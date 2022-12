In questo mondo frenetico, le aziende si concentrano sempre di più sull'elevazione del proprio profilo aziendale grazie a migliori prestazioni finanziarie. Un tempo la contabilità era solo una questione di carta, ma nel 2022 le aziende grandi e piccole utilizzano un software di contabilità personalizzato per automatizzare il processo finanziario. Perché è necessario progettare un software di contabilità personalizzato per un'azienda? L'idea alla base del software di contabilità personalizzato è che il software esistente soddisfi i requisiti aziendali specifici che potrebbero non essere adatti alle esigenze aziendali di un'altra azienda. Ecco perché la maggior parte delle aziende cerca una soluzione più personalizzata per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Questa guida svela come costruire un efficiente software di contabilità personalizzato. I tipi di software di contabilità, le loro caratteristiche, le misure di sicurezza e i costi di sviluppo di un software.

Come costruire un efficiente software di contabilità personalizzato?

Lo sviluppo di un software per un'azienda richiede tempo a seconda della complessità del progetto e del processo di sviluppo. Un'azienda può assumere un team interno, dei freelance o degli sviluppatori di una società di sviluppo software per costruire il proprio software di contabilità personalizzato. Approfondiamo il processo di creazione di un software di contabilità e risparmiamo tempo e denaro:

Fase 1: Definire l'idea del progetto

Il primo passo per sviluppare un software di contabilità personalizzato è definire la vostra idea e i vostri obiettivi aziendali. Non occorre necessariamente un elenco di funzionalità della vostra potenziale applicazione. Tuttavia, è necessario avere una visione chiara per descrivere i propri requisiti al team di sviluppo. Per presentare efficacemente la propria idea di progetto, è necessario definire gli obiettivi aziendali, i processi e la soluzione contabile esistente.

Fase 2: selezionare un fornitore

Trovare il fornitore giusto per lo sviluppo del software di contabilità può farvi risparmiare tempo e denaro. Un fornitore di software è responsabile della ricerca, dello sviluppo e della successiva manutenzione del software. Per la ricerca, potete visitare siti web come Clutch e Good firms per trovare recensioni, oppure potete fare una ricerca online su come costruire un software di contabilità personalizzato. Dopo la ricerca iniziale, si può chiedere un preventivo ai fornitori selezionati. A questo scopo, potete creare una proposta o programmare una telefonata con i fornitori. Un buon fornitore comprenderà i requisiti del software e procederà con le fasi successive.

Fase 3: Sviluppo del piano

In questa fase, il vostro analista aziendale comunicherà con il fornitore del software per rendere più chiare le vostre esigenze aziendali. Dopo la discussione, il vostro software di contabilità avrà una specifica tecnica. Si tratta di un documento che rappresenta il processo di sviluppo e le specifiche del software, come le caratteristiche, lo stack tecnologico e le parti interessate.

Fase 4: sviluppo e test

Una volta terminato il piano di progetto, è giunto il momento di iniziare il processo di sviluppo. Secondo la moderna tecnica di sviluppo del software, la codifica e il controllo qualità lavorano in parallelo. Ogni modulo software viene testato subito dopo il completamento dello sviluppo. I test aiutano a risparmiare denaro, ottimizzando il processo di sviluppo e riducendo gli errori del software.

Fase 5: Distribuzione e manutenzione del software

Una volta completato lo sviluppo, è necessario integrare il software nei processi aziendali. Per adottare questo cambiamento organizzativo, potete chiedere aiuto al vostro fornitore per la formazione del personale attraverso la documentazione tecnica sulle caratteristiche e l'introduzione del software. Dopo il successo dell'implementazione del software, la revisione e l'aggiornamento regolari sono fondamentali per la manutenzione.

Tipi di software di contabilità

Ogni azienda ha esigenze diverse di sviluppo del software in base alla propria attività. Ad esempio, un'azienda di 2-3 persone non ha bisogno di funzioni approfondite per la gestione delle finanze. Allo stesso modo, un software di contabilità minimale con funzioni di base non è adatto a una grande azienda. Di seguito illustreremo i diversi tipi di software di contabilità e l'azienda potrà scegliere quello più adatto alle sue esigenze.

1. Fogli di calcolo

Il foglio elettronico è un software di contabilità progettato per la gestione finanziaria iniziale. I fogli di calcolo sono adatti alle aziende che non richiedono transazioni finanziarie complesse. I fogli di calcolo non offrono tutte le funzionalità di un software di contabilità, quindi quando le dimensioni dell'azienda si espandono, è necessario garantire l'uso di un software più avanzato. Esempi di fogli di calcolo sono MS Excel e Google Sheets.

2. Software di contabilità commerciale

Il software di contabilità commerciale è progettato specificamente per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese. Questo software offre una serie di funzioni per calcolare, revisionare e preparare le relazioni fiscali di un'azienda. Sage Accounting è un noto esempio di software di contabilità commerciale.

3. Software di contabilità a livello aziendale

Il software di contabilità a livello aziendale è progettato per le grandi imprese per gestire le finanze e il controllo generale. Questo software integra gli altri moduli e fornisce un'esperienza senza soluzione di continuità per controllare il flusso di lavoro complessivo di un'azienda. Inoltre, utilizza i Big Data e l'Intelligenza Artificiale per ottenere informazioni sul business e fare previsioni sull'efficacia dei processi aziendali. Xero è il miglior esempio di software contabile di livello aziendale che gestisce transazioni finanziarie complesse.

