Şirketler, bu hızlı tempolu dünyada daha iyi finansal performans yoluyla iş grafiklerini yükseltmeye daha fazla odaklanıyor. Muhasebenin kağıttan ibaret olduğu bir zaman vardı, ancak 2022'de büyük ve küçük şirketler finansal süreçlerini otomatikleştirmek için özel muhasebe yazılımı kullanıyor. Bir şirket için özel muhasebe yazılımı tasarlamak neden gereklidir? Özel muhasebe yazılımının arkasındaki fikir, mevcut yazılımın başka bir şirketin iş ihtiyaçlarına uymayabilecek belirli iş gereksinimlerini karşılamasıdır. Bu nedenle çoğu şirket, finansal hedeflerine ulaşmak için daha özelleştirilmiş bir çözüm arıyor. Bu kılavuz, verimli özel muhasebe yazılımının nasıl oluşturulacağını açıklayacaktır. , muhasebe yazılımı türleri, özellikleri, güvenlik önlemleri ve bir yazılım geliştirmenin maliyeti.

Verimli özel muhasebe yazılımı nasıl oluşturulur?

Bir işletme için yazılım geliştirme, proje karmaşıklığına ve geliştirme sürecine bağlı olarak zaman alır. Bir şirket, kendi özel muhasebe yazılımını oluşturmak için bir yazılım geliştirme şirketinin kurum içi ekibini, serbest çalışanlarını veya geliştiricilerini işe alabilir. Bir muhasebe yazılımı oluşturma sürecini daha derinlemesine inceleyelim ve zamandan ve paradan tasarruf edelim:

Adım 1: Proje fikrinizi tanımlayın

Özel muhasebe yazılımı geliştirmenin ilk adımı, fikrinizi ve iş hedeflerinizi tanımlamaktır. Potansiyel uygulamanızın özelliklerinin bir listesini gerektirmez. Ancak, gereksinimlerinizi geliştirme ekibine açıklamak için net bir vizyona sahip olmalısınız. Proje fikrinizi etkili bir şekilde sunmak için iş hedeflerinizi, sürecinizi ve mevcut muhasebe çözümünüzü tanımlamanız gerekir.

2. Adım: Bir satıcı seçin

Muhasebe yazılımı geliştirme için doğru satıcıyı bulmak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Bir yazılım satıcısı araştırma, geliştirme ve sonraki yazılım bakımından sorumludur. Araştırma için, incelemeler için Clutch ve Good firmaları gibi listeleme web sitelerini ziyaret edebilir veya özel bir muhasebe yazılımının nasıl oluşturulacağı konusunda çevrimiçi arama yapabilirsiniz. İlk araştırmadan sonra, kısa listedeki satıcılardan fiyat teklifi isteyebilirsiniz. Bu amaçla, satıcılarla bir teklif oluşturabilir veya bir telefon görüşmesi planlayabilirsiniz. İyi bir satıcı, yazılım gereksinimlerinizi anlayacak ve sonraki adımlara geçecektir.

Adım 3: Geliştirmeyi planlayın

Bu aşamada iş analistiniz, iş ihtiyaçlarınızı daha net hale getirmek için yazılım satıcısı ile iletişime geçecektir. Görüşmeden sonra, muhasebe yazılımınızın teknik bir özelliği olacaktır. Özellikler, teknoloji yığını ve paydaşlar gibi geliştirme sürecini ve yazılım özelliklerini temsil eden bir belgedir.

4. Adım: Geliştirme ve Test Etme

Proje planı bittiğinde, geliştirme sürecine başlamanın tam zamanı. Modern yazılım geliştirme tekniğine göre kodlama ve kalite güvencesi paralel çalışır. Geliştirme tamamlandıktan sonra her yazılım modülü hemen test edilir. Test etme, geliştirme sürecini optimize ederek ve yazılım hatalarını azaltarak paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Adım 5: Yazılım dağıtımı ve bakımı

Geliştirme tamamlandığında, yazılımı iş süreçlerine entegre etmeniz gerekir. Bu organizasyonel değişikliği benimsemek için, yazılımın özellikleri ve tanıtımı hakkında teknik belgelerle personel eğitimi için satıcınızdan yardım isteyebilirsiniz. Başarılı yazılım dağıtımından sonra, düzenli inceleme ve güncelleme, bakım amaçları için çok önemlidir.

