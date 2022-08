SaaS oder kurz für Software as a Service bedeutet wörtlich Software as a Service. Es mag ein wenig seltsam klingen, aber das Konzept von SaaS ist uns näher als es scheint. Der Internetzugang ist weit verbreitet und die Technologie entwickelt sich immer schneller, sodass wir zunehmend Cloud-Dienste nutzen. Genau das ist SaaS – die Bereitstellung von Software, die von einem Dienstanbieter über das Internet installiert wird.

Eine kurze Geschichte von SaaS

Die Ursprünge dieser Lösungen reichen bis in die späten 90er Jahre zurück, als die ersten SaaS-Lösungen als Reaktion auf die älteren, weniger effizienten Software-Sharing-SaaS-Anwendungen, dh SASP (SaaS Applications Service Provider), auf den Markt kamen. Die bisherigen SaaS-Lösungen brachten deutlich mehr Einschränkungen mit sich (u. a. die obligatorische lokale Softwareinstallation).

Was ist das SaaS-System?

Beim traditionellen Softwareverkauf kaufen Benutzer Lizenzen und installieren die Software auf ihren Computern. SaaS ändert das. Den Benutzern steht ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, obwohl sie es nicht kaufen. Als Gegenleistung für die Abonnementgebühr erhalten sie vom Dienstanbieter nur ein Login und ein Passwort, mit denen die Benutzer nach dem Betreten der entsprechenden Website alle Funktionen der Software vollständig nutzen können.

Als Direktlösung konnten die Kosten für das Unternehmen deutlich gesenkt werden. SaaS kann eine so große Benutzerbasis gewinnen, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, und zwar aus anderen Gründen als nur potenziellen Kostensenkungen. Geschäftsinhaber bevorzugen Online-SaaS-Anwendungen aus ähnlichen Gründen wie mehr Freiheit und Mobilität. SaaS-Dienstleistungssysteme haben keine geografischen oder zeitlichen Beschränkungen und können überall eingesetzt werden. Es virtualisierte die Büroarbeit, wenn auf sie aus der Ferne zugegriffen werden konnte, z. B. über Dateien, E-Mail und viele Büro-SaaS-Anwendungen, ohne dass physisch im Unternehmen anwesend sein musste.

Dies bietet unschätzbare Vorteile für Benutzer, die viel unterwegs sind, sowie für Unternehmen mit einer verteilten Organisationsstruktur oder die Remote-Arbeit nutzen. Die Benutzererfahrung besitzt die Software nicht, daher müssen sie sie nicht auf ihren Computern installieren, und sie pflegen sie nicht. Alle Aktualisierungen, Verwaltung und Support liegen immer in der Verantwortung des Dienstanbieters. Dies ist zweifellos eine enorme Verbesserung gegenüber den vorherigen SaaS-Anwendungen, die auf dem Kauf von Software basierten und in den meisten Fällen damit endeten. Die SaaS-Anwendungen stellen den herkömmlichen SaaS-Ansatz auf den Kopf und bieten ein leistungsfähiges Instrument, das Sie nicht selbst kaufen müssen. Ein neuer Nutzer erhält vom Diensteanbieter gegen eine monatliche Abonnementgebühr Zugang zur Plattform und kann nach Eingabe seiner Login-Daten und seines Passworts die volle Funktionalität des Programms nutzen.

SaaS-Entwicklungsrichtungen

Laut DiS-Statistik bieten über 100 Softwareanbieter auf dem europäischen Markt SaaS-Anwendungen an. Fast ebenso viele Dienstleister bieten ihren Nutzern diese Collaboration-SaaS-Anwendungen an. Der Fernaustausch von Programmen ohne Serverinfrastruktur und ohne die Notwendigkeit, ein Programm auf dem Computer eines Kunden zu installieren, wurde erst mit der weiteren Entwicklung von Internetnetzwerken möglich. In Europa haben laut Statistischem Zentralamt (GUS) bereits mehr als 93 % der Unternehmen einen ständigen Zugang zum Internet und 53 % einen Breitbandzugang. Technologische Fortschritte haben das Ausleihen oder Leasing von Software zu einer der interessantesten Alternativen zum Erwerb neuer SaaS-Anwendungssysteme von Unternehmen gemacht. Als Ergebnis sind über 200 SaaS-fähige Softwaretitel verfügbar, die von internationalen Konzernen wie Microsoft und SAP bis hin zu lokalen Unternehmen wie net CRM und wCompany reichen.

