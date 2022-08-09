SaaS, или сокращение от «Программное обеспечение как услуга», буквально означает «Программное обеспечение как услуга». Это может звучать немного странно, но концепция SaaS ближе к нам, чем кажется. Доступ в Интернет получил широкое распространение, а технологии развиваются все быстрее и быстрее, поэтому мы все чаще используем облачные сервисы. Это именно то, что представляет собой SaaS — доставка программного обеспечения, установленного поставщиком услуг через Интернет.

Краткая история SaaS

Истоки этого подхода берут своё начало в 90-х годах, когда начали появляться первые решения SaaS в ответ на более старые, менее эффективные приложения SaaS для совместного использования программного обеспечения, т. е. SASP (поставщик услуг приложений SaaS). Предыдущие решения SaaS влекли за собой гораздо больше ограничений (включая обязательную локальную установку ПО).

Что такое система SaaS?

При традиционной продаже программного обеспечения пользователи покупают лицензии и устанавливают программное обеспечение на свои компьютеры. SaaS меняет это. Пользователи имеют в своем распоряжении мощный инструмент, хотя и не покупают его. Взамен абонентской платы они получают от поставщика услуг только логин и пароль, благодаря которым после входа на соответствующий сайт пользователи могут в полной мере использовать весь функционал ПО.

Благодаря этому решению снизились затраты компании. SaaS может завоевать огромную базу пользователей, особенно среди малых и средних организаций, не только по причинам потенциального снижения затрат. Владельцы бизнеса предпочитают онлайн-приложения SaaS из-за большей свободы и мобильности. Системы обслуживания SaaS не имеют географических или временных ограничений и могут использоваться где угодно. Это виртуализировало офисную работу, к ней можно получить удаленный доступ, например, через файлы, электронную почту и многие офисные приложения SaaS, без необходимости физического присутствия на предприятии.

Удаленный доступ даёт бесценное преимущество пользователям, которые часто путешествуют, а также компаниям с распределенной организационной структурой или работающим дистанционно. Пользователи не владеют программным обеспечением, поэтому им не нужно устанавливать его на свои компьютеры и они не обслуживают его. Все обновления, управление и поддержка всегда являются обязанностью поставщика услуг. Это, несомненно, значительное улучшение по сравнению с предыдущими приложениями SaaS, которые основывались и в большинстве случаев заканчивались покупкой программного обеспечения. Приложения SaaS переворачивают традиционный подход SaaS и предоставляют мощный инструмент, который вам не нужно покупать самостоятельно. Новый пользователь получает доступ к платформе от поставщика услуг в обмен на ежемесячную абонентскую плату и после ввода своего логина и пароля может использовать полный функционал программы.

Направления развития SaaS

Согласно статистике DiS, более 100 поставщиков программного обеспечения на европейском рынке предлагают приложения SaaS. Почти столько же поставщиков услуг предлагают своим пользователям Saas-приложения для совместной работы. Удаленный обмен программами без серверной инфраструктуры и без необходимости установки программы на клиентский компьютер стал возможен только с более широким развитием Интернета. В Европе, по данным Центрального статистического управления (GUS), более 93% предприятий уже имеют постоянный доступ в Интернет, а 53% имеют широкополосный доступ. Достижения в области технологий сделали кредитование или лизинг программного обеспечения, а не покупку его лицензии, одной из самых интересных альтернатив приобретению новых систем приложений SaaS у компаний. В результате доступно более 200 наименований программного обеспечения SaaS, начиная от международных корпораций, таких как Microsoft и SAP, и заканчивая местными компаниями, такими как net CRM и wCompany.

Приложения SaaS преимущественно используются в таких сферах бизнеса, как онлайн-аукционы, мобильная коммерция, электронный банкинг, онлайн-покупки и поддержка бизнеса. Программное обеспечение, которое чаще всего предоставляется компаниям, — это интернет-бухгалтерия, CRM (для управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами), CMS, HR, офисные инструменты и ПО для улучшения пользовательского опыта и расчета заработной платы, а также графические редакторы (Figma, Photoshop), которые являются незаменимыми инструментами для работы дизайнеров. Второе направление развития - это услуги, предоставляемые по запросу (программное обеспечение, такое как dem и тому подобное), адресованные в основном некоммерческим пользователям. Компании, специализирующиеся на аренде фильмов или музыкальных альбомов через Интернет, такие как VOD, являются лидерами в этой области.

Онлайн-приложения SaaS больше, чем стандарт

SaaS — отличное решение для пользователей, у которых аллергия на дорогое программное обеспечение, которое обычно мешает наслаждаться современным образом жизни. Это также означает быстрый доступ к документам компании из любой точки мира. Вам просто необходим доступ в Интернет, чтобы выполнять свои профессиональные задачи в максимально возможной степени. Такие решения становятся все более важными для интегральных стратегий, которые мыслят далеко «за пределами» области малых и средних предприятий и планируют расширяться в больших масштабах. Простота использования и безопасность приложений SaaS являются дополнительными аргументами в их пользу. Все данные, вводимые в систему сервиса, шифруются и хранятся на определенных серверах для предотвращения несанкционированного доступа и уничтожения.