Muhasebe Yazılımı Türleri

Her şirketin, ticari faaliyetine bağlı olarak yazılım geliştirme için farklı ihtiyaçları vardır. Örneğin 2-3 kişilik bir şirketin finans yönetimi için derinlemesine özelliklere ihtiyacı yoktur. Benzer şekilde, temel özelliklere sahip minimal muhasebe yazılımı da büyük bir şirket için uygun değildir. Ardından, farklı muhasebe yazılım türlerini sergileyeceğiz ve şirket ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilecek.

1. E-tablolar

Elektronik tablo, ilk finans yönetimi için tasarlanmış muhasebe yazılımıdır. Elektronik tablolar, karmaşık finansal işlemler gerektirmeyen şirketler için uygundur. Elektronik tablolar, muhasebe yazılımının tam özelliklerini sağlamaz, bu nedenle işletme boyutu genişlediğinde, daha gelişmiş yazılımların kullanılmasını sağlamanız gerekir. Elektronik tablolara örnek olarak MS Excel ve Google E-Tablolar verilebilir.

2. Ticari Muhasebe Yazılımı

Ticari muhasebe yazılımı, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu yazılım, bir şirketin vergi raporlarını hesaplamak, denetlemek ve hazırlamak için çeşitli özellikler sunar. Sage Accounting, ticari muhasebe yazılımının iyi bilinen bir örneğidir.

3. Kurumsal Düzeyde Muhasebe Yazılımı

Kurumsal düzeyde muhasebe yazılımı, büyük bir işletmenin finans yönetimini ve genel kontrolü ele alması için tasarlanmıştır. Bu yazılım, diğer modülleri entegre eder ve bir şirketin genel iş akışını kontrol etmek için kusursuz bir deneyim sağlar. Ayrıca, iş içgörüleri elde etmek ve iş sürecinin etkinliği için tahminler yapmak için Büyük Veri ve Yapay Zeka kullanır. Xero, karmaşık finansal işlemleri yöneten kurumsal düzeyde muhasebe yazılımının en iyi örneğidir.

Özel Muhasebe Yazılımının Özellikleri

Şirketler, iş ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olduğu için özel muhasebe yazılımı ararlar. Özelleştirilmiş bir ürün elde etmek için aşağıdakileri göz önünde bulundurmanız gerekir:

araştırma yap



Hedef kitlenizi tanımlayın



Hedeflerini belirle



Bütçenizi belirtin



Geliştirme şirketinden bir teklif alın

Ancak, hemen hemen tüm muhasebe yazılımlarında bazı temel özellikler mevcuttur. Hadi bir bakalım:

1. Faturalar

Bu özellik, muhasebecilerin faturaları doğrudan uygulamadan göndermesine, almasına ve takip etmesine olanak tanır. Faturalar, piyasada marka güvenini oluşturan şirket logosunu gösterir. Ayrıca bu özellik, düzenli faturalar için hatırlatıcı ayarlamak için daha fazla otomasyon sağlar.

2. Vergi Hesaplayıcı

Vergi hesaplaması büyük şirketler için zordur. Vergi hesaplayıcı, yerleşik işlevleri kullanarak farklı vergi türlerini hesaplar. Bu özelliği kullanarak şirketler ayrıca vergi süresini takip edebilir ve vergi hesaplama modellerinde hatalardan kaçınabilir.

3. Rapor oluşturucu

Özel muhasebe yazılımı, işletmenin finansal performansı, geçmiş verileri ve bu verilere dayalı tahminler hakkında fikir edinmek için raporlar oluşturur.

4. Analitik

Analytics, bir şirketin SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi için yerleşik görseller sağlayan muhasebe yazılımının kalbidir. Ayrıca şirketler finansal performanslarını takip edebilir ve daha kapsamlı raporlar alabilirler.

