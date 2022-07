Les entreprises se concentrent davantage sur l'élévation de leur graphique commercial grâce à de meilleures performances financières dans ce monde en évolution rapide. Il fut un temps où la comptabilité n'était qu'une question de papier, mais en 2022, grandes et petites entreprises utilisent des logiciels de comptabilité personnalisés pour automatiser leur processus financier. Pourquoi est-il nécessaire de concevoir un logiciel comptable sur mesure pour une entreprise ? L'idée derrière le logiciel de comptabilité personnalisé est que le logiciel existant répond aux exigences commerciales spécifiques qui peuvent ne pas convenir aux besoins commerciaux d'une autre entreprise. C'est pourquoi la plupart des entreprises recherchent une solution plus personnalisée pour atteindre leurs objectifs financiers. Ce guide vous dévoilera comment créer un logiciel de comptabilité personnalisé efficace. , les types de logiciels de comptabilité, leurs fonctionnalités, les mesures de sécurité et le coût de développement d'un logiciel.

Comment créer un logiciel de comptabilité personnalisé efficace ?

Le développement de logiciels pour une entreprise prend du temps en fonction de la complexité du projet et du processus de développement. Une entreprise peut embaucher une équipe interne, des pigistes ou des développeurs d'une société de développement de logiciels pour créer son propre logiciel de comptabilité personnalisé. Approfondissons le processus de création d'un logiciel de comptabilité et économisons votre temps et votre argent :

Étape 1 : Définissez votre idée de projet

La première étape du développement d'un logiciel de comptabilité personnalisé consiste à définir votre idée et vos objectifs commerciaux. Il ne nécessite pas nécessairement une liste des fonctionnalités de votre application potentielle. Cependant, vous devez avoir une vision claire pour décrire vos besoins à l'équipe de développement. Pour présenter efficacement votre idée de projet, vous devez définir vos objectifs commerciaux, votre processus et la solution comptable existante.

Étape 2 : Sélectionnez un fournisseur

Trouver le bon fournisseur pour le développement de logiciels de comptabilité peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Un fournisseur de logiciels est responsable de la recherche, du développement et de la maintenance logicielle ultérieure. Pour la recherche, vous pouvez visiter des sites Web de liste comme Clutch et Good Companies pour des critiques, ou vous pouvez rechercher en ligne sur la façon de créer un logiciel de comptabilité personnalisé. Après une recherche initiale, vous pouvez demander un devis aux fournisseurs présélectionnés. À cette fin, vous pouvez créer une proposition ou programmer un appel téléphonique avec les fournisseurs. Un bon fournisseur comprendra vos exigences logicielles et procédera aux étapes suivantes.

Étape 3 : Élaboration du plan

À ce stade, votre analyste commercial communiquera avec le fournisseur de logiciels pour clarifier les besoins de votre entreprise. Après discussion, votre logiciel comptable aura un cahier des charges technique. Il s'agit d'un document qui représente le processus de développement et les spécifications logicielles telles que les fonctionnalités, la pile technologique et les parties prenantes.

Étape 4 : Développement et test

Une fois terminé avec le plan de projet, il est grand temps de commencer le processus de développement. Selon la technique moderne de développement de logiciels, le codage et l'assurance qualité fonctionnent en parallèle. Chaque module logiciel est testé immédiatement une fois le développement terminé. Les tests permettent d'économiser de l'argent en optimisant le processus de développement et en atténuant les erreurs logicielles.

Étape 5 : Déploiement et maintenance du logiciel

Une fois le développement terminé, vous devez intégrer le logiciel dans les processus métier. Pour adopter ce changement d'organisation, vous pouvez demander l'aide de votre fournisseur pour la formation du personnel par une documentation technique sur les fonctionnalités et l'introduction du logiciel. Après un déploiement logiciel réussi, une révision et une mise à jour régulières sont essentielles à des fins de maintenance.

Types de logiciels de comptabilité

Chaque entreprise a des besoins différents en matière de développement logiciel en fonction de son activité commerciale. Par exemple, une entreprise de 2-3 personnes n'a pas besoin de fonctionnalités approfondies pour la gestion financière. De même, un logiciel de comptabilité minimal avec des fonctionnalités de base ne convient pas à une grande entreprise. Ensuite, nous présenterons différents types de logiciels de comptabilité, et l'entreprise pourra choisir celui qui convient le mieux à ses besoins.

1. Feuilles de calcul

Un tableur est un logiciel de comptabilité conçu pour la gestion financière initiale. Les feuilles de calcul conviennent aux entreprises qui ne nécessitent pas de transactions financières complexes. Les feuilles de calcul ne fournissent pas les fonctionnalités complètes des logiciels de comptabilité, donc une fois que la taille de l'entreprise se développera, vous devrez vous assurer de l'utilisation de logiciels plus avancés. Des exemples de feuilles de calcul sont MS Excel et Google Sheets.

2. Logiciel de comptabilité commerciale

Le logiciel de comptabilité commerciale est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Ce logiciel offre une variété de fonctionnalités pour calculer, auditer et préparer les rapports fiscaux d'une entreprise. Sage Comptabilité est un exemple bien connu de logiciel de comptabilité commerciale.

3. Logiciel de comptabilité de niveau entreprise

Le logiciel de comptabilité de niveau entreprise est conçu pour une grande entreprise afin de gérer la gestion financière et le contrôle global. Ce logiciel intègre les autres modules et offre une expérience transparente pour contrôler le flux de travail global d'une entreprise. De plus, il utilise le Big Data et l'intelligence artificielle pour obtenir des informations commerciales et faire des prévisions sur l'efficacité du processus commercial. Xero est le meilleur exemple de logiciel de comptabilité au niveau de l'entreprise qui gère des transactions financières complexes.