Caratteristiche del software di contabilità personalizzato

Le aziende cercano software di contabilità personalizzati perché li aiutano a soddisfare le loro esigenze aziendali. Per ottenere un prodotto personalizzato, è necessario considerare i seguenti aspetti:

Fare una ricerca

Definire il pubblico di riferimento

Stabilire gli obiettivi

Definire il budget a disposizione

Richiedere un preventivo alla società di sviluppo

Tuttavia, alcune caratteristiche di base sono presenti in quasi tutti i software di contabilità. Diamo un'occhiata:

1. Fatture

Questa funzione consente ai contabili di inviare, ricevere e tenere traccia delle fatture direttamente dall'applicazione. Le fatture riportano il logo dell'azienda che crea fiducia nel marchio sul mercato. Inoltre, questa funzione offre una maggiore automazione per impostare promemoria per le fatture regolari.

2. Calcolo delle imposte

Il calcolo delle imposte è una sfida per le grandi aziende. Il calcolatore fiscale calcola diversi tipi di imposte utilizzando le funzioni integrate. Grazie a questa funzione, le aziende possono anche tenere traccia della durata delle imposte ed evitare errori nei modelli di calcolo delle imposte.

3. Generatore di rapporti

Il software di contabilità personalizzato genera rapporti per ottenere informazioni sulle prestazioni finanziarie dell'azienda, sui dati storici e sulle previsioni basate su questi dati.

4. Analisi

L'analitica è il cuore del software di contabilità, che fornisce visualizzazioni integrate per l'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) di un'azienda. Inoltre, le aziende possono monitorare le prestazioni finanziarie e ottenere rapporti più completi.

5. Gestione delle paghe

Gli stipendi dei dipendenti devono essere monitorati e gestiti in modo organizzato. Il software di contabilità calcola l'importo totale da pagare per un periodo di tempo specifico per ciascun dipendente. I contabili devono solo inserire le tariffe orarie o mensili e il tipo di imposta. Il software calcolerà il totale dello stipendio, delle tasse e dei bonus.

6. Pagamenti elettronici

Il software di contabilità offre una funzione di pagamento integrata. Consente di effettuare le transazioni necessarie dall'applicazione, conservando la cronologia dei pagamenti e le ricevute. Oltre a queste funzioni, il software di contabilità offre il monitoraggio dei progetti, l'integrazione dei conti bancari e l'integrazione del CRM. Tutte queste funzioni sono obbligatorie da incorporare in un software di contabilità personalizzato di un'azienda.

Misure di sicurezza

Poiché il software di contabilità si occupa di dati finanziari, è estremamente importante garantire un'elevata sicurezza. Il motivo è che la perdita di dati finanziari può portare a risultati catastrofici. Per un software di contabilità sicuro, è necessario prendere in considerazione i seguenti parametri:

1. Firewall di rete

Un forte firewall di rete è indispensabile per proteggere il software di contabilità da virus e attacchi di hacker.

2. Autenticazione a due fattori

È necessario prendere in considerazione la crittografia dei dati quando si trasferiscono i dati utilizzando il software di contabilità. Per garantire un'elevata sicurezza del software, è consigliabile applicare l'autenticazione a due fattori

quando si costruisce un software di contabilità personalizzato.

3. Logica software robusta

Una logica software robusta colma tutte le lacune della sicurezza riducendo gli errori nei calcoli finanziari.

Quanto costa sviluppare un software di contabilità personalizzato?

Una volta che l'azienda ha identificato un tipo di software, è il momento di capire il costo di sviluppo di un software contabile personalizzato. Il costo dello sviluppo di un software personalizzato dipende dai seguenti fattori:

Dimensioni dell'azienda

Numero di funzionalità che si desidera aggiungere

Misure di sicurezza

Hosting

Numero di moduli

Complessità del progetto

Membri del team coinvolti nel processo di sviluppo

Il team di sviluppo comprende:

Analista aziendale

Responsabile del progetto

Sviluppatore front-end

Sviluppatore back end

Designer UI/UX

Ingegnere QA

Ingegnere DevOps

Si stima che lo sviluppo di un software di contabilità richieda dalle 1500 alle 2500 ore. Pertanto, il costo di sviluppo dipende in larga misura dalle tariffe orarie della società di software. Le tariffe orarie variano a seconda del luogo e dell'esperienza del team di sviluppo.

Ad esempio, lo sviluppo di un software negli Stati Uniti può costare 100.000 dollari, mentre in altri Paesi può costare 40.000 dollari senza compromettere la qualità del prodotto. Quindi, a seconda dei fattori sopra menzionati, lo sviluppo di un software di contabilità costa da 1.000 a 500.000 dollari.

Riflessioni finali

È essenziale creare un software di contabilità personalizzato per gestire le attività finanziarie della vostra azienda. Ci auguriamo che siate ben consapevoli dell'utilità di un software di contabilità personalizzato per automatizzare i processi aziendali e ottimizzare il flusso di lavoro. Per lo sviluppo, è necessario trovare un fornitore affidabile che sia in grado di fornire i servizi di sviluppo più convenienti. In questa guida sono state indicate le migliori risorse online per trovare un fornitore di vostra scelta. Inoltre, se siete alla ricerca di soluzioni di sviluppo senza codifica, vi consigliamo di utilizzare AppMaster. Non sono necessarie competenze di codifica per creare un ecosistema di app unico utilizzando questa piattaforma. Contattateci per creare il miglior software di contabilità per automatizzare le attività finanziarie della vostra azienda.