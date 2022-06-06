تركز الشركات بشكل أكبر على رفع مستوى الرسم البياني لأعمالها من خلال الأداء المالي الأفضل في هذا العالم سريع الخطى. كان هناك وقت كانت فيه المحاسبة مجرد مسألة ورقية ، ولكن في عام 2022 ، تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة برامج محاسبة مخصصة لأتمتة عملياتها المالية. لماذا من الضروري تصميم برنامج محاسبة مخصص لشركة؟ الفكرة وراء برامج المحاسبة المخصصة هي أن البرنامج الحالي يلبي متطلبات العمل المحددة التي قد لا تتناسب مع احتياجات العمل لشركة أخرى. لهذا السبب تبحث معظم الشركات عن حل أكثر تخصيصًا لتحقيق أهدافها المالية. سيكشف هذا الدليل عن كيفية إنشاء برنامج محاسبة مخصص فعال. وأنواع برامج المحاسبة وميزاتها وإجراءات الأمان ومقدار تكلفة تطوير البرنامج.

كيفية بناء برنامج محاسبة مخصص فعال؟

يستغرق تطوير البرامج للأعمال التجارية وقتًا اعتمادًا على مدى تعقيد المشروع وعملية التطوير. يمكن للشركة أن توظف فريقًا داخليًا أو مستقلين أو مطوري شركة تطوير برمجيات لبناء برنامج محاسبة مخصص خاص بها. دعنا نتعمق في عملية بناء برنامج محاسبة ونوفر وقتك وأموالك:

الخطوة 1: حدد فكرة مشروعك

تتمثل الخطوة الأولى في تطوير برنامج محاسبة مخصص في تحديد فكرتك وأهداف عملك. لا يتطلب بالضرورة قائمة بميزات تطبيقك المحتمل. ومع ذلك ، يجب أن يكون لديك رؤية واضحة لوصف متطلباتك لفريق التطوير. لتقديم فكرة مشروعك بشكل فعال ، تحتاج إلى تحديد أهداف عملك والعملية والحل المحاسبي الحالي.

الخطوة 2: حدد البائع

يمكن أن يوفر العثور على البائع المناسب لتطوير برامج المحاسبة وقتك وأموالك. بائع البرامج مسؤول عن البحث والتطوير وصيانة البرامج لاحقًا. للبحث ، يمكنك زيارة قائمة مواقع الويب مثل Clutch and Good Companies للمراجعات ، أو يمكنك البحث عبر الإنترنت حول كيفية إنشاء برنامج محاسبة مخصص. بعد البحث الأولي ، يمكنك طلب عرض أسعار من البائعين المختارين. لهذا الغرض ، يمكنك إنشاء عرض أو جدولة مكالمة هاتفية مع البائعين. البائع الجيد سوف يفهم متطلبات البرامج الخاصة بك وسيواصل الخطوات التالية.

الخطوة 3: تطوير الخطة

في هذه المرحلة ، سيتواصل محلل عملك مع بائع البرنامج لجعل احتياجات عملك أكثر وضوحًا. بعد المناقشة ، سيكون لبرنامج المحاسبة الخاص بك مواصفات فنية. إنه مستند يمثل عملية التطوير ومواصفات البرامج مثل الميزات والمكدس الفني وأصحاب المصلحة.

الخطوة 4: التطوير والاختبار

بمجرد الانتهاء من خطة المشروع ، حان الوقت لبدء عملية التطوير. وفقًا لتقنية تطوير البرمجيات الحديثة ، يعمل الترميز وضمان الجودة بشكل متوازٍ. يتم اختبار كل وحدة برمجية فور اكتمال التطوير. يساعد الاختبار على توفير المال عن طريق تحسين عملية التطوير وتخفيف أخطاء البرامج.

الخطوة 5: نشر البرامج وصيانتها

بمجرد اكتمال التطوير ، تحتاج إلى دمج البرامج في عمليات الأعمال. لاعتماد هذا التغيير التنظيمي ، يمكنك طلب المساعدة من البائع لتدريب الموظفين عن طريق التوثيق الفني حول ميزات البرنامج ومقدمة البرنامج. بعد نشر البرنامج بنجاح ، تعد المراجعة الدورية والتحديث أمرًا ضروريًا لأغراض الصيانة.

