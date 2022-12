Bedrijven zijn meer gericht op het verhogen van hun bedrijfsgrafiek door betere financiële prestaties in deze snelle wereld. Er was een tijd dat boekhouding gewoon een kwestie van papier was, maar in 2022 gebruiken grote en kleine bedrijven boekhoudsoftware op maat om hun financiële proces te automatiseren. Waarom is het nodig om aangepaste boekhoudsoftware voor een bedrijf te ontwerpen? Het idee achter aangepaste boekhoudsoftware is dat de bestaande software voldoet aan de specifieke bedrijfsvereisten die misschien niet passen bij de zakelijke behoeften van een ander bedrijf. Daarom zijn de meeste bedrijven op zoek naar een meer aangepaste oplossing om hun financiële doelstellingen te bereiken. Deze gids zal onthullen hoe efficiënte aangepaste boekhoudsoftware te bouwen. De verschillende soorten boekhoudsoftware, de functies, veiligheidsmaatregelen en hoeveel het kost om software te ontwikkelen.

Hoe efficiënte aangepaste boekhoudsoftware te bouwen?

Softwareontwikkeling voor een bedrijf kost tijd, afhankelijk van de complexiteit van het project en het ontwikkelingsproces. Een bedrijf kan een in-house team, freelancers, of ontwikkelaars van een software-ontwikkelingsbedrijf inhuren om zijn eigen aangepaste boekhoudsoftware te bouwen. Laten we dieper ingaan op het proces van het bouwen van een boekhoudprogramma en uw tijd en geld besparen:

Stap 1: Definieer uw projectidee

De eerste stap bij het ontwikkelen van boekhoudsoftware op maat is het definiëren van uw idee en bedrijfsdoelstellingen. Het vereist niet noodzakelijkerwijs een lijst met functies van uw potentiële app. U moet echter wel een duidelijke visie hebben om uw eisen aan het ontwikkelingsteam te beschrijven. Om uw projectidee effectief te presenteren, moet u uw bedrijfsdoelstellingen, proces en de bestaande boekhoudoplossing definiëren.

Stap 2: Selecteer een leverancier

Het vinden van de juiste leverancier voor de ontwikkeling van boekhoudsoftware kan u tijd en geld besparen. Een softwareleverancier is verantwoordelijk voor onderzoek, ontwikkeling en later het onderhoud van de software. Voor onderzoek kunt u listing websites zoals Clutch en Good firms bezoeken voor reviews, of u kunt online zoeken naar hoe u een boekhoudprogramma op maat kunt bouwen. Na het eerste onderzoek, kunt u vragen om een offerte van de shortlist leveranciers. Hiervoor kunt u een voorstel maken of een telefoongesprek met de leveranciers plannen. Een goede leverancier begrijpt uw software-eisen en zal de volgende stappen zetten.

Stap 3: Planontwikkeling

In dit stadium communiceert uw bedrijfsanalist met de softwareleverancier om uw zakelijke behoeften duidelijker te maken. Na bespreking krijgt uw boekhoudsoftware een technische specificatie. Het is een document dat het ontwikkelingsproces en de softwarespecificaties weergeeft, zoals functies, technische stapel en belanghebbenden.

Stap 4: Ontwikkeling en testen

Zodra het projectplan klaar is, is het de hoogste tijd om het ontwikkelingsproces te starten. Volgens de moderne softwareontwikkelingstechniek werken codering en kwaliteitsborging parallel. Elke softwaremodule wordt onmiddellijk getest zodra de ontwikkeling is voltooid. Testen helpt om geld te besparen door het ontwikkelingsproces te optimaliseren en softwarefouten te beperken.

Stap 5: Uitrol en onderhoud van de software

Zodra de ontwikkeling is voltooid, moet u de software integreren in de bedrijfsprocessen. Om deze organisatorische verandering aan te nemen, kunt u de hulp inroepen van uw leverancier voor training van het personeel door technische documentatie over de functies en de introductie van de software. Na een succesvolle implementatie van de software zijn regelmatige herziening en updates cruciaal voor het onderhoud.