5. Bordro Yönetimi

Çalışanların maaşları düzenli bir şekilde izlenmeli ve yönetilmelidir. Muhasebe yazılımı, her çalışan için belirli bir süre için ödenecek toplam tutarı hesaplar. Muhasebecilerin yalnızca saatlik veya aylık oranları ve vergi türünü girmesi gerekir. Yazılım, toplam maaşı, vergileri ve ikramiyeyi hesaplayacaktır.

6. Elektronik Ödemeler

Muhasebe yazılımı, yerleşik bir ödeme özelliği sunar. Ödeme geçmişi ve dekontların kaydını tutarken uygulamadan gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Hesap yazılımları bu özelliklerin dışında proje takibi, banka hesabı entegrasyonu ve CRM entegrasyonu da sunmaktadır. Tüm bu özelliklerin bir şirketin özel muhasebe yazılımına yerleştirilmesi zorunludur.

Güvenlik önlemleri

Muhasebe yazılımı finansal verilerle ilgilendiğinden, bu yazılım için yüksek güvenlik son derece önemlidir. Bunun nedeni, finansal verilerin kaybının feci sonuçlara yol açabilmesidir. Güvenli muhasebe yazılımı için aşağıdaki metrikleri göz önünde bulundurmalısınız:

1. Ağ Güvenlik Duvarı

Güçlü bir ağ güvenlik duvarı, muhasebe yazılımını virüslerden ve bilgisayar korsanlarının saldırılarından korumak için bir zorunluluktur.

2. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

Muhasebe yazılımı kullanarak veri aktarırken veri şifrelemeyi göz önünde bulundurmalısınız. Yazılımın yüksek güvenliği için iki faktörlü kimlik doğrulamanın uygulanması tavsiye edilir.

özel muhasebe yazılımı oluştururken.

3. Güçlü yazılım mantığı

Sağlam bir yazılım mantığı, finans hesaplamasındaki hatayı azaltarak tüm güvenlik boşluklarını doldurur.

Özel muhasebe yazılımı geliştirmenin maliyeti nedir?

Bir şirket bir yazılım türü belirledikten sonra, bir özel muhasebe yazılımının geliştirme maliyetini hesaplamanın zamanı geldi. Özel yazılım geliştirmenin maliyeti aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

Şirket büyüklüğü



Eklemek istediğiniz özellik sayısı



Güvenlik önlemleri



Barındırma



Modül Sayısı



Tasarım karmaşıklığı



Geliştirme sürecinde yer alan ekip üyeleri

Geliştirme ekibi şunları içerir:

İş analisti



Proje Müdürü



Ön uç geliştirici



Arka uç geliştirici



UI/UX tasarımcısı



kalite kontrol mühendisi



DevOps mühendisi

Muhasebe yazılımının geliştirilmesi için 1500 ila 2500 saat süreceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, geliştirme maliyeti büyük ölçüde yazılım şirketinin saatlik oranlarına bağlıdır. Saatlik ücretler, gelişen ekibin konumu ve deneyimine göre değişir.

Örneğin, ABD'de yazılım geliştirme 100.000 dolara mal olabilir, ancak diğer ülkelerde ürün kalitesinden ödün vermeden 40.000 dolara mal olabilir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak, muhasebe yazılımının geliştirilmesi maliyeti 1.000 ila 500.000 ABD Doları arasındadır.

Son düşünceler

İşletmenizin finansal faaliyetleriyle ilgilenmek için özel muhasebe yazılımı oluşturmak çok önemlidir. İş sürecinizi otomatikleştirmek ve iş akışınızı optimize etmek için özel muhasebe yazılımının değeri konusunda bilgili olduğunuzu umuyoruz. Geliştirme için, size en uygun maliyetli geliştirme hizmetlerini sağlayabilecek güvenilir bir satıcı bulmanız gerekir. Bu kılavuz, seçtiğiniz bir satıcıyı bulmak için en iyi çevrimiçi kaynaklardan bahsetti. Ayrıca, kodlama olmadan geliştirme çözümleri arıyorsanız, AppMaster kullanmanızı öneririz. Bu platformu kullanarak benzersiz bir uygulama ekosistemi oluşturmak için kodlama becerisi gerekmez. Şirketinizin finansal faaliyetlerini otomatikleştirmek için en iyi muhasebe yazılımını oluşturmak için bizimle iletişime geçin.



