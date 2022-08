SaaS, ou abreviação de Software as a Service, significa literalmente Software as a Service. Pode parecer um pouco estranho, mas o conceito de SaaS está mais próximo de nós do que parece. O acesso à Internet é generalizado e a tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais rápido, por isso estamos usando cada vez mais serviços em nuvem. Isso é exatamente o que SaaS é – entrega de software instalado por um provedor de serviços pela Internet.

Uma breve história do SaaS

As origens dessas soluções remontam ao final dos anos 90, quando as primeiras soluções SaaS começaram a aparecer em resposta aos aplicativos SaaS de compartilhamento de software mais antigos e menos eficientes, ou seja, SASP (SaaS Applications Service Provider). As soluções SaaS anteriores implicavam muito mais restrições (incluindo a instalação obrigatória de software local).

O que é o sistema SaaS?

Nas vendas tradicionais de software, os usuários compram licenças e instalam o software em seus computadores. O SaaS está mudando isso. Os usuários têm uma ferramenta poderosa à sua disposição, embora não a comprem. Em troca da taxa de assinatura, eles recebem apenas um login e senha do provedor de serviços, graças aos quais, após entrar no site correspondente, os usuários podem usar plenamente todas as funcionalidades do software.

Os custos da empresa foram significativamente reduzidos como uma solução direta. O SaaS pode conquistar uma base de usuários tão grande, principalmente entre organizações de pequeno e médio porte, por outros motivos que não apenas as potenciais reduções de custos. Os proprietários de empresas preferem aplicativos SaaS online por motivos semelhantes, como maior liberdade e mobilidade. Os sistemas de serviço SaaS não têm restrições geográficas ou de tempo e podem ser usados em qualquer lugar. Ele virtualizou o trabalho de escritório quando ele pode ser acessado remotamente, como por meio de arquivos, e-mail e muitos aplicativos SaaS de escritório, sem a necessidade de estar fisicamente presente na empresa.

Isso oferece vantagens inestimáveis para usuários que viajam com frequência, bem como para empresas com estrutura organizacional distribuída ou que usam trabalho remoto. A experiência do usuário não é proprietária do software, portanto, eles não precisam instalá-lo em seus computadores e não o mantêm. Todas as atualizações, gerenciamento e suporte são sempre de responsabilidade do provedor de serviços. Esta é, sem dúvida, uma grande melhoria em relação aos aplicativos SaaS anteriores, que se baseavam e, na maioria dos casos, terminavam na compra de software. Os aplicativos SaaS derrubam a abordagem SaaS convencional e fornecem um instrumento potente que você não precisa comprar para si mesmo. Um novo usuário recebe acesso à plataforma do provedor de serviços em troca de uma taxa de assinatura mensal e, após inserir seus dados de login e senha, pode usar todas as funcionalidades do programa.

Direções de desenvolvimento de SaaS

De acordo com as estatísticas do DiS, mais de 100 fornecedores de software no mercado europeu oferecem aplicativos SaaS. Quase tantos provedores de serviços oferecem essa colaboração de aplicativos Saas para seus usuários. A troca remota de programas sem infraestrutura de servidor e sem a necessidade de instalar um programa no computador de um cliente tornou-se possível apenas com o desenvolvimento mais amplo das redes de Internet. Na Europa, segundo o Gabinete Central de Estatística (GUS), mais de 93% das empresas já têm acesso constante à Internet e 53% têm acesso à banda larga. Os avanços tecnológicos tornaram o empréstimo ou leasing de software, em vez de adquirir sua licença, uma das alternativas mais interessantes para adquirir novos sistemas de aplicativos SaaS de empresas. Como resultado, mais de 200 títulos de software prontos para SaaS estão disponíveis, desde corporações internacionais como Microsoft e SAP até empresas locais como net CRM e wCompany.

Os aplicativos SaaS são mais comumente usados em áreas de negócios, como leilões on-line, comércio móvel, e-banking, compras on-line e suporte comercial. Os softwares mais frequentemente fornecidos às empresas são contabilidade pela Internet, CRM (para gestão de relacionamento com clientes e contrapartes), CMS, RH, ferramentas de escritório e software para melhorar a experiência do usuário e folha de pagamento, além de editores gráficos (Figma, Photoshop), que são ferramentas indispensáveis para os designers trabalharem. A segunda direção de desenvolvimento é o serviço sob demanda (software como dem e afins), dirigido principalmente a usuários não comerciais. Empresas especializadas em aluguel de filmes ou álbuns de música pela Internet, como VOD, são líderes nesse campo.