Soorten boekhoudsoftware

Elk bedrijf heeft verschillende behoeften aan softwareontwikkeling op basis van zijn bedrijfsactiviteit. Bijvoorbeeld, een bedrijf van 2-3 personen heeft geen diepgaande functies nodig voor financieel beheer. Evenzo is minimale boekhoudsoftware met basisfuncties niet geschikt voor een groot bedrijf. Vervolgens zullen we verschillende soorten boekhoudsoftware laten zien, en het bedrijf kan kiezen wat het beste bij zijn behoeften past.

1. Spreadsheets

Een spreadsheet is boekhoudsoftware ontworpen voor het eerste financieel beheer. Spreadsheets zijn geschikt voor bedrijven die geen complexe financiële transacties nodig hebben. Spreadsheets bieden geen full fledge functies van boekhoudsoftware, dus zodra de bedrijfsgrootte uitbreidt, moet je zorgen voor het gebruik van meer geavanceerde software. Voorbeelden van spreadsheets zijn MS Excel en Google Sheets.

2. Commerciële boekhoudsoftware

Commerciële boekhoudsoftware is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven. Deze software biedt een verscheidenheid aan functies voor het berekenen, controleren en opstellen van belastingrapporten van een bedrijf. Sage Accounting is een bekend voorbeeld van commerciële boekhoudsoftware.

3. Boekhoudsoftware op bedrijfsniveau

Enterprise-level boekhoudsoftware is ontworpen voor een groot bedrijf om het financieel beheer en de algemene controle af te handelen. Deze software integreert de andere modules en biedt een naadloze ervaring om de algemene workflow van een bedrijf te controleren. Bovendien maakt het gebruik van Big Data en Artificial Intelligence om zakelijke inzichten te krijgen en voorspellingen te doen voor de effectiviteit van het bedrijfsproces. Xero is het beste voorbeeld van boekhoudsoftware op bedrijfsniveau die complexe financiële transacties afhandelt.

Kenmerken van aangepaste boekhoudsoftware

Bedrijven zoeken aangepaste boekhoudsoftware omdat het hen helpt om aan hun zakelijke behoeften te voldoen. Om een aangepast product te krijgen, moet u de volgende dingen overwegen:

Doe onderzoek

Definieer uw doelgroep

Stel uw doelstellingen vast

Bepaal uw budget

Vraag een offerte aan bij het ontwikkelingsbedrijf

Sommige basisfuncties zijn echter aanwezig in bijna alle boekhoudsoftware. Laten we eens kijken:

1. Facturen

Met deze functie kunnen de boekhouders facturen rechtstreeks vanuit de app verzenden, ontvangen en bijhouden. Facturen tonen het bedrijfslogo dat merkvertrouwen opbouwt in de markt. Bovendien biedt deze functie meer automatisering om herinneringen in te stellen voor de regelmatige facturen.

2. Belastingcalculator

Belastingberekening is een uitdaging voor grote bedrijven. De belastingcalculator berekent verschillende soorten belastingen met behulp van ingebouwde functies. Met behulp van deze functie kunnen bedrijven ook de belastingduur bijhouden en fouten in belastingberekeningspatronen voorkomen.

3. Rapportgenerator

Aangepaste boekhoudsoftware genereert rapporten om inzicht te krijgen in de financiële prestaties van het bedrijf, historische gegevens en prognoses op basis van deze gegevens.

4. Analytics

Analytics is het hart van boekhoudsoftware dat ingebouwde visuals biedt voor de SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) van een bedrijf. Bovendien kunnen bedrijven financiële prestaties volgen en uitgebreidere rapporten krijgen.

5. Salarisbeheer

De salarissen van de werknemers moeten worden gecontroleerd en beheerd op een georganiseerde manier. Boekhoudsoftware berekent voor elke werknemer het totale bedrag dat voor een bepaalde periode moet worden betaald. Accountants hoeven alleen de uur- of maandtarieven en het belastingtype in te voeren. De software berekent het totale salaris, de belastingen en de bonus.

