolduran e-posta denizinde talebi takip etmek zordur. Otomatik izin yönetimi uygulama platformu ile bir uygulama oluşturabilir, prosedürü takip edebilir ve istekleri zamanında kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca, bir çalışanın izin almaya hak kazanmak için yeterli tatil zamanı olup olmadığını görmek için bir başvuru oluşturabilirsiniz.

Öğretim Yönetimi

Öğrenme yönetimi uygulaması, belirli performans modellerine yanıt veren uyarlanabilir eğitim programları ile ilgili ve motive olmuş personeli korur. Şirketler, eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek için kursiyerlerinden değerli geri bildirimler toplayabilir ve analiz edebilir.

Kayıt Takibi

Güncel zaman saatleri, biyometrik cihazlar ve ödeme sistemleri ile sorunsuz bir şekilde etkileşime giren bir uygulama oluşturmak, şirketlerin insan hatalarından ve ücret hırsızlığından kaçınmasına yardımcı olabilir. Şirket gereksinimlerine göre, devam izleme sistemi modülleri, kuruluşlara özelleştirilmiş zaman çizelgeleri, çalışma haftaları, hafta sonu izinleri ve tatil listeleri yapılandırmalarında yardımcı olur.

Başarı Değerlendirmeleri

Yöneticiler ve oyuncular, işlerinin bir parçası olarak birçok sorumluluğa sahiptir. Performans değerlendirmelerini güncellemek, uygulamadaki öncelik listesinin başında değil. Yine de bu, önemli olmadığı anlamına gelmez. Departman, yöneticileri zamanında ve dikkatli bir şekilde ilerlemek için performans değerlendirmelerini planlarına dahil etmeye teşvik etmek için bir insan programı oluşturabilir.

İşçiler için Self Servis

Role özel self servis ağ geçitlerini kullanan çalışan iş çözümleri, insanları ve işletme yöneticilerini güçlendirir. Uygulama, işletmelerin verimli bir şekilde yönetmesini, etkileşim kurmasını ve toplam işgücünün gelişen ihtiyaçlarını karşılamasını destekleyen belirli, self servis özellikler oluşturur. En iyi yanı, bu self servis teknolojilerin eğitim taleplerinden bağlantı ve organizasyon şemasına kadar her şeyi kolaylaştırmasıdır.

İK Uygulamalarınızı 4 Kolay Adımda Oluşturun

Şirketinizin İnsan kaynakları süreçlerinde gerçek bir fark yaratacak en iyi uygulamayı bulduktan sonra, bir kod satırı oluşturmadan veya hazır bir seçeneğe fazla ödeme yapmadan bir uygulamayı nasıl oluşturacağınız aşağıda açıklanmıştır.

1. Mevcut Durumu Değerlendirin

İlk olarak, işe alım performans değerlendirme ve zaman çizelgeleri gibi alanlarda bilgi toplamak, analiz etmek ve raporlamak için kullandığınız formlar ve kağıtlarla birlikte her departmandaki mevcut prosedürün taslağını yapın. Mümkün olduğunca doğru ve güvenilir iş akışları oluşturmak için bu işleri düzenli olarak yapan personelin bilgisinden yararlandığınızdan ve her şeyi belgelediğinizden emin olun.

2. Teknolojik Bir Süreç Oluşturun

Ardından, kod içermeyen bir İK süreç otomasyon aracı kullanın. Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için HR Cloud içindeki sürükle ve bırak araçlarıyla belgeler ve süreçler oluşturabilirsiniz. Alanları ve etkinlikleri değiştirmek kolaydır ve otomatik veri toplama ve işler ekleyebilirsiniz.

3. Birincil Veri Kaynakları Oluşturun

İK faaliyetleri için çalışan ana verilerinizi ve diğer gerekli verileri içe aktarmaya başlayın. İK sistemine kaydedebilirsiniz, böylece iş prosedürleri onu kullanabilir ve hataları azaltırken süreç süresini hızlandırabilir.

4. Kontrol Et, Kontrol Et ve Kontrol Et

İK yazılımınızı kurmanın zor işini bitirdikten sonra, doğru testler yapın. Bu, İK ürünleriniz diğer İK personeli, denetçiler ve çalışanlarla birlikte yayınlanmadan önce herhangi bir kusur veya sorunu bulmak ve düzeltmek için mükemmel bir yaklaşımdır. Bunu tamamladığınızda, en iyi İK araçlarından oluşan yeni portföyünüzü şirketinizin geri kalanına sunmanın zamanı geldi!

Fiziksel Formlara ve Fiziksel Emeğe Elveda Elveda

İyi düşünülmüş bir insan programı uygulamak, şirketiniz için oldukça faydalı olabilir. İK'nın günlük operasyonlarını düzene sokar ve yöneticilerin önemli konulara konsantre olmasını sağlar. Belge karmaşasından, insan hatalarından ve savurgan işlemlerden arındırılmış bir iş yeri için sağlam bir temel oluşturabileceksiniz. İK departmanınız verimli bir şekilde çalışır ve tüm kağıtlarınızın korunduğunu, şifrelendiğini ve canlı bir veritabanında düzenli olarak yedeklendiğini bilerek rahatlayabilirsiniz.

Sağlam İK yazılımı içeren bir insan kaynakları bilgi sistemine yatırım yaparak İK prosedürlerinizi dijital dünyaya taşımanın zamanı geldi. AppMaster, temel İK prosedürlerini dakikalar içinde otomatikleştirmeniz için insan kaynakları uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Temel İK bileşenleri, iş gücü izleme mekanizması, koşullu iş akışları ve self servis portallar dahil olmak üzere yönetim uygulamasının tüm iş gücü hizmetleri, kuruluşların çalışan katılımını ve ciroyu artırmalarına yardımcı olabilir. En iyiyi arıyorsanız, AppMaster'ı deneyin.