Os aplicativos SaaS online são mais do que padrão

O SaaS é uma solução brilhante para usuários alérgicos a softwares caros que geralmente dificultam o aproveitamento do estilo de vida moderno. Também significa acesso rápido aos documentos da empresa de qualquer lugar do mundo. Você só precisa de acesso à Internet para cumprir suas tarefas profissionais ao máximo. Tais soluções estão se tornando cada vez mais importantes para estratégias integrais que pensam muito "além" do campo das pequenas e médias empresas e planejam expandir em grande escala. A facilidade de uso e segurança dos aplicativos SaaS são argumentos adicionais a seu favor. Todos os dados inseridos no sistema de atendimento são criptografados e mantidos em servidores específicos para evitar acessos indesejados e destruição.

Além disso, garante a longevidade dos registros mantidos dessa forma. No entanto, essa técnica ainda é bastante nova para os usuários, de modo que a oferta de serviços supera significativamente a demanda atual. A sociedade precisa de tempo para se acostumar com as novas soluções tecnológicas de SaaS, principalmente se seu uso estiver associado a fluxos de caixa ou riscos de TI. Quando as primeiras lojas e leilões online foram lançados nos EUA, a maioria dos americanos não confiava nas transações online. Demorou vários anos para que as compras online se tornassem completamente naturais. Foi o mesmo com e-banking e e-mail. Hoje, as soluções SaaS para muitos problemas sem serviço de Internet tornaram-se quase impossíveis. Nesse contexto, estão surgindo no mercado aplicativos SaaS que podem mudar a vida de muitas pessoas, mas leva tempo para que a experiência do usuário seja completa.

A disponibilização de vários sistemas e aplicações SaaS através da Internet é hoje generalizada. A crescente popularidade de tal ação se deve tanto à conveniência quanto a razões econômicas. Além disso, oferece oportunidades ilimitadas para o desenvolvimento da empresa, acessando os dados de qualquer lugar que você possa se conectar à rede. Por isso, vale a pena entrar em contato com o sistema de serviços SaaS e pensar em utilizá-lo em sua empresa.

Quais são os exemplos de SaaS?

Fazer uma lista dos recursos que o software deve ter com antecedência vale a pena para não se arrepender da escolha. Além da facilidade de uso, é fundamental estar atento a todas as funções oferecidas, opções de integração, customização de templates e outros aspectos semelhantes, mas igualmente significativos. As etapas a seguir envolvem ler as revisões dos sistemas e determinar qual é o mais adequado às suas necessidades específicas.

Ao escolher o SaaS, é importante prestar mais atenção às ferramentas mais populares. Eles consistem em:

Pequenas empresas, agências e contratados independentes podem usar o Bonsai para gerenciar suas cargas de trabalho com mais eficiência e expandir suas empresas. Bonsai é uma solução direta para todos os aspectos de negócios e finanças. Os aplicativos SaaS ajudam os usuários a automatizar cada etapa do ciclo de interação com o cliente, incluindo a integração de novos clientes, assinatura de contrato, agendamento de compromissos e nota de agradecimento após o pagamento da conta.

Uma das primeiras empresas a lançar seus aplicativos SaaS na nuvem foi a Salesforce. Apesar de ser uma das muitas marcas em uso hoje, a marca resistiu e continua a ser o principal canal de conexão com empresas e consumidores. Sua experiência em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é um ponto forte, e a transição para SaaS foi considerável.

O Dropbox é um dos serviços mais amplamente utilizados para armazenamento em nuvem. Seu apelo se deve em parte ao fato de atender tanto usuários individuais quanto empresas. Encontramos a distinção fundamental nas ferramentas de colaboração do plano de negócios. Você pode fazer upload de arquivos, sincronizá-los com pastas locais, marcá-los com marca d'água e muito mais com o Dropbox, além de mantê-los na nuvem.

Quando você deve usar o SaaS?

Para ilustrar quando você pode usar o software como serviço e quão amplamente utilizada a nuvem é. Vamos falar sobre o trabalho diário em uma organização - Saas é uma combinação perfeita para isso. Especialmente quando mais de um indivíduo precisa de acesso a aplicativos SaaS específicos. Isso geralmente acontece com os trabalhadores de RH. Software como soluções de RH baseadas em nuvem, como KARO HRMS ou P&I Loga HR e folha de pagamento, estão ganhando popularidade. Você ainda está suando frio e ficando arrepiado com a ideia de manter todo o programa "do lado de fora"? Esse tipo de serviço provavelmente é algo que você já usa.

Usar seu e-mail para acessá-lo online é tudo o que é necessário. Nos servidores do provedor de serviços, eles mantêm as comunicações e o software. Normalmente, usamos um navegador da web para fazer login e acessar esses sites. O serviço SaaS opera dessa maneira. Os usuários pagam apenas pelo uso do programa, não pela licença. Em vez de precisar instalar os aplicativos SaaS em seu hardware, os usuários recebem acesso total a eles em troca. Sempre que usamos um drive virtual para armazenar dados, também podemos usar soluções SaaS (por exemplo, Google Drive, OneDrive).

Quais são os benefícios do SaaS?