Fonctionnalités du logiciel de comptabilité personnalisé

Les entreprises recherchent un logiciel de comptabilité personnalisé car il les aide à répondre à leurs besoins commerciaux. Pour obtenir un produit personnalisé, vous devez tenir compte des éléments suivants :

Faire une recherche



Définissez votre public cible



Définissez vos objectifs



Précisez votre budget



Obtenez un devis de la société de développement

Cependant, certaines fonctionnalités de base sont présentes dans presque tous les logiciels de comptabilité. Nous allons jeter un coup d'oeil:

1. Factures

Cette fonctionnalité permet aux comptables d'envoyer, de recevoir et de suivre les factures directement depuis l'application. Les factures affichent le logo de l'entreprise qui renforce la confiance de la marque sur le marché. De plus, cette fonctionnalité offre plus d'automatisation pour définir des rappels pour les factures régulières.

2. Calculateur d'impôt

Le calcul des impôts est un défi pour les grandes entreprises. Le calculateur de taxes calcule différents types de taxes à l'aide de fonctions intégrées. Grâce à cette fonctionnalité, les entreprises peuvent également suivre la durée de l'impôt et éviter les erreurs dans les modèles de calcul de l'impôt.

3. Générateur de rapports

Un logiciel de comptabilité personnalisé génère des rapports pour obtenir des informations sur les performances financières de l'entreprise, les données historiques et les prévisions basées sur ces données.

4. Analytique

Analytics est le cœur du logiciel de comptabilité qui fournit des visuels intégrés pour l'analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) d'une entreprise. De plus, les entreprises peuvent suivre leurs performances financières et obtenir des rapports plus complets.

5. Gestion de la paie

Les salaires des employés doivent être suivis et gérés de manière organisée. Un logiciel de comptabilité calcule le montant total à payer pour une période de temps spécifique pour chaque employé. Les comptables n'ont qu'à entrer les taux horaires ou mensuels et le type de taxe. Le logiciel calculera le salaire total, les taxes et les primes.

6. Paiements électroniques

Le logiciel de comptabilité offre une fonction de paiement intégrée. Il permet d'effectuer les transactions nécessaires à partir de l'application tout en conservant l'historique des paiements et des reçus. Outre ces fonctionnalités, le logiciel de compte offre un suivi de projet, une intégration de compte bancaire et une intégration CRM. Toutes ces fonctionnalités sont obligatoires pour être intégrées dans un logiciel de comptabilité personnalisé d'une entreprise.

Mesures de sécurité

Comme un logiciel de comptabilité traite des données financières, une sécurité élevée est extrêmement importante pour ce logiciel. La raison en est que la perte de données financières peut entraîner des résultats catastrophiques. Pour un logiciel de comptabilité sécurisé, vous devez tenir compte des métriques suivantes :

1. Pare-feu réseau

Un pare-feu réseau puissant est indispensable pour protéger le logiciel de comptabilité contre les virus et les attaques de pirates.

2. Authentification à deux facteurs

Vous devez envisager le cryptage des données lors du transfert de données à l'aide d'un logiciel de comptabilité. Pour la haute sécurité du logiciel, il est conseillé d'appliquer une authentification à deux facteurs

lors de la création d'un logiciel de comptabilité personnalisé.

3. Logique logicielle robuste

Une logique logicielle robuste comble toutes les lacunes de sécurité en réduisant l'erreur dans le calcul des finances.

Combien coûte le développement d'un logiciel de comptabilité personnalisé ?

Une fois qu'une entreprise a identifié un type de logiciel, il est temps de déterminer le coût de développement d'un logiciel de comptabilité personnalisé. Le coût du développement de logiciels personnalisés dépend des facteurs suivants :

Taille de l'entreprise



Nombre de fonctionnalités que vous souhaitez ajouter



Mesures de sécurité



Hébergement



Nombre de modules



Complexité de conception



Membres de l'équipe impliqués dans le processus de développement

L'équipe de développement comprend :

Analyste d'affaires



Chef de projet



Développeur frontal



Développeur back end



Concepteur UI/UX



Ingénieur QA



Ingénieur DevOps

On estime que le développement d'un logiciel de comptabilité prend entre 1500 et 2500 heures. Ainsi, le coût de développement dépend fortement des tarifs horaires de l'éditeur de logiciels. Les taux horaires varient selon l'emplacement et l'expérience de l'équipe de développement.

Par exemple, le développement de logiciels aux États-Unis peut coûter 100 000 $, mais il peut coûter 40 000 $ dans d'autres pays sans compromettre la qualité du produit. Ainsi, selon les facteurs mentionnés ci-dessus, le développement d'un logiciel de comptabilité coûte de 1 000 $ à 500 000 $.

Dernières pensées

Il est essentiel de créer un logiciel de comptabilité personnalisé pour gérer les activités financières de votre entreprise. Nous espérons que vous connaissez bien la valeur d'un logiciel de comptabilité personnalisé pour automatiser votre processus métier et optimiser le flux de travail. Pour le développement, vous devez trouver un fournisseur fiable qui sera en mesure de vous fournir les services de développement les plus rentables. Ce guide a mentionné les meilleures ressources en ligne pour trouver un fournisseur de votre choix. De plus, si vous recherchez des solutions de développement sans codage, nous vous recommandons d'utiliser AppMaster. Aucune compétence en codage n'est requise pour créer un écosystème d'applications unique à l'aide de cette plate-forme. Contactez-nous pour créer le meilleur logiciel de comptabilité pour automatiser les activités financières de votre entreprise.