Кроме того, это гарантирует долговечность записей, хранящихся таким образом. Однако эта методика еще достаточно нова для пользователей, поэтому предложение услуг значительно превышает текущий спрос. Обществу нужно время, чтобы привыкнуть к новым технологическим решениям SaaS, особенно если их использование связано с денежными потоками или ИТ-рисками. Когда в США были запущены первые интернет-магазины и аукционы, большинство американцев не доверяли онлайн-транзакциям. Потребовалось несколько лет, чтобы онлайн-покупки стали естественным действием. То же самое было с электронным банкингом и электронной почтой. Сейчас на рынке появляются приложения SaaS, которые могут изменить жизнь многих людей, но для полного получения пользовательского опыта требуется время.

В настоящее время широко распространено предоставление нескольких систем и приложений SaaS через Интернет. Рост популярности такого действия обусловлен как удобством, так и экономическими причинами. Кроме того, он предоставляет неограниченные возможности для развития компании за счет доступа к данным из любого места, где можно подключиться к сети. Вот почему стоит связаться с сервисной системой SaaS и рассмотреть возможность ее использования на вашем предприятии.

Какие есть примеры SaaS?

Стоит заранее составить список функций, которыми должно обладать программное обеспечение, чтобы не сожалеть о своем выборе. Помимо простоты использования, важно обратить внимание на все предлагаемые функции, варианты интеграции, настройку шаблонов и другие подобные, но не менее важные аспекты. Следующие шаги включают в себя чтение обзоров систем и определение того, какая из них лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей.

При выборе SaaS важно уделять больше внимания наиболее популярным инструментам, таким как:

Малые предприятия, агентства и независимые подрядчики могут использовать Bonsai для более эффективного управления своими рабочими нагрузками и расширения своих компаний. Bonsai — это простое решение для всех аспектов бизнеса и финансов. Приложения SaaS помогают пользователям автоматизировать каждый этап цикла взаимодействия с клиентами, включая привлечение новых клиентов, подписание контрактов, планирование встреч и благодарственное письмо после оплаты счета.

для более эффективного управления своими рабочими нагрузками и расширения своих компаний. — это простое решение для всех аспектов бизнеса и финансов. Приложения SaaS помогают пользователям автоматизировать каждый этап цикла взаимодействия с клиентами, включая привлечение новых клиентов, подписание контрактов, планирование встреч и благодарственное письмо после оплаты счета. Salesforce была одной из первых компаний, запустивших свои приложения SaaS в облаке. Несмотря на то, что это один из многих брендов, используемых сегодня, он выжил и продолжает оставаться основным каналом связи с предприятиями и потребителями. Их опыт управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является сильной стороной, и переход на SaaS был значительным.

была одной из первых компаний, запустивших свои приложения SaaS в облаке. Несмотря на то, что это один из многих брендов, используемых сегодня, он выжил и продолжает оставаться основным каналом связи с предприятиями и потребителями. Их опыт управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является сильной стороной, и переход на SaaS был значительным. Dropbox — один из наиболее широко используемых сервисов для облачного хранения. Его привлекательность отчасти объясняется тем, что он обслуживает как отдельных пользователей, так и предприятия. Мы нашли принципиальное отличие в инструментах совместной работы над бизнес-планом. Вы можете загружать файлы, синхронизировать их с локальными папками, ставить на них водяные знаки и выполнять другие действия с помощью Dropbox, а также хранить их в облаке.

Когда следует использовать SaaS?

Чтобы проиллюстрировать, когда вы можете использовать программное обеспечение как услугу и насколько широко используется облако. Давайте поговорим о повседневной работе в организации — Saas идеально подходит для этого. Особенно, когда более чем одному человеку нужен доступ к определенным приложениям SaaS. Это часто случается с работниками отдела кадров. Программное обеспечение в виде сервисных облачных HR-решений, таких как KARO HRMS или P&I Loga HR and payroll, набирает популярность.

Использование вашей электронной почты для доступа к нему в Интернете - это все, что требуется. На серверах поставщика услуг они хранят связь и программное обеспечение. Обычно мы используем веб-браузер для входа и доступа к этим сайтам. Сервис SaaS работает таким образом. Пользователи платят только за использование программы, а не за лицензию. Вместо того, чтобы устанавливать приложения SaaS на свое оборудование, пользователи получают взамен полный доступ к ним. Всякий раз, когда мы используем виртуальный диск для хранения данных, мы также можем использовать решения SaaS (например, Google Drive, OneDrive).

Каковы преимущества SaaS?