O enorme benefício de adotar soluções SaaS é que você não precisa comprar uma licença, que normalmente está vinculada a um número restrito de computadores nos quais o software pode ser usado. Graças às soluções SaaS em nuvem, você pode utilizar a ferramenta independentemente do local ou do equipamento (desde que atenda às condições básicas, como acesso à Internet). Os aplicativos SaaS estão sendo modificados cada vez mais para funcionar em computadores e dispositivos móveis.

Além disso, tempo e dinheiro são economizados usando o programa de maneira SaaS. A implementação de software tradicional pode ter despesas extras, como o custo de hardware necessário para a operação adequada do software. Não há preocupação de que incorreremos em taxas inesperadas durante a implantação ao empregar software na nuvem, pois o fornecedor fornecerá a infraestrutura necessária. A utilização de software baseado em nuvem de serviço tem o benefício de garantir o acesso à versão mais recente do programa. Podemos ter certeza de que não perderemos nenhuma atualização significativa que seja crucial para o bom funcionamento do programa e segurança, pois o provedor de serviços é responsável por todas as obrigações relacionadas ao site.

O uso de serviços e softwares distribuídos por meio do sistema de aplicativos SaaS em sua empresa oferece algumas vantagens. Em primeiro lugar, permite o uso instantâneo do software sem a necessidade de instalação, garantindo independência e aumentando a mobilidade dos empresários. Além disso, o sistema de atendimento SaaS permite a redução de gastos com aquisição de maquinário e ampliação da infraestrutura da empresa, principalmente gastos com compra de servidores e alocação de espaço para esses dispositivos. Taxas de assinatura comparativamente mais baratas compensam os custos de aquisição relativamente mais altos de determinados softwares. Além disso, a manutenção e atualização de um produto adquirido anteriormente acarreta custos. No caso de software em sistema SaaS, inclui este serviço no valor da assinatura. A tecnologia, como o SaaS, ainda tem desvantagens significativas. A principal desvantagem é a dependência total da Internet, que está relacionada às dúvidas mais comuns sobre confiar ao distribuidor a manutenção de todos os dados importantes da empresa.

Software de contabilidade, programas SaaS de CRM para gerenciamento de relacionamento com usuários e sistemas que auxiliam o trabalho de RH são alguns dos serviços mais frequentemente oferecidos por meio de um sistema SaaS. O setor de serviços oferecidos através do sistema SaaS está se desenvolvendo de forma dinâmica, e esperamos que essa tendência continue no futuro. Na Europa, o sistema SaaS está atualmente em processo de busca de nichos de mercado com potenciais provedores de serviços. No entanto, as empresas estão cada vez mais dispostas a usar o software fornecido pelos distribuidores que já começaram a usar o sistema. Uma análise mais aprofundada do tema permite inclusive observar propostas elaboradas por empresas que exercem o mesmo tipo de atividade. Os europeus demoram a se acostumar com as inovações tecnológicas, por isso leva tempo para o sistema se desenvolver completamente. O SaaS é uma boa escolha se sua startup não tiver um orçamento considerável. Os usuários que desejam saber se sua proposta resultará em um orçamento bem-sucedido frequentemente também a escolhem. Esse modelo de SaaS, conhecido como "software como serviço", é eficaz para organizações pequenas e muito grandes. No entanto, é importante pesar todas as vantagens e desvantagens dessas soluções antes de fazer uma escolha final para garantir que ela beneficie sua empresa.

Evolução do SaaS: como mudou?

O aumento da eficiência da Internet e a flexibilização das preocupações dos consumidores com a segurança e a confiabilidade de tais soluções tornaram possível o desenvolvimento do serviço prestado por meio do sistema SaaS. Graças à evolução dos padrões de aplicativos SaaS e à expansão da funcionalidade dos navegadores da Web, os usuários agora podem se envolver com um sistema de serviço localizado em um servidor remoto e obter uma experiência do usuário. Desenvolveu soluções de aplicativos SaaS interativos para a proliferação de padrões usados no desenvolvimento de sites. Como resultado, cada navegador se desenvolveu em uma configuração onde programas separados podem funcionar sem conflito. Todos os programas funcionam corretamente quando utilizados por meio de navegadores web como resultado da padronização das soluções empregadas para este fim, tornando-os acessíveis a todos os usuários independentemente da plataforma de hardware e sistema operacional do serviço. A Saas tem uma influência significativa na esfera de TI em geral e nas empresas iniciantes em particular. Devido ao sistema de serviços SaaS, as empresas que usam a tecnologia sem código estão se desenvolvendo com bastante sucesso. Uma dessas empresas é a AppMaster. Os colaboradores desta empresa concentram-se nos resultados e também utilizam métodos SaaS para desenvolver aplicações como:

Aplicativos da web

Aplicações Móveis

bem como um back-end muito popular.

Graças a essa empresa, há um lugar para aplicativos SaaS serem executados sem código, o que facilita a obtenção de uma boa experiência do usuário. Não negamos que a programação seja o nosso futuro, mas por que não ajudar a obter essa tão esperada experiência do usuário?