SaaS-Anwendungen werden am häufigsten in Geschäftsbereichen wie Online-Auktionen, Mobile Commerce, E-Banking, Online-Shopping und Unternehmensunterstützung eingesetzt. Die Software, die Unternehmen am häufigsten zur Verfügung gestellt wird, ist Internet-Buchhaltung, CRM (zur Verwaltung der Beziehungen zu Kunden und Gegenparteien), CMS, HR, Office-Tools und Software zur Verbesserung der Benutzererfahrung und Gehaltsabrechnung sowie Grafikeditoren (Figma, Photoshop). die unverzichtbare Werkzeuge für die Arbeit von Designern sind. Die zweite Entwicklungsrichtung sind Dienste, die auf Abruf bereitgestellt werden (Software als Dem und dergleichen), die sich hauptsächlich an nichtkommerzielle Benutzer richten. Unternehmen, die sich auf das Ausleihen von Filmen oder Musikalben über das Internet spezialisiert haben, wie VOD, sind in diesem Bereich führend.

Online-SaaS-Anwendungen sind mehr als Standard

SaaS ist eine brillante Lösung für Benutzer, die gegen teure Software allergisch sind, die es im Allgemeinen schwierig macht, den modernen Lebensstil zu genießen. Es bedeutet auch einen schnellen Zugriff auf Unternehmensdokumente von überall auf der Welt. Sie benötigen lediglich einen Internetzugang, um Ihre beruflichen Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen. Solche Lösungen werden immer wichtiger für ganzheitliche Strategien, die weit „über“ den Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen hinausdenken und großflächig expandieren wollen. Die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von SaaS-Anwendungen sind weitere Argumente, die für sie sprechen. Alle in das Servicesystem eingegebenen Daten werden verschlüsselt und auf speziellen Servern gespeichert, um unerwünschten Zugriff und Zerstörung zu verhindern.

Darüber hinaus garantiert es die Langlebigkeit der auf diese Weise aufbewahrten Aufzeichnungen. Allerdings ist diese Technik für die Nutzer noch recht neu, sodass das Leistungsangebot die aktuelle Nachfrage deutlich übersteigt. Die Gesellschaft braucht Zeit, um sich an neue technologische SaaS-Lösungen zu gewöhnen, insbesondere wenn deren Einsatz mit Zahlungsströmen oder IT-Risiken verbunden ist. Als die ersten Online-Shops und Auktionen in den USA gestartet wurden, trauten die meisten Amerikaner Online-Transaktionen nicht. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis Online-Shopping ganz selbstverständlich wurde. So war es auch mit E-Banking und E-Mail. Heutzutage sind SaaS-Lösungen für viele Probleme ohne Internetdienst fast unmöglich geworden. In diesem Zusammenhang entstehen SaaS-Anwendungen auf dem Markt, die das Leben vieler Menschen verändern können, aber es braucht Zeit, um die Benutzererfahrung vollständig zu erhalten.

Die Bereitstellung mehrerer Systeme und SaaS-Anwendungen über das Internet ist mittlerweile weit verbreitet. Die wachsende Popularität einer solchen Aktion ist sowohl auf Bequemlichkeit als auch auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen. Darüber hinaus bietet es unbegrenzte Möglichkeiten für die Entwicklung des Unternehmens durch den Zugriff auf Daten von überall, wo Sie sich mit dem Netzwerk verbinden können. Deshalb lohnt es sich, sich mit dem SaaS-Dienstleistungssystem in Verbindung zu setzen und über den Einsatz in Ihrem Unternehmen nachzudenken.

Was sind die Beispiele für SaaS?

Damit Sie Ihre Wahl nicht bereuen, lohnt es sich, im Vorfeld eine Liste der Features zu erstellen, die eine Software haben sollte. Neben der Benutzerfreundlichkeit ist es entscheidend, auf alle angebotenen Funktionen, Integrationsmöglichkeiten, Vorlagenanpassung und andere ähnliche, aber ebenso wichtige Aspekte zu achten. Die folgenden Schritte umfassen das Lesen von Bewertungen der Systeme und die Bestimmung, welches für Ihre speziellen Anforderungen am besten geeignet ist.

Bei der Auswahl von SaaS ist es wichtig, den beliebtesten Tools mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sie bestehen aus:

Kleine Unternehmen, Agenturen und unabhängige Auftragnehmer können Bonsai verwenden, um ihre Arbeitsbelastung effektiver zu verwalten und ihre Unternehmen zu erweitern. Bonsai ist eine unkomplizierte Lösung für alle Aspekte des Geschäfts und der Finanzen. Die SaaS-Anwendungen unterstützen Benutzer bei der Automatisierung aller Schritte des Kundeninteraktionszyklus, einschließlich der Aufnahme neuer Kunden, Vertragsunterzeichnung, Terminplanung und Dankesschreiben nach Rechnungszahlung.