6. Elektronische betalingen

Boekhoudsoftware biedt een ingebouwde betalingsfunctie. Het maakt het mogelijk om noodzakelijke transacties vanuit de app te maken en tegelijkertijd de betalingsgeschiedenis en ontvangstbewijzen bij te houden. Naast deze functies biedt boekhoudsoftware project tracking, bankrekening integratie en CRM integratie. Al deze functies zijn verplicht in een aangepaste boekhoudsoftware van een bedrijf.

Beveiligingsmaatregelen

Aangezien boekhoudsoftware gaat over financiële gegevens, dus een hoge veiligheid is uiterst belangrijk voor deze software. De reden hiervoor is dat het verlies van financiële gegevens kan leiden tot catastrofale resultaten. Voor veilige boekhoudsoftware moet u de volgende maatstaven in overweging nemen:

1. Netwerk firewall

Een sterke netwerkfirewall is een must-have om de boekhoudsoftware te beschermen tegen virussen en aanvallen van hackers.

2. 2. Twee-factor authenticatie

U moet gegevensversleuteling overwegen wanneer u gegevens overdraagt met boekhoudsoftware. Voor de hoge veiligheid van de software, is het raadzaam om twee-factor authenticatie toe te passen

bij het bouwen van aangepaste boekhoudsoftware.

3. Robuuste software logica

Een robuuste softwarelogica vult alle beveiligingsgaten op door de fout in de financiële berekening te verminderen.

Hoeveel kost het om boekhoudsoftware op maat te ontwikkelen?

Zodra een bedrijf heeft geïdentificeerd een software type, is het tijd om erachter te komen van de ontwikkelingskosten van een aangepaste boekhoudsoftware. De kosten van de aangepaste software ontwikkeling is afhankelijk van de volgende factoren:

Bedrijfsgrootte

Aantal functies die u wilt toevoegen

Beveiligingsmaatregelen

Hosting

Aantal modules

Complexiteit ontwerp

Teamleden betrokken bij het ontwikkelingsproces

Het ontwikkelingsteam bestaat uit:

Bedrijfsanalist

Projectleider

Front-end ontwikkelaar

Back-end ontwikkelaar

UI/UX ontwerper

QA ingenieur

DevOps-ingenieur

Boekhoudsoftware neemt naar schatting 1500 tot 2500 uur in beslag voor ontwikkeling. De ontwikkelingskosten zijn dus sterk afhankelijk van de uurtarieven van het softwarebedrijf. De uurtarieven variëren per locatie en ervaring van het ontwikkelteam.

Bijvoorbeeld, software ontwikkeling in de VS kan 100.000 dollar kosten, maar het kan 40.000 dollar kosten in andere landen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het product. Dus, afhankelijk van de bovengenoemde factoren, kost de ontwikkeling van boekhoudsoftware van $1.000 tot $500.000.

Laatste gedachten

Het is essentieel om aangepaste boekhoudsoftware te bouwen om de financiële activiteiten van uw bedrijf te behandelen. We hopen dat u goed op de hoogte bent van de waarde van aangepaste boekhoudsoftware om uw bedrijfsproces te automatiseren en de workflow te optimaliseren. Voor de ontwikkeling, moet u een betrouwbare leverancier die in staat zal zijn om u te voorzien van de meest kosteneffectieve ontwikkeling diensten te vinden. Deze gids heeft de beste online bronnen genoemd om een leverancier van uw keuze te vinden. Als u bovendien op zoek bent naar ontwikkelingsoplossingen zonder codering, raden wij u aan AppMaster te gebruiken. Er zijn geen coderingsvaardigheden nodig om met dit platform een uniek app-ecosysteem te creëren. Neem contact met ons op om de beste boekhoudsoftware te bouwen om de financiële activiteiten van uw bedrijf te automatiseren.