أنواع برامج المحاسبة

لكل شركة احتياجات مختلفة لتطوير البرمجيات بناءً على نشاطها التجاري. على سبيل المثال ، لا تحتاج شركة مكونة من 2-3 أشخاص إلى ميزات متعمقة للإدارة المالية. وبالمثل ، فإن الحد الأدنى من برامج المحاسبة ذات الميزات الأساسية غير مناسب لشركة كبيرة. بعد ذلك ، سوف نعرض أنواعًا مختلفة من برامج المحاسبة ، ويمكن للشركة اختيار ما يناسب احتياجاتها بأفضل طريقة.

1. جداول البيانات

جدول البيانات هو برنامج محاسبة مصمم للإدارة المالية الأولية. جداول البيانات مناسبة للشركات التي لا تتطلب معاملات مالية معقدة. لا توفر جداول البيانات ميزات كاملة لبرامج المحاسبة ، لذلك بمجرد أن يتوسع حجم الأعمال التجارية ، سيتعين عليك التأكد من استخدام برامج أكثر تقدمًا. من أمثلة جداول البيانات MS Excel و Google Sheets.

2. برامج المحاسبة التجارية

تم تصميم برنامج المحاسبة التجارية خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم هذا البرنامج مجموعة متنوعة من الميزات لحساب ومراجعة وإعداد التقارير الضريبية للشركة. Sage Accounting مثال معروف على برامج المحاسبة التجارية.

3. برامج المحاسبة على مستوى المؤسسة

تم تصميم برنامج المحاسبة على مستوى المؤسسة للأعمال التجارية الكبيرة للتعامل مع الإدارة المالية والرقابة الشاملة. يدمج هذا البرنامج الوحدات النمطية الأخرى ويوفر تجربة سلسة للتحكم في سير العمل العام للشركة. علاوة على ذلك ، فإنه يستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى الأعمال والتنبؤات لفعالية العملية التجارية. Xero هو أفضل مثال على برامج المحاسبة على مستوى المؤسسات التي تتعامل مع المعاملات المالية المعقدة.

ميزات برامج المحاسبة المخصصة

تسعى الشركات إلى برامج محاسبة مخصصة لأنها تساعدهم على تلبية احتياجات أعمالهم. للحصول على منتج مخصص ، عليك مراعاة الأمور التالية:

قم ببحث



حدد جمهورك المستهدف



حدد أهدافك



حدد ميزانيتك



احصل على عرض أسعار من شركة التطوير

ومع ذلك ، توجد بعض الميزات الأساسية في جميع برامج المحاسبة تقريبًا. لنلقي نظرة:

1. الفواتير

تتيح هذه الميزة للمحاسبين إرسال واستلام وتتبع الفواتير مباشرة من التطبيق. تعرض الفواتير شعار الشركة الذي يبني ثقة العلامة التجارية في السوق. علاوة على ذلك ، توفر هذه الميزة مزيدًا من الأتمتة لتعيين تذكيرات للفواتير العادية.

2. حاسبة الضرائب

يمثل حساب الضرائب تحديًا للشركات الكبيرة. تحسب حاسبة الضرائب أنواعًا مختلفة من الضرائب باستخدام وظائف مضمنة. باستخدام هذه الميزة ، يمكن للشركات أيضًا تتبع مدة الضريبة وتجنب الأخطاء في أنماط حساب الضرائب.

3. منشئ التقرير

يُنشئ برنامج المحاسبة المخصص تقارير للحصول على رؤى حول الأداء المالي للشركة والبيانات التاريخية والتنبؤ بناءً على هذه البيانات.

4. التحليلات

التحليلات هي قلب برنامج المحاسبة الذي يوفر مرئيات مضمنة لتحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) للشركة. علاوة على ذلك ، يمكن للشركات تتبع الأداء المالي والحصول على تقارير أكثر شمولاً.