Eines der ersten Unternehmen, das seine SaaS-Anwendungen in der Cloud einführte, war Salesforce. Obwohl die Marke heute eine von vielen Marken ist, hat sie Bestand und ist weiterhin der wichtigste Kanal für die Verbindung mit Unternehmen und Verbrauchern. Ihre Expertise im Bereich Customer Relationship Management (CRM) ist ein starker Vorteil, und der Übergang zu SaaS war beträchtlich.

Dropbox ist einer der am häufigsten genutzten Dienste für Cloud-Speicher. Seine Attraktivität beruht teilweise auf der Tatsache, dass es sowohl einzelnen Benutzern als auch Unternehmen dient. Wir haben den grundlegenden Unterschied in den Businessplan-Collaboration-Tools gefunden. Mit Dropbox können Sie Dateien hochladen, mit lokalen Ordnern synchronisieren, mit Wasserzeichen versehen und vieles mehr, zusätzlich zu der Speicherung in der Cloud.

Wann sollten Sie SaaS verwenden?

Um zu veranschaulichen, wann Sie Software as a Service nutzen können und wie weit verbreitet die Cloud ist. Lassen Sie uns über die tägliche Arbeit in einer Organisation sprechen – Saas passt perfekt dazu. Vor allem, wenn mehr als eine Person Zugriff auf bestimmte SaaS-Anwendungen benötigt. Dies geschieht häufig mit HR-Mitarbeitern. Software als servicebasierte cloudbasierte HR-Lösungen wie KARO HRMS oder P&I Loga HR and Payroll gewinnen an Popularität. Stehen Sie immer noch vor Schweißausbrüchen und Schaudern bei dem Gedanken, das gesamte Programm „draußen“ zu halten? Diese Art von Service nutzen Sie wahrscheinlich bereits.

Es genügt, Ihre E-Mail-Adresse für den Online-Zugriff zu verwenden. Auf den Servern des Dienstanbieters speichern sie die Kommunikation und Software. Normalerweise verwenden wir einen Webbrowser, um uns anzumelden und auf diese Seiten zuzugreifen. Der SaaS-Dienst funktioniert auf diese Weise. Die Benutzer zahlen nur für die Nutzung des Programms, nicht für die Lizenz. Anstatt die SaaS-Anwendungen auf ihrer Hardware installieren zu müssen, erhalten die Benutzer im Gegenzug vollen Zugriff darauf. Wann immer wir ein virtuelles Laufwerk zum Speichern von Daten verwenden, können wir auch SaaS-Lösungen (z. B. Google Drive, OneDrive) verwenden.

Was sind die Vorteile von SaaS?

Der enorme Vorteil der Einführung von SaaS-Lösungen besteht darin, dass Sie keine Lizenz kaufen müssen, die normalerweise an eine begrenzte Anzahl von Computern gebunden ist, auf denen die Software verwendet werden kann. Dank Cloud-SaaS-Lösungen können Sie das Tool orts- und geräteunabhängig nutzen (sofern es die Rahmenbedingungen wie Internetzugang erfüllt). SaaS-Anwendungen werden nun immer mehr modifiziert, um sowohl auf Computern als auch auf Mobilgeräten zu funktionieren.

Darüber hinaus werden Zeit und Geld gespart, wenn das Programm auf SaaS-Basis verwendet wird. Herkömmliche Softwareimplementierungen können zusätzliche Kosten verursachen, wie z. B. die Hardwarekosten, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Software erforderlich sind. Es besteht keine Sorge, dass uns unerwartete Gebühren während der Bereitstellung beim Einsatz von Software in der Cloud entstehen, da der Anbieter die erforderliche Infrastruktur bereitstellt. Die Verwendung von Cloud-basierter Servicesoftware hat den Vorteil, dass der Zugriff auf die neueste Version des Programms sichergestellt ist. Wir können sicher sein, dass wir keine wichtigen Updates verpassen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Programms und die Sicherheit entscheidend sind, da der Dienstanbieter für alle Verpflichtungen in Bezug auf die Website verantwortlich ist.