Огромное преимущество внедрения решений SaaS заключается в том, что вам не нужно покупать лицензию, которая обычно связана с ограниченным количеством компьютеров, на которых можно использовать программное обеспечение. Благодаря облачным решениям SaaS вы можете использовать инструмент независимо от местоположения или оборудования (при условии, что оно соответствует базовым условиям, таким как доступ в Интернет). Приложения SaaS в настоящее время все больше и больше модифицируются для работы как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Кроме того, время и деньги экономятся за счет использования программы в режиме SaaS. Традиционное внедрение программного обеспечения может потребовать дополнительных затрат, таких как стоимость оборудования, необходимого для правильной работы программного обеспечения. Нет опасений, что мы понесем непредвиденные расходы во время развертывания при использовании программного обеспечения в облаке, потому что поставщик предоставит необходимую инфраструктуру. Преимущество использования сервисного облачного программного обеспечения заключается в обеспечении доступа к самой последней версии программы. Мы можем быть уверены, что не пропустим никаких значительных обновлений, которые имеют решающее значение для правильной работы программы и безопасности, поскольку поставщик услуг несет ответственность за все обязательства, связанные с веб-сайтом.

Использование услуг и программного обеспечения, распространяемых через систему приложений SaaS на вашем предприятии, дает некоторые преимущества. Прежде всего, это позволяет мгновенно использовать программное обеспечение без необходимости установки, обеспечивая независимость и повышая мобильность владельцев бизнеса. Кроме того, система обслуживания SaaS позволяет сократить расходы, связанные с приобретением техники и расширением инфраструктуры компании, в частности расходы, связанные с приобретением серверов и выделением места под эти устройства. Сравнительно более низкие тарифы на подписку компенсируют относительно более высокие затраты на приобретение определенного программного обеспечения. Кроме того, обслуживание и обновление ранее приобретенного продукта влечет за собой затраты. В случае программного обеспечения в системе SaaS эта услуга включена в абонентскую плату. Технология, как и SaaS, по-прежнему имеет существенные недостатки. Главный недостаток – полная зависимость от Интернета, что связано с наиболее распространенными сомнениями в доверии дистрибьютору ведения всех важных данных компании.

Бухгалтерское программное обеспечение, программы CRM SaaS для управления взаимоотношениями с пользователями и системы, помогающие работе с персоналом , — вот некоторые из услуг, которые чаще всего предлагаются через систему SaaS. Сектор услуг, предлагаемых через систему SaaS, динамично развивается, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в будущем. В Европе система SaaS в настоящее время находится в процессе поиска рыночных ниш с потенциальными поставщиками услуг. Однако компании все чаще охотно используют программное обеспечение, предоставляемое дистрибьюторами, которые уже начали использовать систему. Более глубокий анализ темы даже позволяет наблюдать предложения, подготовленные компаниями, занимающимися тем же видом деятельности. Европейцы медленно привыкают к технологическим новшествам, поэтому для полного развития системы требуется время. SaaS — хороший выбор, если у вашего стартапа нет значительного бюджета. Пользователи, которые хотят знать, приведет ли их предложение к успешному бюджету, также часто выбирают его. Эта модель SaaS, известная как «программное обеспечение как услуга», эффективна как для небольших, так и для очень крупных организаций. Однако важно взвесить все преимущества и недостатки этих решений, прежде чем сделать окончательный выбор, чтобы убедиться, что это принесет пользу вашей компании.

Эволюция SaaS: как изменения произошли?

Повышение эффективности Интернета и снижение беспокойства потребителей по поводу безопасности и надежности таких решений сделали возможным развитие услуг, предоставляемых через систему SaaS. Благодаря эволюции стандартов приложений SaaS и расширению функциональных возможностей веб-браузеров пользователи теперь могут взаимодействовать с сервисной системой, расположенной на удаленном сервере, и получать пользовательский опыт. Разработаны интерактивные прикладные решения SaaS для распространения стандартов, используемых при разработке веб-сайтов. В результате каждый браузер превратился в среду, в которой отдельные программы могут работать без конфликтов. Все программы работают корректно при использовании через веб-браузеры в результате стандартизации решений, используемых для этой цели, что делает их доступными для всех пользователей, независимо от аппаратной платформы и операционной системы. Saas оказывает значительное влияние на ИТ-сферу в целом и на компании стартапы в частности. Благодаря системе обслуживания SaaS компании, использующие технологию no-code, достаточно успешно развиваются. Одной из таких компаний является AppMaster. Сотрудники этой компании концентрируются на результатах, а также используют методы SaaS для разработки таких приложений, как:

веб-приложения

мобильные приложения

бэкэнд.

Благодаря этой компании приложения SaaS могут работать без кода, что, в свою очередь, облегчает получение хорошего пользовательского опыта. Мы не отрицаем, что за программированием будущее, но почему бы не помочь получить тот самый долгожданный пользовательский опыт с помощью no-code решений?