5. إدارة الرواتب

يجب مراقبة وإدارة رواتب الموظفين بطريقة منظمة. يحسب برنامج المحاسبة المبلغ الإجمالي الذي يتعين دفعه لفترة زمنية محددة لكل موظف. يحتاج المحاسبون فقط إلى إدخال الأسعار بالساعة أو الشهر ونوع الضريبة. سيحسب البرنامج إجمالي الراتب والضرائب والمكافآت.

6. المدفوعات الإلكترونية

يقدم برنامج المحاسبة ميزة مدفوعات مضمنة. يسمح بإجراء المعاملات الضرورية من التطبيق مع الاحتفاظ بسجل تاريخ الدفع والإيصالات. بصرف النظر عن هذه الميزات ، يوفر برنامج الحساب تتبع المشروع وتكامل الحساب المصرفي وتكامل CRM. كل هذه الميزات إلزامية لتضمينها في برنامج محاسبة مخصص للشركة.

تدابير أمنية

نظرًا لأن برامج المحاسبة تتعامل مع البيانات المالية ، فإن الأمان العالي مهم للغاية لهذا البرنامج. والسبب هو أن فقدان البيانات المالية يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية. بالنسبة لبرامج المحاسبة الآمنة ، يجب مراعاة المقاييس التالية:

1. جدار حماية الشبكة

يعد وجود جدار حماية قوي للشبكة أمرًا ضروريًا لحماية برامج المحاسبة من هجوم الفيروسات والمتسللين.

2. المصادقة الثنائية

يجب مراعاة تشفير البيانات عند نقل البيانات باستخدام برامج المحاسبة. للأمان العالي للبرنامج ، يُنصح بتطبيق المصادقة ذات العاملين

عند إنشاء برنامج محاسبة مخصص.

3. منطق برنامج قوي

يملأ منطق البرنامج القوي جميع الثغرات الأمنية عن طريق تقليل الخطأ في حساب التمويل.

كم يكلف تطوير برنامج محاسبة مخصص؟

بمجرد أن تحدد الشركة نوع البرنامج ، فقد حان الوقت لمعرفة تكلفة تطوير برنامج محاسبة مخصص. تعتمد تكلفة تطوير البرامج المخصصة على العوامل التالية:

حجم الشركة



عدد الميزات التي تريد إضافتها



تدابير أمنية



الاستضافة



عدد الوحدات



تعقيد التصميم



أعضاء الفريق المشاركين في عملية التنمية

يشمل فريق التطوير:

محلل الأعمال



مدير المشروع



مطور الواجهة الأمامية



المطور الخلفي



مصمم UI / UX



مهندس تأكيد جودة



مهندس DevOps

من المقدر أن يستغرق تطوير برامج المحاسبة من 1500 إلى 2500 ساعة. لذا ، فإن تكلفة التطوير تعتمد بشكل كبير على أسعار شركة البرمجيات بالساعة. تختلف الأسعار بالساعة حسب موقع وخبرة الفريق النامي.

على سبيل المثال ، يمكن أن يكلف تطوير البرمجيات في الولايات المتحدة 100000 دولار ، ولكن يمكن أن يكلف 40 ألف دولار في البلدان الأخرى دون المساس بجودة المنتج. لذلك ، اعتمادًا على العوامل المذكورة أعلاه ، فإن تطوير برامج المحاسبة يكلف من 1000 دولار إلى 500000 دولار.

افكار اخيرة

من الضروري بناء برنامج محاسبة مخصص للتعامل مع الأنشطة المالية لعملك. نأمل أن تكون على دراية جيدة بقيمة برامج المحاسبة المخصصة لأتمتة عملية عملك وتحسين سير العمل. من أجل التطوير ، تحتاج إلى العثور على بائع موثوق يمكنه تزويدك بخدمات التطوير الأكثر فعالية من حيث التكلفة. ذكر هذا الدليل أفضل الموارد المتاحة عبر الإنترنت للعثور على بائع من اختيارك. علاوة على ذلك ، إذا كنت تبحث عن حلول تطوير بدون تشفير ، فإننا نوصي باستخدام AppMaster. ليست هناك حاجة إلى مهارات تشفير لإنشاء نظام بيئي فريد للتطبيقات باستخدام هذه المنصة. اتصل بنا لبناء أفضل برامج المحاسبة لأتمتة الأنشطة المالية لشركتك.