Die Nutzung von Diensten und Software, die über das SaaS-Anwendungssystem in Ihrem Unternehmen verteilt werden, bietet einige Vorteile. Erstens ermöglicht es die sofortige Nutzung der Software ohne Installation, wodurch die Unabhängigkeit gewährleistet und die Mobilität der Geschäftsinhaber verbessert wird. Darüber hinaus können Sie mit dem SaaS-Servicesystem Ausgaben für die Anschaffung von Maschinen und den Ausbau der Unternehmensinfrastruktur reduzieren, insbesondere Ausgaben für die Anschaffung von Servern und die Bereitstellung von Platz für diese Geräte. Vergleichsweise günstigere Abonnementtarife kompensieren die relativ höheren Anschaffungskosten bestimmter Software. Darüber hinaus verursacht die Wartung und Aktualisierung eines zuvor gekauften Produkts Kosten. Bei Software in einem SaaS-System ist dieser Service in der Abonnementgebühr enthalten. Technologie wie SaaS hat immer noch erhebliche Nachteile. Der Hauptnachteil ist die vollständige Abhängigkeit vom Internet, was mit den häufigsten Zweifeln zusammenhängt, den Händler mit der Pflege aller wichtigen Daten des Unternehmens zu betrauen.

Buchhaltungssoftware, CRM-SaaS-Programme für das Beziehungsmanagement der Benutzer und Systeme zur Unterstützung der Personalarbeit sind einige der Dienste, die am häufigsten über ein SaaS-System angeboten werden. Der Bereich der über das SaaS-System angebotenen Dienstleistungen entwickelt sich dynamisch und wir erwarten, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen wird. In Europa sucht das SaaS-System derzeit nach Marktnischen bei potenziellen Dienstleistern. Unternehmen sind jedoch zunehmend bereit, die Software von Händlern zu nutzen, die bereits mit der Nutzung des Systems begonnen haben. Eine tiefere Analyse des Themas ermöglicht es Ihnen sogar, Vorschläge zu beobachten, die von Unternehmen erstellt wurden, die in der gleichen Art von Aktivität tätig sind. Die Europäer gewöhnen sich nur langsam an technologische Innovationen, daher braucht es Zeit, bis sich das System vollständig entwickelt. SaaS ist eine gute Wahl, wenn Ihr Startup nicht über ein beträchtliches Budget verfügt. Benutzer, die wissen möchten, ob ihr Vorschlag zu einem erfolgreichen Budget führt, entscheiden sich häufig auch dafür. Dieses als „Software as a Service“ bekannte SaaS-Modell ist sowohl für kleine als auch für sehr große Unternehmen geeignet. Es ist jedoch wichtig, die Vor- und Nachteile all dieser Lösungen abzuwägen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen davon profitiert.

SaaS-Evolution: Wie hat sie sich verändert?

Die zunehmende Effizienz des Internets und die Verringerung der Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Sicherheit und Zuverlässigkeit solcher Lösungen haben die Entwicklung von Diensten ermöglicht, die über das SaaS-System bereitgestellt werden. Dank der Entwicklung von SaaS-Anwendungsstandards und der erweiterten Funktionalität von Webbrowsern können Benutzer jetzt mit einem Servicesystem interagieren, das sich auf einem Remote-Server befindet, und ein Benutzererlebnis erhalten. Es hat interaktive SaaS-Anwendungslösungen für die Verbreitung von Standards entwickelt, die bei der Website-Entwicklung verwendet werden. Dadurch hat sich jeder Browser zu einer Umgebung entwickelt, in der einzelne Programme konfliktfrei funktionieren können. Durch die Standardisierung der dafür eingesetzten Lösungen arbeiten alle Programme bei der Nutzung über Webbrowser korrekt und sind damit allen Benutzern unabhängig von Hardwareplattform und Betriebssystem zugänglich. SaaS hat einen erheblichen Einfluss auf die IT-Sphäre im Allgemeinen und Start-up-Unternehmen im Besonderen. Dank des SaaS-Dienstleistungssystems entwickeln sich Unternehmen, die No-Code-Technologie verwenden , recht erfolgreich. Eines dieser Unternehmen ist AppMaster. Die Mitarbeiter dieses Unternehmens konzentrieren sich auf Ergebnisse und entwickeln mit SaaS-Methoden auch Anwendungen wie:

Web Applikationen

mobile Anwendungen

sowie ein sehr beliebtes Backend.

Dank dieses Unternehmens gibt es einen Ort, an dem SaaS-Anwendungen ohne Code ausgeführt werden können, was es wiederum einfacher macht, eine gute Benutzererfahrung zu erzielen. Wir leugnen nicht, dass Programmieren unsere Zukunft ist, aber warum nicht helfen, die lang erwartete Benutzererfahrung zu bekommen?